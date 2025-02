Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Napoli 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:38

90'+6' Triplice fischio di Manganiello. Como-Napoli finisce 2-1, decide tutto il gol di Diao dopo l'1-1 della prima frazione.14:27

90'+6' Fadera e Cutrone gestiscono il pallone sulla linea di metà campo, poi la palla finisce in rimessa laterale per i padroni di casa.14:26

90'+5' RRAHMANI! Okafor serve il compagno al limite che calcia a giro col destro, sfiorando il palo alla sinistra di Butez che, in ogni caso, sembrava essere in traiettoria.14:25

90'+4' Si gioca solo a ridosso dell'area del Como.14:24

90'+3' Altro intervento irregolare del Como, stavolta di Fadera su Di Lorenzo. Gli azzurri ci stanno provando a testa bassa.14:23

90'+3' Douvikas prova a sgusciare via a McTominay ma finisce per commettere fallo sullo scozzese.14:23

90'+1' Cinque minuti di recupero da questo momento.14:21

90'+1' Sostituzione Como: fuori Nico Paz, dentro Anastasios Douvikas.14:21

90'+1' Sostituzione Como: fuori Gabriel Strefezza, dentro Mergim Vojvoda.14:21

90' Grande diagonale difensiva anche di Strefezza che poi chiede subito il cambio per crampi.14:20

89' Scivolata di Nico Paz che ferma Okafor prima dell'ingresso in area dalla sinistra. L'argentino si rivela decisivo anche in chiave difensiva.14:19

87' Fallo in attacco di Strefezza su Rrahmani, passano però altri secondi prima della ripresa del gioco e si assottigliano sempre di più le chances del Napoli di trovare il pareggio.14:18

87' Ammonito Simeone per aver impedito la ripresa del gioco di Butez.14:17

86' Crampi per Smolcic dopo un gran recupero su McTominay all'interno della propria area.14:16

84' 4-2-4 per il Napoli che ora ha Okafor e Ngonge sugli esterni offensivi, Anguissa e McTominay dovranno sobbarcarsi il compito di fare da filtro davanti alla propria difesa.14:15

84' Sostituzione Napoli: esce Stanislav Lobotka, entra Noah Okafor.14:14

83' McTominay colpisce Kempf con la gamba altissima, Manganiello lo ammonisce.14:13

81' Palla persa in uscita dal Como, Di Lorenzo sbaglia però completamente il traversone dalla destra e la palla finisce a fondo campo.14:12

81' Sostituzione Como: esce anche Lucas da Cunha, entra Yannik Engelhardt.14:11

81' Sostituzione Como: fuori Assane Diao, dentro Alieu Fadera.14:10

77' Sostituzione Napoli: fuori Matteo Politano, dentro Cyril Ngonge.14:08

77' GOL! COMO-Napoli 2-1! Rete di Diao. Nico Paz ha spazio sulla trequarti offensiva e vede l'inserimento di Diao. Stop perfetto e rasoiata col destro, imparabile per Meret.



75' SPRECA IL NAPOLI! Politano rientra sul sinistro con tanto spazio al limite, sceglie di servire Anguissa che calcia debolmente tra le braccia di Butez.14:05

74' Numero di Nico Paz su Lobotka, poi il cross di Diao non trova però compagni in area avversaria.14:04

73' Fabregas si sbilancia inserendo un vero riferimento offensivo, cedendo però un uomo a centrocampo.14:03

72' Sostituzione Como: fuori Maxence Caqueret, dentro Patrick Cutrone.14:02

71' Ripartenza del Napoli con il cross di Spinazzola dalla sinistra, leggermente alto per McTominay, poi Raspadori non riesce a coordinarsi per la battuta a rete ma il Como concede comunque calcio d'angolo agli ospiti.14:01

70' DIAO! Palla che rimane in area dopo il piazzato lariano, Diao ci prova col destro ma viene chiuso in calcio d'angolo.14:00

68' Giravolta di Nico Paz che viene fatto volare da Di Lorenzo. Giallo automatico per il capitano del Napoli.13:59

68' Baricentro più alto per il Napoli dopo il doppio cambio operato da Conte, il Como ora sta faticando a palleggiare come fatto dall'inizio della seconda frazione.13:58

66' MIRACOLO DI BUTEZ! Fiammata del Napoli con Raspadori che pesca McTominay in verticale, la conclusione forte e ravvicinata dello scozzese trova la risposta provvidenziale del portiere lariano a dirgli di no!13:57

65' Spinazzola chiede il giallo a Manganiello dopo un pestone di Strefezza, il direttore di gara non è dello stesso avviso.13:55

63' Simeone ci prova subito sprintando a sinistra con Kempf, bravo però a recuperare in tackle prima dell'ingresso in area dell'argentino.13:53

62' Sostituzione Napoli: esce anche, a sorpresa, Romelu Lukaku, dentro Giovanni Simeone.13:52

62' Sostituzione Napoli: termina la partita di Philip Billing, al suo posto entra André-Frank Zambo Anguissa.13:52

61' Nico Paz ci prova di testa, Meret blocca senza problemi la conclusione debole dell'avversario.13:51

60' Valle prova l'ingresso in area dalla sinistra ma viene fermato in modo regolare da Politano, poi ci prova anche Caqueret che viene chiuso in corner.13:51

60' Si muove qualcosa sulla panchina del Napoli, sembrano pronte le prime mosse di Antonio Conte.13:50

59' Fabregas viene ammonito per proteste all'indirizzo del quarto uomo Tremolada.13:49

58' Nico Paz scodella in avanti per Diao che brucia Di Lorenzo ma poi viene chiuso da Lobotka. Sfortunato anche nel rimpallo lo spagnolo che tocca la palla in rimessa dal fondo.13:48

57' Proteste dei padroni di casa per un possibile fallo di mano in area napoletana, Manganiello lascia correre.13:47

56' Tocco di Da Cunha e sinistro di Nico Paz, respinto ancora una volta dal muro di maglie avversarie.13:46

56' Ancora Strefezza protagonista con un buon calcio di punizione guadagnato sulla trequarti offensiva.13:46

55' Destro-sinistro di Strfezza al limite e tentativo verso la porta, respinto dalla McTominay di testa.13:45

55' Di Lorenzo aggressivo su Diao che rimane a terra, per Manganiello è solo rimessa laterale per il Como.13:45

54' Smolcic persca Da Cunha in area con un filtrante rasoterra, il suo sinistro piazzato viene però murato da Buongiorno.13:44

51' Buon momento del Como che sta tenendo il Napoli nel proprio campo, senza però riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Meret.13:42

50' Perrone cerca Da Cunha in verticale di prima dopo un buon palleggio del Como sulla trequarti offensiva, la palla finisce però a fondo campo.13:40

49' McTominay prova a saltare Strefezza sulla corsia di sinistra, l'attaccante lariano tiene però nell'uno contro uno mettendo la palla in fallo laterale. Sull'azione successiva Valle alleggerisce di testa per Butez allentando per qualche istante la pressione del Napoli.13:39

47' Napoli che gestisce ancora il possesso palla, stabilmente nel campo avversario.13:37

46' Si ricomincia!13:35

Sono tante le armi a disposizione dei due tecnici per provare a raccogliere i tre punti. Fabregas potrebbe giocarsi le carte Douvikas e Cutrone per dare maggior peso al proprio attacco, Conte potrebbe invece gettare nella mischia Anguissa oltre a Okafor, Simeone e Ngonge.13:24

Parità al Sinigaglia dopo i primi 45 minuti. Lo svarione di Rrahmani regala il vantaggio ai padroni di casa in avvio di match, ci pensa poi Raspadori, su un'incertezza di Kempf, a rimettere in corsa il Napoli dieci minuti dopo. La squadra di Conte aumenta poi i giri del motore ma non riesce praticamente più a rendersi pericolosa dalle parti di Butez, stesso discorso per quella di Fabregas che ha faticato oltremodo a portarsi nel campo avversario. 13:22

45'+1' Fine primo tempo. Como-Napoli è 1-1 all'intervallo dopo l'autorete di Rrahmani al 7' e il pareggio di Raspadori al 17'.13:18

45' Butez esce dalla propria area per anticipare Lukaku, poi si alza la bandierina dell'assistente di gara.13:17

45' Un minuto di recupero.13:16

44' Marcatura stretta anche di Rrahmani su Nico Paz e fallo sull'argentino nel cerchio di centrocampo.13:16

44' Buongiorno esce altissimo in marcatura su Strefezza commettendo fallo nei pressi della linea di metà campo.13:15

43' Valle scivola sulla pressione di Politano che poi entra in area dalla destra e ci prova col mancino, trovando però la respinta di Kempf.13:14

42' Ritmo di gioco che è calato in questa fase, entrambe le squadre stanno accusando il dispendio di energie dei primi 40 minuti di gara.13:13

40' Tacco di Da Cunha che libera la corsa di Diao sulla sinistra, l'attaccante lariano rientra sul destro e stringe troppo sul primo palo. Rimessa dal fondo per il Napoli.13:11

39' Si riparte con un fallo di Billing su Valle che lo aveva anticipato.13:10

38' Gioco fermo. Diao rimane a terra dopo uno scontro aereo con Di Lorenzo. Sembra esserci un problema alla caviglia destra per lo spagnolo.13:09

36' Ripartenza del Como, Caqueret apre a sinistra per Valle che cerca Diao in area ma viene murato in corner.13:08

34' Non riesce lo schema su calcio da fermo per gli uomini di Conte, il Como torna a respirare per qualche secondo dopo una lunga fase di marca napoletana.13:06

33' Smolcic atterra McTominay sulla trequarti offensiva del Napoli. Punizione per gli azzurri con Raspadori pronto al cross in mezzo.13:05

32' Non si allenta la pressione del Napoli, il Como non riesce a uscire dalla propria metà campo.13:03

31' La palla viene respinta dalla difesa di casa ma il Napoli rimane in possesso.13:02

30' Svirgolata di Goldaniga in area e calcio d'angolo per gli ospiti.13:01

29' Ora è il Napoli a fare la partita col Como che sta cercando di contenere i tentativi avversari.13:01

28' Discesa di Spinazzola sulla sinistra e cross sul secondo palo, Billing la rimette in mezzo, Butez non è perfetto nell'intervento e la difesa comasca libera l'area piccola con qualche affanno.13:00

27' Sinistro di Valle dalla distanza dopo uno strappo di Nico Paz, conclusione debole che non impensierisce Meret.12:58

24' Intervento in ritardo di Nico Paz su Buongiorno, il direttore di gara estrae il giallo per il gioellino di proprietà del Real Madrid.12:59

24' McTominay libera Billing in area ma il danese non trova il tempo per la conclusione, poi Butez blocca il successivo cross dalla destra di Di Lorenzo.12:55

23' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina successiva, Strefezza prova il cross morbido in area, la palla viene deviata fuori ma per Manganiello è rimessa dal fondo per il Napoli.12:54

22' Risponde il Como facendo girare palla al limite dell'area napoletana, Strefezza fa il massimo conquistando un corner sulla destra.12:53

21' Altro errore di palleggio del Como, stavolta il Napoli non ne approfitta al limite dell'area lariana.12:53

21' Ennesimo guizzo di Nico Paz, fermato con le cattive da Lobotka e Buongiorno.12:52

17' GOL! Como-NAPOLI 1-1! Rete di Raspadori. Kempf si addormenta sul retropassaggio di Da Cunha, Raspadori gli ruba il pallone e batte Butez col piatto destro rasoterra. La riagguanta subito il Napoli.



16' Si è abbassato ora il baricentro del Napoli che sta lasciando l'iniziativa alla squadra di Fabregas nonostante lo svantaggio.12:47

15' Lancio di Butez per Strefezza che commette però fallo su Buongiorno.12:46

14' Diao a terra dopo un contrasto con Di Lorenzo. Proteste dei padroni di casa per il fallo del capitano ospite che non viene sanzionato ulteriormente da Manganiello.12:45

13' Di Lorenzo svetta in anticipo sul primo palo ma non trova la porta di testa.12:44

13' BILLING! Il danese calcia teso sul palo di Butez ma l'estremo difensore lariano è attento e devia in corner.12:44

12' Sul pallone Raspadori, Billing e McTominay.12:43

11' Combinazione Lukaku-McTominay nello stretto al limite dell'area comasca, lo scozzese viene sgambettato da Caqueret al momento del tiro e Manganiello assegna un calcio di punizione al Napoli.12:43

10' Ripartenza rapida del Napoli dopo un calcio piazzato non sfruttato dal Como, Spinazzola la mette in mezzo dalla sinistra riesce solo a guadagnare un calcio d'angolo.12:41

7' AUTOGOL! COMO-Napoli 1-0! Autorete di Rrahmani. Rimessa arretrata di Politano, Rrahmani la gira alle proprie spalle senza accorgersi che Meret era fuori dallo specchio e la palla si infila in rete. Como in vantaggio in maniera rocambolesca e partita in salita per i partenopei.



Guarda la scheda del giocatore Amir Rrahmani12:40

6' Recupero alto del Napoli, Lukaku ci prova col sinistro da dentro l'area ma viene murato.12:37

5' Sponda di Lukaku per Raspadori che spara alle stelle dal limite. C'era però fuorigioco del belga.12:37

5' Pressione del Napoli sulla trequarti offensiva, i partenopei stanno chiudendo il Como in questo avvio di gara.12:36

3' Fuorigioco di Lukaku su un lancio dalle retrovie di Di Lorenzo, difesa del Como altissima in questa occasione.12:34

Subito una combinazione felpata, nello stretto, tra Nico Paz e Diao per risalire il campo, Politano è costretto al fallo per fermare il giocatore spagnolo di origini senegalesi.12:34

Si comincia!12:31

Ci siamo! Squadre in campo al Sinigaglia dove splende il sole e la temperatura è quasi primaverile.12:29

Conte deve rinunciare ancora a Neres e sceglie ancora Raspadori per fare coppia con Lukaku in avanti, dietro invece propone ancora la difesa a tre ma con Di Lorenzo da braccetto al posto di Juan Jesus, insieme a Rrahmani e Buongiorno. Il tecnico salentino sceglie di rinunciare anche al diffidato Anguissa in vista del big match con l'Inter e lancia Billing dal primo minuto in mediana con McTominay e Lobotka. Sulla sinistra si rivede Spinazzola che prende il posto dell'infortunato Mazzocchi.12:19

Fabregas opera un solo cambio nella formazione iniziale rispetto alla vittoria di Firenze: c'è Kempf al centro della difesa al posto dell'indisponibile Dossena. Con lui a far coppia davanti a Butez ci sarà Goldaniga. Sugli esterni bassi spazio ancora a Smolcic e Alex Valle, a centrocampo confermati Caqueret, Perrone e capitan Da Cunha. Davanti spazio alla qualità di Nico Paz, Strefezza e Diao.12:19

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: Conte ancora con il 3-5-2. Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno - Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Lukaku, Raspadori. A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Gilmour, Okafor, Rafa Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa, Anguissa.13:22

FORMAZIONE UFFICIALE COMO: 4-3-2-1 per gli uomini di Fabregas. Butez - Smolcic, Goldaniga, Kempf, Alex Valle - Caqueret, Perrone, Da Cunha - Nico Paz, Strefezza - Diao. A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Cutrone, Douvikas, Jack, Fadera, Moreno, Ikoné, Engelhardt, Braunoder, Vojvoda.12:09

Dirige il match Manganiello con Passeri e Bercigli ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Tremolada mentre in sala VAR ci sono Pezzuto e Massa.12:04

Tutti i fari sono puntati sul lunch-match di oggi al Sinigaglia dove il Como, reduce dall'importante vittoria sulla Fiorentina, ospita il Napoli, chiamato a rispondere alla vittoria di ieri dell'Inter che è salita momentaneamente al comando della classifica in attesa della gara dei partenopei. I lariani contro le big hanno finora raccolto pochissimo ma sempre dimostrando grande personalità. Il Napoli invece fuori casa ha perso solo alla prima di campionato contro il Verona e punta ad allungare la propria striscia esterna. Fischio d'inizio alle ore 12.30.12:07

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Como-Napoli, gara valida per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2024/25.11:58

