E FINISCE QUI! La Juventus conquista la sua 4a vittoria consecutiva in campionato e prova a dimenticare l'eliminazione dalla Champions. Finisce 1-0 a Cagliari: decide Dusan Vlahovic.22:39

90'+6' Destro anche di Mbangula, ma non riesce ad imprimere tanta potenza e para facile Caprile.22:37

90'+5' ZAPPA SALVA TUTTO! Kolo Muani per Vlahovic che deve solo depositare in rete, ma arriva un folle anticipo di Zappa in tackle. Tutto regolare.22:37

90'+3' YILDIZ VICINO AL RADDOPPIO! Kolo Muani trova il varco per Yildiz che taglia e calcia direttamente in porta, ma trova un grande Caprile.22:35

90'+1' Ci prova anche VIOLA da fuori, ma i giocatori del Cagliari non riescono a trovare la porta22:33

90' 5 minuti di recupero all'Unipol Domus...22:32

89' Marin cerca Pavoletti in area, Gatti anticipa tutti di testa. La Juventus deve soffire in questo finale.22:32

88' Ci prova ZAPPA da fuori con una conclusione che sibila alla destra del palo di Di Gregorio. L'arbitro aveva comunque fischiato un fallo in attacco del Cagliari.22:31

86' DENTRO PAVOLETTI! Altro attaccante buttato nella mischia da Nicola: dentro Pavoletti che prende il posto di Makoumbou22:28

83' CHE OCCASIONE PER COMAN! Yerri Mina non calcia, aspetta il movimento di Coman e lo serve: destro del romeno che sfiora il paloalla destra di Di Gregorio.22:25

82' FUORI DOUGLAS LUIZ! Già finita la partita dell'ex Aston Villa che viene sostituito per infortunio da Mbangula.22:24

81' Gioco fermo perché è rimasto a terra Douglas Luiz per un pestone alla caviglia...22:24

80' ANCORA VLAHOVIC! Il serbo attacca palla centralmente, cerca poi il sinistro ma finisce alto sopra la traversa. Occasione sciupata, ma c'è stato comunque il fischio dell'arbitro perché c'era un fuorigioco del serbo.22:23

78' VLAHOVIC MANCA IL 2-0! Thuram ruba palla al limite della propria area, velocissima la Juventus a ritorvarsi dall'altra parte con Vlahovic che viene chiuso però da Caprile. C'era una spinta di Luperto su Vlahovic, non ravvisata dal direttore di gara.22:20

76' Subito uno scatto per Rouhi che deve coprire su Luvumbo, ma il servizio per il laterale dei sardi è impreciso22:18

73' DENTRO THURAM. Ed entra anche il francese al posto di Locatelli. Cambia tutta la linea mediana: da Locatelli-Koopmeiners di inizio partita a Thuram-Douglas Luiz per questo finale.22:15

73' FUORI CAMBIASO! Non una grande notizia per Thiago Motta perché lascia il campo Cambiaso che ha sentito tirare all'adduttore. Al suo posto Rouhi.22:15

71' Ancora cross di Luvumbo per Piccoli che però fa carica sul portiere. Di Gregorio resta anche a terra per un colpo alla schiena.22:13

71' DENTRO MARIN! Fuori Zortea che in questo secondo tempo ha fatto poco: dentro Razvan Marin. Intanto Luvumbo si porta sulla destra22:13

70' DENTRO VIOLA! Tanti giocatori d'attacco, ma Nicola vuole equilibrio. Dentro Viola per Adopo: Viola è comunque un trequartista ma sa gestire palla col rischio di non perderla. Almeno questo è l'idea.22:12

69' Ancora Luvumbo pericoloso sulla sinistra, c'è Gatti questa volta a liberare l'area. La Juve riparte, ma Adopo guadagna una punizione.22:11

68' Luvumbo cerca la fiammata a sinistra, supera Weah e prova il cross ma c'è ancora Kelly a liberare l'area di rigore22:09

65' CI PROVA ADOPO! Cross in mezzo di Zappa che trova Adopo, girata di testa ma c'è Di Gregorio. Prima vera conclusione del Cagliari in questa ripresa.22:07

64' Recupero palla della Juventus già nella metà campo avversaria. Si lamenta per l'ennesima volta Piccoli che oggi ha molto da dire al sig. Colombo.22:06

63' DENTRO KOLO MUANI! E poi entra Kolo Muani che prende il posto di Conceiçao. Thiago Motta si gioca quindi le due punte insieme, considerando la presenza di Vlahovic. Da capire come si metteranno ora in campo perché c'è anche Yildiz là davanti.22:04

62' FUORI KOOPMEINERS! Proprio l'olandese viene tolto dal campo con l'inserimento di Douglas Luiz ad aiutare in fase difensiva in questa ultima mezz'ora di gioco.22:04

61' CI PROVA CONCEICAO! Sinistro del portoghese che non trova però la porta. Altra chance mancata della Juventus dopo l'avanzata di Cambiaso e la rifinitura di Koopmeiners.22:03

59' Anche la Juventus farà dei cambi nei prossimi minuti. Hanno intensificato il ritmo Thuram e Kolo Muani22:01

57' DENTRO COMAN! Nicola vuole qualcosa di diverso in attacco e inserisce Coman che prende il posto di Deiola. Cambia anche l'assetto del Cagliari che passa ad un 4-2-4. Coman-Piccoli davanti con Zortea e Luvumbo molto avanti sulle fasce22:00

53' Passaggio sbagliato da parte di Koopmeiners che aveva provato a liberare Conceiçao in area di rigore. La Juventus deve stare attenta a non sbagliare troppe occasioi là davanti21:55

51' Dall'altra parte risponde Conceiçao nella transizione ma, ad un certo punto, il campo finisce e il portoghese perde il controllo della sfera. Davvero un peccato perché qui la Juventus si era mossa bene in avanti.21:53

50' E questo innesto di energia fa risollevare il pubblico dell'Unipol Domus che vuole caricare il Cagliari alla ricerca del pareggio in questo secondo tempo.21:52

49' GIALLO WEAH! Luvumbo si fa subito vedere sull'out di sinistra con Weah che lo trattiene e prende l'ammonizione.21:51

47' DENTRO LUVUMBO! C'è anche un cambio per Nicola che inserisce Luvumbo al posto di Felici. Ecco quel giocatore che, dicevamo, potesse allargare le maglie della Juventus.21:48

47' SI RIPARTE! L'arbitro Colombo fischio l'inizio della ripresa e primo possesso per il Cagliari. Si riprende dall'1-0 per la Juventus21:47

Chiaro segnale che la Juventus non deve temporeggiare troppo e cercare assolutamente il secondo gol per non finire come in tante altre partite in questa stagione, ovvero farsi rimontare. Anzi, la squadra di Thiago Motta è seconda nella speciale classifica delle squadre che hanno perso punti da situazioni di vantaggio (alle spalle del Venezia). Il Cagliari ha fatto fatica a fare gioco, con Caprile spesso costretto al lancio lungo. Devono lavorare di più gli attaccanti per dare punti di riferimento e allargare la Juve dal centrocampo in giù.21:35

Possiamo dire che sia un vantaggio meritato per i bianconeri che, oltre al gol di Vlahovic, sono andati vicini al gol due volte con Yildiz e con Conceiçao che ha mancato clamorosamente la conclusione da due passi. Brava la squadra di Thiago Motta a tenere il Cagliari nella propria metà campo col suo pressing, poi - una volta venuto meno proprio questo pressing - la Juve ha arretrato un po' il proprio baricentro.21:33

FINISCE IL PRIMO TEMPO! Si chiudono i primi 45 minuti di questa gara con la Juventus in vantaggio a Cagliari per 1-0 grazie al 9° gol in campionato di Vlahovic. Juventus dominante fino al 36', poi il Cagliari ha provato a venire fuori.21:31

45' Non ci sarà recupero in questo primo tempo...21:30

43' Zappa prova ad entrare in area da destra, ma c'è Kelly che spazza via. Cagliari che continua a stazionare nella metà campo avversaria ormai da 7-8 minuti con la Juventus costretta a difendersi.21:29

41' Colpo di testa di LUPERTO sugli sviluppi di un corner, palla a lato21:26

39' Zappa finalmente riesce a prendere il fondo, cross per Piccoli ma arriva la chiusura di Kelly. Il Cagliari si fa rivedere nella metà campo avversaria.21:25

36' CI PROVA ZORTEA! Palla al limite per Zortea che aspetta il rimbalzo e ci prova col mancino, palla però centrale e para Di Gregorio che risponde presente.21:22

35' ANCORA CHANCE JUVE! Grande palla conquistata da McKennie sull'out di sinistra, dentro per Conceiçao che è da solo ma cicca completamente il pallone a due passi dalla porta.21:21

34' Ci prova anche LOCATELLi appena fuori dall'area di rigore, palla alta sopra la traversa.21:19

33' 71% di possesso palla per la Juventus dopo la prima mezz'ora di gioco21:19

32' Colpo di testa di Vlahovic sul cross di Koopmeiners, questa volta il serbo non riesce a trovare la porta21:18

29' CHANCE PER YILDIZ! Juventus velocissima in contropiede dopo il rischio subito, palla per Yildiz che cerca il destro ma trova un'altra grande risposta di Caprile che sta tenendo in piedi il risultato.21:14

28' Cross in mezzo per Adopo, ma c'è l'anticipo di Gatti. Vlahovic viene incontro perché la Juventus ha perso molti metri.21:13

25' Weah tiene il pallone in campo e serve Vlahovic che raccoglie fuori dall'area di rigore, si gira e prova il sinistro ma non trova lo specchio. Caprile aveva intanto chiuso la porta a Conceiçao.21:10

23' Zortea si libera sulla destra ma il suo cross è totalmente da dimenticare. C'eraa Piccoli pronto sul primo palo.21:09

22' JUVE VICINA AL 2-0! Yildiz controlla col petto e taglia tutto il campo, conclusione verso lo specchio ma c'è l'ottimo intervento di Caprile in uscita.21:07

21' Luperto vede un corridoio per Piccoli che fa il taglio ma il servizio dell'ex Napoli non è perfetto. Si poteva gestire meglio perché, questa volta, i difensori della Juve erano rimasti fermi.21:06

18' Piccoli guadagna palla a centrocampo e si prende il fallo. L'attaccante del Cagliari parla anche con l'arbitro lamentandosi delle trattenute subite finora.21:03

16' Cagliari in avanti con Piccoli, Felici però non arriva sul cross. Contro cross di Augello, ma non ci arriva Piccoli che va giù su un mezzo contatto. Tutto regolare, ma c'è comunque la reazione da parte dei padroni di casa.21:02

13' E sono 9 i gol in campionato per Dusan Vlahovic.20:58

12' GOL! Cagliari-JUVENTUS 0-1. Rete di Dusan Vlahovic. Clamoroso errore di Mina su un retropassaggio, Vlahovic gli ruba palla e tempo, supera Caprile e deposita in rete per il vantaggio degli ospiti.



12' Vlahovic fuori dall'area di rigore, cerca qualcuno col suo cross ma trova Deiola che spazza20:57

11' McKennie in qualche modo per Koopmeiners che allarga per Conceiçao, ma sul cross del portoghese c'è Mina che libera senza pressioni20:56

8' Colpo di testa di McKENNIE sul 3° angolo consecutivo della Juve, ma la conclusione dell'ex Schalke 04 finisce alto sopra la traversa della porta di Caprile. Buono approccio alla partita della Juventus comunque.20:54

6' Controllo di Yildiz che cerca il dribbling su Zappa, cross in mezzo e deviazione in corner. Primo angolo per la Juventus.20:52

5' Gioco fermo per il contatto subito da Mina che resta a terra dopo aver calciato su Locatelli. Il giocatore colombiano dà comunque l'impressione di poter continuare.20:51

3' Niente di fatto dal corner, con Koopmeiners che allontana di testa. Sarà interessante capire il posizionamento dell'olandese se farà davvero il play davanti alla difesa o se giocherà qualche metro più avanti. Questo perché McKennie sembra giocare più basso del solito.20:48

2' Subito Cagliari in attacco con Zortea che guadagna un corner da destra20:47

1' SI PARTE! Fischia il sig. Colombo e primo possesso per gli ospiti in tenuta gialla questa sera all'Unipol Domus di Cagliari.20:45

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto all'Unipol Domus. A dirigere questo incontro sarà il sig. Andrea Colombo della sezione di Como. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Perrotti e dal quarto ufficiale Daniele Perenzoni. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Daniele Chiffi (VAR) e Valerio Marini (AVAR).20:23

Cagliari e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A, dopo cinque successi di fila dei bianconeri. Solo in un'occasione le due squadre hanno pareggiato per tre volte di fila, tra il 1990 e il 1992, parlando di gare nel massimo campionato. A partire dallo scorso decennio (da inizio 2010), il Cagliari ha vinto solo una delle 26 sfide contro la Juventus in Serie A (5 pareggi e 20 vittorie juve nel periodo), perdendo in 20 occasioni. Solo la Lazio, in questo lasso di tempo, ha battuto i sardi più volte nella competizione (22). Il punteggio più frequente tra Cagliari e Juventus in Serie A è l'1-1, finale di 17 incontri, che tra l'altro è stato il risultato della gara d'andata allo Stadium.20:22

Rispetto alla sconfitta col PSV, Thiago Motta non fa tanti cambi. Uno è obbligatorio, ovvero quello di Renato Veiga che ha rimediato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra (dovrebbe tornare a metà marzo). Quindi Kelly centrale, Cambiaso titolare a sinistra. Davanti tornano Vlahovic e Yildiz per Kolo Muani e Nico Gonzalez. Koopmeiners, invece, resta in mediana con Thuram ancora in panchina.20:11

Davide Nicola gioca esattamente con lo stesso XI che ha pareggiato contro l'Atalanta settimana scorsa. Da ricordare le assenze, in casa Cagliari, di Mutandwa e Ciocci. Ormai promosso in pianta stabile in prima squadra il portiere lettone Auseklis.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano Di Gregorio - Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Koopmeiners - Conceiçao, McKennie, Yildiz - Vlahovic. All. Thiago Motta. A disposizione: Perin, Pinsoglio - Alberto Costa, Rouhi - K.Thuram, Douglas Luiz - Mbangula, Nico Gonzalez, Kolo Muani20:06

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si schiera con un 4-3-2-1 in cui figurano Caprile - Zappa, Yerry Mina, Luperto, Augello - Adopo, Makoumbou, Deiola - Zortea, Felici - Piccoli. All. Davide Nicola. A disposizione: Sherri, Auseklis - Palomino, Obert - Viola, Marin, Jankto, Gaetano, Prati - Coman, Pavoletti, Luvumbo.20:06

Ma, soprattutto, la Juventus arriva dal pesante ko in settimana contro il PSV Eindhoven e la cocente eliminazione dalla Champions già agli spareggi. Un risultato davvero brutto in questo momento della stagione. La squadra di Thiago Motta ha anche giocato mezz'ora in più per i tempi supplementari. Vedremo se questo sarà un elemento a sfavore per la prestazione di questa sera.20:04

La Juventus arriva a questa sfida dopo tre vittorie consecutive in campionato, cosa mai successa in questa stagione. Anzi, cosa che non capitava addirittura dal gennaio 2024, quando la Juventus di Allegri inanellò una striscia di 5 successi consecutiva in Serie A. E una vittoria questa sera significherebbe 4° posto, visto il pareggio della Lazio a Venezia.20:02

Cagliari che arriva a questo match con una striscia di 2 risultati utili consecutiva che l'ha portata fuori dalla zona retrocessione. Il pareggio con l'Atalanta e, soprattutto, il successo nello scontro diretto col Parma. Più in generale, è un ottimo inizio di 2025 per la squadra di Davide Nicola reduce da 2 vittorie e 2 pareggi in 6 gare di campionato. Sono arrivati “solo” i ko con Torino e Lazio.20:01

Benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Juventus, gara valida per la Giornata 26 della Serie A Enilive 2024-2025. Si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari.20:01

