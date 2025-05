Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:55

90'+6' TRIPLICE FISCHIO! È finita al Maradona, IL NAPOLI È CAMPIONE D'ITALIA!22:48

90'+3' Amministra il possesso del Napoli, iniziano i festeggiamenti anche in panchina tra i giocatori22:46

90'+1' Tiro al volo di Piccoli sugli sviluppi di un calcio di punizione, blocca Meret22:45

90' Cinque minuti di recupero22:43

89' È già iniziata, con qualche minuto d'anticipo, la festa sugli spalti del Maradona22:44

87' Chiusura ruvida ma regolare di Luperto su Simeone22:40

85' Quinto e ultimo cambio nel Napoli: esce Raspadori, entra Billing22:38

85' Quarto cambio nel Napoli: esce Spinazzola, entra Mazzocchi22:37

85' Terzo cambio nel Napoli: esce Anguissa, entra Ngonge22:37

83' Qualche problema per Anguissa, che non sembra in grado di continuare22:37

82' Quinto e ultimo cambio nel Cagliari: esce il portiere Sherri, entra Ciocci22:35

79' Neres trova un varco e parte in velocità, il suo tiro dall'interno dell'area viene respinto dal muro del Cagliari22:33

78' Spunto del nuovo entrato Simeone che prova a convergere dalla sinistra, chiude la retroguardia rossoblù22:31

76' Secondo cambio nel Napoli: esce Lukaku, entra Simeone 22:28

74' Quarto cambio nel Cagliari: esce Augello, entra Obert22:27

72' Aggressività costante del Napoli, il Cagliari non riesce a guadagnare metri22:25

69' In avanti il Cagliari, la difesa del Napoli si difende con ordine e respinge le iniziative dei rososblù22:23

65' Altra grandissima occasione per il Napoli, vanificata solo dalla posizione di fuorigioco di Lukaku, il quale aveva mandato a lato di testa il cross di Neres22:19

63' OCCASIONE NAPOLI! Altro duello fisico vinto da Lukaku contro Mina, il belga avanza e serve centralmente Neres che tutto solo si fa respingere il tiro da Sherri!22:17

61' Primo cambio nel Napoli: esce Politano, entra Neres22:14

60' Deiola cerca il suggerimento in verticale verso Piccoli, palla direttamente sul fondo22:13

57' Terzo cambio nel Cagliari: esce Zortea, entra Palomino22:10

57' Secondo cambio nel Cagliari: esce Makoumbou, entra Marin22:10

57' Primo cambio nel Cagliari: esce Viola, entra Mutandwa22:09

52' Viene ammonito Lukaku per essersi tolto la maglia dopo la rete22:06

51' GOL! NAPOLI-Cagliari 2-0! Rete di Lukaku! Azione di forza pura da parte del belga che controlla sulla trequarti il lancio di Rrahmani e vince il duello fisico con Mina fino ad arrivare davanti a Sherri, dove infila il pallone nell'angolino basso!



49' Prova a manovrare il Cagliari, tentativo da fuori di Zortea ribattuto da Spinazzola22:02

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo di NAPOLI-CAGLIARI!21:58

Nel frattempo, a Como, l'Inter è avanti 1-0 sulla squadra di Fabregas, che giocherà in dieci uomini tutto il secondo tempo per l'espulsione di Reina. Al momento, lo Scudetto è nelle mani del Napoli21:45

Il Napoli è a 45 minuti dallo Scudetto. La squadra di Conte (in tribuna causa squalifica) attacca fin dai primi minuti il Cagliari e, dopo almeno tre nitide occasioni da gol, trova la rete del vantaggio con una spettacolare acrobazia di McTominay, che in mezza rovesciata batte Sherri sul cross di Politano. Particolarmente elevato anche il tasso agonistico dell'incontro, soprattutto nel finale dove si è manifestato un po' di nervosismo21:43

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! Il Napoli chiude in vantaggio la prima frazione di gioco!21:40

45'+3' Era andato in gol Piccoli ma il gioco era fermo per una posizione di fuorigioco di Augello21:39

45' Quattro minuti di recupero21:35

42' GOL! NAPOLI-Cagliari 1-0! Rete di McTominay! Cross dalla destra da parte di Politano per McTominay che in mezza rovesciata buca le mani di Sherri!



39' A UN PASSO DAL GOL IL NAPOLI! Cross dalla destra, Sherri imperfetto in uscita, Spinazzola calcia al volo trovando la respinta dello stesso estremo difensore rossoblù! 21:30

38' Olivera svetta dalla bandierina, palla a lato21:28

35' Ripristinato il collegamento con la sala Var, si può giocare. Confermato il giallo per Makoumbou, si riprende con un calcio di punizione per il Napoli21:25

34' C'è qualche problema di comunicazione con la sala Var, il gioco è ancora fermo21:23

33' C'è un check in corso per valutare la possibile condotta violenta di Makoumbou nei confronti di Raspadori. La Penna ha valutato l'episodio da ammonizione21:23

31' Arriva il giallo anche per Makoumbou21:21

31' Si accendono gli animi in campo, ammonito Politano21:20

28' Resta in avanti il Napoli, Spinazzola converge e calcia con il destro. Respinta istintiva ma imprecisa di Mina, poi ci pensa Luperto a liberare l'area21:18

25' SALVA TUTTO MINA! Lukaku prende bene posizione dentro l'area e colpisce a botta sicura, intervento in scivolata decisivo di Mina che devia in corner!21:15

24' Spinazzola cerca il filtrante per l'inserimento di Raspadori, suggerimento troppo profondo21:14

23' Ci prova Raspadori dal limite, tentativo murato21:13

21' Intanto a Como arriva il gol dell'Inter21:11

20' Acceso duello tra Mina e Lukaku, scontro che si ripeterà più volte nel corso del match21:10

18' Spinazzola cerca il cross sul secondo palo, il pallone sfila sul fondo protetto da Augello21:07

15' ALTRA CHANCE PER IL NAPOLI! Politano punta Augello sulla destra, cross basso al centro dove c'è Rrahmani che controlla e batte a rete trovando la respinta in tuffo di Sherri!21:05

12' ANCORA NAPOLI! Anguissa imbuca per Di Lorenzo che dal lato corto dell'area piccola cerca l'appoggio facile per Lukaku, Sherri interviene e devia in angolo!21:02

10' OCCASIONE NAPOLI! Ripartenza dopo un corner del Cagliari, Augello liscia l'intervento e Spinazzola parte indisturbato. Il laterale azzurro premia l'inserimento di Gilmour che viene chiuso dall'uscita di Sherri, arriva Politano per il tap in ma calcia alto!21:01

8' Si fa vedere in avanti il Cagliari: punizione zona bandierina, Deiola si coordina per l'incornata ma c'è l'anticipo decisivo di McTominay20:59

7' Ancora pericoloso il Napoli, Raspadori corre sulla sinistra e pennella un cross al centro, Anguissà non arriva per pochi centimetri alla deviazione di testa20:57

5' PRIMO SQUILLO DEL NAPOLI! Diagonale improvviso di Raspadori dopo una corta respinta di Adopo sugli sviluppi di un corner, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Sherri!20:55

4' Punizione laterale messa al centro da Raspadori, sempre Mina attento ad allontanare20:54

2' Prima discesa sulla destra di Politano, il suo cross viene respinto in angolo da Mina20:52

SI PARTE! È iniziata NAPOLI-CAGLIARI!20:49

Non sarà in panchina Antonio Conte, squalificato dopo l'espulsione rimediata al Tardini domenica sera20:46

Le scelte di Nicola: assenti Caprile, Gaetano e Luvumbo nelle fila rossoblù. Tra i pali tocca allora a Sherri, con Mina, Luperto e Zappa a comporre il trio difensivo. Sugli esterni recupera Zortea sulla destra, a sinistra invece confermato Augello. In mediana agiranno Deiola, Makoumbou e Adopo, mentre davanti Piccoli sarà supportato da Viola19:52

Le scelte di Conte: formazione tipo per il tecnico salentino che dovrà però fare a meno di Lobotka. Al suo posto in mediana tocca a Gilmour insieme ad Anguissà, con Politano e McTominay larghi. In difesa, davanti a Meret, ancora assente Buongiorno, c'è allora Olivera in coppia con Rrahmani, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie. In attacco il tandem composto da Lukaku e Raspadori19:06

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: i rossoblù rispondono con un 3-5-2: Sherri - Mina, Luperto, Zappa - Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello - Viola, Piccoli19:51

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: gli azzurri si schierano con un 4-4-2: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola - Politano, Gilmour, Anguissà, McTominay - Raspadori, Lukaku19:02

La direzione di gara è affidata a Federico La Penna della sezione di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi e dal quarto ufficiale Marchetti. Al Var ci saranno invece Paterna e Abisso19:01

Il Cagliari ha ottenuto la salvezza con un turno d'anticipo vincendo 3-0 in casa contro il Venezia domenica scorsa. I rossoblù arrivano quindi allo stadio Maradona liberi da pressioni ma intenzionati a onorare l'ultimo impegno della stagione18:59

Napoli si prepara a una notte storica: tutta la piazza è in fermento per la partita che potrebbe cucire sul petto degli azzurri il secondo tricolore in tre anni, il quarto in totale. Alla squadra di Antonio Conte manca solo l'ultimo passo contro il già salvo Cagliari di Davide Nicola per mettere la firma sullo Scudetto. Una vittoria garantirebbe il successo, tuttavia anche in caso di pareggio (o sconfitta) e contemporanea mancata vittoria dell'Inter a Como, i partenopei potrebbero festeggiare18:58

Benvenuti alla diretta di Napoli-Cagliari, gara valida per la 38° giornata del campionato di Serie A!18:54

