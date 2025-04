90'+8' Fine partita! CAGLIARI-FIORENTINA 1-2 (7' Piccoli, 36' Gosens, 48' Beltran).20:30

90'+6' Ammonito ZANIOLO per comportamento non regolamentare.20:28

90'+5' L'arbitro fa cenno che il tempo di recupero sarà allungato di un ulteriore minuto. 20:27

90'+4' OCCASIONE ZANIOLO! Ci prova Zaniolo dopo un recupero alto di Dodò, Caprile risponde presente. 20:27

90'+2' Piccoli pescato in posizione irregolare, nulla di fatto per Cagliari. 20:24

90' L'arbitro Marinelli concede sette minuti di recupero.20:22

88' Problema per Gaetano, staff medico del Cagliari in campo per le cure del caso. 20:20

86' Sostituzione FIORENTINA: entra Zaniolo esce Beltran.20:18

84' Ammonito PARISI per gioco scorretto su Luvumbo.20:16

81' Sostituzione FIORENTINA: entra Folorunsho esce Mandragora.20:13

81' Sostituzione FIORENTINA: entra Comuzzo esce Ranieri.20:13

79' Ammonito PICCOLI per gioco scorretto su Richardson. 20:11

78' Punizione dalla trequarti per il Cagliari, pronte due sostituzioni per la Fiorentina. 20:10

75' OCCASIONE CAGLIARI! Conclusione da fuori area di Marin, De Gea in tuffo fa buona guardia. 20:07

72' Traversone di Augello, pallone vagante in area, spazza Ranieri. 20:04

69' Coman parte da sinistra, Luvumbo si sposta sulla destra, Gaetano alle spalle di Piccoli.20:02

67' Sostituzione CAGLIARI: entra Makoumbou esce Prati.20:00

67' Sostituzione CAGLIARI: entra Coman esce Zortea.20:00

67' Sostituzione CAGLIARI: entra Marin esce Adopo.20:00

65' Ammonito PALOMINO per gioco scorretto su Beltran.19:58

63' Sostituzione FIORENTINA: entra Richardson esce Fagioli.19:55

62' Sostituzione FIORENTINA: entra Parisi esce Gosens.19:55

62' Piccoli e Ranieri a terra doloranti dopo un contrasto a metà campo, gioco fermo.19:53

59' Sostituzione CAGLIARI: entra Gaetano esce Viola.19:50

56' Cagliari in avanti, Prati a centro area perde l'attimo per andare al tiro. 19:48

54' Pressione del Cagliari, la Fiorentina si compatta nella propria metà campo. 19:46

51' Reazione del Cagliari, ma Zortea non trova spazio sulla corsia di destra. 19:43

48' GOL! Cagliari-FIORENTINA 1-2! Rete di Beltran. Dodò scodella in area, colpo di testa vincente di Beltran.



46' Inizio secondo tempo di CAGLIARI-FIORENTINA! Si riparte dal risultato di 1-1.19:37

Termina in parità la prima frazione di gioco tra Cagliari e Fiorentina. Il risultato si sblocca al 7', in gol Piccoli dopo una corta respinta di De Gea. Gosens al 36' realizza la rete del pareggio. Infortunio per Mina.19:22

45'+3' Fine primo tempo: CAGLIARI-FIORENTINA 1-1! In gol Piccoli e Gosens.19:20

45'+2' Tre i minuti di recupero concessi dall'arbitro Marinelli. 19:19

45'+1' L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini al monitor, cambia decisione e revoca il calcio di rigore concesso al Cagliari. 19:18

44' Rigore per il Cagliari! Intervento in scivolata in area di Pongracic su Luvumbo, l'arbitro indica il dischetto. Controllo Var in corso.19:19

41' Sostituzione CAGLIARI: entra Palomino esce Mina.19:12

39' Problema muscolare per Mina, gioco fermo, sanitari in campo. 19:11

36' GOL! Cagliari-FIORENTINA 1-1! Rete di Gosens. Mandragora smista per Gosens, il tedesco in area supera Caprile con un tiro di esterno sinistro angolato.



35' Mandragora, al limite dell'area, carica il mancino: pallone alto di molto. 19:07

32' Battibecco tra i due capitani Viola e Ranieri dopo un contrasto in area, l'arbitro richiama entrambi.19:04

30' Duello tra Luvumbo e Pongracic, il pallone rotola sul fondo. Il difensore si lamenta con l'arbitro per una spinta subita. 19:03

27' OCCASIONE FIORENTINA! Gudmundsson in area converge e chiama all'intervento Caprile, poi Prati mura il tentativo di Dodò.18:59

26' Cagliari in avanti, due cross di fila intercettati dalla difesa viola. 18:58

23' Viola resta a terra dopo un contrasto vigoroso a metà campo, nulla di serio. 18:55

20' Cataldi ha spazio e mette al centro, Luperto risolve anticipando sottoporta Gudmundsson. 18:53

18' Fallo in attacco di Gudmundsson, sfuma l'azione della Fiorentina. 18:50

16' Problema fisico per Piccoli, sanitari in campo per le cure del caso. 18:48

15' PALO FIORENTINA! Punizione battuta da Mandragora, tiro angolato, pallone sul palo. 18:47

12' PALO CAGLIARI! Zortea entra in area e calcia di destro in diagonale, pallone sul legno dopo una lieve deviazione.18:45

10' Lancio di Ranieri, Mandragora non riesce ad addomesticare la sfera. 18:42

7' GOL! CAGLIARI-Fiorentina 1-0! Rete di Piccoli. Cross di Luvumbo, De Gea in tuffo allontana solo parzialmente, Piccoli insacca da centro area.



6' Viola sulla trequarti protegge il pallone, c'è un fallo di Pablo Mari.18:39

3' Augello arriva sul fondo e guadagna un calcio d'angolo, battuto senza esito. 18:35

1' Inizio primo tempo di CAGLIARI-FIORENTINA! Dirige la partita l'arbitro Marinelli.18:32

Le scelte di Palladino: in avanti Beltran e Gudmundsson, out Kean per motivi familiari. A sinistra rientra Gosens, Parisi va in panchina. Cataldi vertice basso di centrocampo. 18:05

Le scelte di Nicola: Piccoli guida l'attacco, Luvumbo e Viola a supporto. Prati e Adopo in mediana, Zortea e Augello sulle fasce. 17:45

Panchina FIORENTINA: Terracciano, Comuzzo, Parisi, Adli, Zaniolo, Folorunsho, Ndour, Martinelli, Richardson, Moreno.17:44

Panchina CAGLIARI: Ciocci, Sherri, Marin, Coman, Palomino, Makoumbou, Obert, Pavoletti, Felici, Gaetano, Kingstone.17:40

Formazione FIORENTINA (3-5-2): De Gea - Pongracic, Pablo Mari, Ranieri - Dodò, Fagioli, Cataldi, Madragora, Gosens - Beltran, Gudmundsson.17:42

Formazione CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile - Zappa, Mina, Luperto, Augello - Prati, Adopo - Zortea, Viola, Luvumbo - Piccoli.18:38

Manca poco all'inizio di Cagliari-Fiorentina. I viola hanno vinto tutte le ultime tre sfide giocate contro i sardi in Serie A.17:34

Benvenuti alla diretta della partita della 33^ giornata di Serie A, si affrontano Cagliari e Fiorentina.17:33

