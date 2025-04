Da Torino - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:27

90'+4' FINISCE TORINO - UDINESE! 2-0 il finale.20:25

90'+3' AMMONITO Jaka Bijol. Intervento su Adams, ingenuitá del centrale che era diffidato. 20:24

90'+1' Quattro i minuti di recupero.20:22

90' AMMONITO Jesper Kewe Karlström. Giallo anche al mediano dell'Udinese. 20:22

89' DAVIS! Altra conclusione, altr bella respinta di un Milinkovic Savic che non sta concedendo nulla agli avanti ospiti.20:20

88' Sostituzione TORINO: esce Cesare Casadei, entra Adrien Tamèze20:18

87' Nel momento di massimo sforzo dell'Udinese, ecco che arriva il raddoppio del Torino, nato da una respinta corta di Solet che regala a Dembele un pallone difficilmente sbagliabile.20:19

85' GOL! TORINO - Udinese 2-0! Rete di Ali Dembélé. Regalo di Solet, il neo entrato non di fa pregare e chiude con un diagonale la partita.



83' Sostituzione UDINESE: esce Martín Payero, entra Alexis Sánchez20:14

83' Sostituzione UDINESE: esce Jurgen Ekkelenkamp, entra Damián Pizarro20:14

83' DAVIS! La punta si libera bene in area e conclude in girata, attento Milinkovic Savic in presa bassa.20:13

81' AMMONITO Gvidas Gineitis. Il trequartista perde palla e commette fallo per fermare il contropiede ospite. 20:11

80' Gran giocata di Karamoh, il suo scarico per Adams non trova il controllo della punta.20:10

78' Conclusione di Kamara dalla distanza, palla alta sopra la traversa.20:08

76' Sostituzione TORINO: esce Adam Masina, entra Ali Dembélé.20:07

76' Sostituzione TORINO: esce Eljif Elmas, entra Sergiu Perciun.20:06

75' Problema per Masina, che si stende a terra. Altro infortunio in difesa per il Torino.20:07

73' Girata di Payero, attento di Milinkovic Savic. Ancora pericolosi i bianconeri.20:03

71' Sostituzione UDINESE: esce Sandi Lovrić, entra Simone Pafundi.20:01

70' Udinese con il massimo sforzo, Torino che sta faticando a limitare le incursioni ospiti.20:01

69' DAVIS! Conclusione secca, blocca Milinkovic Savic.20:01

66' CHE OCCASIONE PER L'UDINESE! Cross di Payero che passa Milinkovic Savic in uscita, Lovric non trova il tap in vincente a pochi metri dalla porta.19:57

64' Sostituzione TORINO: esce Samuele Ricci, entra Yann Karamoh.19:55

63' Sostituzione UDINESE: esce Kingsley Ehizibue, entra Rui Modesto.19:54

63' Sostituzione TORINO: esce Marcus Pedersen, entra Sebastian Walukiewicz.19:54

63' Sostituzione UDINESE: esce Iker Bravo, entra Keinan Davis19:54

61' Gran controllo di Payero in area, il suo successivo cross é messo in angolo da Masina.19:52

60' Punizione di Biraghi a giro, Bijol salva i suoi allontanando di testa.19:50

58' Sta crescendo molto l'Udinese, anche se sta lasciando spazio agli attacchi alla profonditá di Adams.19:48

56' ATTA! Conclusione dell'esterno dopo il velo di Iker Bravo, Milinkovic Savic salva i suoi mandando in angolo!19:46

54' LOVRIC! Cross di Atta respinto corto, conclusione debole che Milinkovic Savic blocca a terra.19:45

52' Doppia chiusura di Solet che prima blocca Adams, poi devia la conclusione di Linetty.19:42

51' Secondo tempo che fatica ad ingranare, Torino che non ha fretta visto il vantaggio di un gol.19:41

49' Che Adams anticipato da Okoye, la punta comunque in probabile fuorigioco.19:39

47' Nessun cambio per i due allenatori durante l'intervallo.19:36

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:35

Torino in vantaggio grazie al gol di Ché Adams, abile ad infilare il tap in vincente dopo la doppia parata di Okoye. Udinese che appena due minuti prima si era vista annullare un gol di Atta per fuorigioco.19:20

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI TORINO - UDINESE! 1-0 il risultato parziale.19:20

45' Un minuto di recupero.19:18

43' Ora Torino sulle ali dell'entusiasmo, Udinese schiacciata nella propria trequarti.19:16

41' Dallo spavento del gol di Atta annullato, alla gioia della rete di Adams, alla decima stagione con il Toro.19:14

39' GOL! TORINO - Udinese 1-0! Rete di Ché Adams. Conclusione di Ricci respinta da Okoye, ci prova anche Linetty, ma alla fine palla che arriva allo scozzese che insacca il tap in.



38' AMMONITO Guillermo Maripán. Giallo al difensore del Torino, il primo del match. 19:14

38' Partita che sembra accendersi, cross di Biraghi messo in angolo.19:10

37' Check del VAR per valutare la posizione di Atta: confermato il fuorigioco.19:09

36' ANNULLATO IL GOL AD ATTA! L'esterno batte Milinkovic Savic in uscita, il guardalinee alza peró la bandierina del fuorigioco.19:09

35' Molto attento ancora Maripan in chiusura, dopo che Masina si era fatto sorpendere da un lancio lungo per Iker Bravo.19:07

33' Casadei sta svariando su tutto il fronte offensivo, con Ricci e Linetty sulla mediana.19:06

30' Botta potente di Iker Bravo, la conclusione é deviata in angolo.19:02

29' Adams cade al limite dell'area e blocca il pallone con le mani, fallo suo e non di Ehizibue.19:01

27' Adams prova la conclusione dalla grande distanza, palla ampiamente a lato.19:00

25' Colpo di testa di Maripan su angolo di Biraghi, respinge la difesa dell'Udinese.19:00

22' Gran discesa palla al piede di un Solet che sta dimostrando il suo strapotere fisico.18:55

20' Buon momento del Torino, che sta gestendo bene il pallone.18:54

18' Tensione ora in campo, scintille tra Gineitis e Ehizibue.18:51

17' Gran chiusura di Maripan su Payero, che sta svolgendo il ruolo di trequartista - incursore alle spalle di Iker Bravo.18:50

16' Contatto tra Gineitis e Ehizibue in area, Collu ferma tutto fischiando un precedente fuorigioco.18:49

13' Sugli sviluppi del terzo angolo, palla dentro di Maripan allontanata da Solet.18:46

12' Angolo di Biraghi, sul secondo palo si disturbano Maripan e Casadei, con l'ultimo tocco di Kamara.18:45

11' Gran uscita di Okoye sul corner di Ricci, palla ancora in angolo.18:45

8' OCCASIONE UDINESE! Cross di Atta, deviazione sporca di Ekkelenkamp che manda a lato.18:41

6' Masina con l'anticipo su Iker Bravo, l'ex della partita molto attento da centrale.18:40

4' Iker Bravo prova il dribbling in area, chiude Maripan. Partita molto forte l'Udinese.18:36

3' Maripan non riesce ad evitare il calcio d'angolo, primo corner del match per l'Udinese.18:36

2' Linetty da vertice basso di un centrocampo a tre, Casadei il piú avanzato.18:34

1' Primo pallone per l'Udinese, con la classica maglia bianconera; Toro in granata.18:34

1' INIZIA TORINO - UDINESE!18:33

Dirige il match l'arbitro Collu.18:19

Udinese che dovrebbe schierarsi a quattro in difesa, con Ehizibue e Kamara da terzini, a centrocampo Atta e Ekkelenkamp da esterni, Payero potrebbe fare da raccordo con la unica punta, Iker Bravo.18:18

Vanoli opta per Pedersen da terzino destro e Linetty a centrocampo come incursore, Masina spalla di Maripan al posto di Coco. Attacco con Gineitis, Elmas e Adams da prima punta.18:17

La formazione dell'UDINESE (4-4-1-1), Okoye - Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara - Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp - Payero - Iker Bravo.18:16

Sono ufficiali le formazioni del match: TORINO (4-2-3-1), Milinkovic-Savic - Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi - Casadei, Ricci - Gineitis, Linetty, Elmas - Adams.18:14

Mercoledí di Serie A con ben quattro sfide alle 18.30, recuperi delle gare posticipate per la scomparsa del Papa Francesco. Una di queste é Torino - Udinese, due formazioni appaiate a quota 40 e in una zona decisamente sicura della classifica.13:40

