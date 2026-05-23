Finisce in parità la sfida tra Bologna e Inter. Apre le marcature Dimarco con una rete perfetta da calcio di punizione sotto l'incrocio dei pali, Bernardeschi risponde appena dopo qualche minuto, ma sul finale del primo tempo, Pobega conclude dal limite e grazie a una deviazione di Lautaro Martinez, la palla finisce in rete. Nella ripresa Zielinski commette autogol, poi è Diouf a cambiare il ritmo: prima colpisce un palo su cui Pio ci mette il piattone, poi non sbaglia davanti a Skorupski e segna il gol del 3 a 3.
L'Inter chiude la stagione da campione d'Italia con 87 punti, 27 vittorie e ben 89 gol realizzati. Il Bologna finisce ottavo con 56 punti e senza coppe europee da disputare la prossima stagione.
Dal Dall'Ara è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Bologna-Inter! Si chiude qui il campionato di queste due squadre, alla prossima stagione! Buona serata!20:02
90'+2'
Fine partita! Bologna-Inter 3-3! Rete di Dimarco, Bernardeschi, Pobega, nel secondo tempo autogol di Zielinski e gol di Pio Esposito e Diouf.19:56
90'
Segnalati due minuti di recupero.19:55
88'
Non molla il Bologna che conquista un calcio di punizione e rimane in attacco.19:53
88'
Finisce la partita di Federico Bernardeschi, dentro Thijs Dallinga.19:52
86'
Assist di Luka Topalovic, palla lunga precisa per Diouf.19:52
86'
GOOOOLLL! Bologna-INTER 3-3! Rete di Andy Diouf! Grande azione di Topalovic che, spalle alla porta, vede con la coda dell'occhio Diouf e lo serve con un lancio lungo. Il numero 17 questa volta non sbaglia e segna il suo primo gol in Serie A!
Traversone in area, Rowe prova il tentativo di testa ma è disturbato da Cocchi. 19:46
81'
Esce proprio Stefan de Vrij per Luka Topalovic.19:43
81'
Cambio in difesa per il Bologna, Eivind Helland entra al posto di Torbjørn Heggem.19:43
80'
Problemi per de Vrij, il difensore si butta a terra e chiede immediatamente il cambio.19:42
77'
Ammonito Henrikh Mkhitaryan per aver fermato Ferguson.19:40
75'
Cocchi dal limite tenta subito la conclusione al volo, palla non precisa che consente il recupero agli avversari. 19:38
74'
Esordio in Serie A per il 2007 Matteo Cocchi, che ha già giocato in Coppa Italia. Entra al posto di Petar Sucic.19:36
70'
Secondo cooling break al Dall'Ara. 19:33
69'
Ancora Diouf! Accelerata e sinistro a giro del numero 17 nerazzurro, la palla esce non di molto!19:32
66'
Tommaso Pobega lascia il campo a Jens Odgaard.19:33
66'
Cambi per il Bologna: Remo Freuler esce per Nikola Moro.19:31
66'
Esce Lorenzo De Silvestri per Nadir Zortea. 19:31
65'
Subito dall'altra parte del campo, Castro tenta il tiro-cross, Rowe ci prova in acrobazia ma non trova la deviazione vincente! Respingono i nerazzurri.19:27
64'
GOOOOOLLL! Bologna-INTER 3-2! Rete di Pio Esposito! Tutto nasce da un'azione di Diouf che entra in area superando due avversari, il suo tiro colpisce il palo ma sulla respinta c'è il numero 94 che con il piattone non sbaglia!
Carlos Augusto cerca il tiro da posizione defilata, il suo mancino viene parato da Skorupski e deviato in angolo. Il brasiliano era stato servito perfettamente con un filtrante da Mkhitaryan, al primo pallone toccato.19:18
54'
Esce Nicolò Barella per Henrikh Mkhitaryan.19:17
54'
Esce anche Federico Dimarco per Luis Henrique Tomaz de Lima.19:16
54'
Primi cambi per l'Inter: esce Lautaro Martínez per Ange-Yoan Bonny.19:16
52'
Bernardeschi si accentra in area e calcia con il mancino, conclusione centrale facile per Martinez.19:15
48'
GOOOOLLL! BOLOGNA-Inter 3-1! Autogol di Zielinski! Sovrapposizione di Miranda su Rowe, lo spagnolo crossa basso in area dove c'è Ferguson pronto a calciare, il polacco anticipa e prova a deviare ma manda nella propria rete!
Al via la ripresa con gli stessi 11 per parte.19:09
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Bologna-Inter!19:09
Bologna in vantaggio dopo i primi 45 minuti al Dall'Ara: partenza subito molto alta dei padroni di casa, con un pressing molto offensivo. Ad aprire le marcature è però l'Inter con un gol su punizione di Federico Dimarco. Dopo neanche due minuti Bernardeschi porta il risultato in parità, poi al 42' Pobega con un tiro dal limite porta in vantaggio i suoi.19:04
45'+2'
Fine primo tempo! Bologna-Inter 2-1, rete di Dimarco, Bernardeschi e Rowe.18:59
45'+1'
Tentativo di testa di Pio Esposito, la palla termina alta sopra la traversa.18:59
45'
Attacca l'Inter con Doiuf, Dimarco va al cross, Zielinski tira ma la conclusione viene respinta in angolo.18:58
45'
Segnalati due minuti di recupero.18:57
42'
GOOOOLLL! BOLOGNA-Inter 2-1! Rete di Tommaso Pobega! Il centrocampista calcia con il sinistro dal limite, complice una deviazione involontaria di Lautaro, porta in vantaggio i rossoblù!
Ammonito Lautaro Martínez, in netto ritardo su Freuler. 18:47
40'
Squadre molto lunghe in questo finale di primo tempo, si passa da una parte all'altra del campo, Castro ha nuovamente un'occasione ma scivola in area sul momento del tiro. 18:44
38'
Ancora una grande occasione per Castro! Freuler serve il compagno che stoppa a un metro dalla porta ma è ottima la copertura di Carlos Augusto che consente il recupero a Martinez!18:43
36'
Rimane alto il Bologna, ci prova ancora Rowe, dribbling e destro dalla distanza sul primo palo, colpisce però l'esterno della rete! 18:41
34'
Occasione Bologna! Freuler sul tap-in a due passi dalla porta spara alto! 18:38
28'
Dopo qualche minuto, riparte il gioco. Pressione subito alta dei padroni di casa. 18:32
26'
Cooling break al Dall'Ara. Gli allenatori ne approfittano per qualche indicazione. 18:30
25'
GOOOOOOL! BOLOGNA-Inter 1-1! Rete di Federico Bernardeschi! L'esterno rossoblù ristabilisce subito gli equilibri al Dall'Ara, azione personale con un tacco per Castro, l'argentivo riserve il compagno che a tu per tu con Martinez non sbaglia!
Fallo di Lucumì su Lautaro. Calcio di punizione da posizione interessante per i nerazzurri.18:31
19'
Occasione sprecata dal Bologna! Martinez sbaglia, Rowe è lì in pressione, recupera palla e invece di calciare in porta serve Castro, in posizione migliore rispetto all'inglese. Ma l'attaccante non riesce ad agganciare e consente il recupero al portiere dell'Inter. 18:27
17'
Buona iniziativa di Pio Esposito che salta Lucumì e si accentra in area ma è efficace il recupero degli avversari che ripartono in contropiede. 18:24
13'
Duello in area tra Bisseck e Rowe, intervento pulito del difensore dell'Inter che devia in angolo e ferma l'ex Marsiglia involato verso la porta. 18:17
12'
Calcio di punizione per il Bologna dal limite, Miranda conclude sul secondo palo, non ci arriva di poco Castro, la palla termina sul fondo. 18:15
7'
Eccolo il primo tiro in porta dell'Inter, la conclusione di Lautaro viene respinta, Dimarco calcia ma, complice una deviazione, finisce tra le braccia di Skorupski.18:12
6'
Partita abbastanza bloccata con 0 tiri dopo i primi 6 minuti. Le squadre continuano a studiarsi.18:11
2'
Partenza molto alta dei padroni di casa, Martinez pressato dagli avversari respinge in fallo laterale. 18:06
1'
Si parte! Comincia Bologna-Inter! 18:04
INTER (3-5-2): J. Martínez - Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto - Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu.17:21
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski - De Silvestri, Lucumi, Helland, Miranda - Ferguson, Freuler, Pobega - Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.17:20
L'Inter campione d'Italia si presenta alla sfida dopo aver raggiunto il doblete stagionale, con la vittoria del campionato e della Coppa d'Italia. 17:09
Il Bologna chiude la stagione 2025/2026 davanti al proprio pubblico con la sfida contro l'Inter. La squadra di Vincenzo Italiano, senza obiettivi stagionali ormai da diverso tempo, non può migliorare la classifica neanche in caso di risultato positivo. I rossoblù con 55 punti in 37 giornate, chiudono all'ottavo posto.17:00
Buon pomeriggio e benvenuti al Dall'Ara, tra poco la diretta di Bologna-Inter, match valido per la 38ª e ultima giornata di Serie A. 16:19
Bologna - Inter è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 maggio alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Inter sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
287
Fuorigioco
33
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
35
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025
Serie A
Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025
Serie A
Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025
Serie B
Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025
Serie B
Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025
Serie A
Torino-Genoa 2-1
02-11-2025
Serie A
Parma-Bologna 1-3
24-11-2025
Serie A
Torino-Como 1-5
08-12-2025
Serie B
Avellino-Venezia 1-1
26-12-2025
Serie B
Modena-Monza 1-2
08-01-2026
Serie A
Cremonese-Cagliari 2-2
13-01-2026
Coppa Italia
Roma-Torino 2-3
17-01-2026
Serie B
Empoli-Südtirol 0-1
31-01-2026
Serie A
Cagliari-Verona 4-0
10-02-2026
Serie B
Venezia-Modena 0-2
21-02-2026
Serie B
Mantova-Sampdoria 2-1
03-03-2026
Serie B
Cesena-Monza 1-3
15-03-2026
Serie A
Sassuolo-Bologna 0-1
11-04-2026
Serie A
Torino-Verona 2-1
27-04-2026
Serie A
Lazio-Udinese 3-3
03-05-2026
Serie A
Inter-Parma 2-0
Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 56 punti (frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 87 punti (frutto di 27 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Il Bologna ha segnato 49 gol e ne ha subiti 46; l'Inter ha segnato 89 gol e ne ha subiti 35. La partita di andata Inter - Bologna si è giocata il 4 gennaio 2026 e si è conclusa 3-1.
In casa il Bologna ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 41 punti (13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e l'Atalanta ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 0-1 mentre L'Inter ha incontrato il Verona pareggiando 1-1.
Bologna e Inter si sono affrontate 157 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 44 volte, l'Inter ha vinto 76 volte mentre i pareggi sono stati 37.
Bologna-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre successi per parte e due pareggi. In più, dopo il 3-1 nel match d'andata dello scorso 4 gennaio, i nerazzurri potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di campionato contro i rossoblù per la prima volta dal 2020/21.
Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro gare al Dall'Ara contro l'Inter in campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 24 partite casalinghe contro i nerazzurri in Serie A (3V, 6N, 15P).
Il Bologna ha perso nove partite al Dall'Ara in questo campionato (6V, 3N), con solo Pisa (13) ed Hellas Verona (12) che contano più sconfitte interne (a quota nove anche Genoa e Lecce). I rossoblù potrebbero perdere 10 gare casalinghe in una singola stagione di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il 2008/09.
Il Bologna ha guadagnato ben 13 punti in meno in gare casalinghe rispetto a quanto ottenuto in trasferta in questa Serie A (21 punti al Dall'Ara rispetto ai 34 fuori casa): nei Big-5 campionati europei 2025/26, solo il Tottenham (-14) ha registrato una differenza di questo tipo più ampia.
L'Inter ha guadagnato 86 punti in questo campionato e solo tre volte ha ottenuto più punti in un'intera stagione di Serie A nella sua storia considerando tre punti a vittoria da sempre: 94 nel 2023/24, 91 nel 2020/21 e 97 nel 2006/07 (86 anche nel 1950/51).
L'Inter ha vinto otto delle ultime nove partite disputate nell'ultimo match stagionale di Serie A, segnando 25 reti (2.8 di media a gara) - l'unico non successo nel periodo è stato un pareggio contro l'Hellas Verona, il 26 maggio 2024 (2-2). Dall'altra parte, il Bologna ha perso gli ultimi due incontri nell'ultima gara stagionale nel torneo e non ha mai registrato tre sconfitte di fila considerando i campionati di Serie A a 20 squadre.
Con il gol contro l'Hellas Verona nel match più recente, l'Inter ha segnato 18 reti su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato: record per una singola squadra in una stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).
L'Inter è la terza squadra che ha subito meno gol in questo campionato (32 reti concesse, al pari della Juventus) e dietro a Como (28) e Roma (31). Nelle precedenti 18 stagioni di Serie A solo una volta la vincitrice dello Scudetto non ha avuto la miglior difesa a fine campionato: la Juventus nel 2019/20 con Maurizio Sarri allenatore (terza per gol subiti con 43, dietro ai 36 dell'Inter e i 42 della Lazio).
Riccardo Orsolini ha eguagliato Gino Cappello (entrambi 75 gol) al 10° posto dei migliori marcatori nella storia del Bologna in Serie A. Il classe '97 ha raggiunto la doppia cifra di reti per la quarta stagione di fila in Serie A: prima di lui, solo sei giocatori avevano raggiunto questo risultato con il Bologna in Serie A, ma soltanto Marco Di Vaio ci era riuscito nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Lautaro Martínez ha realizzato cinque gol contro il Bologna in campionato, tutti al Meazza però. Il Dall'Ara è infatti lo stadio in cui ha disputato più minuti senza segnare in carriera in Serie A: 429 minuti - gli altri due stadi in cui non ha segnato nel torneo sono il Paolo Mazza di Ferrara (103 minuti) e l'Ezio Scida di Crotone (65 minuti).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: