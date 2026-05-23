Non cambia il parziale nel secondo tempo. La Lazio ribalta il Pisa, passato in vantaggio con Moreo al 23° minuto. Dele-Bashiru la pareggia al 33° e, appena due minuti dopo Pedro sigla il gol del definitvo 2-1.
La Lazio chiude il campionato al 9° posto a 54 punti. Il Pisa perde la nona partita consecutiva e rimane a 18 punti all'ultimo posto in classifica.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci alla prossima stagione di Serie A!22:40
90'+3'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA! Lazio-Pisa 2-122:36
90'+2'
Buona l'iniziativa di Przyborek che prova il destro da fuori area. Palla a lato.22:35
90'+1'
Ancora Maldini da fuori area. Proteste biancocelesti per un presunto tocco col braccio di Piccinini. Lascia proseguire Ferrieri Caputi.22:34
90'
3 minuti di recupero.22:34
90'
OCCASIONE LAZIO! Azione personale di Maldini che trova spazio grazie al movimento di Dia, arriva al limite, calcia e trova la risposta di Semper in calcio d'angolo.22:34
86'
Prova a rendersi pericoloso il Pisa, ancora con Piccinini che riceve da Loyola. Ferma tutto Furlanetto con un'uscita coraggiosa. Il rimpallo premia la Lazio con la palla che rotola in rimessa dal fondo.22:30
82'
5° sostituzione Lazio. Esce Fisayo Dele-Bashiru ed entra Adrian Przyborek.22:26
82'
4° sostituzione Lazio. Esce Luca Pellegrini ed entra Manuel Lazzari.22:25
80'
Il cross da destra di Cuadrado trova la testa di Bozhinov. Palla a lato.22:24
78'
Prova a resistere Furlanetto. Nel mentre Sarri ha mandato a scaldarsi il quinto portiere in rosa, Giacomone.22:22
77'
5° sostituzione Pisa. Esce Arturo Calabresi ed entra Brando Bettazzi.22:20
76'
Problemi fisici per Furlanetto. Ennesimo infortunio tra i pali per la Lazio in questa stagione.22:19
74'
Bella intuizione di Moreo che punta l'area e serve centralemente Piccinini. Controllo impreciso del centrocampista nerazzurro e palla sul fondo.22:18
72'
Arriva la prima ammonizione per il Pisa. Fallo tattico di Piccinini a fermare la ripartenza avversaria.22:16
71'
3° sostituzione Lazio. Esce Matteo Cancellieri ed entra Daniel Maldini.22:15
71'
4° sostituzione Pisa. Esce Mehdi Léris ed entra Juan Cuadrado.22:14
70'
Noslin scende sulla sinistra e mette palla al centro, bucando Semper tra le gambe. In ritardo, Dia non riesce a raggiungere la sfera.22:14
68'
Contrasto tra Leris e Pellegrini con il nerazzurro che appoggia male la caviglia e rimane a terra dolorante. Pisa momentaneamente in 10 uomini.22:12
66'
Marusic carica il destro dalla lunga distanza. Pallone in curva nord.22:10
63'
Noslin spreca malamente davanti a Semper ma viene salvato dal fischio di Ferrieri Caputi per la posizione di partenza irregolare.22:06
62'
3° sostituzione Pisa. Esce Filip Stojilkovic ed entra Gabriele Piccinini.22:05
61'
2° sostituzione Pisa. Esce Michel Aebischer ed entra Felipe Loyola.22:05
61'
2° sostituzione Lazio. Esce Pedro ed entra Boulaye Dia.22:05
60'
Tutto l'Olimpico è in piedi per l'uscita dal terreno di gioco di Pedro, che si appresta a salutare il pubblico laziale e la Serie A per l'ultima volta in carriera.22:04
58'
Punizione dalla trequarti per il Pisa. Moreo gira alto di testa.22:03
57'
Ritmi molto più bassi in questa seconda frazione di gioco.21:59
54'
Pellegrini viene trovato largo a sinistra e va subito al cross. Leris si oppone di testa a concedere corner alla formazione di Sarri.22:00
52'
Buona giocata di Leris che elude l'intervento di Belahyane e appoggia per Aebischer. Lo stesso Belahyane continua nella pressione e ferma l'offensiva del Pisa.21:56
51'
Ancora una palla in profondità a cercare Noslin che però si fa pescare in posizione di fuorigioco.21:55
50'
OCCASIONE LAZIO! Noslin pescato benissimo da Pedro, si trova a tu per tu con Semper e mira il palo lontano da posizione defilata a sinistra. Allunga la gamba l'estremo difensore del Pisa e respinge la conclusione.21:54
48'
Ancora Pedro cercato al centro dell'area del Pisa. Sporcata la conclusione dello spagnolo e parata facile per Semper.21:52
47'
Buona palla di Belahyane per Pedro ma arriva l'anticipo della difesa avversaria.21:51
46'
1° sostituzione Pisa. Esce Ebenezer Akinsanmiro ed entra Malthe Højholt.21:48
46'
1° sostituzione Lazio. Esce Mario Gila ed entra Oliver Provstgaard.21:48
46'
SI RIPARTE! Lazio in possesso del pallone.21:49
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:35
Partita scoppiettante all'Olimpico. Al vantaggio iniziale di Moreo rispondono Dele-Bashiru e Pedro, che segna un gol spettacolare nella partita d'addio ai biancocelesti.21:34
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Lazio-Pisa 2-121:49
45'
Un minuto di recupero.21:32
45'
Basic dalla distanza. Conclusione centrale parata facilmente da Semper.21:32
44'
Altro fallo di Calabresi che entra in netto ritardo su Pedro. Ancora una volta Ferrieri Caputi non estrae il cartellino verso il difensore nerazzurro.21:31
43'
Lancio lungo di Bozhinov a cercare Stojilkovic. Gila anticipa e allontana con il destro.21:30
42'
Possesso, sterile, prolungato da parte del Pisa. Continua a correre il cronometro mentre ci avviciniamo alla fine della prima frazione di gioco.21:29
38'
LAZIO INCONTENIBILE ADESSO! Pedro manda in profondità Pellegrini dopo uno scatto di 60 metri che col mancino calcia addosso a Semper.21:25
35'
GOOL!! LAZIO-Pisa 2-1!! Rete di Pedro!! La ribalta in due minuti la Lazio e Pedro trova gloria nella sua ultima partita con la Lazio. Controllo palla delizioso della leggenda spagnola che sistema la palla sul mancino e mira il palo lontano non lasciando scampo a Semper. Assist di Noslin.
GOOL!! LAZIO-Pisa 1-1! Rete di Fisayo Dele-Bashiru! Giocata di Belahyane che se ne va in tunnel sulla sinistra e mette una palla arretrata al limite. Dele-Bashiru si gira benissimo smarcandosi e col piattone destro supera Semper mirando all'angolino.
Intervento energico di Calabresi che a sua volta commette fallo su Pedro. Si scaldano gli animi in campo.21:19
31'
Pedro pressa forte su Calabresi e riesce a recuperare il pallone sulla fascia destra. Secondo Ferrieri Caputi è falloso l'intervento dello spagnolo.21:18
29'
Spallata di Noslin su Calabresi a palla lontana. Giallo per lui.21:19
29'
Dele-Bashiru viene liberato a destra e crossa con spazio a disposizione ma calibra malissimo la potenza.21:16
27'
ANCORA PISA! Miracolo di Furlanetto a negare la rete ad Angori che aveva calciato forte con il mancino da ottima posizione. Palla deviata sopra la traversa.21:14
23'
GOOL!! Lazio-PISA 0-1!! Rete di Stefano Moreo! Avanti il Pisa all'Olimpico con la sovrapposizione premiata di Aebischer che mette palla al centro di prima intenzione. Marusic si perde Moreo che arriva e insacca di testa alle spalle di Furlanetto.
Altra palla lunga tentata dalla Lazio. Il suggerimento per Cancellieri è ancora una volta troppo lungo.21:08
19'
Schema della Lazio. Pedro va a cercare Gila ma la palla è troppo lunga e facile preda di Semper.21:05
18'
Aebischer sbaglia il controllo e, nel tentativo di raggiungere la sfera, commette fallo su Belahyane. Punizione dai 30 metri per i biancocelesti.21:05
15'
Serie di rimpalli vinti da Pellegrini che riesce ad entrare in area di rigore ma perde l'ultimo contrasto prima di giungere davanti a Semper.21:02
13'
Belahyane abbassa la testa e sfonda sulla sinistra affrontando la difesa avversaria. Resiste alla carica e riesce a mettere una palla arretrata a cercare Pedro, che subisce l'anticipo dalla difesa toscana.21:00
11'
PEDRO! Azione classica di Pedro che da sinistra si accentra saltando l'uomo e calcia a giro verso il palo lontano. Semper allunga i polpastrelli e manda in corner.20:58
10'
Primo giallo della partita. Vural anticipa Gila e prova a scappare nella metà campo avversaria. Intervento da dietro del difensore laziale che viene prontamente ammonito dalla direttrice di gara.20:57
9'
Akinsanmiro entra in netto ritardo su Pedro e commette fallo. Solo richiamo verbale da parte di Ferrieri Caputi.20:56
8'
MARUSIC! Ancora in avanti la Lazio con Marusic servito sulla destra. Conclusione potente verso il primo palo, che viene colpito esternamente.20:55
6'
OCCASIONE LAZIO! Buco di Bozhinov che apre la strada al contropiede di Cancellieri. Si invola verso il cuore dell'area di rigore il laziale ma subisce il recupero sensazionale di Canestrelli. Palla in corner.20:55
6'
Leris crossa da destra trovando Angori sul palo lontano. Manca il controlo l'esterno nerazzurro e sfuma l'azione.20:55
4'
Pedro viene servito in area, defilato a sinistra, e mette palla a rimorchio per Belahyane che calcia col destro mandando alto.20:51
3'
Azione insistita a destra per la Lazio. Cancellieri raggiunge il fondo ma il suo cross non passa e viene messo in rimessa laterale dalla difesa toscana.20:50
1'
OCCASIONE PISA! Subito uno squillo dei nerazzurri. Vural, smarcato sulla sinistra, va con il tiro a giro con il destro mancando di poco il bersaglio.20:49
INIZIA LA PARTITA! Fischia Ferrieri Caputi e il Pisa muove il primo pallone del match. Pedro, con la fascia di capitano al braccio, inizia da titolare la sua ultima partita in maglia biancoceleste.20:47
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Lazio-Pisa!20:44
FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO. 4-3-3. Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro.19:52
Il direttore di gara designato è la signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.18:17
E' durata solamente un anno la permanenza del Pisa nella massima serie italiana. Solamente 18 i punti realizzati dai nerazzurri guidati prima da Gilardino e poi da Hiljemark e ultimo posto ineviabile. Otto le sconfitte consecutive subite dai toscani.18:16
Maggio molto complicato per la Lazio che, aldilà della vittoria di Cremona, ha subito 7 gol tra il doppio confronto (campionato e finale di Coppa Italia) con l'inter e il derby capitolino senza riuscire mai a mettere il pallone in rete. I biancocelesti chiuderanno questa stagione fuori dalla zona europea, trovandosi al momento al 9° posto a quota 51 punti, a 8 lunghezze di distanza dal settimo posto.18:13
Siamo allo Stadio Olimpico di Roma! La Lazio di Maurizio Sarri ospita il Pisa di Oscar Hiljemark.18:08
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio e Pisa, gara valida per l'ultima giornata di questa stagione di Serie A Enilive.18:06
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori18:06
Lazio - Pisa è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Pisa sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Maria Ferrieri Caputi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.6
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Genoa-Vicenza 3-0
23-08-2025
Serie B
Empoli-Calcio Padova 3-1
13-09-2025
Serie B
Catanzaro-Carrarese 1-1
18-10-2025
Serie B
Reggiana-Bari 3-1
14-12-2025
Serie B
Carrarese-Virtus Entella 3-1
21-12-2025
Serie B
Mantova-Empoli 0-1
11-01-2026
Serie B
Calcio Padova-Modena 2-0
24-01-2026
Serie B
Frosinone-Reggiana 1-0
31-01-2026
Serie B
Venezia-Carrarese 2-1
15-02-2026
Serie A
Udinese-Sassuolo 1-2
28-02-2026
Serie B
Avellino-Juve Stabia 0-0
04-03-2026
Serie B
Bari-Empoli 2-1
14-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Catanzaro 1-3
21-03-2026
Serie B
Modena-Mantova 2-1
11-04-2026
Serie B
Juve Stabia-Cesena 2-0
25-04-2026
Serie B
Südtirol-Mantova 0-3
Attualmente la Lazio si trova 9° in classifica con 54 punti (frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 24 sconfitte). La Lazio ha segnato 41 gol e ne ha subiti 40; il Pisa ha segnato 26 gol e ne ha subiti 71. La partita di andata Pisa - Lazio si è giocata il 30 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa la Lazio ha fatto 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, la Roma e il Pisa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Cremonese e il Napoli ottenendo 0 punti. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 2-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Napoli perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 7 gol.
Lazio e Pisa si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 2 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 4.
Lazio-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver perso la prima sfida contro il Pisa in Serie A (0-1 l'8 gennaio 1984), la Lazio è rimasta imbattuta nelle successive sei gare contro i toscani nel massimo campionato (2V, 4N), mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti: è già la striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi per i biancocelesti contro una singola avversaria nel torneo.
Equilibrio perfetto nei tre precedenti tra Lazio e Pisa in casa dei biancocelesti in Serie A: una vittoria per parte e un pareggio, con un solo gol segnato da entrambe. Il confronto più recente all'Olimpico tra le due formazioni nel massimo campionato risale al 30 dicembre 1990 ed è terminato 0-0 (Dino Zoff era l'allenatore dei capitolini mentre Mircea Lucescu era alla guida dei toscani).
La Lazio arriva da quattro clean sheet di fila contro il Pisa e l'ultima squadra contro la quale ha mantenuto la porta inviolata in almeno cinque sfide consecutive in Serie A è stata l'Udinese tra 2015 e 2018 (serie arrivata a sei).
La Lazio chiuderà questo campionato dalla nona posizione in giù, il peggior piazzamento dei biancocelesti al termine di una stagione in Serie A dall'annata 2013/14: nono posto, sotto la guida di Vladimir Petkovic per la prima parte di campionato (17) e Edoardo Reja per la seconda (21).
In caso di mancata vittoria, il Pisa sarebbe la quarta squadra nelle ultime quattro stagioni a chiudere sotto i 20 punti il massimo campionato (dopo Sampdoria nel 2022/23, Salernitana nel 2023/24 e Monza nel 2024/25); in tutte le precedenti 18 stagioni dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), questo evento si era verificato solo col Pescara 2016/17.
La Lazio arriva da due sconfitte di fila con un punteggio aggregato di 5-0 e sotto la guida di Maurizio Sarri solo una volta ha perso tre match consecutivi in una stagione di Serie A, tra febbraio e marzo 2024.
Il Pisa arriva da otto sconfitte consecutive e l'ultima squadra che ha perso almeno nove partite di fila in Serie A è stata il Venezia tra febbraio e maggio 2022, arrivando a quota 10; in generale, da inizio febbraio quella toscana è stata la squadra col peggior rendimento dei maggiori cinque tornei europei (quattro punti).
Maurizio Sarri chiuderà questa stagione con al massimo 54 punti in classifica e da quando allena nelle massima serie (dal 2014/15) soltanto nella sua annata di esordio (42 con l'Empoli) ha ottenuto meno punti in una stagione portata a termine, tra Serie A e Premier League.
Il miglior marcatore della Lazio in questo campionato è Gustav Isaksen con cinque reti; la Lazio potrebbe chiudere il torneo senza alcun giocatore in doppia cifra per la seconda volta nelle ultime tre stagioni (dopo il 2023/24 - Immobile, 7G), dopo che dal 2010/11 aveva sempre avuto almeno un giocatore con 10 reti stagionali in Serie A.
Mehdi Léris (2G+3A) è uno dei due soli giocatori del Pisa in questo campionato - assieme a Mattéo Tramoni (2G+2A) - ad aver registrato più di una rete e più di un assist. In generale, con cinque partecipazioni attive in 33 presenze in questo torneo, il classe 1998 ha contribuito ad una sola rete in meno rispetto a quanto fatto nelle sue precedenti 94 gare giocate in cinque passate partecipazioni alla Serie A (2G+4A, tra il 2017/18 e il 2022/23).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: