Grazie per aver seguito la diretta scritta di Torino-Udinese 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:06

Nel prossimo turno, ostica trasferta in quel di Firenze per la squadra di Juric contro una Fiorentina sempre più lanciata in zona Europa. L'Udinese ospiterà invece il Bologna rivelazione di questa Serie A. 17:06

Resta comunque nella metà sinistra della classifica il Torino che si trova a 24 punti in compagnia della Lazio, Udinese invece pienamente coinvolta nella lotta salvezza. Zona scottante - per ora - distante appena due lunghezze 17:09

L'Udinese ha incassato il suo sesto gol arrivato dopo il minuto 85 in questa Serie A. 17:04

C'è un punto a testa sotto l'albero per Torinio e Udinese: forse però nessuno è pienamente soddisfatto. Dopo 80' con pochissime emozioni è il finale a movimentare il Natale all'Olimpico Grande Torino. Prima il guizzo di Zarraga che sembra regalare il successo alla squadra di Cioffi e poi il pareggio - voluto ma forse non cercato direttamente - di Ilic, il cui cross finisce per ingannare Silvestri e insaccarsi.17:03

90'+4' FINE PARTITA. TORINO-UDINESE 1-1. Succede tutto nel finale, al primo gol in Serie A di Zarraga risponde Ilic. Undicesimo pareggio stagionale per l'Udinese, il Torino strappa il suo quarto risultato utile consecutivo ma avrebbe voluto di più.16:58

90'+3' Uscita alta di Milinkovic che coi pugni respinge in mezzo al traffico una punizione messa in area del Torino da Thauvin.16:55

90'+2' CARTELLINO GIALLO PER IL TORINO. Ammonito Vojvoda per un intervento in netto ritardo.16:53

90'+2' Entrambe le squadre ora vorrebbero vincerla. Manca poco ma risultato ancora aperto. 16:53

90'+1' SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Lovric, dentro Masina.16:51

90' Saranno quatro i minuti di recupero.16:52

89' Tentativo immediato di reazione dell'Udinese con Ehizibue, il suo tiro viene bloccato da Milinkovic.16:52

88' GOL! TORINO-Udinese 1-1. HANNO PAREGGIATO I GRANATA CON ILIC! Era con ogni probabilità un tentativo di cross quello di Ilic che guarda in mezzo da sinistra, ma dal mancino esce una traiettoria letale per Silvestri che viene completamente ingannato dalla sfera che gonfia la rete.



87' Per ora il Torino non è riuscito a riordinare le idee e dare razionalità ai propri tentativi di pareggio. 16:48

86' SOSTITUZIONE PER IL TORINO. Fuori Lazaro, dentro Karamoh. Un altro giocatore offensivo per Juric.16:46

85' Qualche scintilla tra Milinkovic (Torino) ed Ehizibue (Udinese): Fabbri ripristina la calma. 16:46

83' Cerca la reazione il Torino con un cross dalla destra di Vojvoda, nulla di fatto. 16:45

82' Per Oier Zarraga si tratta del primo centro in Serie A.16:44

81' GOL! Torino-UDINESE 0-1. HA SEGNATO ZARRAGA! Si sgancia a destra Ferreira che mette un grande cross in area sul primo palo. Ottimo l'attacco alla palla di Zarraga che brucia Tameze e gira in rete, sfiora solo Milinkovic.



78' Torino pericoloso col colpo di testa di Sanabria, trovato in area da Lazaro. Difficile la torsione in tuffo, pallone alto e lontano dalla porta.16:39

78' SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Lucca, dentro Thauvin.16:39

78' SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Ebosele, dentro Success.16:38

77' Chance per l'Udinese grazie al break di Ebosele che anticipa Lazaro e ribalta il fronte. Tentativo di lob a premiare Pereyra, lievemente lungo. Il pallone è facile preda di Milinkovic.16:37

75' CARTELLINO GIALLO PER L'UDINESE. Ammonito Lucca per proteste, lamentava un tocco di mano di Vojvoda.17:17

75' SOSTITUZIONE PER IL TORINO. Fuori Vlasic, dentro Radonjic che mancava dall'11 novembre. Accolto da un'ovazione del pubblico granata.17:17

73' Azione insistita del Torino, tentativo di tocco in area di Sanabria per Zapata. Respinge una sin qui attenta difesa dell'Udinese. 17:16

71' SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Samardzic, dentro Zarraga.16:43

71' SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Kamara, dentro Ehizibue.16:31

70' Punizione laterale del Torino con Ilic che mette un ottimo pallone in mezzo non letto però da nessun compagno di squadra. La sfera sfila sul fondo.16:31

68' Risponde immediatamente l'Udinese con un cross basso dalla destra in direzione di Pereyra che, leggermente avanzato, cerca il colpo di tacco. Pallone sul fondo.16:29

67' OCCASIONE PER IL TORINO CON ZAPATA! Cross dalla sinistra di Lazaro per il terzo tempo del colombiano che ruba completamente il tempo a Kristensen e tenta di schiacciare sul secondo palo. Impatto non pulito e pallone che termina largo. 16:29

65' Bel cross di Lovric per Lucca in una fiammata dell'Udinese. Controllo orientato e traversone dalla sinistra appena lungo per l'attaccante che era stato apparentemente perso dalla difesa granata.16:26

64' In questa fase del match l'Udinese ha rinunciato quasi totalmente alla transizione positiva. Pallino costantemente in mano al Torino. 16:25

60' Sanabria non riesce a controllare all'interno dell'area dell'Udinese. Pallone forse leggermente lungo di Vlasic che ne aveva premiato lo smarcamento. 17:15

59' SOSTITUZIONE PER IL TORINO. Fuori Soppy, dentro Vojvoda. Cambio ruolo per ruolo.16:20

57' Pericoloso il Torino da corner sul cross di Lazaro, riesce però solo a sfiorare Buongiorno sul secondo palo. 16:18

57' Cross del Torino dalla sinistra di Lazaro alla ricerca di Sanabria. Appostato Perez che di petto si rifugia in corner.16:17

53' CARTELLINO GIALLO PER IL TORINO. Ammonito Sanabria che interviene da dietro su Lovric.16:14

53' Si sgancia Tameze per il Torino, che poi cerca il filtrante per Sanabria. Grande chiusura di Lovric che capisce tutto evitando grandi guai all'Udinese.16:14

52' Il canovaccio della partita è lo stesso del primo tempo. Il Torino fa il match, Udinese potenzialmente pericoloso in ripartenza.16:13

51' Uscita sicura in area del Torino da parte di Milinkovic che blocca in presa alta. Troppo morbido il cross da sinistra di Kamara.16:12

49' Ritmi molto bassi in questo avvio di ripresa, Zapata si fa pescare in offside sul suggerimento verticale di Ilic.16:10

48' CARTELLINO GIALLO PER L'UDINESE. Ammonito Kamara che arriva in ritardo su Soppy.16:09

46' Nessun cambio alla ripresa del gioco né per Juric nè per Cioffi.16:06

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia, il possesso è del Torino.16:05

Anche l'altra gara di Serie A delle 15 tra Bologna e Atalanta è attualmente bloccata sul risultato di 0-0.15:59

Partita bloccata tra Torino e Udinese: i granata fanno la gara ma per ora faticano a fabbricare nitide palle-gol. Cestinate in tal senso un paio di golose occasioni da calcio da fermo. La squadra di Cioffi evidenzia gli ormai cronici problemi in fase di costruzione, però è pungente grazie alla scomoda presenza di Lucca che si conferma pericoloso e in un buon momento. 15:54

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: TORINO-UDINESE 0-0. Regge l'equilbrio all'Olimpico Grande Torino, qualche guizzo da entrambe le parti ma troppo poco per spezzare la parità in questi primi 45'.15:49

45' Ci prova anche Pereyra per l'Udinese, tornata a proporsi con buona continuità. Scambio nello stretto con Samarzic e poi destro, contratto, che si spegne tra le braccia di Milinkovic.15:47

45' Saranno due i minuti di recupero. 15:46

41' CI PROVA IN ROVESCIATA LUCCA! Sugli sviluppi di corner l'Udinese rimette la palla in area grazie alla sponda sul secondo palo di Ferreira (forse il pallone era uscito). Si coordina alla grande in rovesciata Lucca che impatta bene ma manda alto. 15:43

41' Rodriguez chiude Pereyra in area granata. Intervento provvidenziale dello svizzero dopo la spizzata di Lucca.15:42

38' Su corner a favore del Torino Ilic cerca Zapata in area. Il colombiano non riesce a deviare verso la porta, poi tutto fermo per una posizione irregolare dello stesso Ilic.15:40

37' Può continuare la sua partita Lazaro che è già in campo.15:38

36' Qualche problema alla spalla per Lazaro (Torino) che ha bisogno delll'ingresso in campo dello staff medico. Intanto si scalda Vojvoda.15:37

35' Fa tantissima fatica in uscita in questa fase l'Udinese, che mette in risalto i limiti di costruzione che ne hanno caratterizzato l'inizio di stagione.15:36

33' Occasione dell'Udinese con Lucca! Soppy sbaglia in disimpegno e regala il pallone al centravanti friulano che ignora Samardzic e va dal solo al tiro, lo mura in modo efficace Buongiorno.15:35

31' Inserimento di Ilic in area Udinese e cross da sinistra sul primo palo, troppo su Silvestri che blocca.15:32

30' Sempre il Torino a fare la partita in questa fase anche se a ritmi leggermente meno elevati, attende l'Udinese.15:31

26' Vlasic mette due volte in area il pallone dalla sinistra, in entrambe le occasioni non trova compagni di squadra ma respinte della difesa dell'Udinese.15:28

23' Ilic manda alto con il mancino su punizione! Era una grande chance per il Torino appena al limite dell'area. Non scende però la traiettoria, Silvestri in controllo.15:25

22' Soppy (Torino) si guadagna un calcio di punizione molto pericoloso al limite dell'area dell'Udinese. Irregolarità di Lovric che va a tramponare il granata. 15:24

20' Vlasic calcia dal limite dopo una tambureggiante azione al limite del Torino. Conclusione bassa che viene respinta da Perez. Cresce la pressione dei granata.15:21

19' GRAN BOTTA DALLA DISTANZA DI ILIC PER IL TORINO! Conclusione mancina potente che rimbalza davanti a Silvestri, bravo a distendersi e a respingere lateralmente alla sua destra. Poi si tiene il corner Zapata.15:26

17' Tanto equilibrio in questa prima parte di gara, ma non sono mancate le occasioni.15:18

15' Ci prova dai 28 metri su punizione il Torino. Muove Ilic per Vlasic che calcia di potenza con un mezzo esterno che si alza di molto sulla porta di Silvestri.15:17

13' Va anche al tiro Ebosele (Udinese), molto attivo in questa prima fase. Mancino arrotato, sempre dalla destra, che Milinkovic blocca.15:14

12' OCCASIONE UDINESE COL COLPO DI TESTA DI LUCCA! Cross interessante di Ebosele dalla destra sul secondo palo, Lucca sfila alle spalle di Tameze e schiaccia verso la porta con angolo ridotto da pochi metri. Pallone sull'esterno della rete.15:15

10' Break dell'Udinese con Ferreira che supera di slancio un paio di avversari, alla fine è Buongiorno a metterci una pezza nei pressi dell'area.15:11

7' Toco di mano di Ebosele in area Udinese dopo un cross deviato di Lazaro. Protesta il Torino ma per Fabbri è tutto buono, lascia correre anche il Var dopo il classico silent check.15:09

5' Risponde subito il Torino! Lancio in profondità per Vlasic che controlla e calcia in porta con il mancino. Buona la parata in uscita di Silvestri, che poi ingloba anche il tentativo di ribattuta di Zapata.15:12

4' Buona opportuinità per l'Udinese con Lucca! Angolo battuto sul primo palo da Samardzic e stacco perentorio del centravanti che però non inquadra la porta.15:06

4' Recupero alto dell'Udinese dopo il rinvio corto di Milinkovic. Contratto in corner il cross da destra di Ebosele.15:05

2' Prima iniziativa del Torino con Zapata che si decentra a sinistra e cerca Vlasic in area. Il croato controlla però con un braccio: fallo in attacco. 15:03

1' È cominciata TORINO-UDINESE. Primo possesso per i friulani.15:01

Gli ex della sfida sono Lorenzo Lucca (ha militato nelle giovanili Torino) e Duvan Zapata, che ha segnato 18 gol in 63 presenze con l’Udinese. Oltre a Brandon Soppy: per il laterale 29 presenze in bianconero tra il 2021 e il 2022.14:54

Sarà il signor Michael Fabbri di Ravenna a dirigere Torino-Udinese. Per Fabbri si tratterà della sesta direzione stagionale in Serie A. Lo coadiuveranno gli assistenti Carbone e Giallatini; Di Marco il quarto ufficiale. Al Var ci saranno Paterna e Di Vuolo.14:48

Cioffi ritrova Joao Ferreira in difesa e conferma Perez centrale. Rientra Samardzic che rileva lo squalificato Pajero. 14:46

Torna Ricci dal primo minuto per i granata, a sorpresa Soppy e Lazaro mandati in campo titolari da Juric.14:42

FORMAZIONE UDINESE (3-5-1-1): Silvestri - Joao Ferreira, Perez, Kristensen - Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara - Pereyra - Lucca. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kabasele, Pafundi.14:40

FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Seck, Djidji, Vojvoda, Gineitis.14:41

L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più gare nella Serie A 2023/24: 10 in totale – almeno due più di ogni altra squadra -, tra cui sette delle ultime 10 partite (1V, 2P) disputate in Serie A. I friulani cercano una vittoria che manca dallo scorso 4 novembre per allontanarsi dalla zona caldissima della classifica.14:35

Da inizio novembre, il Torino ha raccolto 11 punti in sei gare di Serie A (3V, 2N, 1P): meno solo di Inter, Juventus e Bologna nel periodo. Contro l’Udinese potrebbe arrivare il sesto risultato utile nelle ultime sette partite giocate. 14:32

Torino e Udinese si sono affrontate 76 volte in Serie A; il bilancio è favorevole ai granata con 28 vittorie contro le 26 dei friulani, 22 pareggi completano il parziale.14:31

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Udinese, gara valida per la 17esima giornata di Serie A.13:33