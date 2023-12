I gialloblu si aggiudicano lo scontro salvezza, sardi scavalcati in classifica. I rossoblu sprecano troppe occasioni nella prima frazione, Makoumbou lascia i compagni in 10 ad inizio ripresa e i veneti ne approfittano con Ngonge e Djuric a firmare una vittoria che mancava da 14 turni di campionato.20:02

Entrata decisa a piedi uniti di Nandez, Suslov non cade nella provocazione, Orsato lascia correre.19:52

GOL! VERONA-Cagliari 2-0! Rete di Djuric. Mboula lascia sul posto Dossena e serve un rigore in movimento a Djuric che di destro non sbaglia. Guarda la scheda del giocatore Milan Djuric 19:49

OCCASIONE VERONA! Djuric fa scattare Mboula in campo aperto, Scuffet riesce a chiudergli lo specchio.19:46

OCCASIONE VERONA! Traversone di Doig, Djuric svetta in area, Scuffet alza sopra la traversa.19:44

Tchatchoua in verticale per Mboula, Scuffet arriva prima.19:41

Doig s'incunea in area e cade sulla pressione di Goldaniga, Orsato gli fa cenno di rialzarsi.19:40

SOSTITUZIONE CAGLIARI. Energie fresche sulla fascia: Zappa per Oristanio.19:35

SOSTITUZIONE VERONA. Applausi per Ngonge, spezzone per Mboula.19:34

Hongla preme sulla destra, Dossena lo ferma in angolo.19:34

Cross tagliato di Ngonge, Lazovic non ci arriva per un soffio.19:33

Traversone di Tchatchoua, Lazovic in spaccata non inquadra la porta.19:30

Crampi per Suslov, gioco fermo.19:29

Luvumbo insiste sulla sinistra, cross ribattuto in angolo da Tchatchoua.19:28

Doig prova a sfondare in area, triplicato, non passa.19:23

OCCASIONE CAGLIARI! Tiro cross di Hatzidiakos, Oristanio manca il colpo di testa, Montipo si distende e devia in corner.19:22

Accelerazione di Suslov, copertura difensiva di Nandez, palla in angolo.19:19

Goldaniga stende Saponara, punizione dal limite per i gialloblu.19:18

SOSTITUZIONE CAGLIARI. Ranieri aumenta la spinta offensiva: Luvumbo per Augello.19:18

AMMONITO Suslov per comportamento scorretto.00:41

AMMONITO Viola per comportamento scorretto.00:41

ESPULSO Makoumbou, già ammonito, in ritardo su Duda.19:10

Lancio per Djuric, Dossena è in vantaggio.19:07

Traversone di Tchatchoua, Saponara non ci arriva di testa, Djuric sbaglia il controllo davanti a Scuffet, Dossena spazza.19:06

SOSTITUZIONE VERONA. Non rientra nemmeno Terracciano, Baroni inserisce Doig.19:04

Frazione condotta dai rossoblu che mancano il colpo vincente: Nandez si divora due ghiotte occasioni a tu per tu con Montipo, Prati colpisce un palo, Goldaniga segna sfruttando una dormita difensiva dei gialloblu ma la rete viene annullata per fuorigioco millimetrico. Veneti poco lucidi, solo Suslov impegna Scuffet.18:49

Hongla avanza per vie centrali, destro altissimo.18:46

Ripartenza di Henry, chiuso in angolo da Dossena.18:40

GOL ANNULLATO CAGLIARI! Punizione di Viola, Goldaniga completamente solo schiaccia di testa in rete, Orsato annulla per fuorigioco.18:43

Suslov crossa da sinistra, Ngonge rimette in mezzo, Scuffet agguanta in anticipo su Henry.18:32

Da corner, la palla scavalca Montipo, Dossena non riesce ad approfittarne.18:26

Oristanio si libera di Hien ma tergiversa e permette il recupero del difensore, palla in angolo.18:25

Sponda di Pavoletti, Orsato fischia fallo in attacco di Nandez su Terracciano.18:24

Oristanio si fa spazio in area, sinistro in curva.18:22

Hatzidiakos a terra, gioco fermo per qualche istante.18:21

Saponara si esibisce in un filtrante di tacco per Dawidowicz, Augello si rifugia in angolo.18:19