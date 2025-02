Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!17:04

90'+9' FINISCE QUI! Il Verona strappa tre punti fondamentali!16:57

90'+7' Ammonito Cataldi16:56

90'+5' GOL! VERONA-Fiorentina 1-0! Rete di Bernede! Bel recupero dei gialloblù, Bernede riceve dentro l'area e dopo una finta batte De Gea mandando in visibilio il Bentegodi!



90'+4' Cross di Richardson, presa sicura di Montipò16:53

90' Sette minuti di recupero16:50

88' Ammonito Oyegoke16:48

87' Volo di De Gea ad allungare in fallo laterale il cross di Duda16:46

85' Ripartenza della Fiorentina, chiusura decisiva di Valentini su Ndour16:45

84' Quinto e ultimo cambio nella Fiorentina: esce Zaniolo, entra Caprini16:44

83' Ancora pericoloso il Verona! Bernede imbuca per Tchatchoua, cross basso per Mosquera che viene anticipato all'ultimo!16:42

79' Chance per il Verona: cross al bacio di Tchatchoua, Mosquera deve solo spingere il pallone in rete ma no arriva per pochissimo sul pallone!16:39

77' Terzo cambio nel Verona: esce Faraoni, entra Oyegoke16:37

77' Secondo cambio nel Verona: esce Sarr, entra Mosquera 16:36

75' Crampi per Faraoni, gioco ancora fermo16:34

73' Quarto cambio nella Fiorentina: esce Ranieri, entra Pablo Marí 16:32

72' Terzo cambio nella Fiorentina: esce Folorunsho, entra Ndour16:32

71' Primo cambio Verona: esce Livramento, entra Bernede16:30

70' Ammonito Richardson16:30

69' DAWIDOWICZ! Colpo di testa fuori di pochissimo sul cross di Faraoni!16:29

68' È ripreso il gioco16:27

67' Secondo cambio nella Fiorentina: esce Mandragora, entra Fagioli16:27

67' Primo cambio nella Fiorentina: esce Kean, entra Richardson16:27

67' Esce in barella Kean, applaudito da tutto il Bentegodi16:26

65' Attimi di apprensione adesso: si è accasciato Kean, l'attaccante viola era stato in precedenza colpito alla testa per poi riprendere il gioco. Adesso però è a terra, è entrato in campo il personale sanitario16:25

64' VERONA PERICOLOSO! Bel recupero di Coppola, slalom di Suslov che appoggia al centro per Sarr, il cui tiro viene respinto da Ranieri!16:24

60' Calcio di punizione dal limite per la Fiorentina, se ne incarica Zaniolo che calcia alto16:20

56' OCCASIONE VERONA! Livramento si infila in area e da posizione decentrata conclude in diagonale sfiorando il palo!16:16

55' Resta a terra Folorunsho dopo un contrasto, gioco momentaneamente fermo16:14

52' Punizione sul secondo palo di Duda, la sponda di Dawidowicz termina direttamente sul fondo16:11

51' Cartellino giallo per Folorunsho16:11

48' Buona ripartenza del Verona, Livramento stoppa male il suggerimento di Tchatchoua, poi Niasse ci prova di testa ma De Gea blocca senza difficoltà16:08

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due squadre!16:05

Nessun gol dopo i primi 45 minuti. Una sola grande occasione, quella di Kean che al 4' minuto impegna Montipò con un pericoloso colpo doi testa su cross di Folorunsho. Da lì in poi il Verona si difende con ordine e cerca di pungere in ripartenza senza però riuscire a creare pericoli dalle parti di De Gea, eccezion fatta per una conclusione dalla distanza di Sarr. A tra poco per il secondo tempo!15:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Verona e Fiorentina chiudono la prima frazione senza reti!15:47

45' Un minuto di recupero15:46

43' OCCASIONE FIORENTINA! Lancio dalle retrovie, Folorunsho allunga verso Zaniolo che da pochi passi manda alto! C'era però posizione di offside15:44

41' Zaniolo ruba il tempo a Tchatchoua sulla destra, cross per Kean il cui tiro viene bloccato da Montipò15:42

40' Ammonito Duda, è il primo cartellino tra i ventidue in campo estratto da Di Bello15:41

39' Va direttamente in porta Cataldi, barriera piena15:40

37' Di Bello concede un fallo dal limite per la Fiorentina, vibranti proteste della panchina gialloblù che costano il giallo a mister Zanetti15:38

34' Tiro a giro di Tchatchoua fuori di poco, Di Bello però ravvisa un precedente fallo su Dodo15:34

32' Calcio d'angolo sprecato dalla Fiorentina, costretta adesso a ripartire da De Gea15:33

28' Fase statica del match, la Fiorentina fatica a trovare spazi tra le maglie gialloblù15:30

24' Sfuma il corner del Verona, contropiede della Fiorentina condotto da Parisi. Il cross dell'ex Empoli viene intercettato da Coppola che appoggia verso Montipò15:24

22' SARR! Conclusione coraggiosa dalla distanza, De Gea con qualche difficoltà mette in corner15:23

20' Altra azione nata da Folorunsho, il suo cross stavolta viene impattato di testa da Zaniolo, blocca Montipò15:21

17' Imposta centralmente la Viola per cercare poi di smistare sugli esterni, attenta fino ad ora la retroguardia gialloblù15:19

15' Ha preso più coraggio il Verona, la squadra di Zanetti cerca di sfruttare gli spazi che si aprono in ripartenza15:15

12' Sbaglia tutto Zaniolo che, nel tentativo di cambiare il gioco, scodella un pallone nella sua area. Ranieri libera non senza qualche affanno15:15

10' Dawidowicz cerca Livramento in profondità, nessun problema per De Gea15:11

7' Prova a rispondere il Verona, troppo lezioso Sarr che cerca di servire di tacco l'accorrente Tchacthoua mandando la palla in fallo laterale15:08

4' OCCASIONE FIORENTINA! Folorunsho scappa sulla sinistra, cross per Kean che di testa chiama Montipò alla prima parata importante della sfida!15:04

1' CI prova subito Zaniolo al volo da fuori, palla a lato15:01

SI PARTE! È iniziata Verona-Fiorentina!15:00

Le scelte di Palladino: manca Gosens per squalifica, tocca a Parisi a sinistra con Dodo confermato a destra. De Gea ovviamente tra i pali, i centrali sono Ranieri e Comuzzo. In mediana panchina iniziale per Fagioli a vantaggio di Mandragora e Cataldi, davanti parte dal 1' Zaniolo insieme a Beltran e Folorunsho a supporto di Kean, rientrato dalla squalifica14:08

Le scelte di Zanetti: confermato il blocco difensivo con Dawidowicz, Coppola e Valentini davanti a Montipò. Assente Bradaric per squalifica, non è al meglio Lazovic e allora Zanetti rispolvera Faraoni, con Tchatchoua probabilmente dirottato a sinistra. Niasse e Duda in mediana, mentre davanti Livramento e Suslov agiranno alle spalle di Sarr14:06

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: i viola rispondono con un 4-2-3-1: De Gea - Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi - Mandragora, Cataldi - Zaniolo, Beltran, Folorunsho - Kean14:05

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-4-2-1: Montipò - Dawidowicz, Coppola, Valentini - Faraoni, Niasse, Duda, Tchatchoua - Suslov, Livramento - Sarr14:05

Dirigerà la gara Marco Di Bello di Brindisi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Trinchieri e dal quarto ufficiale Perri. Gli addetti al Var sono Ghersini e Mazzoleni13:19

Per motivi certamente diversi, anche la Fiorentina non può sbagliare la gara del Bentegodi. Con i passi falsi di ieri di Lazio e Milan, la squadra di Palladino ha l'opportunità di guadagnare terreno in ottica quarto posto e riscattare le ultime due sconfitte consecutive che hanno rallentato la corsa alla Champions dei viola13:19

È una gara da vincere per l'Hellas Verona, reduce da due sconfitte consecutive e attesa da altri due incontri sulla carta compicati nelle prossime due settimane contro Juventus e Bologna. I gialloblù sono momentaneamente due punti sopra al terzultimo posto, ma sono stati raggiunti dal Parma che ieri ha vinto in casa contro il Bologna13:17

Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Fiorentina, gara valida per la 26' giornata del campionato di Serie A!13:15

