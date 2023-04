Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Cremonese e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:06

Nel prossimo turno l'Udinese sarà impegnato a Lecce mentre per la Cremonese, dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì a Firenze, c'è l'ultima chiamata per la salvezza allo Zini col Verona.17:06

La Cremonese resta a sette punti dallo Spezia quartultimo e vede allontanarsi ancora la salvezza. L'Udinese tocca invece quota 42 e si mette definitivamente al riparo da qualsiasi preoccupazione, oltretutto i friulani, in attesa delle gare di Milan e Atalanta, in questo momento sono più vicini alla zona Europa che a quella retrocessione.17:04

Dopo il tris calato nel primo tempo, l'Udinese alza il piede dall'acceleratore e si limita a controllare il vantaggio. Ballardini sbilancia la propria formazione in avvio di secondo tempo ma la cosa non porta frutti, anzi, consente ai padroni di casa di gestire ancora meglio la situazione. Nel finale Beto va vicino per due volte al poker ma prima trova Carnesecchi a dirgli di no, poi tocca fuori da pochi passi in allungo volante. Gli ospiti poi non trovano nemmeno il gol della bandiera su un'uscita a vuoto di Silvestri, non sfruttata da Afena-Gyan. Finisce dunque 3-0 per i friulani con le reti di Samardzic, Perez e Success.17:07

90'+4' Triplice fischio alla Dacia Arena. Udinese-Cremonese finisce 3-0.16:57

90'+4' Conclusione di Basso Ricci dalla distanza, Silvestri para a terra senza problemi.16:56

90'+4' OCCASIONE CREMONESE! Silvestri esce a vuoto sul corner ma Afena-Gyan non riesce a centrare la porta col piatto destro!16:56

90'+3' Afena-Gyan guadagna un corner facendo carambolare la palla sui piedi di Masina. Ultima chance per la Cremo.16:56

90'+2' Dalla parte opposta Quagliata cerca l'ingresso in area dalla destra ma viene chiuso in rimessa laterale.16:54

90'+2' Ebosele prova a saltare Vasquez e Valeri sul lato corto dell'area ma l'azione termina con una palla persa dall'irlandese.16:54

90'+1' Lancio lungo a cercare Beto, Carnesecchi è costretto a uscire dalla propria area per anticipare il portoghese.16:53

90' Quattro minuti di recupero.16:52

89' Lovric mette in mezzo a uscire, Beto stacca di testa ma non trova la porta di Carnesecchi.16:51

88' Intervento deciso di Valeri su Pafundi e giallo per l'esterno grigiorosso.16:50

85' Sostituzione Udinese: fuori Pereyra, dentro Pafundi.16:48

84' Sostituzione Udinese: esce Ehizibue, entra Ebosele.16:48

84' Sostituzione Udinese: fuori Becao, dentro Masina.16:47

84' Tentativo dalla distanza di Arslan col destro, palla ampiamente a lato. Due scosse improvvise dell'Udinese che sin qui aveva pensato a gestire il triplo vantaggio.16:46

83' OCCASIONE UDINESE! Beto si allunga in area su un traversone di Arslan, la tocca con la punta ma non centra la porta per questione di centimetri!16:45

81' Partita che non ha quasi più nulla da dire, le due squadre hanno praticamente smesso di darsi battaglia.16:44

78' Fallo di Arslan su Meité e giallo per il giocatore bianconero.16:42

76' Okereke commette fallo di mano in area friulana. Si riparte con un calcio di punizione per i padroni di casa che ora giocano anche col cronometro.16:39

75' Sostituzione Cremonese: fuori Buonaiuto e debutto in A per Alberto Basso Ricci.16:37

74' Buonaiuto calcia direttamente in porta, nessuno la tocca e Silvestri blocca a terra senza patemi.16:36

73' Buonaiuto guadagna un calcio di punizione nei pressi dell'area bianconera, fallo di Becao.16:35

72' Nulla di fatto sull'azione da calcio d'angolo, chiusa con un tiraccio di Benassi dalla distanza.16:35

72' Arslan perde palla sulla propria trequarti, Afena-Gyan prova la botta dal limite col destro ma sulla traiettoria c'è Perez che devia in corner.16:34

70' OCCASIONE UDINESE! Beto si invola verso la porta avversaria dopo uno svarione di Aiwu, arriva al limite e calcia forte col destro. Carnesecchi evita il poker rispondendo presente.16:33

69' Pereyra perde palla lungo l'out di destra, Ehizibue spende il fallo per fermare Buonaiuto.16:31

67' Buonaiuto ci prova da lontano, palla in curva.16:29

65' Sostituzione Udinese: fuori Samardzic, dentro Arslan.16:29

65' Walace stoppa palla all'interno della propria area e rischia sull'attacco di Buonaiuto che però commette fallo. Punizione per l'Udinese.16:28

63' Ammonito Afena-Gyan dopo un pestone su Perez.16:26

63' OCCASIONE CREMONESE! Buonaiuto anticipa tutti di testa sul primo palo e la gira sul secondo: palla fuori di poco con Silvestri immobile.16:25

63' Palla deviata in corner dalla difesa udinese.16:24

61' Becao sgambetta Okereke sulla trequarti offensiva ospite. Calcio di punizione per la Cremonese da posizione interessante.16:23

60' Sostituzione Cremonese: fuori Dessers, dentro Quagliata.16:22

60' Nulla di fatto dalla bandierina, Ballardini sembra voler operare un altro cambio.16:22

59' Vasquez, in proiezione offensiva, tocca per Dessers in area ma il triangolo tra i due non si chiude. La Cremo guadagna comunque calcio d'angolo.16:22

58' Come già nel primo tempo, anche in questa fase l'Udinese dà l'idea di poter affondare il colpo in ogni istante.16:20

56' Bijol stacca più alto di tutti sul tiro dalla bandierina ma colpisce debolmente, Carnesecchi blocca la palla a terra sulla linea di porta.16:18

55' OCCASIONE UDINESE! Ehizibue si crea lo spazio per il destro con una finta su Valeri e calcia forte sul primo palo. Carnesecchi respinge come può in corner.16:18

54' Lancio lungo per Dessers, la palla rimbalza in area e scavalca Silvestri che la osserva finire a fondo campo.16:16

53' Palla persa dalla Cremo dopo il calcio d'angolo senza successo. Non sta arrivando la scossa tra le fila grigiorosse.16:15

52' Ehizibue respinge sul primo palo, altro corner per gli ospiti.16:14

52' Ancora nessuna emozione in questo secondo tempo. La Cremonese prova a dare la scossa e guadagna corner con Buonaiuto.16:14

49' Altro fallo di Samardzic, stavolta su Valeri. Rischia tantissimo il giovane centrocampista serbo con Fourneau che lo richiama verbalmente.16:12

47' Trattenuta prolungata di Samardzic su Buonaiuto e giallo per l'autore del primo gol bianconero.16:09

46' Ballardini ridisegna il proprio schieramento con un 3-4-3 iper-offensivo. Dessers agirà da punta centrale con Okereke e Afena-Gyan ai lati, Buonaiuto arretra di qualche passo sulla linea di centrocampo con Benassi, Meité e Valeri.16:09

46' Si ricomincia!16:08

45' Sostituzione Cremonese: fuori Castagnetti, dentro Okereke.16:08

45' Sostituzione Cremonese: fuori Sernicola, dentro Aiwu.16:07

Gara a senso unico alla Dacia Arena con l'Udinese avanti 3-0 dopo i primi 45 minuti. Samardzic, con un pregevole esterno sinistro, incanala subito la partita al 2', poi Perez di testa al 27' e Success in campo aperto al 32' suggellano il dominio bianconero. La Cremonese da par suo ha avuto un paio di occasioni con Tsadjout e Dessers, comunque troppo poche per rientrare in partita.15:53

45'+5' Fine primo tempo.15:50

45'+4' Triangolo tra Valeri e Dessers, l'esterno va al cross dalla sinistra ma non riesce ad essere efficace nel servizio per Afena-Gyan, appostato a centro area.15:50

45'+3' Udogie al cross dalla sinistra, palla troppo arretrata per tutti. Si riparte con una rimessa laterale per gli ospiti.15:49

45'+1' Beto riceve palla spalle alla porta, Benassi lo spinge a terra per evitare la ripartenza friulana.15:47

45' Quattro minuti di recupero.15:46

44' Sostituzione Cremonese: fuori Tsadjout, dentro Afena-Gyan.15:44

43' Si riparte ma ci si riferma subito. Ora è Tsadjout a terra per un problema al flessore.15:44

42' Sostituzione Udinese: fuori Success, dentro Beto.15:43

42' Problemi anche per Dessers dopo uno scontro fortuito con Silvestri.15:42

41' Si riparte con l'Udinese in dieci uomini, Success non sembra in grado di rientrare a causa di un problema muscolare alla coscia destra.15:41

39' Problema fisico per Success che si siede a terra e richiama l'attenzione dei sanitari friulani. Gioco fermo alla Dacia Arena.15:40

38' Si fa durissima, se non impossibile, per la Cremonese. Udinese straripante in questo primo tempo.15:38

36' GOL! UDINESE-Cremonese 3-0! Rete di Success! L'attaccante bianconero si ritrova a tu per tu con Carnesecchi dopo un lancio di Bijol e lo batte con un piatto destro preciso che bacia il palo prima di insaccarsi.



35' OCCASIONE CREMONESE! Dessers si gira in area e cerca la porta col destro, Perez ci mette il corpo e devia la palla in corner.15:36

34' Tsadjout ruba palla a Udogie sulla trequarti offensiva ma per Fourneau è fallo del giocatore cresciuto nel Milan. Calcio di punizione per l'Udinese.15:35

33' Benassi gira verso la porta col mancino da centro area dopo una rimessa a lunga gittata di Valeri ma la sua conclusione è strozzata e Silvestri non ha problemi nel bloccare la palla.15:34

31' Lancio lungo per Lovric, Benassi ci arriva di testa poi evita il corner.15:31

30' Gioca sul velluto la squadra di casa, Ehizibue travolge tutti a destra, mette al centro per Pereyra che appoggia all'indietro per Walace. Il brasiliano ciabatta col destro da fuori favorendo la presa a terra di Carnesecchi.15:31

27' GOL! UDINESE-Cremonese 2-0! Rete di Perez! Samardzic mette in mezzo col contagiri dalla sinistra, Perez ci arriva per primo di testa e fredda Carnesecchi. Raddoppio bianconero e Cremonese alle corde.



26' Intervento irruento di Sernicola su Success e cartellino giallo per l'esterno grigiorosso.15:27

25' Dalla parte opposta Ehizibue arriva al cross dal fondo, Vasquez respinge in calcio d'angolo.15:25

24' Dessers si mette in proprio, converge da destra e colpisce il palo col mancino. Sulla traiettoria c'era però la posizione attiva di Buonaiuto e Fourneau fischia fuorigioco all'attaccante ospite.15:25

23' Bianchetti stende Udogie sotto gli occhi di Fourneau che lo richiama verbalmente senza estrarre cartellini.15:24

22' Valeri imbuca in area per Meité, Becao ci mette il fisico e lascia scorrere la sfera che finisce a fondo campo.15:22

20' OCCASIONE UDINESE! Lovric colpisce di testa dal limite dell'area piccola, Carnesecchi respinge con un gran riflesso! Udinese ancora una volta vicina al raddoppio.15:21

19' Niente da fare per gli ospiti che non riescono a imbastire alcuna azione degna di nota mentre l'Udinese dà l'impressione di poter far male in ogni momento.15:20

17' Prova a riorganizzarsi la Cremonese dopo lo scampato pericolo ma l'Udinese non sembra intenzionata a rinunciare alle proprie fiammate offensive.15:19

15' OCCASIONE UDINESE! Pereya riceve palla in area da Becao, la gira in mezzo dove Udogie supera Carnesecchi col sinistro ma non Sernicola che evita il raddoppio bianconero in scivolata.15:16

14' Udogie prova il destro dal limite, conclusione totalmente sballata che finisce lontanissima dalla porta di Carnesecchi.15:15

13' Doppio cross dalla destra di Becao, fa buona guardia la difesa ospite.15:14

11' Castagnetti pennella in area dalla bandierina ma trova solo la respinta di Bijol. Il possesso rimane però dei grigiorossi.15:12

10' Calcio d'angolo per la Cremonese che continua ad attaccare a caccia del pareggio.15:11

9' OCCASIONE CREMONESE! Azione in velocità della Cremonese con Valeri che arriva al cross dal fondo, Tsadjout attacca il primo palo anticipando Bijol di testa ma non trova la porta da pochi passi!15:11

8' Possesso palla ora tutto grigiorosso dopo la rete segnata dai padroni di casa.15:08

6' Vasquez arriva a colpire di testa in area bianconera ma non trova la porta di Silvestri.15:06

4' Colpo a freddo per la Cremonese che però prova a reagire.15:06

2' GOL! UDINESE-Cremonese 1-0! Rete di Samardzic! Fraseggio prolungato dei padroni di casa che portano Samardzic al tiro dal limite. L'esterno sinistro del serbo si infila all'angolino basso sul secondo palo e Carnesecchi non può nulla!



Guarda la scheda del giocatore Lazar Samardzic15:04

2' Primi scampoli di gara tutti di marca udinese.15:03

Si comincia!15:01

E' tutto pronto alla Dacia Arena, si attende solo il fischio d'inizio di Fourneau.14:57

Ballardini ne cambia tre rispetto alla vittoria sull'Empoli. Al centro della difesa, con Vasquez, c'è Bianchetti per Lochoshvili, a centrocampo Benassi per Pickel e dietro le punte, Dessers e Tsadjout, c'è Buonaiuto e non Galdames. Per il resto tutto confermato con Carnesecchi tra i pali, Sernicola e Valeri sulle fasce, Castagnetti e Meite a completare il centrocampo grigiorosso.14:40

Sottil conferma in toto la formazione scesa in campo all'Olimpico contro la Roma nello scorso turno ma recupera Beto e Arslan che vanno in panchina. In avanti tocca ancora dunque a Pereyra a supporto di Success, sull fasce sempre Ehizibue e Udogie. In mezzo al campo sempre Walace come frangiflutti con Samardzic e Lovric che avranno il compito di tessere il gioco bianconero. In difesa, davanti a Silvestri, confermatissimi Becao, Bijol e Perez.14:38

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-1-2 per gli uomini di Ballardini. Carnesecchi - Sernicola, Bianchetti, Vasquez, Valeri - Meite, Castagnetti, Benassi - Buonaiuto - Tsadjout, Dessers. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Pickel, Ghiglione, Afena-Gyan, Acella, Ferrari, Galdames, Quagliata, Lochoshvili, Okereke, Basso.14:34

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-5-1-1 per l'Udinese. Silvestri - Becao, Bijol, Perez - Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie - Pereyra - Success. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Arslan, Zeegelaar, Beto, Abankwah, Thauvin, Nestorovski, Pafundi.14:32

Dirige il match Fourneau con Rossi e Yoshikawa ad assisterlo. Il quarto uomo è Orsato. In sala VAR ci sono Abbattista e Abisso.14:30

Alla Dacia Arena scendono in campo due formazioni con stati di forma e d'animo molto differenti: i padroni di casa navigano nella zona tranquilla della classifica e non hanno praticamente più obiettivi in questa stagione, gli ospiti invece hanno rianimato le proprie chances di salvezza con due vittorie consecutive e vanno a caccia della terza per giocarsi il tutto per tutto da qui a fine campionato. Impresa difficile per gli uomini di Ballardini che devono recuperare ben otto punti sullo Spezia ma, come sempre, è il campo ad avere diritto di parola. Fischio d'inizio alle ore 15.16:05

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Cremonese, gara valida per la 31esima giornata di Serie A.14:25