Pellegrino decide di testa nel recupero del primo tempo (45+1'). Il Parma batte per 1-0 la Juventus e mette un po' di distanza sulla zona retrocessione. 20:31

90'+5' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ENNIO TARDINI! Parma-Juventus 1-020:30

90'+5' Kolo Muani crossa dall'area piccola. Valenti allontana di testa! Palla allargata a destra da dove scaturisce un altro cross. Suzuki in presa prende pallone e vittoria!20:29

90'+4' OCCASIONE JUVE! Buona punizione dalla destra per la Juventus con Douglas Luiz sul punto d battuta. La palla arriva in area e sbatte sullo stinco di Thuram che da due passi dalla porta non riesce a coordinarsi per calciare.20:28

90'+2' Ci riprova Conceicao. Sempre dalla stessa posizione ma questa volta mira il primo palo. Suzuki si distende e blocca.20:26

90'+2' Assedio Juventus. Kolo Muani libera Kalulu sulla destra. Ribattuto in rimessa laterale il suo tentativo di cross.20:26

90'+1' CONCEICAO! Libera il sinistro da fuori area Conceicao. Suzuki può solo osservare la palla che esce di un soffio dal palo alla sua destra.20:25

90' 5 minuti di recupero.20:24

90' Ancora perfetto Suzuki in uscita. Rilancio lunghissimo e secondi preziosi che trascorrono per il Parma.20:23

88' Palla sul secondo palo per Yildiz che al volo colpisce Hainaut sul braccio, aderente al corpo. Proteste flebili dei bianconeri con Chiffi che concede calcio d'angolo.20:23

86' 5a sostituzione Juventus. Esce Kelly ed entra Alberto Oliveira.20:21

86' 4a sostituzione Juventus. Esce Nico González ed entra Timothy Weah.20:21

86' 3a sostituzione Juventus. Esce Manuel Locatelli ed entra Douglas Luiz.20:21

86' 5a sostituzione Parma. Esce Ange-Yoan Bonny ed entra Skule Erik Almqvist.20:19

85' 5 minuti al termine.20:19

84' Suzuki agguanta l'ennesimo cross e blocca il pallone a terra.20:18

84' SI invola Sohm in contropiede e viene letteralmente inseguito per tutto il campo da Kolo Muani che lo raggiunge e si riappropria del pallone.20:18

83' Angolo Juve. Batte da sinistra Cambiaso sulla testa di Thuram che viene anticipato. Allontana la difesa del Parma ma non sembrano più esserci le energie necessarie per completare la transizione offensiva.20:17

82' Ora il Parma è rinchiuso nella propria metà campo a difesa del vantaggio. Yildiz e Cambiaso stanno provando in tutti i modi a scardinare la difesa ducale.20:16

80' Contropiede Parma. Situazione di 4 contro 3 con Man che porta palla a destra sfidando Kalulu. Arrivato sul fondo mette palla al centro che viene intercettata da Kelly.20:14

79' Locatelli riceve tra le linee con un ottimo controllo orientato e serve Yildiz, che sposta palla sul destro e calcia trovando la deviazione di Del Prato. 20:13

78' Si alza decisamente il ritmo in questo finale di partita con la Juventus costretta ad accelerare alla ricerca almeno del pari.20:12

77' Percussione di Thuram che arriva al limite e libera il destro. Ancora una volta, Leoni sporca la conclusione e permette a Suzuki una parata comoda.20:11

76' Kenan Yıldız ferma irregolarmente Del Prato e viene ammonito da Chiffi.20:10

76' Valenti serve in profondità Valeri che si inserisce perfettamente alle spalle della difesa bianconera. Esausto però, l'esterno ducale, perde un tempo di gioco e non riesce a crossare all'interno dell'area di rigore.20:10

75' 4a sostituzione Parma. Esce Mateo Pellegrino ed entra Dennis Man.20:08

73' Buona azione orchestrata da Yildiz, Thuram e Cambiaso che porta ad un altro corner per la Juventus.20:07

71' Ottima azione di Kalulu che scambia con Nico Gonzalez e si inserisce in profondità. Giunto sulla linea di fondo tenta di servire al centro ma viene arginato in corner dal solito Leoni.20:05

70' Hernani prova la botta da lontassimo senza centrare lo specchio della porta.20:03

69' Bonny protegge palla perfettamente su Thuram. Arriva Locatelli con una scivolata fuori tempo che travolge l'attaccante francese. Cartellino giallo per lui.20:03

67' Leoni anticipa Kolo Muani che in ritardo lo colpisce sul piede. Proteste dei giocatori del Parma che invocano un cartellino giallo che non arriva.20:01

65' FORCING JUVE! Azione insistita della Juventus che prova ad approfittare di una situazione di vantaggio numerico. Fa muro la difesa del Parma che respinge al mittente le conclusioni dell'attacco bianconero. L'azione si conclude con un piazzato da fuori area di Kolo Muani su cui Suzuki si distende e blocca.20:00

63' Kelly va lungo per Cambiaso sulla sinistra. Del Prato fronteggia l'esterno bianconero e mette palla in corner.19:57

62' Punizione dalla trequarti per la Juventus calciata da Cambiaso a centro area. Suzuki esce sicuro e fa suo il pallone.19:56

60' OCCASIONE PARMA! Ottima azione dei ducali con l'avanzata di Sohm che chiede l'uno-due a Pellegrino. La palla di ritorno è in mezzo al traffico ma Sohm riesce comunque con la punta a indirizzare verso la porta difesa da Di Gregorio che para e blocca a terra.19:54

58' Prova a mettersi subito in luce Yildiz che a sinstra salta l'uomo e pennella una palla morbida sul secondo palo. Suzuki segue con lo sguardo la sfera mentre esce a lato.19:52

57' 2a sostituzione Juventus. Esce Weston McKennie ed entra Kenan Yıldız.19:50

56' Cross complicato dalla destra di Thuram. Sohm anticipa Nico Gonzalez e allontana.19:50

55' Scambiano Hainaut ed Hernani sulla fascia destra. Ottimo intervento in tackle di Cambiaso a centrocampo che ferma un'azione potenzialmente pericolosa.19:49

53' Staccano assieme Nico González e Valenti con quest'ultimo che viene colpito al volto dal braccio troppo alto dell'argentino. Chiffi estrae il cartellino giallo.19:47

51' Sembra essere tornata in campo con un piglio decisamente diverso la formazione di Igor Tudor. L'ingresso di Conceicao e l'avanzamento di posizione di Kolo Muani stanno giovando alla manovra bianconera.19:45

50' Conceicao si libera di Del Prato sulla sinistra e crossa sul primo palo. Deviazione di Hainaut. Attento Suzuki sul primo palo.19:44

49' Chiffi ammonisce Hernani per un intervento duro su Nico Gonzalez.19:43

47' OCCASIONE JUVE! Kolo Muani scende sulla destra e semina il panico nell'area avversara. A ridosso della porta, da posizione defilata, il francese decide di non tirare ma di servire al centro. Leoni intercetta e la palla arriva docile a Suzuki.19:42

46' Anche il cambio, sorprendente, di Vlahovic è stato dettato da un problema muscolare dell'attaccante serbo.19:42

46' Non ce la fa Estevez che, dopo essere subentrato a Bernabé, diventa il terzo cambio obbligatorio per Chivu.19:40

46' 1a sostituzione Juventus. Esce Dušan Vlahović ed entra Francisco Conceição.19:39

46' 3 sostituzione Parma. Esce Nahuel Estévez ed entra Hernani.19:38

46' SI RIPARTE! Possesso palla Parma.19:39

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.19:25

Il gol di Pellegrino è il 10° centro di testa subito dalla Juventus nel corso di questo campionato.19:25

Primo tempo sicuramente non entusiasmante. Entrambe le formazioni tendono a non accelerare e a scoprirsi il meno possibile. Il Parma passa in vantaggio al 46' grazie al colpo di testa di Pellegrino che manda i ducali negli spogliatoi con un gol di vantaggio.19:24

45'+6' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Parma-Juventus 1-019:22

45'+5' Si continua a giocare. Calcio d'angolo battuto da Cambiaso e allontanato dalla difesa ducale.19:22

45'+3' Vlahovic riceve in area di rigore nei pressi dell'area piccola. Leoni attacca il serbo senza commettere fallo e gli sradica la sfera.19:21

45'+2' Proteste Juventus per un tocco di mano in area di rigore. Braccio attaccato al corpo secondo Chiffi.19:20

45'+1' Passa il Parma nel finale della prima frazione di gioco, dovrà cambiare ora l'atteggiamento dei bianconeri.19:20

45'+1' GOL!! PARMA-Juventus 1-0!! Gol di Mateo Pellegrino! Azione sviluppata molto bene dal Parma con Valeri che riceve a sinistra e lascia partire una palla tagliata perfetta per lo stacco di Pellegrino che di testa, da posizione centrale, trafigge Di Gregorio.



45' 3 minuti di recupero.19:17

45' Nico Gonzalez, servito da Vlahovic in netta posizione di off-side, calcia da destra con un sinistro a giro non trovando lo specchio della porta.19:17

42' Rimane dolorante a terra anche Estevez. Chivu chiede uno sforzo al suo centrocampista e di stringere i denti fino a fine primo tempo.19:15

41' Giro palla lunghissimo del palla nelle retrovie. La Juventus non attacca.19:13

39' Ancora una volta Kalulu serve Vlahovic per 2 volte. L'attaccante serbo si gira bene ma ancora la sua conclusione imbatte.19:12

38' Pallone perso da Thuram a metà campo con Pellegrino che si invola solo contro Locatelli. Temperoggiia Locatelli dando modo a Thuram di recuperare e fermare Pellegrino.19:10

36' Prova a girare al volo Gonzales. La conclusione viene deviata in corner.19:08

35' Azione manovrata molto lenta della Juventus che libera Kalulu sull destra. Il traversone dell'ex-Milan viene agguantato da Suzuki in uscita alta.19:08

33' Il Parma sbaglia ancora l'ultimo passaggio dopo una buona ripartenza palla a terra. 19:05

32' Ennesimo rilancio lungo millimetrico di Suzuki che pesca perfettamente Sohm. Il fraseggio tentato dal Parma non sfonda però nella difesa della Juventus.19:04

30' In mezzo a due prova a districarsi Kolo Muani. Intervento falloso di Estevez e calcio di punizione dalla trequarti per i bianconeri.19:03

29' Conclusione dalla distanza di Pellegrino. Blocca a terra Di Gregorio.19:01

28' OCCASIONE PARMA! L'angolo dalla sinistra spiove al centro dell'area e dopo un rimpallo la palla arriva a Bonny sorprendendo l'attaccante che da 2 passi non inquadra lo specchio della porta.19:01

28' Ancora Valeri scende sulla sinistra. Il suo cross, abbastanza innocuo, viene svirgolato da Kalulu in calcio d'angolo.19:00

26' Fuori misura il cross di Cambiaso da calcio piazzato che finisce direttamente sul fondo.18:59

25' Sohm compie un fallo in ritardo su Kolo Muani. Cartellino giallo.18:57

24' Di Gregorio agguanta in presa sicuro un cross dala sinistra di Valeri.18:56

22' Sohm, nel tentativo di tramutare l'azione da difensiva ad offensiva, viene fermato fallosamente da Kelly all'altezza di centrocampo.18:55

21' Veiga, messo sotto pressione, regala calcio d'angolo al Parma mettendo di testa oltre la linea di fondo campo.18:53

19' Kalulu dalla destra mette un pallone rasoterra per Vlahovic che allunga il destro per anticipare la difesa. Palla a lato.18:52

18' Kolo Muani si mette in proprio e prova a sfondare da sinistra dentro l'area di rigore. Un rimpallo favorisce Nico Gonzalez che allarga nuovamente per Kelly. Il cross del difensore inglese è facile preda di Suzuki.18:51

16' Thuram conquista pallone sulla linea difensiva e prova a partire sulla fascia sinistra trascinandosi dietro mezzo Parma. Contrastato non riesce a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco.18:49

15' Prova il Parma a manovrare. La sfera arriva a Bonny che ingaggia un duello fisico con Kalulu. Calcio di punizione Parma.18:47

13' Valeri anticipa McKennie e conquista una buona punizione dalla trequarti. La palla arriva in qualche modo a Bonny, che salta Thruman e conclude da posizione defilata a destra ottenendo un calcio d'angolo.18:46

10' Chivu toglie a sorpresa anche Bernabe! Sembra aver accusato anche lui un problema fisico. Dopo appena 10 minuti il Parma è costretto a una doppia sostituzione.18:44

10' 2 sostituzione Parma. Esce Alessandro Vogliacco ed entra Antoine Hainaut.18:43

10' 1a sostituzione Parma. Esce Adrián Bernabé ed entra Nahuel Estévez.18:42

9' Buona manovra dei bianconeri che tenendo palla a terra muovono la difesa del Parma. Thuram allarga a sinistra per Kolo Muani che crossa tra le braccia di Suzuki.18:42

8' Nel tentativo di ostacolare Nico Gonzalez, Vogliacco rimane a terra dolorante e viene invitato da Chiffi a lasciare il terreno di gioco per ricevere le cure.18:40

7' Buona sgroppata di Nico Gonzalez che viene servito in profondità da McKennie. Dopo essere scivolato, l'esterno argentino ottiene il massimo nel duello contro Vogliacco che mette palla in corner.18:39

5' Parma sorpreso dall'atteggiamento della Juventus, che aspetta pazientemente nella propria metà campo lasciando il pallino del gioco in mano ai ducali.18:38

3' Valeri riceve un lancio lungo sulla sinistra e controlla spalle alla porta. Spinta di McKennie su di lui che Chiffi non ritiene fallosa. Rimessa Juventus.18:36

3' Palla lunga per Vlahovic. Valenti appoggia di testa per Suzuki.18:35

1' CI PROVA SUBITO LOCATELLI! Raccoglie palla al limite dell'area di rigore il centrocampista bianconero e da destra lascia partire una conclusione con l'esterno destro che sfila fuori di pochissimo alla destra di Suziki.18:34

INIZIA LA PARTITA! Fischia Chiffi e la Juventus muove il primo pallone della partita.18:32

Tudor lascia Yildiz in panchina. Kolo Muani e Nico Gonzales agiranno alle spalle di Vlahovic.18:30

Non cambia nulla Chivu rispetto alla trasferta di Firenze. Confermato l'11 titolare.18:29

Le squadre sono nel tunnel e sono pronte a scendere in campo.18:27

Anche Tudor non sorride per quanto riguarda la lista indisponibili. Fermi ai box per infortunio Bremer, Gatti, Cabal, Milik, Mbangula e Koopmeiners. Diffidati Cambiaso, Thuram e Weah.17:38

Infermeria piuttosto affollata quella dei ducali. Osorio, Mihaila, Benedyczak, Charpentier e Kowalski non sono a disposizione di Chivu. Mentre Balogh, Valenti, Keita e Haj Mohamed sono i diffidati in vista della sfida ai bianconeri.17:36

A disposizione Juventus. Perin, Pinsoglio, Douglas Luiz, Conceicao, Savona, Yildiz, Rouhi, Adzic, Weah, Costa.17:34

A disposizione Parma. Marcone, Corvi, Balogh, Ondrejka, Almqvist, Cancellieri, Camara, Hernani, Estevez, Haj Mohamed, Circati, Hainaut, Lovik, Man, Djuric.17:31

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS.3-4-2-1. Di Gregorio; Kelly, Veiga, Kalulu; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic.17:32

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA. 3-5-2. Suzuki; Valenti, Vogliacco, Leoni; Valeri, Sohm, Keita, Bernabe, Del Prato; Bonny, Pellegrino.17:29

E' finita in pareggio (2-2) la gara di andata di questo campionato. Il Parma potrebbe restare imbattuto in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro i bianconeri per la prima volta nella competizione dal 2010/11.17:28

La direzione di gara è affidata al sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Preti e Ceccon, con Bonacina nel ruolo di IV uomo. Al Var ci sarà infine la coppia composta da Di Paolo e Manganiello.17:25

Dall'arrivo di Tudor in panchina, la Juventus ha ottenuto 7 punti in 3 gare rilanciandosi nella corsa per un posto nella prossima Champions League. Infatti i bianconeri si trovano al 5° posto con 59 punti, ad una sola lunghezza dalla 4a posizione occupata dal Bologna.17:23

I ducali arrivano a questa partita dopo aver pareggiato le ultime 5 di campionato, frenando anche la capolista Inter. Lo 0-0 maturato al Franchi nel corso dell'ultima giornata ha portato il Parma a 28 punti; ora occupano la 16a piazza a +3 sul Venezia 18°.17:20

Siamo allo Stadio Ennio Tardini! Il Parma di Cristian Chivu ospita la Juventus di Igor Tudor.17:17

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Parma e Juventus, gara valida per la 33a giornata di Serie A.17:16

