Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Fiorentina 3-2 valida per la 31° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:05

Monza che sale in dodicesima posizione a 41 punti, uno in meno della Fiorentina.17:05

Il primo tempo è ricco di gol e occasioni, con la Fiorentina che la sblocca dopo 8 minuti con Kouamè che di testa trasforma in rete il calcio d'angolo battuto da Biraghi. Al 13esimo arriva la rete del raddoppio con Saponara che interviene su un tiro-cross di Kouamè e spiazza Di Gregorio. Al 26esimo si riapre la partita con Caprari che va via a due avversari e conclude in porta, trovando la respinta sfortunata di Terracciano sulla schiena di Biraghi, con la palla che termina in rete. Al 43esimo arriva il pareggio grazie ad una dormita della difesa viola, con Mota che insacca su suggerimento di Di Gregorio, con il portiere del Monza che aveva rinviato dalla propria area di rigore. Nella ripresa arriva l'ingenuità di Amrabat che al 57esimo travolge in area Dany Mota e concede un calcio di rigore: sul dischetto si presenta Pessina che è freddissimo e spiazza Terracciano. Sul finale qualche occasione per i viola che non trova la via del pareggio.17:04

Termina qui un match ricco di emozioni e con ben 5 reti segnate, con il Monza che rimedia allo 0-2 e vince la partita con il 3-2 finale.16:58

90'+7' Finisce qui! Il Monza batte la Fiorentina 3-2 in rimonta.16:57

90'+6' Sottil spara alto! Palla lunga per Milenkovic che la tocca di testa per Sottil, il quale colpisce di prima intenzione con il destro mandando altissimo sulla traversa.16:56

90'+5' Cabral di testa! Rimessa laterale battuta lunga dai viola per Castrovilli che in area, con le spalle alla porta, alza un campanile in area dove ci arriva Cabral di testa ma Di Gregorio si fa trovare pronto e blocca la palla.16:55

90'+4' Cross pericoloso dalla sinistra di Castrovilli, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore e con Carlos Augusto costretto a spazzare dalla parte opposta.16:54

90'+2' Cartellino giallo per Nicolò Rovella per un intervento in ritardo su Sottil lanciato in contropiede. Terzo ammonito per il Monza.16:53

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.16:51

87' Entra Marlon, esce Armando Izzo. Quinta e ultima sostituzione per il Monza.16:48

87' Entra Mattia Valoti, esce Dany Mota Carvalho. Quarta sostituzione per il Monza.16:48

87' Carlos Augusto si libera del pressing di Jovic e arriva sul fondo, poi scarica per Izzo che tenta una conclusione a giro, mandando ampiamente sul fondo nel lato opposto.16:47

84' Palo di Caldirola! Sugli sviluppi del corner, stacca di testa Izzo che fa torre per Caldirola che, da posizione defilata, anticipa Terracciano con il destro ma colpendo il palo di destra.16:45

84' Corner battuto dalla sinistra da Ciurria con Cabral che anticipa tutti di testa e rischia l'autorete, mandando nuovamente sul fondo.16:44

80' Entra Aleksa Terzić, esce Dodò. Quinta e ultima sostituzione per la Fiorentina.16:43

80' Petagna riceve in campo aperto e punta nell'uno contro uno Milenkovic, poi arriva al limite dell'area e calcia con il mancino, trovando la respinta del difensore serbo.16:41

78' Entra Andrea Petagna, esce Gianluca Caprari. Terza sostituzione per il Monza.16:39

76' Duncan raccoglie una palla al limite dell'area e conclude di prima intenzione con il mancino, mandando però alto sopra lo specchio difeso da Di Gregorio.16:37

76' Castrovilli arriva al limite dell'area e calcia con il mancino: si abbassa Di Gregorio e para senza alcuna difficoltà.16:36

74' Rischia Castrovilli che viene saltato in area da Caprari e lo spinge a terra con entrambe le braccia tese: protestano i giocatori del Monza, ma l'arbitro Sacchi invita Caprari a rialzarsi.16:36

71' Entra Luka Jović, esce Rolando Mandragora. Quarta sostituzione per la Fiorentina.16:43

71' Entra Alfred Duncan, esce Sofyan Amrabat. Terza sostituzione per la Fiorentina.16:43

69' Cartellino giallo per Armando Izzo per proteste. Secondo ammonito per il Monza.16:53

68' Entra José Machín, esce Matteo Pessina. Seconda sostituzione per il Monza.16:42

68' Entra Giulio Donati, esce Andrea Colpani. Prima sostituzione per il Monza.16:41

66' Di Gregorio salva con i piedi! Rimessa laterale battuta da Dodò verso il centro, dove arriva Sottil che impatta con il destro e, in seguito ad una doppia deviazione, costringe Di Gregorio a metterci una pezza e a salvare con i piedi.16:27

59' Entra Gaetano Castrovilli, esce Antonín Barák. Seconda sostituzione per la Fiorentina.16:21

59' Entra Riccardo Sottil, esce Riccardo Saponara. Prima sostituzione per la Fiorentina.16:21

58' GOL! MONZA-Fiorentina 3-2! Rete di Pessina! Il capitano del Monza realizza il rigore calciando basso alla sua destra e spiazzando Terracciano.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Pessina16:20

57' Cartellino giallo per Sofyan Amrabat, per il fallo da rigore. Terzo ammonito per la Fiorentina.16:21

57' Calcio di rigore per il Monza! Dany Mota entra in area, si allunga il pallone e lo scarica a rimorchio, ma Amrabat interviene in ritardo e rifila un pestone sulla caviglia dell'attaccante portoghese: nessun dubbio per Sacchi che fischia il calcio di rigore.16:18

55' Terracciano è costretto a mettere fuori il pallone in quanto Biraghi è rimasto a terra con un evidente problema alla spalla sinistra.16:16

51' Colpani si divora il 3-2! Ripartenza perfetta del Monza con Mota che anticipa Martinez Quarta e lancia Caprari in campo aperto: il numero 17 una volta entrato in area finta il tiro e serve Colpani sul dischetto del rigore, il quale non conclude di prima, se la sposta e conclude malissimo con il mancino, mandando sul fondo.16:14

50' Saponara prova a servire Kouamè in area ma sbaglia le misure del passaggio e consegna alla difesa del Monza.16:10

46' Nessun cambio in questo avvio di ripresa, con le squadre che confermano gli 11 iniziali.16:10

46' Inizia il secondo tempo. Possesso per il Monza.16:06

Match che sembrava chiuso già al quarto d'ora di gioco, con la Fiorentina che costruiva numerose occasioni da gol e con il risultato sul 2-0. La squadra di Palladino, però, ha rialzato la testa e ha ripreso a giocare con sicurezza, riuscendo a chiudere il primo tempo in parità. Sul finale annullata dal VAR la rete del vantaggio per la squadra di casa.15:59

Primo tempo ricco di emozioni tra Monza e Fiorentina. Primo quarto d'ora a tinte unite viola, con ben due gol segnati dalla squadra di Italiano: al minuto numero 8 la sblocca Kouamè con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Biraghi. Al 13esimo arriva il raddoppio con Kouamè che prova un tiro-cross basso, dove interviene Saponara che stoppa e con il destro spiazza Di Gregorio. La squadra di Palladino non ci sta e accorcia le distanze al 26esimo minuto, con Caprari che entra in area, salta Martinez Quarta e Dodò poi calcia con il destro trovando la risposta di Terracciano che però è sfortunato e la spedisce contro la schiena di Biraghi, con la palla che termina in rete. Al 43esimo Mota sigla la rete del pareggio grazie al rinvio lungo di Di Gregorio e all'indecisione tra Martinez Quarta e Terracciano. All'ultimo secondo del primo tempo arriva la rete di Pessina, annullata poi su suggerimento del VAR per un colpo di mano del capitano dei brianzoli.15:56

45'+3' Termina qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-2.15:50

45'+3' Gol annullato al Monza! Corner battuto dalla sinistra da Colpani, spizzata di Marì verso il secondo palo dove Pessina ammortizza la palla con il braccio destro e conclude a rete. Il VAR segnala l'irregolità al direttore di gioco e si resta sul 2-2.15:49

45'+1' Colpani riceve sulla destra, guarda al centro e crossa col mancino: la palla deviata passa pericolosamente vicino al palo di destra e finendo in calcio d'angolo.15:47

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.15:48

43' GOL! MONZA-Fiorentina 2-2! Rete di Mota! Di Gregorio dalla propria area di rigore calcia lunghissimo verso l'area avversaria, dove Mota approfitta dell'indecisione tra Terracciano e Martinez Quarta e li anticipa con il destro, mettendo in rete e pareggiando i conti.



Guarda la scheda del giocatore Dany Mota15:47

42' Cartellino giallo per Nikola Milenković: il difensore viola entra in ritardo alle spalle di Caprari nella zona di centrocampo. Secondo ammonito per la Fiorentina.15:43

40' Rovella batte la punizione servendo con uno scavetto Caprari che prova a colpire al volo ma non aggancia bene e manda sul fondo.15:41

39' Cartellino giallo per Antonín Barák, per aver fermato irregolarmente un'azione di contropiede. Primo ammonito per la Fiorentina.15:40

38' Ci prova Caprari! Il numero 17 del Monza riceve in area sulla sinistra, stoppa con il tacco mandando a vuoto Dodò e calcia a giro, non trovando però lo specchio e mandando sopra la traversa verso il palo distante.15:40

36' Cabral viene servito in profondità, punta nell'uno contro uno Caldirola poi se la sposta sul destro e calcia, mandando però sull'esterno della rete.15:37

35' Amrabat riceve sulla trequarti, finta di allargare sulla sinistra e calcia di potenza, ma c'è Pessina in traiettoria che allontana.15:36

33' Cartellino giallo per Carlos Augusto, per un intervento in ritardo ai danni di Dodò. Primo ammonito del match.15:34

26' GOL! MONZA-Fiorentina 1-2! Autogol di Biraghi! Gran giocata di Caprari che entra in area dalla sinistra dopo aver saltato Martinez Quarta, sterza sul destro mandando a vuoto anche Dodò e conclude con il destro: Terracciano respinge con i pugni ma la spedisce contro la schiena di Biraghi appostato vicino a lui e la palla carambola in rete. Il Monza accorcia le distanze.



Guarda la scheda del giocatore Cristiano Biraghi15:30

24' Contatto in area tra Mota e Martinez Quarta, con l'attaccante portoghese che cade e reclama il rigore: l'arbitro Sacchi dice che si può continuare.15:25

22' Terracciano dice no a Caldirola! Corner battuto dalla sinistra da Caprari verso il secondo palo dove arriva in terzo tempo Caldirola che di testa colpisce a botta sicura, ma Terracciano risponde pronto e con i pugni manda in calcio d'angolo.15:23

21' Si fa vedere per la prima volta la squadra di casa in fase offensiva con Mota che avanza sulla sinistra poi prova il cross d'esterno destro, consegnando la palla a Terracciano.15:22

16' Al quarto d'ora di gioco la Fiorentina conduce per due reti a zero, con il Monza che appare in evidente difficoltà.15:17

13' GOL! Monza-FIORENTINA 0-2! Rete di Saponara! Dodò affonda sulla destra, poi serve alle spalle Kouamè: l'esterno viola entra in area e calcia di sinistro, sulla traiettoria la stoppa Saponara che ha tutto il tempo di guardare Di Gregorio e spiazzarlo per la rete del raddoppio.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Saponara15:16

11' Cabral in acrobazia! Cross dalla destra di Amrabat verso il secondo palo dove Cabral si coordina e colpisce in rovesciata, nella traiettoria però Izzo la colpisce di testa e dice no al 9 viola.15:12

9' Ancora Fiorentina in avanti con Kouamè che sulla trequarti serve in profondità Barak, il quale non si fida dell'impatto di prima con il piede debole e, grazie alla copertura di Izzo, la palla si perde sul fondo.15:11

8' GOL! Monza-FIORENTINA 0-1! Rete di Kouamé! Corner battuto dalla sinistra da Biraghi verso il secondo palo dove Koaumè si libera della marcatura di Pessina e di testa insacca verso il palo di destra.



Guarda la scheda del giocatore Christian Kouamé15:10

6' Kouamè recupera palla sottraendola a Rovella e innesca il contropiede viola, serve Saponara all'esterno di sinistra dell'area e ques'ultimo prova l'assist per Barak che al centro stoppa male e perde palla.15:08

4' Cross dalla sinistra di Saponara a premiare l'inserimento di Kouamè, ma la palla è lunga e termina tra le mani di Di Gregorio.15:05

2' Terracciano è impreciso nel passaggio verso Biraghi e concede al Monza una rimessa laterale in fase offensiva.15:03

Via al match! Possesso per la Fiorentina.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno Affatato e Severino. Quarto uomo sarà Cosso, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente a Di Martino e La Penna.14:27

TEAM NEWS Italiano si affida a Terracciano in porta, con Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi a comporre la linea difensiva. Centrocampo a 3 formato da Barak, Mandragora e Amrabat. Davanti Cabral sarà accompagnato da Saponara e Kouamè.14:27

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si dispone con un 4-3-3: Terracciano – Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi – Barak, Mandragora, Amrabat – Kouamè, Cabral, Saponara.14:27

TEAM NEWS Il Monza di Palladino si dispone con la difesa a 3 formata da Caldirola, Marì e Izzo. In porta Di Gregorio. A centrocampo duo centrale composto da Pessina e Rovella, con Ciurria e Carlos Augusto a correre sulle fasce. Sulla trequarti ci saranno Colpani e Caprari a supporto dell’unica punta Mota.14:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio – Caldirola, Marì, Izzo – Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto – Colpani, Caprari - Mota.14:26

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Monza e Fiorentina si sono affrontate 11 volte: sette successi viola, due brianzoli e due pareggi, incluso quello nel match d’andata di questo campionato al Franchi (1-1 con le reti di Arthur Cabral e Carlos Augusto).14:26

La Fiorentina non perde in campionato dal 12 Febbraio (Juventus-Fiorentina 1-0) e da allora la squadra di Italiano ha ottenuto 6 vittorie e 3 pareggi. Pochi giorni fa i Viola hanno pure raggiunto la semifinale di Conference League, nonostante la sconfitta interna contro il Lech Poznan.14:25

Il Monza nella scorsa giornata ha battuto l’Inter a San Siro grazie alla rete di Caldirola e si trova attualmente al 13esimo posto a 38 punti, 12 in più rispetto alla quota salvezza (attualmente riservata all’Hellas Verona) e 11 in meno rispetto alla quota “Europa” (attualmente riservata all’Atalanta).14:25

Si sfidano oggi due formazioni, quelle allenate da Palladino e Italiano, che durante il corso della stagione hanno dimostrato una notevole qualità nel gioco e che nel corso del 2023 hanno migliorato decisamente anche la quantità di risultati utili rispetto alla prima parte del campionato.14:25

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza-Fiorentina, gara valida per la 31a giornata di Serie A.14:25