Vince di misura il Bologna sull'Udinese, che dunque mette fine al digiuno casalingo che durava da novembre. Al Dall'Ara, dopo un primo tempo sottotono, le due formazioni rientrano in campo più pimpanti, e ad avere la meglio sono i padroni di casa guidati da Italiano che al 75' concretizzano dagli undici metri con Bernardeschi, su penalty conquistato da Castro fermato con un fallo da Karlstrom. Al 54' il Bologna si era già reso pericoloso con Rowe, la cui conclusione ravvicinata è stata salvata sulla linea da Zemura.

A dirigere la gara sarà Marcenaro, assistito da Rossi e Laghezza. Massimi sarà quarto uomo, con Marini e Sozza Var e AVar.21:16

PREPARTITA

Bologna - Udinese è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Udinese sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 263 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 41 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1 27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0 10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0 23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2 09-02-2026 Serie A Roma-Cagliari 2-0 23-02-2026 Serie A Bologna-Udinese 1-0

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte); invece l'Udinese si trova 11° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 35 gol e ne ha subiti 32; l'Udinese ha segnato 28 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Udinese - Bologna si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa il Bologna ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Torino e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Lecce e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato il Sassuolo perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 7 gol.

Bologna e Udinese si sono affrontate 81 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 29 volte, l'Udinese ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Bologna-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2022/23 e 2003/04; più nel dettaglio, potrebbe anche vincere senza subire gol entrambe le gare stagionali contro i friulani solo per la seconda volta nella competizione, dopo il 1951/52.

Bologna e Udinese hanno pareggiato le ultime due sfide disputate in casa dei rossoblù in Serie A e solo una volta hanno ottenuto tre pareggi di fila al Dall’Ara (tra il 2020 e il 2022) – più in generale, infatti, sono cinque i pareggi nelle ultime sei sfide in casa degli emiliani, solo uno in meno di quanto registrato in tutte le precedenti 34 nel torneo (18 vittorie rossoblù, 10 successi friulani e sei pareggi).

Il Bologna ha vinto l’ultima gara di Serie A (2-1 v Torino) chiudendo una striscia di quattro sconfitte consecutive; gli emiliani potrebbero quindi ottenere due successi di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso novembre (tre in quel caso, con l’ultima della serie proprio contro l’Udinese).

Il Bologna ha perso le ultime quattro gare al Dall'Ara in campionato e potrebbe subire cinque ko casalinghi di fila solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il periodo tra febbraio e aprile 1991 (con Luigi Radice allenatore).

L'Udinese ha perso le ultime due partite (1-2 vs Lecce e Sassuolo), dopo che aveva ottenuto due successi consecutivi in Serie A; i friulani non perdono tre match di fila dalle ultime tre giornate dello scorso campionato, anche in quel caso subendo sempre almeno due reti (vs Monza, Juventus e Fiorentina).

L'Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 17 trasferte di questo campionato (6V, 10P): 1-1 contro la Cremonese lo scorso 20 ottobre, registrando solo due clean sheet fuori casa nel periodo.

Solo Cremonese e Sassuolo (entrambe sette) hanno incassato più reti dell'Udinese nei primi 15' di gara in questo campionato (sei, come Hellas Verona e Parma); dall'altro lato, invece, il Bologna è una delle due squadre (assieme al Cagliari) a non aver ancora trovato la rete nel primo quarto d'ora di match.

L'unica rete di Federico Bernardeschi in questo campionato è arrivata nella gara di andata contro l'Udinese, nel 3-0 del 22 novembre scorso. Il classe '94 ha segnato tre gol ai friulani in Serie A e solo contro il Cagliari (quattro) ha fatto meglio nella competizione; inoltre, dopo l'assist nell'ultima giornata potrebbe partecipare ad una rete per due presenze di fila per la prima volta da dicembre 2021 nella competizione.

Il primo gol in Serie A di Riccardo Orsolini è arrivato contro l'Udinese, decisivo per la vittoria interna del Bologna del 30 settembre 2018 (2-1); in generale, l'esterno rossoblù ha preso parte a sette reti contro i friulani (3G+4A) e contro nessuna squadra è stato coinvolto in più reti nella massima serie (sette anche contro Cagliari, Fiorentina e Lecce).

Oumar Solet è andato a segno nelle ultime due gare in Serie A e nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) nessun difensore ha mai trovato la rete per tre presenze di fila con l'Udinese nella competizione.

