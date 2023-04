Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:31

Con l'odierna vittoria, i nerazzurri si proiettano in 5^ posizione a -2 dalla Roma di Mourinho; Empoli che mantiene invece invariata la propria situazione in classifica. Uomini di Zanetti ed Inzaghi che saranno impegnati nella 32^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Sassuolo di Dionisi, e tra le mura dello Stadio San Siro contro la Lazio.14:31

Cala il sipario allo Stadio Castellani di Empoli! Marinelli manda i titoli di coda di un match che ha visto un largo trionfo della formazione milanese. Dopo un primo tempo equilibrato ma povero di occasioni insidiose, nella ripresa la squadra di Inzaghi concretizza il dominio del possesso palla siglando tre reti. Apre le danze Romelu Lukaku, che al minuto 49' con un forte mancino batte Perisan trovando l'angolo basso; la spinta interista non si arresta, e proprio al minuto 76' è sempre il centravanti belga a firmare il raddoppio, nonché la doppietta personale, con un'azione di potenza fisica: resiste all'urto di Ismajli, lo salta e beffa l'estremo difensore empolese con una rasoiata simile a quella della prima rete. La gioia per il settore ospite non finisce qui, e proprio all' 88' il subentrato Lautaro riceve da Lukaku, punta la porta avversaria ed a tu-per-tu con Perisan conclude in rete, consolidando la vittoria ospite. Inter che abbandona il Castellani con tre importanti punti guadagnati, Empoli che nonostante la sconfitta ha offerto un primo tempo di livello.14:31

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI MARINELLI! Empoli-Inter termina 0-3.14:21

90'+3' Traversone profondo di Satriano sul quale Destro tenta la girata, Handanovic è però sulla traiettoria ed agguanta la sfera.14:20

90'+1' CHECK OVER: il VAR conferma che non c'è alcun tocco di mano da parte di Francesco Acerbi.14:20

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Feliciani.14:19

89' Ultimo giro d'orologio, poi spazio al recupero.14:19

88' GOL! GOL LAUTARO MARTINEZ! Empoli-INTER: 0-3. Arriva al minuto 88' la rete che probabilmente sancisce la definitiva vittoria interista. Barella raccoglie alla metà campo, poi serve Lukaku che attira su di sé due uomini e dal limite dell'area serve sulla sinistra per Martinez. Ismajli legge le intenzioni dell'argentino, ma per pochi centimetri manca l'anticipo e permette al numero 10 di concludere in rete con un forte rasoterra. Tris Inter, assist a cura di Romelu Lukaku.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez14:18

88' Entrambi gli allenatori hanno terminato le sostituzioni a loro disposizione.14:15

87' Sostituzione Inter: fuori Hakan Çalhanoğlu, dentro Kristjan Asllani.14:15

87' Giro dalla bandierina che non viene sfruttato al meglio, Perisan è sicuro in uscita e fa sua la sfera.14:15

86' Fraseggio rapido dei nerazzurri, con Barella che danza sul pallone ed allarga verso Dimarco. Il numero 32 si libera dalla morsa di Marin e crossa dentro, ottenendo un calcio d'angolo.14:14

84' Inter che ora gestisce il possesso, Empoli che non sembra reagire.14:11

83' Vignato recupera caparbiamente su Gagliardini e tenta il suggerimento immediato verso Destro: palla eccessivamente fuori misura sulla quale il subentrato non può arrivare.14:10

81' AMMONITO Nicolò Barella: giallo per proteste dopo appena 4' di gioco.14:09

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'extra-time.14:08

80' Sostituzione Empoli: fuori Francesco Caputo, dentro Mattia Destro.14:08

79' Al minuto 79' entrambi i tecnici hanno ancora la possibilità di usufruire di un cambio ciascuno, otto le sostituzioni effettuate finora.14:07

77' Sostituzione Inter: esce dal campo Marcelo Brozović, dentro Nicolò Barella.14:07

77' Sostituzione Inter: fuori Robin Everardus Gosens, dentro al suo posto Federico Dimarco.14:06

76' GOL! GOL LUKAKU! Empoli-INTER: 0-2. Raddoppio della formazione di Simone Inzaghi! Il centravanti numero 90 si libera sulla sinistra della trequarti, riceve da Calhanoglu e sfida Ismajli all'uno contro uno. Il centrale difensivo lascia l'opportunità al belga di portarsi sulla sinistra del campo, che con una potente rasoiata batte nuovamente Perisan e fa gioire il settore ospiti. Doppietta di Romelu Lukaku, assist fornito da Hakan Calhanoglu.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku14:05

75' Primo pallone giocato da Satriano, che sull'arrivo di D'Ambrosio protegge effiacemente ed ottiene una rimessa con le mani.14:03

73' Altra chance per i nerazzurri! Dumfries rompe subito le linee del gioco, allunga sulla destra del campo e offre in area di rigore un preciso suggerimento. Sulla palla piomba Lautaro, che fresco di energie tenta la rovesciata ma manca l'impatto con il pallone.14:02

72' Sostituzione Empoli: fuori capitan Filippo Bandinelli, dentro Emanuel Vignato.14:00

72' Sostituzione Empoli: esce dal campo Sebastiano Luperto, entra al suo posto Lorenzo Tonelli.13:59

71' Altro cooling-break al minuto 71', squadre a bordocampo.13:59

69' Sostituzione Inter: fuori anche Carlos Joaquín Correa, lo sostituisce Lautaro Javier Martínez.13:58

69' Sostituzione Inter: fuori Raoul Bellanova, subentra Denzel Justus Morris Dumfries.13:58

69' LEGNO DI DE VRIJ! Calcio d'angolo battuto da Hakan Calhanoglu in maniera imprecisa, ma dall'altro lato del campo arriva Brozovic che rinnova l'invito per i propri compagni al centro dell'area: palla morbida su cui arriva De Vrij, che con una torsione imperiosa trova la traversa piena. Empoli tenuto a galla dai legni.13:57

67' RISPOSTA DI PERISAN! Ancora una ripartenza interista; Correa salta due uomini, finta il destro ed appoggia sul numero 10 che di prima intenzione trova lo specchio della porta, una grande risposta di Perisan elude il raddoppio nerazzurro.13:56

66' Contropiede dell'Inter prontamente arrestato da Marinelli: Gosens riparte lungo la destra del terreno di gioco, poi scarica su Gagliardini che nel controllo tocca con il braccio destro. Palla inattiva a favore dell'Empoli.13:54

65' Sostituzione Empoli: fuori anche Nicolò Cambiaghi, al suo posto subentra Martín Adrián Satriano Costa.13:52

65' Sostituzione Empoli: fuori Nicolas Thibault Haas, dentro Alberto Grassi.13:52

64' Arrivano le prime mosse anche per Mister Zanetti.13:52

64' Il cross della mezzala di Zanetti non raggiunge alcun destinatario, Bellanova raccoglie e da via alla ripartenza nerazzurra.13:51

63' Terzo corner a favore degli azzurri, batte Bandinelli.13:51

62' Duello tra Gosens ed Ismajli che vede vittima l'olandese, il numero 8 interista reclama il fallo ma Marinelli reputa regolare il contrasto del centrale empolese.13:50

59' Continua la fase di riscaldamento sulla panchina di Inzaghi, a breve le prime sostituzioni.13:49

58' OCCASIONE EMPOLI! Haas si proietta verso l'area di rigore avversaria, alza lo sguardo e serve dentro per Marin: il mediano prova il dribbling su Acerbi, ma alle sue spalle giungeva Cambiaghi che pregustava la conclusione. Azione che si conclude con un nulla di fatto, palla sul fondo.13:48

57' Fallo di Bandinelli ai danni di Robin Gosens, punizione Inter dalla metà campo.13:46

55' CONCLUSIONE DI CALHANOGLU! Dal limite dell'area, il turco mette il mirino sullo specchio e sfodera il destro: sfera che termina di poco oltre i pali di Perisan.13:44

53' Cambiaghi si fa trovare libero sull'out di sinistra, chiama il passaggio e lo riceve da Baldanzi. Il 28 scarica una potente conclusione che termina però alta oltre la traversa.13:43

51' Filtrante di Brozovic per l'allungo di Bellanova, che duella con Parisi e reclama il corner. Soltanto rimessa dal fondo concessa da Livio Marinelli.13:39

49' GOL! GOL LUKAKU! Empoli-INTER: 0-1. Arriva al minuto 49' la rete del vantaggio nerazzurro! Azione che parte dai piedi di Brozovic, che conduce la sfera sino all'area di rigore avversaria, poi al limite serve orizzontalmente per Lukaku, che sposta la palla sul destro e scarica un preciso diagonale sul secondo palo che termina in buca d'angolo. Battuto Perisan e quarto gol stagionale per il belga, assist a cura di Marcelo Brozovic.13:38

48' Aumenta il riscaldamento lungo la panchina nerazzurra, possibili cambi in vista.13:35

47' Il primo possesso del secondo tempo è manovrato dall'Empoli.13:33

46' TUTTO PRONTO! Inizia la ripresa di Empoli-Inter.13:32

Squadre negli spogliatoi che possono approfittare dei 15' di break.13:25

Scadono i 120'' aggiuntivi: è trascorsa la prima frazione di gioco al Castellani. Si chiudono a reti bianche i primi 45' di gioco, in cui entrambe le formazioni hanno dato vita a numerose azioni offensive, improntando una gara certamente a viso aperto. Finora il dato del possesso palla pende notevolmente a favore degli ospiti Nerazzurri, che più volte innescano Bellanova lungo l'out di destra; è proprio dalle fasce che si manifestano le più nitide occasioni per gli uomini di Inzaghi, che non riescono però a trovare la via del vantaggio grazie ad un'ottima interpretazione della retroguardia empolese. Nonostante un possesso palla inferiore, la squadra di Zanetti riesce ad impostare diverse ripartenze nel corso della prima metà di questa sfida, e proprio al minuto 14' Cambiaghi si rende protagonista di un'eccellente giocata: suggerimento profondo di Marin, sul quale il centravanti azzurro addomestica con un difficile aggancio, elude la marcatura di De Vrij e tenta il dribbling su Handanovic trovando una decisiva risposta dell'estremo difensore sloveno. Quanto al lato agonistico, partita ordinata che non ha richiesto particolari interventi da parte del Sig. Marinelli.13:24

45'+2' FISCHIO DI MARINELLI! Termina il primo tempo.13:17

45'+1' L'Empoli vuole chiudere in attacco, con Haas che serve il filtrante per Baldanzi. La palla è però imprecisa e fuori portata per il trequartista.13:17

45' Sono 2' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara. Si proseguirà fino al minuto 47'.13:16

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile recupero.13:15

42' Schema da corner da parte dei giocatori azzurri: Bandinelli serve corto per Baldanzi, che ricambia il passaggio per il numero 25. Poi parte un forte traversone verso lo stacco di Caputo, De Vrij è sulla traiettoria e sventa il pericolo.13:14

42' Calcio d'angolo offerto all'Empoli, Bandinelli alla battuta.13:13

39' Ancora una preziosa protezione della sfera da parte di Lukaku, che cambia lato e si rifugia da Bellanova, poi l'esterno in maglia numero 12 scaglia un traversone verso Correa. L'argentino non riesce ad indirizzare, e conclude con il petto oltre la linea di fondo.13:11

37' Acerbi accompagna la manovra offensiva dei suoi, poi dal limite dell'area piomba sul rimpallo creato da Ismajli e contrasta irregolarmente Marin. Fallo in attacco del centrale di Inzaghi, punizione Empoli dalla propria difesa.13:08

35' Baldanzi ripiega su Gosens, soffia il pallone all'olandese e cade a terra sulla carica di Correa. Importante recupero del centrocampista empolese.13:06

34' Calhanoglu procede alla battuta della palla inattiva, offrendo però una traiettoria troppo profonda. Palla che termina tra le braccia di Perisan.13:05

32' AMMONITO Fabiano Parisi: dura entrata ai danni di Danilo D'Ambrosio.13:03

31' Punizione Inter dalla metà di campo. Parisi aveva ben letto il suggerimento verso D'Ambrosio, ma nell'anticipo eccede in veemenza ed atterra irregolarmente l'esterno interista. Il numero 33 nerazzurro rimane dolorante sul campo, possibile cambio in vista.13:03

30' DI POTENZA GAGLIARDINI! Brivido per la formazione toscana. Bellanova si rende ancora protagonista di una forte progressione, poi appoggia su Lukaku che scarica a memoria verso il proprio mediano: Gagliardini di prima intenzione colpisce la sfera, che termina non di molto oltre la traversa.13:01

28' Stavolta il suggerimento per Lukaku è eccessivamente lungo, palla che scivola in out. Rimessa Empoli con Parisi, che appoggia e torna da Luperto.12:58

28' Altro corner a favore dei nerazzurri, sempre Calhanoglu che compare sul punto di battuta.12:58

26' Ebuehi lascia sul posto Gosens e prosegue l'avanzata verso la trequarti interista, non c'è però alcun compagno ad assistere il nigeriano, che è costretto a ripiegare su Ismajli.12:57

24' Traversone avvolgente del turco verso lo stacco di Lukaku, che svetta su tutti ma effettuta una torsione imprecisa. Rinvio dal fondo con Perisan.12:54

23' Collisione tra Bellanova e Parisi che vede vittima l'esterno interista classe 2000, punizione Inter dai 30 metri. Calhanoglu alla battuta.12:54

21' Acerbi alza la linea difensiva sino alla trequarti avversaria, poi attacca Haas e guadagna una preziona rimessa con le mani da posizione avanzata. Gosens si incarica della battuta, tornando da Gagliardini.12:53

19' CONCLUSIONE DI BALDANZI! Empoli che reagisce all'iniziale spinta interista. Azione che parte dalla sovrapposizione di Parisi, premiata da Bandinelli con un preciso filtrante, poi il numero 65 scarica per Baldanzi che colpisce ed indirizza un forte rasoterra verso lo specchio. Un attento Samir Handanovic neutralizza la conclusione.12:51

16' Di nuovo pericoloso Hakan Calhanoglu: il turco libera il destro e va alla ricerca di Gosens sul secondo palo, soluzione che attraversa tutta l'area e l'esterno olandese non riesce ad impattare. Si riparte da Perisan.12:47

14' CHE GIOCATA DI CAMBIAGHI! Suggerimento da parte di Marin che sembrava troppo profondo, ma Cambiaghi con una torsione riesce ad addomesticare. Poi il numero 28 tenta il dribbling su Handanovic, che resta in piedi e riesce a chiudere lo specchio.12:45

12' Corner che non produce alcun effetto, soltanto rimessa laterale per gli azzurri.12:43

12' Anche per i toscani arriva la prima chance dalla bandierina, batte Luperto.12:42

11' Polemiche accese per un presunto tocco di mano di D'Ambrosio, Marinelli fa proseguire anche in questo caso. Continua la manovra dell'Empoli.12:42

9' Scambio che si rinnova continuamente tra Marin e Bandinelli, in attesa del corridoio giusto per Caputo.12:40

6' Sei minuti di grande intensità da parte dei nerazzurri. Bellanova si fa trovare libero sulla destra, alza lo sguardo e mette dentro per Correa: l'argentino resta a terra e reclama il penalty, Marinelli fa giocare senza interruzioni.12:37

4' PIAZZATO DI BROZOVIC! Calhanoglu batte forte in mezzo all'area, Luperto allontana ma sul rimpallo giunge puntuale Brozovic che calcia in porta. Respinta decisiva di Baldanzi che si immola allontanando la minaccia.12:35

3' Arriva il primo giro dalla bandierina del match, Calhanoglu alla battuta.12:33

2' Subito Lukaku sull'out di sinistra che vuole rendersi insidioso, il belga serve un filtrante che taglia tutta l'area. Correa prova ad arrivare, ma Parisi allontana in spaccata.12:32

1' Il primo pallone della gara è amministrato dall'Inter.12:31

1' PARTITI! Via ad Empoli-Inter.12:31

Fischio d'inizio programmato alle ore 12:30.12:25

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-gara.12:25

Alla solidità del tecnico toscano, Simone Inzaghi risponde con il classico assetto del 3-5-2; Handanovic chiamato a difesa dello specchio, difesa a 3 con D'Ambrosio ed Acerbi al fianco di De Vrij, densità a centrocampo con la scelta di Bellanova sull'out di destra e Gosens a sinistra, Brozovic siede in cabina di regia ausiliato dalle mezzale Gagliardini e Calhanoglu, davanti Correa viene preferito a Lautaro e verrà supportato da Romelu Lukaku.12:25

Le scelte di mister Zanetti designano un 4-3-1-2; Perisan confermato tra i pali, linea difensiva a 4 con Parisi ed Ebuehi esterni a supporto dei centrali Luperto-Ismajli, in mediana spazio a Marin con Bandinelli ed Haas in posizione di mezzale, trequarti totalmente affidata a Baldanzi, in avanti viene scelto il tandem Cambiaghi-Caputo. Zanetti dovrà inoltre fare a meno della disponibilità di Akpa-Akpro e De Winter.12:21

FORMAZIONI UFFICIALI: INTER (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Handanovic; D'Ambrosio-De Vrij-Acerbi; Bellanova-Gagliardini-Brozovic-Calhanoglu-Gosens; Lukaku-Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Dimarco, Dumfries, Darmian, Bastoni, Zanotti, Barella, Asllani, Carboni, Martinez, Dzeko, Cordaz, Onana.12:18

FORMAZIONI UFFICIALI: EMPOLI (4-3-1-2). Scendono in campo: Perisan; Parisi-Luperto-Ismajli-Ebuehi; Bandinelli-Marin-Haas; Baldanzi; Cambiaghi-Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti. A disposizione: Cacace, Stojanovic, Degli Innocenti, Henderson, Vignato, Satriano, Pjaca, Piccoli, Destro, Ujkani, Stubljar.12:16

A coadiuvare il fischietto laziale sono chiamati i seguenti assistenti: Sig. Rossi e Sig. Di Gioia; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Feliciani; postazione VAR affidata al Sig. Banti, ausiliato dall'A.VAR Sig. Manganiello.12:13

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.12:11

Ultimi minuti di attesa allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, poi sarà Empoli-Inter! Testa a testa tra Azzurri e Nerazzurri che si rinnova dopo quasi un anno esatto dall'ultimo incrocio, quello del 06 maggio 2022, in cui la formazione milanese si impose per 4-2 sui toscani nel palcoscenico dello Stadio San Siro. Match che apre le porte di una domenica ricca di Serie A, e che mette in palio tre punti che risulterebbero fondamentali per entrambi gli schieramenti: i padroni di casa provengono da una sconfitta per 1-0 rimediata nell'ultima giornata contro la Cremonese di Ballardini e sono ora fissi in 15^ posizione, con un totale di 32 punti, chiamati ad allungare maggiormente le distanze dalla zona play-off. Sesto posto, invece, per l'Inter di Simone Inzaghi che ha totalizzato un bottino di 51 punti; reduci dalla qualificazione alla fase semifinale di Champions League, ottenuta lo scorso mercoledì ai danni del Benfica di Schmidt, i Nerazzurri cercano una vittoria in terra toscana che li proietterebbe ad un solo tassello dalla quarta posizione, che attualmente è difesa dalla Roma di Jose Mourinho.12:08

Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Inter, gara valida per la 31^ giornata del Campionato di Serie A Tim.11:55