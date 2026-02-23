Non è solo il derby della Toscana, oggi la partita tra Fiorentina e Pisa vale molto di più. L'allenatore della squadra viola Paolo Vanoli ha definito il match come "una sfida da 9 punti". In ballo c'è la salvezza: si incontrano penultima contro terzultima, con la Fiorentina che grazie alla vittoria nell'ultimo turno contro il Como, ha staccato il Pisa di 6 punti. 17:42

Il cambio in panchina, con l'esonero di Gilardino e l'arrivo di Hiljemark non ha cambiato, in termini di risultati, l'andamento del Pisa. La squadra toscana è l'unica in Serie A ad aver conquistato solo una vittoria, che risale ai primi di novembre contro la Cremonese. 17:45

Gudmundsson recupera dall'infortunio alla caviglia ma Vanoli non rischia e lo fa sedere in panchina. In attacco insieme a Kean, Solomon - recuperato dall'influenza - e Harrison. Squalificato Mandragora, occasione per Fagioli con Ndour e Brescianini. In porta nonostante il fastidio alla mano, confermato De Gea. 17:53

La Fiorentina va avanti nel primo tempo grazie al gol di Moise Kean. Parte bene la squadra di Paolo Vanoli nel derby toscano, subito molto alta e aggressiva. La rete del vantaggio nasce da un tiro respinto di Ndour su cui Kean deve solo deviare in rete. Sul finale l'attaccante è vicino al raddoppio con un colpo di testa che termina alto. Si è vista meno la formazione ospite con un solo tiro nei primi 45 minuti. 19:27

Intervento eccezionale di Ranieri! Fagioli scivola e perde palla, Meister parte in velocità verso la porta, ma il difensore della viola è attento e in scivolata gli toglie il pallone con un intervento preciso che salva la Fiorentina! 19:47

Rispetto al primo tempo, è leggermente calata l'intensità della Fiorentina. I cambi hanno influito sull'atteggiamento del Pisa che ora è meno basso rispetto ai primi 45 minuti. 19:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Pisa? La gara tra Fiorentina e Pisa si giocherà lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Pisa? L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Pisa sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Fiorentina - Pisa? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Pisa? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 7 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Pisa? La gara tra Fiorentina e Pisa si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Pisa? Il marcatore della Fiorentina è stato Moise Kean al 13'

PREPARTITA

Fiorentina - Pisa è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Pisa sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 248 Fuorigioco 38 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 39 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3 25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0 07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2 18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1

Attualmente la Fiorentina si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece il Pisa si trova 19° in classifica con 15 punti (frutto di 1 vittoria, 12 pareggi e 13 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 30 gol e ne ha subiti 39; il Pisa ha segnato 20 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Pisa - Fiorentina si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Fiorentina ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Torino e Como ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Verona e il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita Como vincendo 1-2 mentre Il Pisa ha incontrato il Milan perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 5 gol.

Fiorentina e Pisa si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 7 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 7.

Fiorentina-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei sfide contro il Pisa in Serie A - in una striscia iniziata nel 1988 - e nella sua storia nella competizione non ha mai registrato sette clean sheet di fila contro una singola avversaria (sei anche contro Avellino e Mantova).

Il Pisa ha vinto solo uno dei 15 match contro la Fiorentina in Serie A (7N, 7P): 2-1 il 29 novembre 1987 all'Arena Garibaldi, con le reti di Ricardo Paciocco e Davide Lucarelli. Da allora, i pisani hanno registrato tre pareggi (inclusa la gara di andata) e tre sconfitte, senza mai segnare.

La Fiorentina è imbattuta nelle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 3N), subendo solo tre reti in queste gare e vincendo le ultime due con un punteggio aggregato di 7-0.

La Fiorentina ha pareggiato ben cinque degli ultimi sette derby toscani in Serie A (1V, 1P), segnando solo quattro reti in questo parziale, mentre il Pisa non ha trovato il successo in alcuno degli ultimi sette (4N, 3P): una sfida contro l'Empoli e le successive sei contro la Viola, restando sempre a secco di reti nel periodo.

Dopo il successo contro il Como nell'ultimo turno (2-1), la Fiorentina potrebbe trovare due vittorie di fila per la prima volta in questo campionato; in generale, la Viola è rimasta imbattuta in sei delle otto sfide di questo anno solare in Serie A (3V, 3N), dopo aver chiuso le ultime cinque gare del 2025 con quattro sconfitte (1V).

Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime 14 gare in Serie A (6N, 8P) e nella sua storia nella massima serie non è mai arrivato a 15 match di fila senza vittoria in una singola stagione.

Fiorentina (-9.5, 29 gol segnati con 38.5 di xG) e Pisa (-6.5, 20 reti realizzate con 26.5 di xG) sono le due squadre di questo campionato che hanno lo scarto più ampio tra gol all'attivo e marcature attese secondo il modello degli Expected Goals.

Fiorentina (22) e Pisa (15) sono due delle tre squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questa stagione di Serie A - tra di loro il Genoa a quota 20.

Moise Kean è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A e con la maglia della Fiorentina solo una volta ha trovato la rete in almeno tre match di fila in campionato: tra ottobre e novembre 2024 (striscia di quattro). Tra i giocatori di questo campionato solo Lautaro Martínez (73) ha tentato più tiri dall'interno dell'area di rigore rispetto all'attaccante viola (72).

Mattéo Tramoni ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime tre trasferte in Serie A, dopo che nelle sue prime 10 gare fuori casa nella massima serie (quattro con il Cagliari nel 2020/21, sei con il Pisa) non era stato coinvolto in alcuna rete.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: