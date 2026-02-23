Virgilio Sport
Bologna-Udinese: 1-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Renato Dall'Ara di Bologna
23 Febbraio 2026 ore 20:45
Bologna
1
Udinese
0
Partita finita
Arbitro: Matteo Marcenaro
  1. 75' 1-0 Federico Bernardeschi (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Vince di misura il Bologna sull'Udinese, che dunque mette fine al digiuno casalingo che durava da novembre. Al Dall'Ara, dopo un primo tempo sottotono, le due formazioni rientrano in campo più pimpanti, e ad avere la meglio sono i padroni di casa guidati da Italiano che al 75' concretizzano dagli undici metri con Bernardeschi, su penalty conquistato da Castro fermato con un fallo da Karlstrom. Al 54' il Bologna si era già reso pericoloso con Rowe, la cui conclusione ravvicinata è stata salvata sulla linea da Zemura.

Nel prossimo turno il Bologna andrà a Pisa, mentre l'Udinese ospiterà la Fiorentina.

  1. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo buon proseguimento di serata!22:44

  2. 90'+6'

    Ancora un cross di Zaniolo al centro dell'area, Gueye va con il destro ma Vitik mura.23:05

  3. 90'+6'

    Finisce qui: Bologna 1-0 Udinese. Decide il gol di Bernardeschi!23:03

  4. 90'+3'

    Cross dentro di Zaniolo, il Bologna allontana.22:37

  5. 90'+2'

    Bella la combinazione dell'Udinese, poi Zaniolo viene servito in area e calcia di prima intenzione ma Lucumì interviene.22:38

  7. 90'+1'

    Sei minuti di recupero.22:35

  8. 90'

    Calcia Piotrowski, ci mette i pugni Skorupski.22:34

  9. 89'

    Calcio di punizione dal limite per l'Udinese: fischiato un fallo di mano di Freuler.22:34

  10. 87'

    I friulani riconquistano palla e provano a portarsi in avanti.22:32

  11. 86'

    La formazione di Italiano gestisce il possesso.22:30

  13. 85'

    Ultimo cambio per il Bologna: esce Castro per Dallinga.22:29

  14. 84'

    Zaniolo carica il sinistro da distanza ravvicinata ma defilata, conclusione potente ma che non centra lo specchio della porta colpendo l'esterno della rete.22:56

  15. 82'

    Un altro cambio per Italiano, il quarto: fuori Miranda, dentro Zortea.22:28

  16. 81'

    Subito Gueye che calcia forte in porta, si oppone l'estremo difensore di casa.22:25

  17. 80'

    Doppia sostituzione per l'Udinese: escono Kabasele e Karlstrom per Gueye e Zarraga.22:25

  19. 80'

    Inserimento in area di Miranda, controlla Okoye.22:24

  20. 79'

    L'Udinese avanza bene palla al piede e prova a rendersi pericolosa con Zemura, tutto facile per Skorupski che fa sua la sfera.22:23

  21. 78'

    Manovra Udinese, pressa alto il Bologna.22:22

  22. 75'

    GOL! Bologna 1-0 Udinese! Rete di Bernardeschi che con il mancino apre e batte Okoye!

    Guarda la scheda del giocatore Federico Bernardeschi22:20

    Federico Bernardeschi
  23. 74'

    RIGORE BOLOGNA! Confermato il fallo su Castro di Karlstrom in area di rigore.22:22

  25. 73'

    VAR CHECK: possibile penalty per il Bologna, si verifica un fallo ai danni di Castro.22:21

  26. 71'

    Sostituzione Udinese: fuori Buksa per Ekkelenkamp.22:16

  27. 68'

    Ammonito Miranda, brutto fallo ai danni di Zaniolo.22:13

  28. 64'

    Rientra Zaniolo, riprende il match.22:08

  29. 63'

    Gioco fermo: contrasto di gioco tra Vitik e Zaniolo; quest'ultimo viene colpito sul volto.22:08

  31. 62'

    Primo giallo della gara: è per Buksa per proteste.22:06

  32. 60'

    Sessanta minuti sul cronometro, non si sblocca il match.22:04

  33. 58'

    Mancino ravvicinato di Zemura, si oppone Joao Mario.22:03

  34. 56'

    Triplo cambio per il Bologna: fuori Rowe, Pobega e Orsolini per Cambiaghi, Moro e Bernardeschi.22:04

  35. 54'

    DOPPIA CHANCE BOLOGNA! Prima Orsolini si fa ipnotizzare a tu per tu da Okoye, poi Rowe arriva a rimorchio e libera il destro preciso salvato sulla linea di porta da Zemura!22:00

  37. 54'

    Il Bologna riconquista palla, fase contratta del match.21:57

  38. 52'

    Possesso Udinese.21:56

  39. 49'

    L'Udinese prova a spingere con Zaniolo, fa buona guardia la difesa di casa.21:53

  40. 46'

    Si riparte!21:51

  41. L'Udinese, al 10', è stata costretta a sostituire Solet, per problemi muscolari, con Bertola. 21:40

  43. Termina a reti inviolate il primo atto di Bologna-Udinese che, di fatto, è una partita combattuta ed equilibrata ma avara di emozioni per il momento.21:50

  44. 45'+2'

    Fine primo tempo: 0-0.21:34

  45. 45'

    Due minuti di recupero.21:32

  46. 44'

    Incursione in area di Rowe, fermato benissimo da Kristensen.21:31

  47. 41'

    Suggerimento in avanti interessante di Zaniolo, la difesa di casa si rifugia in corner.21:27

  49. 39'

    Castro ci riprova, al volo, su cross da destra di Joao Mario, il tentativo è impreciso.21:54

  50. 38'

    Manovra avvolgente del Bologna, conclusione in porta di Castro e Okoye blocca in due tempi.21:24

  51. 35'

    Mancino di Pobega dal limite, para Okoye.21:22

  52. 31'

    Il Bologna prova ad attaccare, si difende l'Udinese.21:54

  53. 28'

    Kabasele calcia in porta, tiro da dimenticare.21:14

  55. 25'

    Primi venticinque minuti di gioco, si resta 0-0.21:11

  56. 21'

    Attaccano gli emiliani, tentativo di Orsolini che però viene deviato sul fondo.22:59

  57. 19'

    Il Bologna prova a costruire in fase offensiva.22:59

  58. 14'

    Deviato in calcio d'angolo il diagonale stretto di Zaniolo.21:47

  59. 10'

    Cambio obbligato per l'Udinese: Bertola rileva Solet che non riesce a proseguire.21:22

  61. 8'

    Solet a terra chiede il cambio, pronto Bertola che però deve scaldarsi.21:55

  62. 4'

    Ripartenza pericolosa di Joao Mario, Solet lo mette giù ma evita l'ammonizione.21:47

  63. 1'

    Si comincia!21:07

  64. L'unica rete di Federico Bernardeschi in questo campionato - il 10 parte dalla panchina - è arrivata nella gara di andata contro l'Udinese, nel 3-0 del 22 novembre scorso.22:50

  65. FORMAZIONE UDINESE (3-5-2): Okoye - Solet, Kabasele, Kristensen - Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura - Zaniolo, Buksa.21:17

  67. FORMAZIONE BOLOGNA (4-3-3): Skorupski - Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda - Sohm, Freuler, Pobega - Orsolini, Castro, Rowe.22:38

  68. A dirigere la gara sarà Marcenaro, assistito da Rossi e Laghezza. Massimi sarà quarto uomo, con Marini e Sozza Var e AVar.21:16

  69. Il Bologna cerca il riscatto al Dall'Ara in campionato dove non vince da novembre. L'Udinese, invece, ha pareggiato solo una delle ultime 17 trasferte di questa stagione (6V, 10P),22:51

  70. Benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Udinese, gara che vale la 26ª giornata del campionato di Serie A!21:44

  72. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Renato Dall'Ara
    Città: Bologna
    Capienza: 38279 spettatori21:44

    Renato Dall'Ara Fonte: Gettyimages

Formazioni Bologna - Udinese

Highlights e tabellino della partita

  • 10'

    Sostituzione: esce Oumar Solet ed entra Nicolò Bertola (Udinese)

  • 56'

    Sostituzione: esce Tommaso Pobega ed entra Nikola Moro (Bologna)

  • 62'

    Ammonito Adam Buksa (Udinese)

  • 68'

    Ammonito Juan Miranda (Bologna)

  • 71'

    Sostituzione: esce Adam Buksa ed entra Jurgen Ekkelenkamp (Udinese)

  • 75'

    Rigore di Federico Bernardeschi (Bologna)

  • 80'

    Sostituzione: esce Jesper Karlström ed entra Oier Zarraga (Udinese)

  • 82'

    Sostituzione: esce Juan Miranda ed entra Nadir Zortea (Bologna)

  • 85'

    Sostituzione: esce Santiago Castro ed entra Thijs Dallinga (Bologna)

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Bologna - Udinese?
La gara tra Bologna e Udinese si giocherà lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Bologna - Udinese?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Udinese sarà Valerio Marini
Dove si gioca Bologna - Udinese?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Udinese?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Bologna - Udinese?
La gara tra Bologna e Udinese si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Udinese?
Il marcatore del Bologna è stato Federico Bernardeschi al 75'
PREPARTITA

Bologna - Udinese è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.
Arbitro di Bologna - Udinese sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Matteo Marcenaro

Statistiche Stagionali
Partite dirette10
Falli fischiati263
Fuorigioco23
Rigori assegnati1
Ammonizioni41
Espulsioni1
Cartellini per partita4.2
Falli per cartellino6.2

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 10 partite
  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0
14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0
27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0
29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1
07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0
30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0
08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1
27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0
10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0
23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2
09-02-2026 Serie A Roma-Cagliari 2-0
23-02-2026 Serie A Bologna-Udinese 1-0

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte); invece l'Udinese si trova 11° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte).
Il Bologna ha segnato 35 gol e ne ha subiti 32; l'Udinese ha segnato 28 gol e ne ha subiti 39.
La partita di andata Udinese - Bologna si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa il Bologna ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).
Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Torino e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Lecce e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato il Sassuolo perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 7 gol.

Bologna e Udinese si sono affrontate 81 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 29 volte, l'Udinese ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Bologna-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2022/23 e 2003/04; più nel dettaglio, potrebbe anche vincere senza subire gol entrambe le gare stagionali contro i friulani solo per la seconda volta nella competizione, dopo il 1951/52.
  • Bologna e Udinese hanno pareggiato le ultime due sfide disputate in casa dei rossoblù in Serie A e solo una volta hanno ottenuto tre pareggi di fila al Dall’Ara (tra il 2020 e il 2022) – più in generale, infatti, sono cinque i pareggi nelle ultime sei sfide in casa degli emiliani, solo uno in meno di quanto registrato in tutte le precedenti 34 nel torneo (18 vittorie rossoblù, 10 successi friulani e sei pareggi).
  • Il Bologna ha vinto l’ultima gara di Serie A (2-1 v Torino) chiudendo una striscia di quattro sconfitte consecutive; gli emiliani potrebbero quindi ottenere due successi di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso novembre (tre in quel caso, con l’ultima della serie proprio contro l’Udinese).
  • Il Bologna ha perso le ultime quattro gare al Dall'Ara in campionato e potrebbe subire cinque ko casalinghi di fila solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il periodo tra febbraio e aprile 1991 (con Luigi Radice allenatore).
  • L'Udinese ha perso le ultime due partite (1-2 vs Lecce e Sassuolo), dopo che aveva ottenuto due successi consecutivi in Serie A; i friulani non perdono tre match di fila dalle ultime tre giornate dello scorso campionato, anche in quel caso subendo sempre almeno due reti (vs Monza, Juventus e Fiorentina).
  • L'Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 17 trasferte di questo campionato (6V, 10P): 1-1 contro la Cremonese lo scorso 20 ottobre, registrando solo due clean sheet fuori casa nel periodo.
  • Solo Cremonese e Sassuolo (entrambe sette) hanno incassato più reti dell'Udinese nei primi 15' di gara in questo campionato (sei, come Hellas Verona e Parma); dall'altro lato, invece, il Bologna è una delle due squadre (assieme al Cagliari) a non aver ancora trovato la rete nel primo quarto d'ora di match.
  • L'unica rete di Federico Bernardeschi in questo campionato è arrivata nella gara di andata contro l'Udinese, nel 3-0 del 22 novembre scorso. Il classe '94 ha segnato tre gol ai friulani in Serie A e solo contro il Cagliari (quattro) ha fatto meglio nella competizione; inoltre, dopo l'assist nell'ultima giornata potrebbe partecipare ad una rete per due presenze di fila per la prima volta da dicembre 2021 nella competizione.
  • Il primo gol in Serie A di Riccardo Orsolini è arrivato contro l'Udinese, decisivo per la vittoria interna del Bologna del 30 settembre 2018 (2-1); in generale, l'esterno rossoblù ha preso parte a sette reti contro i friulani (3G+4A) e contro nessuna squadra è stato coinvolto in più reti nella massima serie (sette anche contro Cagliari, Fiorentina e Lecce).
  • Oumar Solet è andato a segno nelle ultime due gare in Serie A e nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) nessun difensore ha mai trovato la rete per tre presenze di fila con l'Udinese nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BolognaUdinese
Partite giocate2525
Numero di partite vinte99
Numero di partite perse1011
Numero di partite pareggiate65
Gol totali segnati3428
Gol totali subiti3238
Media gol subiti per partita1.31.5
Percentuale possesso palla55.046.0
Numero totale di passaggi108019044
Numero totale di passaggi riusciti89147231
Tiri nello specchio della porta10089
Percentuale di tiri in porta40.243.0
Numero totale di cross499384
Numero medio di cross riusciti14284
Duelli per partita vinti12201282
Duelli per partita persi12201258
Corner subiti102120
Corner guadagnati117112
Numero di punizioni a favore356282
Numero di punizioni concesse359356
Tackle totali356394
Percentuale di successo nei tackle58.761.9
Fuorigiochi totali4733
Numero totale di cartellini gialli4847
Numero totale di cartellini rossi51

Bologna - Udinese Live

HeyLight





