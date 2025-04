Grazie per aver seguito con noi la diretta di Genoa-Lazio, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:37

90'+4' Fine partita: GENOA-LAZIO 0-2 (33' Castellanos, 65' Dia)20:32

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!20:30

89' Sostituzione Lazio: esce Mattia Zaccagni, entra Elseid Hysaj.20:27

89' Sostituzione Lazio: esce Valentín Castellanos, entra Tijjani Noslin.20:26

85' Cartellino giallo per Stefano Sabelli.20:22

83' Ci prova Venturini dalla lunga distanza, la palla termina abbondantemente fuori.20:23

81' Cartellino giallo per Koni De Winter!20:18

80' Sostituzione Genoa: esce Patrizio Masini, entra Jeff Ekhator.20:18

80' Sostituzione Genoa: esce Brooke Nelson Norton-Cuffy, entra Stefano Sabelli.20:17

78' Splendida imbucata per Thorsby che si rende pericoloso, decisivo l'intervento in copertura di Zaccagni!20:19

75' La Lazio prova ad addormentare il match, il Genoa non riesce a rendersi pericoloso.20:19

73' Cartellino rosso per Reda Belahyane. Fallo sconsiderato dell'ex Verona, appena entrato, su Thorsby. Rosso diretto.20:10

69' Sostituzione Lazio: esce Boulaye Dia, entra Matías Vecino.20:09

69' Sostituzione Lazio: esce Nicolò Rovella, entra Reda Belahyane.20:09

68' Sostituzione Genoa: esce Andrea Pinamonti, entra Junior Messias.20:07

68' Sostituzione Genoa: esce Aarón Martín, entra Caricol Ahanor.20:07

65' GOL! Genoa-LAZIO 0-2! Rete d Boulaye DIA! Assist splendido di Rovella e tiro incrociato perfetto di Dia di sinistro che batte Leali!



62' Sostituzione Genoa: esce Vitinha, entra Lorenzo Venturino.19:58

60' Ci prova Vasquez di testa, bravo e attento ancora una volta Mandas.19:57

58' Occasione enorme per la Lazio con Rovella che non riesce a depositare in rete sullo splendido assist di Pellegrini.19:55

56' Ci prova la Lazio dagli sviluppi di corner con Romagnoli, libera bene però Vasquez.19:53

53' Lazio in piena gestione del match, i biancocelesti predicano calma.19:50

50' Cartellino giallo per Andrea Pinamonti!19:48

46' Inizia il secondo tempo di GENOA-LAZIO!19:42

Occhio a Noslin e Tchaouna che scalpitano in casa Lazio, mentre nel Genoa occhio naturalmente a Zanoli ed Ekuban.19:29

Prima frazione molto movimentata tra Genoa e Lazio. I biancocelesti chiudono i primi 45 minuti in vantaggio, ma degno di menzione non c'è solo lo splendido gol segnato da Castellanos al 33'. Infatti la partita cambia volto appena 10 minuti prima, al 22', quando Otoa viene espulso per fallo da ultimo uomo su Zaccagni. E' 0-1 all'intervallo.19:28

45'+9' Finisce il primo tempo di GENOA-LAZIO!19:26

45'+6' Gioco molto spezzettato, diversi falli e ritmi particolarmente bassi.19:25

45'+3' Cartellino giallo per Nicolò Rovella!19:20

45' Sostituzione Lazio: esce Manuel Lazzari, entra Pedro.19:18

41' Grandissima occasione per la Lazio che sfiora il raddoppio: tiro di Guendouzi, deviazione di Castellanos e palla di pochissimo fuori a lato.19:14

37' La Lazio insiste nel tentativo di raddoppiare, il Genoa si chiude e prova a resistere.19:11

33' GOL! Genoa-LAZIO 0-1! Rete di Valentín CASTELLANOS! Splendida rete dell'attaccante argentino che al volo e in mezza rovesciata silura Leali con un tiro fantastico.



31' Tiro repentino di Castellanos, conclusione che si rivela però lenta e centrale.19:03

28' Tentativo del Genoa con Vasquez che tenta la conclusione dalla lunga distanza, palla parecchio alta sopra la traversa.19:00

24' Ci prova Zaccagni su punizione, colpita in pieno la barriera. Si salva il genoa.18:56

22' Cartellino rosso per Sebastian Otoa. Fallo da ultimo uomo del centrale su Zaccagni, fermato fallosamente poco prima dell'ingresso in area. Espulsione diretta.18:58

21' Riprende il gioco a Genova, visibilità nettamente migliorata.18:53

18' Partita momentaneamente sospesa a Genova per lancio di fumogeni.18:50

16' Gioco fermo, problemi fisici per Zaccagni. Costretto all'ingesso in campo lo staff medico della Lazio.18:49

13' Grandissima occasione per il Genoa con Pinamonti, fondamentale l'intervento di Mandas che nega al Grifone il vantaggio.18:45

10' Possesso palla prolungato del Genoa, al momento però domina l'equilibrio. Le due squadre si studiano, ma non affondano il colpo.18:42

6' Ci prova la Lazio con una serie di traversoni. Diversi tentativi, ma il Genoa si difende con ordine e non rischia praticamente nulla.18:38

3' Subito squillo del Genoa con uno spunto interessante di Vitinha. Bravo Mandas a bloccare in uscita.18:34

1' Inizia il primo tempo di GENOA-LAZIO!18:32

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16), la Lazio ha segnato ben 39 gol in 17 partite disputate contro il Genoa, per una media di 2.3 reti a match: record di marcature per i biancocelesti contro una singola avversaria nel periodo.17:52

Dopo un filotto di otto vittorie consecutive in Serie A, il Genoa ha vinto soltanto tre di tutte le successive 17 partite giocate contro la Lazio nel massimo torneo, perdendone ben 11 nel parziale (3N): solo contro Juventus, Roma e Inter i liguri hanno subito più ko (12 contro tutte e tre) nel periodo (dal 2015/16) nella competizione.17:52

Le scelte di Baroni: ce la fa Castellanos, gioca Marusic in avanti con Dia e Zaccagni. In difesa Romagnoli titolare con Lazzari e Pellegrini sulle corsie laterali.17:51

Le scelte di Vieira: Otoa titolare in difesa, out Sabelli. Sulla trequarti giocano Cuffy e Vitinha, dalla panchina Zanoli. Indisponibile Miretti, gioca Masini con Frendrup in mediana.17:51

Panchina Lazio: Provedel, Furlanetto, Gigot, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic.17:50

Panchina Genoa: Siegrist, Sommariva, Messias, bani, Sabelli, Ekhator, Badelj, Kassa, Zanoli, barbini, Ahanor, Venturino, Nuredini.17:49

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.17:49

Formazione GENOA (4-2-3-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Vitinha, Thorsby; Pinamonti.17:49

La Lazio è reduce dall'1-1 con la Roma, mentre il Genoa arriva dallo 0-0 con il Verona.17:48

Benvenuti alla diretta di Genoa-Lazio, match valevole per la 33a giornata di Serie A!17:47

