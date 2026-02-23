La Fiorentina sblocca la partita con il gol di Moise Kean in un primo tempo completamente gestito dai padroni di casa. Nella ripresa i cambi incidono sull'atteggiamento del Pisa, meno schiacciato nella propria metà campo. La Fiorentina va più volte vicina al gol del raddoppio, lo fa con Kean, Ndour e Fazzini che sul finale sbaglia clamorosamente la possibilità a porta vuota dopo aver superato Nicolas. Il Pisa si porta a casa più di un rimpianto per una serie di gol sbagliati che avrebbero potuto cambiare il corso della partita.
La Fiorentina conquista la terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni ed esce per la prima volta dalla zona retrocessione superando Lecce e Cremonese. Il Pisa invece si ferma a 15 punti e vede la salvezza allontanarsi a 9 punti.
La Fiorentina torna in campo già giovedì per il ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. Poi giocherà in Serie A lunedì sera nel posticipo contro l'Udinese. Il Pisa invece ospiterà il Bologna.
90'+7'
Fine partita! Fiorentina-Pisa 1-0! Decide la rete di Moise Kean! 20:29
90'+6'
Pisa a un passo dal pareggio! Succede di tutto in questo finale! Canestrelli tutto solo davanti al palo di De Gea spara alto! 20:28
90'+5'
Occasione sprecata del 2 a 0! Fazzini a tu per tu con Nicolas, supera il portiere ma poi si allunga troppo il pallone e calcia sull'esterno della rete! 20:28
90'+5'
Bozhinov colpisce di testa ma è ancora De Gea a bloccare. 20:27
90'+4'
Ancora Pisa, che brivido per la Fiorentina! Aebischer va al cross dalla destra, De Gea in presa bassa blocca il pallone! 20:26
90'+2'
Partita molto tesa in questo finale! Fazzini stende Cuadrado e prende ammonizione! 20:24
90'+2'
Ammonito Giovanni Fabbian per perdita di tempo. 20:24
90'+1'
Scintille in campo tra Piccoli e Bozhinov. Interviene Mariani. 20:24
90'
Saranno 5 i minuti di recupero.20:23
89'
Insiste il Pisa, traversone in area dove però non arriva nessuno dei giocatori! Riparte la Fiorentina in contropiede con Piccoli chiuso tra due. 20:25
88'
Fuori Nicolò Fagioli per Giovanni Fabbian.20:20
87'
Nicolas ancora decisivo! Che parata del portiere del Pisa! Piccoli protegge palla e riesce a servire Ndour. Doppia finta e tiro nell'angolino sotto l'incrocio dei pali, ci arriva in allungo Nicolas che salva incredibilmente i suoi! 20:19
86'
Esce tra gli applausi Moise Kean, dentro Roberto Piccoli.20:17
84'
Con esperienza Cuadrado rimedia un altro calcio di punizione. Il suo cross arriva in area dove Caracciolo colpisce ma non indirizza bene. 20:17
80'
Occasione Pisa! Sinistro dalla distanza di Cuadrado sul primo palo, la palla esce di un soffio! 20:13
79'
Duello tra Kean e Cuadrado, il colombiano prende l'ammonizione.20:13
78'
Esce anche Dodo per Pietro Comuzzo.20:12
78'
Primi cambi per la Fiorentina: fuori Manor Solomon per Jacopo Fazzini.20:11
76'
Nel Pisa esce Stefano Moreo per Gabriele Piccinini.20:11
73'
Kean cerca l'angolino basso con il destro! Intuisce tutto Nicolas che in tuffo manda in corner. 20:06
72'
Palla verticale di Brescianini per Parisi, l'esterno va al cross respinto da Caracciolo che poi rischia l'autogol con un rimpallo su Canestrelli. 20:05
68'
Attacca ancora il Pisa! Cuadrado serve in area i compagni, torre di Moreo ma non ci arriva per poco Duronsimi, poi allontana Ndour!20:01
68'
Esce Idrissa Touré per l'ex Juan Cuadrado.20:00
63'
Occasione Pisa! Palla di Marin per Moreo in area, Dodo si prende qualche rischio e salva sulla linea!20:00
62'
Solomon riparte e Marin è costretto al fallo: giallo per il giocatore del Pisa. 19:58
60'
Rispetto al primo tempo, è leggermente calata l'intensità della Fiorentina. I cambi hanno influito sull'atteggiamento del Pisa che ora è meno basso rispetto ai primi 45 minuti. 19:52
54'
Intervento eccezionale di Ranieri! Fagioli scivola e perde palla, Meister parte in velocità verso la porta, ma il difensore della viola è attento e in scivolata gli toglie il pallone con un intervento preciso che salva la Fiorentina! 19:47
51'
Nicolas decisivo! Che tiro di Fagioli! Destro potente sul secondo palo direttamente da calcio di punizione, si allunga in tuffo il portiere del Pisa che respinge!19:44
50'
Parisi conquista un calcio di punizione da posizione molto interessante per la Fiorentina. Sul pallone c'è già Fagioli. 19:43
48'
Cross morbido di Fagioli sul secondo palo, Toure appoggia per Nicolas con il petto. 19:41
47'
Ammonito Dodo per simulazione! Il brasiliano parte veloce e si butta in area davanti a Bozhinov, Mariani tira fuori cartellino giallo.19:40
46'
Esce Felipe Loyola per Rafiu Durosinmi.19:37
46'
Finisce anche la partita di Samuel Iling-Junior, dentro Henrik Meister.19:37
46'
Triplo cambio per il Pisa: fuori Filip Stojilkovic per Michel Aebischer.19:37
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Fiorentina-Pisa!19:37
Non un bel primo tempo di Stojilkovic, Hiljemark potrebbe sostituire la prima punta con Duronsimi, inizialmente in panchina e più bravo a smarcarsi in situazioni bloccate come in questo match. Nella Fiorentina ottimo lavoro sulle fasce, con i soliti cross di Harrison e Solomon. Un po' più impreciso De Gea in alcune uscite.19:29
La Fiorentina va avanti nel primo tempo grazie al gol di Moise Kean. Parte bene la squadra di Paolo Vanoli nel derby toscano, subito molto alta e aggressiva. La rete del vantaggio nasce da un tiro respinto di Ndour su cui Kean deve solo deviare in rete. Sul finale l'attaccante è vicino al raddoppio con un colpo di testa che termina alto. Si è vista meno la formazione ospite con un solo tiro nei primi 45 minuti. 19:27
45'+1'
Fine primo tempo! Fiorentina-Pisa 1-0 grazie al gol di Kean! 19:20
45'
Segnalato un minuto di recupero. 19:20
44'
Occasione per il raddoppio! Brescianini mette in area un cross per Kean, l'attaccante stacca e colpisce di testa ma spara alto! 19:19
41'
Grande azione personale di Solomon che con una serpentina supera tre avversari e arriva al limite dell'area. Perde però l'attimo per servire Harrison e viene recuperato. 19:16
39'
Pongracic commette fallo in area su Stojilkovic, Mariani però fischia fuorigioco di partenza del giocatore del Pisa. Il difensore viola poi si arrabbia per una trattenuta proprio dell'attaccante. 19:14
37'
Fallo di Antonio Caracciolo su Kean: ammonito il difensore del Pisa.19:09
35'
Rischio per la Fiorentina! L'azione nasce da una rimessa laterale, nell'area piccola si smarca Loyola che tutto solo arriva davanti a De Gea! Il portiere ritarda un po' l'uscita ma alla fine riesce ad avere la meglio sul centrocampista.19:11
31'
Duello tra Dodo e Iling-Junior: l'ex Juve tenta il dribbling ma è fermato dal brasiliano che riparte sulla fascia. 19:03
30'
Molto bassa la difesa del Pisa in questa prima mezz'ora. La Fiorentina continua ad attaccare sfruttando specialmente le fasce. 19:01
24'
Doppio tentativo dalla distanza! Prima ci prova Fagioli il cui tiro viene respinto da Caracciolo, sul tap-in Dodo calcia di collo ma la palla finisce a lato! 18:56
20'
Occasione Pisa! Angori dalla bandierina serve sul primo palo, Caracciolo ci arriva di testa ma sulla linea salva Fagioli! L'arbitro ferma comunque l'azione per un fallo di Canestrelli su Brescianini. 18:53
19'
Il Pisa avanza con Toure il cui cross viene deviato da Parisi: primo angolo per la squadra ospite. 18:52
18'
Si fa vedere il Pisa: Loyola tenta la conclusione dalla distanza, mura Pongracic.18:51
14'
Terzo gol consecutivo di Moise Kean in campionato: l'attaccante quest'anno non era ancora riuscito a trovare così tanta continuità. 18:48
13'
GOOOOOOOL! FIORENTINA-Pisa 1-0! Rete di Moise Kean! L'azione nasce da un cross di Harrison dalla destra respinto dagli avversari. Ndour di prima calcia ma Caracciolo devia il pallone che rimane in area dove l'attaccante italiano deve solo spingere in rete!
Caracciolo decisivo! Brescianini calcia con il mancino dal limite dell'area, intervento in scivolata del difensore del Pisa che manda in calcio d'angolo! 18:43
10'
Iling-Junior recupera palla a centrocampo e prova a lanciare Angori, diretto verso la porta avversaria. Sbaglia però la conclusione che viene intuita da Harrison.18:43
8'
Attacca ancora la Fiorentina: Kean con il fisico protegge il pallone e riesce a servire Ndour. Il centrocampista calcia di prima ma la palla viene respinta in tuffo da Nicolas!18:41
3'
Attacca la Fiorentina con un guizzo nato da Brescianini. Kean poi prova il tiro dal limite dell'area, murato dai difensori avversari. 18:35
1'
Intervento in ritardo di Marin su Dodo, rimane a terra il giocatore brasiliano che conquista calcio di punizione. 18:34
1'
Si parte! Comincia Fiorentina-Pisa! Primo pallone giocato dagli ospiti. 18:33
Hiljemark punta ancora su Nicolas tra i pali, indisponibili Scuffet e Semper. In attacco confermato Stojilkovic con Duronsimi pronto a subentrare a partita in corso. Alle sue spalle Moreo e Iling-Junior. 17:55
Gudmundsson recupera dall'infortunio alla caviglia ma Vanoli non rischia e lo fa sedere in panchina. In attacco insieme a Kean, Solomon - recuperato dall'influenza - e Harrison. Squalificato Mandragora, occasione per Fagioli con Ndour e Brescianini. In porta nonostante il fastidio alla mano, confermato De Gea. 17:53
FORMAZIONE UFFICIALE PISA (3-4-2-1): Nicolas - Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov - Toure, Loyola, Marin, Angori - Moreo, Iling-Junior - Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark.17:47
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-3-3): De Gea - Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi - Brescianini, Fagioli, Ndour - Harrison, Kean, Solomon. All. Paolo Vanoli.17:46
Il cambio in panchina, con l'esonero di Gilardino e l'arrivo di Hiljemark non ha cambiato, in termini di risultati, l'andamento del Pisa. La squadra toscana è l'unica in Serie A ad aver conquistato solo una vittoria, che risale ai primi di novembre contro la Cremonese. 17:45
Non è solo il derby della Toscana, oggi la partita tra Fiorentina e Pisa vale molto di più. L'allenatore della squadra viola Paolo Vanoli ha definito il match come "una sfida da 9 punti". In ballo c'è la salvezza: si incontrano penultima contro terzultima, con la Fiorentina che grazie alla vittoria nell'ultimo turno contro il Como, ha staccato il Pisa di 6 punti. 17:42
Buonasera e benvenuti alla diretta di Fiorentina-Pisa, match valido per la 26ª giornata di Serie A!17:37
PREPARTITA
Fiorentina - Pisa è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Pisa sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
248
Fuorigioco
38
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
39
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025
Serie A
Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025
Serie A
Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026
Serie A
Milan-Genoa 1-1
15-01-2026
Serie A
Verona-Bologna 2-3
25-01-2026
Serie A
Juventus-Napoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Frosinone-Venezia 1-2
18-02-2026
Serie A
Milan-Como 1-1
Attualmente la Fiorentina si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece il Pisa si trova 19° in classifica con 15 punti (frutto di 1 vittoria, 12 pareggi e 13 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 30 gol e ne ha subiti 39; il Pisa ha segnato 20 gol e ne ha subiti 43. La partita di andata Pisa - Fiorentina si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa la Fiorentina ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Torino e Como ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Verona e il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita Como vincendo 1-2 mentre Il Pisa ha incontrato il Milan perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 5 gol.
Fiorentina e Pisa si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 7 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 7.
Fiorentina-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei sfide contro il Pisa in Serie A - in una striscia iniziata nel 1988 - e nella sua storia nella competizione non ha mai registrato sette clean sheet di fila contro una singola avversaria (sei anche contro Avellino e Mantova).
Il Pisa ha vinto solo uno dei 15 match contro la Fiorentina in Serie A (7N, 7P): 2-1 il 29 novembre 1987 all'Arena Garibaldi, con le reti di Ricardo Paciocco e Davide Lucarelli. Da allora, i pisani hanno registrato tre pareggi (inclusa la gara di andata) e tre sconfitte, senza mai segnare.
La Fiorentina è imbattuta nelle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 3N), subendo solo tre reti in queste gare e vincendo le ultime due con un punteggio aggregato di 7-0.
La Fiorentina ha pareggiato ben cinque degli ultimi sette derby toscani in Serie A (1V, 1P), segnando solo quattro reti in questo parziale, mentre il Pisa non ha trovato il successo in alcuno degli ultimi sette (4N, 3P): una sfida contro l'Empoli e le successive sei contro la Viola, restando sempre a secco di reti nel periodo.
Dopo il successo contro il Como nell'ultimo turno (2-1), la Fiorentina potrebbe trovare due vittorie di fila per la prima volta in questo campionato; in generale, la Viola è rimasta imbattuta in sei delle otto sfide di questo anno solare in Serie A (3V, 3N), dopo aver chiuso le ultime cinque gare del 2025 con quattro sconfitte (1V).
Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime 14 gare in Serie A (6N, 8P) e nella sua storia nella massima serie non è mai arrivato a 15 match di fila senza vittoria in una singola stagione.
Fiorentina (-9.5, 29 gol segnati con 38.5 di xG) e Pisa (-6.5, 20 reti realizzate con 26.5 di xG) sono le due squadre di questo campionato che hanno lo scarto più ampio tra gol all'attivo e marcature attese secondo il modello degli Expected Goals.
Fiorentina (22) e Pisa (15) sono due delle tre squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questa stagione di Serie A - tra di loro il Genoa a quota 20.
Moise Kean è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A e con la maglia della Fiorentina solo una volta ha trovato la rete in almeno tre match di fila in campionato: tra ottobre e novembre 2024 (striscia di quattro). Tra i giocatori di questo campionato solo Lautaro Martínez (73) ha tentato più tiri dall'interno dell'area di rigore rispetto all'attaccante viola (72).
Mattéo Tramoni ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime tre trasferte in Serie A, dopo che nelle sue prime 10 gare fuori casa nella massima serie (quattro con il Cagliari nel 2020/21, sei con il Pisa) non era stato coinvolto in alcuna rete.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: