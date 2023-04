Manca poco all'inizio di Juventus-Napoli. Bianconeri in campionato reduci dalla sconfitta con il Sassuolo, la capolista dal pari in casa con il Verona.19:54

Le scelte di Allegri: Milik unica punta, Soulé a supporto. Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. Difesa a tre con Danilo, Rugani e Gatti. Chiesa, Di Maria e Vlahovic in panchina.20:02

Le scelte di Spalletti: in attacco il tridente con Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano. Lobotka in cabina di regia, Ndombele preferito a Zielinski, Olivera a sinistra. Out Politano, Mario Rui e Simeone.20:03