90'+4' Fine partita! COMO-INTER 0-2 (20' De Vrij, 51' Correa).22:46

90'+1' L'arbitro Massa concede tre minuti di recupero. 22:43

90' Topalovic si incunea in area, ma poi perde l'equilibrio e non riesce a concludere. 22:43

87' Darmian spinge a destra e guadagna un calcio d'angolo, battuto senza esito.22:40

84' OCCASIONE COMO! Opportunità per Cutrone: l'attaccante non riesce ad angolare il tiro, Sommer blocca in tuffo. 22:37

81' Sostituzione COMO: entra Iovine esce Nico Paz.22:34

81' Sostituzione COMO: entra Ikoné esce Van der Brempt.22:33

80' Sostituzione INTER: entra Topalovic esce Zalewski.22:32

78' Zalewski calcia dal limite dell'area, pallone alto non di molto. 22:31

76' Lancio di Barella per Arnautovic, spazza Van der Brempt.22:29

73' Sostituzione INTER: entra Arnautovic esce Taremi.22:26

71' Ripartenza del Como, malinteso tra Nico Paz e Cutrone.22:24

69' Un altro tiro di Cutrone da fuori area, pallone largo. 22:22

67' Ci provano prima Cutrone e poi Da Cunha, ma senza esito: primo tiro murato, secondo a lato. 22:20

65' Acerbi in verticale cerca Correa, passaggio impreciso. 22:18

62' Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce, Darmian arretra in difesa. 22:16

60' Sostituzione INTER: entra Acerbi esce Dimarco.22:13

60' Sostituzione INTER: entra Dumfries esce Bisseck.22:12

60' Sostituzione INTER: entra Barella esce Calhanoglu.22:12

58' Problema al ginocchio per Bisseck, staff medico dell'Inter in campo per le cure del caso.22:11

57' Nico Paz resta a terra dopo un contrasto con Dimarco, nulla di grave. 22:09

54' Cross rasoterra di Dimarco, Taremi scivolando non riesce a indirizzare verso la porta.22:07

53' Sostituzione COMO: entra Cutrone esce Douvikas.22:06

53' Sostituzione COMO: entra Engelhardt esce Perrone.22:06

51' GOL! Como-INTER 0-2! Rete di Correa. Suggerimento di Taremi, Correa in area con una finta salta Smolcic e poi con freddezza supera Butez.



49' Proteste del Como per un tocco di braccio in area di Dimarco, l'arbitro fa cenno di proseguire. 22:01

48' Punizione battuta da Nico Paz, pallone murato dalla barriera predisposta da Sommer. 22:00

47' Ammonito De VRIJ per gioco scorretto su Da Cunha. 22:00

46' Inizio secondo tempo di COMO-INTER! Si riparte dal risultato di 1-0 per i nerazzurri. 21:58

L'Inter è avanti a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 20', in gol De Vrij di testa su corner battuto da Calhanoglu. Como in dieci uomini, espulso Reina al 45'.21:44

45'+6' Fine primo tempo: COMO-INTER 0-1! In gol De Vrij.21:41

45'+4' Applausi a scena aperta per Reina dal pubblico e da tutti i giocatori in campo e in panchina, ultima partita della carriera per il portiere spagnolo. 21:39

45'+3' Sostituzione COMO: entra Butez esce Caqueret.21:37

45'+1' L'arbitro, richiamato dal Var, espelle Reina per un fallo su chiara occasione da rete su Taremi.21:36

45'+1' Ammonito STREFEZZA per proteste.21:35

45' Espulso REINA per gioco scorretto su Taremi.21:35

43' Ammonito ZALEWSKI per gioco scorretto su Nico Paz.21:34

43' Taremi scatta alle spalle della difesa, salta Reina ma poi perde l’equilibrio. Controllo Var in corso per un eventuale contatto.21:34

42' Dimarco mette al centro, cross troppo lungo per tutti. 21:32

39' Fallo in attacco di Zalewski, l'arbitro interrompe l'azione dell'Inter. 21:29

37' OCCASIONE INTER! Zalewski serve Taremi, Reina in uscita chiude lo specchio della porta all'attaccante iraniano. 21:27

35' Como pericoloso con una deviazione di Smolcic sugli sviluppi di un calcio da fermo, Sommer c'è. 21:25

34' Guizzo di Nico Paz, Carlos Augusto lo ferma in modo irregolare: punizione dalla trequarti per il Como. 21:24

32' Fraseggio del Como, l'Inter si raccoglie nella propria metà campo. 21:22

29' Destro dalla distanza di Nico Paz, tiro fuori misura. 21:19

27' Colpo di testa debole di Douvikas, nessun problema per Sommer. 21:17

26' Caqueret cerca la giocata di tacco, Bisseck fa buona guardia. 21:16

23' Zalewski dal limite carica il mancino, il pallone sorvola la traversa. 21:13

20' GOL! Como-INTER 0-1! Rete di De Vrij. Calhanoglu scodella dalla bandierina, De Vrij di testa batte Reina.



20' L'Inter si distende in avanti, Alex Valle devia in corner il cross di Darmian. 21:10

18' Strefezza converge e conclude verso la porta, pallone alto di molto. 21:07

16' Tentativo di Nico Paz, tiro deviato in corner da Calhanoglu. 21:06

14' Disimpegno rischioso dell'Inter, Sommer costretto a un rilancio frettoloso.21:03

12' Ammonito CALHANOGLU per gioco scorretto su Perrone.21:02

10' Imbucata di Nico Paz, De Vrij con mestiere ferma Douvikas. 21:00

8' Calcio da fermo battuto da Calhanoglu, Carlos Augusto parte da posizione irregolare.20:58

6' Combinazione tra Correa e Bisseck, ma c'è fallo in attacco del tedesco. 20:56

4' OCCASIONE INTER! Cross di Dimarco, Darmian calcia al volo, Perrone salva sulla linea di porta. 20:53

3' Primo squillo del Como con Van der Brempt: tiro centrale, blocca Sommer. 20:52

1' Inizio primo tempo di COMO-INTER! Dirige la partita l'arbitro Massa. 20:50

Le scelte di Inzaghi: Taremi punta centrale, Correa e Zalewski a supporto. Calhanoglu e Asllani in mediana, Darmian e Dimarco sulle fasce. In panchina Lautaro Martinez.20:00

Le scelte di Fabregas: in attacco c'è Douvikas, Paz e Strefezza ai suoi lati. Perrone davanti alla difesa, Vojvoda a Valle i terzini. In porta spazio a Reina.19:58

Panchina INTER: Josep Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Re Cecconi, Bastoni, Dumfries, Alexiou, Topalovic, Mkhitaryan, Frattesi, Barella, Arnautovic, Thuram, Lautaro Martinez.19:56

Panchina COMO: Vigorito, Butez, Kempf, Iovine, Dele Alli, Jack, Cutrone, Gabrielloni, Fadera, Ikoné, Engelhardt, Azon, Braunoder, Moreno.19:54

Formazione INTER (3-4-2-1): Sommer - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco - Correa, Zalewski - Taremi.19:52

Formazione COMO (4-3-3): Reina - Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Valle - Caqueret, Perrone, Da Cunha - Paz, Douvikas, Strefezza.19:51

Manca poco all'inizio di Como-Inter. Ultima gara di campionato, nerazzurri ancora in corsa per lo scudetto. 19:48

Benvenuti alla diretta della partita della 38^ giornata di Serie A, si affrontano Como e Inter.20:00

