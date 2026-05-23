Maggio molto complicato per la Lazio che, aldilà della vittoria di Cremona, ha subito 7 gol tra il doppio confronto (campionato e finale di Coppa Italia) con l'inter e il derby capitolino senza riuscire mai a mettere il pallone in rete. I biancocelesti chiuderanno questa stagione fuori dalla zona europea, trovandosi al momento al 9° posto a quota 51 punti, a 8 lunghezze di distanza dal settimo posto.18:13

E' durata solamente un anno la permanenza del Pisa nella massima serie italiana. Solamente 18 i punti realizzati dai nerazzurri guidati prima da Gilardino e poi da Hiljemark e ultimo posto ineviabile. Otto le sconfitte consecutive subite dai toscani.18:16

PREPARTITA

Lazio - Pisa è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Pisa sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0 24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0 31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1 15-02-2026 Serie A Udinese-Sassuolo 1-2 28-02-2026 Serie B Avellino-Juve Stabia 0-0 04-03-2026 Serie B Bari-Empoli 2-1 14-03-2026 Serie B Calcio Padova-Catanzaro 1-3 21-03-2026 Serie B Modena-Mantova 2-1 11-04-2026 Serie B Juve Stabia-Cesena 2-0 25-04-2026 Serie B Südtirol-Mantova 0-3

Attualmente la Lazio si trova 9° in classifica con 54 punti (frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 24 sconfitte).

La Lazio ha segnato 41 gol e ne ha subiti 40; il Pisa ha segnato 26 gol e ne ha subiti 71.

La partita di andata Pisa - Lazio si è giocata il 30 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Lazio ha fatto 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, la Roma e il Pisa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Cremonese e il Napoli ottenendo 0 punti.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 2-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Napoli perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 7 gol.

Lazio e Pisa si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 2 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 4.

Lazio-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver perso la prima sfida contro il Pisa in Serie A (0-1 l'8 gennaio 1984), la Lazio è rimasta imbattuta nelle successive sei gare contro i toscani nel massimo campionato (2V, 4N), mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti: è già la striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi per i biancocelesti contro una singola avversaria nel torneo.

Equilibrio perfetto nei tre precedenti tra Lazio e Pisa in casa dei biancocelesti in Serie A: una vittoria per parte e un pareggio, con un solo gol segnato da entrambe. Il confronto più recente all'Olimpico tra le due formazioni nel massimo campionato risale al 30 dicembre 1990 ed è terminato 0-0 (Dino Zoff era l'allenatore dei capitolini mentre Mircea Lucescu era alla guida dei toscani).

La Lazio arriva da quattro clean sheet di fila contro il Pisa e l'ultima squadra contro la quale ha mantenuto la porta inviolata in almeno cinque sfide consecutive in Serie A è stata l'Udinese tra 2015 e 2018 (serie arrivata a sei).

La Lazio chiuderà questo campionato dalla nona posizione in giù, il peggior piazzamento dei biancocelesti al termine di una stagione in Serie A dall'annata 2013/14: nono posto, sotto la guida di Vladimir Petkovic per la prima parte di campionato (17) e Edoardo Reja per la seconda (21).

In caso di mancata vittoria, il Pisa sarebbe la quarta squadra nelle ultime quattro stagioni a chiudere sotto i 20 punti il massimo campionato (dopo Sampdoria nel 2022/23, Salernitana nel 2023/24 e Monza nel 2024/25); in tutte le precedenti 18 stagioni dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), questo evento si era verificato solo col Pescara 2016/17.

La Lazio arriva da due sconfitte di fila con un punteggio aggregato di 5-0 e sotto la guida di Maurizio Sarri solo una volta ha perso tre match consecutivi in una stagione di Serie A, tra febbraio e marzo 2024.

Il Pisa arriva da otto sconfitte consecutive e l'ultima squadra che ha perso almeno nove partite di fila in Serie A è stata il Venezia tra febbraio e maggio 2022, arrivando a quota 10; in generale, da inizio febbraio quella toscana è stata la squadra col peggior rendimento dei maggiori cinque tornei europei (quattro punti).

Maurizio Sarri chiuderà questa stagione con al massimo 54 punti in classifica e da quando allena nelle massima serie (dal 2014/15) soltanto nella sua annata di esordio (42 con l'Empoli) ha ottenuto meno punti in una stagione portata a termine, tra Serie A e Premier League.

Il miglior marcatore della Lazio in questo campionato è Gustav Isaksen con cinque reti; la Lazio potrebbe chiudere il torneo senza alcun giocatore in doppia cifra per la seconda volta nelle ultime tre stagioni (dopo il 2023/24 - Immobile, 7G), dopo che dal 2010/11 aveva sempre avuto almeno un giocatore con 10 reti stagionali in Serie A.

Mehdi Léris (2G+3A) è uno dei due soli giocatori del Pisa in questo campionato - assieme a Mattéo Tramoni (2G+2A) - ad aver registrato più di una rete e più di un assist. In generale, con cinque partecipazioni attive in 33 presenze in questo torneo, il classe 1998 ha contribuito ad una sola rete in meno rispetto a quanto fatto nelle sue precedenti 94 gare giocate in cinque passate partecipazioni alla Serie A (2G+4A, tra il 2017/18 e il 2022/23).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: