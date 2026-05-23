Finisce in parità la sfida tra Bologna e Inter. Apre le marcature Dimarco con una rete perfetta da calcio di punizione sotto l'incrocio dei pali, Bernardeschi risponde appena dopo qualche minuto, ma sul finale del primo tempo, Pobega conclude dal limite e grazie a una deviazione di Lautaro Martinez, la palla finisce in rete. Nella ripresa Zielinski commette autogol, poi è Diouf a cambiare il ritmo: prima colpisce un palo su cui Pio ci mette il piattone, poi non sbaglia davanti a Skorupski e segna il gol del 3 a 3.

Occasione sprecata dal Bologna! Martinez sbaglia, Rowe è lì in pressione, recupera palla e invece di calciare in porta serve Castro, in posizione migliore rispetto all'inglese. Ma l'attaccante non riesce ad agganciare e consente il recupero al portiere dell'Inter. 18:27

PREPARTITA

Bologna - Inter è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 maggio alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Inter sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 287 Fuorigioco 33 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2 08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2 13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3 17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1 31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0 10-02-2026 Serie B Venezia-Modena 0-2 21-02-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-1 03-03-2026 Serie B Cesena-Monza 1-3 15-03-2026 Serie A Sassuolo-Bologna 0-1 11-04-2026 Serie A Torino-Verona 2-1 27-04-2026 Serie A Lazio-Udinese 3-3 03-05-2026 Serie A Inter-Parma 2-0

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 56 punti (frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 87 punti (frutto di 27 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 49 gol e ne ha subiti 46; l'Inter ha segnato 89 gol e ne ha subiti 35.

La partita di andata Inter - Bologna si è giocata il 4 gennaio 2026 e si è conclusa 3-1.

In casa il Bologna ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 41 punti (13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e l'Atalanta ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 0-1 mentre L'Inter ha incontrato il Verona pareggiando 1-1.

Bologna e Inter si sono affrontate 157 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 44 volte, l'Inter ha vinto 76 volte mentre i pareggi sono stati 37.

Bologna-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre successi per parte e due pareggi. In più, dopo il 3-1 nel match d'andata dello scorso 4 gennaio, i nerazzurri potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di campionato contro i rossoblù per la prima volta dal 2020/21.

Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro gare al Dall'Ara contro l'Inter in campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 24 partite casalinghe contro i nerazzurri in Serie A (3V, 6N, 15P).

Il Bologna ha perso nove partite al Dall'Ara in questo campionato (6V, 3N), con solo Pisa (13) ed Hellas Verona (12) che contano più sconfitte interne (a quota nove anche Genoa e Lecce). I rossoblù potrebbero perdere 10 gare casalinghe in una singola stagione di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il 2008/09.

Il Bologna ha guadagnato ben 13 punti in meno in gare casalinghe rispetto a quanto ottenuto in trasferta in questa Serie A (21 punti al Dall'Ara rispetto ai 34 fuori casa): nei Big-5 campionati europei 2025/26, solo il Tottenham (-14) ha registrato una differenza di questo tipo più ampia.

L'Inter ha guadagnato 86 punti in questo campionato e solo tre volte ha ottenuto più punti in un'intera stagione di Serie A nella sua storia considerando tre punti a vittoria da sempre: 94 nel 2023/24, 91 nel 2020/21 e 97 nel 2006/07 (86 anche nel 1950/51).

L'Inter ha vinto otto delle ultime nove partite disputate nell'ultimo match stagionale di Serie A, segnando 25 reti (2.8 di media a gara) - l'unico non successo nel periodo è stato un pareggio contro l'Hellas Verona, il 26 maggio 2024 (2-2). Dall'altra parte, il Bologna ha perso gli ultimi due incontri nell'ultima gara stagionale nel torneo e non ha mai registrato tre sconfitte di fila considerando i campionati di Serie A a 20 squadre.

Con il gol contro l'Hellas Verona nel match più recente, l'Inter ha segnato 18 reti su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato: record per una singola squadra in una stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

L'Inter è la terza squadra che ha subito meno gol in questo campionato (32 reti concesse, al pari della Juventus) e dietro a Como (28) e Roma (31). Nelle precedenti 18 stagioni di Serie A solo una volta la vincitrice dello Scudetto non ha avuto la miglior difesa a fine campionato: la Juventus nel 2019/20 con Maurizio Sarri allenatore (terza per gol subiti con 43, dietro ai 36 dell'Inter e i 42 della Lazio).

Riccardo Orsolini ha eguagliato Gino Cappello (entrambi 75 gol) al 10° posto dei migliori marcatori nella storia del Bologna in Serie A. Il classe '97 ha raggiunto la doppia cifra di reti per la quarta stagione di fila in Serie A: prima di lui, solo sei giocatori avevano raggiunto questo risultato con il Bologna in Serie A, ma soltanto Marco Di Vaio ci era riuscito nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Lautaro Martínez ha realizzato cinque gol contro il Bologna in campionato, tutti al Meazza però. Il Dall'Ara è infatti lo stadio in cui ha disputato più minuti senza segnare in carriera in Serie A: 429 minuti - gli altri due stadi in cui non ha segnato nel torneo sono il Paolo Mazza di Ferrara (103 minuti) e l'Ezio Scida di Crotone (65 minuti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: