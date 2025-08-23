Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:32

Si dividono la posta in palio Genoa e Lecce al termine di una partita combattuta ma priva di particolari emozioni. Gioco spesso frammentato dai molteplici falli commessi da ambo le parti con Massa che ha estratto ben 5 cartellini gialli nel corso della partita.20:28

90'+5' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO LUIGI FERRARIS! Genoa-Lecce 0-020:27

90'+4' Thorsby spinge Ramadani e Massa fischia punizione per il Lecce quando mancano pochi secondi al termine.20:27

90'+4' Altro cross dalla sinistra di Vitinha. Spazza lontanissimo Gaspar.20:26

90'+1' Vitinha ha spazio sulla sinistra per calibrare il cross. Facile Falcone si impossessa della sfera.20:24

90'+1' Ekhator conquista un buon calcio di punizione a centrocampo che permette al Genoa di alzare il baricentro.20:23

90' 4 minuti di recupero.20:23

88' Altro intervento difensivo impeccabile di Marcandalli che, dopo aver arginato Camarda per tutta la partita, ferma Sottil in maniera pulita.20:21

87' Cambi esauriti per entrambi i tecnici.20:19

87' 5° sostituzione Genoa. Esce Morten Frendrup ed entra Vitinha.20:19

87' 4° sostituzione Genoa. Esce Nicolae Stanciu ed entra Morten Thorsby.20:19

86' Trattenuta di Ekhator che ferma lo spunto di Tete Morente. Cartellino giallo.20:18

84' Kaba va dal solito Tete Morente e si inserisce alle spalle della difesa attaccando il fondo. Servito in maniera precisa dallo spagnolo, Kaba va al cross ma trova l'area di rigore praticamente senza compagni di squadra.20:17

83' 5° sostituzione Lecce. Esce Francesco Camarda ed entra Konan N’Dri.20:15

83' 4° sostituzione Lecce. Esce Lassana Coulibaly ed entra Balthazar Pierret.20:15

82' SOLO ILLUSIONE DEL GOL! Grande calcio di punizione di Stanciu che esce leggermente a lato del prima palo accarezzando la rete. Urlo strozzato in gola per i tifosi del Genoa!20:14

81' Ottima giocata di Ekhator che al limite elude la marcatura di Kaba e subisce fallo dallo stesso. Punizione dal limite leggermente defilata a destra.20:13

80' Genoa un po' alle corde mentre si entra nella fase finale della partita con il Lecce che staziona in attacco, senza ancora essersi reso effettivamente pericoloso.20:12

78' Buona giocata di Camarda che si destreggia al limite dell'area di rigore in mezzo a 2 avversari e riesce a servire Tete Morente. Il cross dello spagnolo porta ad un calcio d'angolo per la formazione salentina.20:10

76' Giallo anche per Tete Morente che si ancora ad Ellertsson per fermare la ripartenza del Genoa.20:08

75' Tete Morente la passa di tacco a Kouassi e prova a partire sulla destra ma viene abbattuto da Aarón Martín, che viene ammonito da Massa.20:07

73' 3° sostituzione Genoa. Esce Lorenzo Colombo ed entra Jeff Ekhator.20:05

73' 2° sostituzione Genoa. Esce Valentín Carboni ed entra Mikael Ellertsson.20:04

71' Kouassi tocca il primo pallone della sua partita e serve Tete Morente sulla destra. Il cross dell'esterno spagnolo è facile preda di Leali.20:03

68' 3° sostituzione Lecce. Esce Danilo Veiga ed entra Owen Kouassi.20:00

66' Sugli sviluppi del corner Messias compie un blocco irregolare su Coulibaly. Massa ferma il gioco e si riparte con un calcio di punizione per il Lecce.19:58

65' MARTIN DA FUORI! Si coordina Martin col mancino dal limite dell'area e calcia sul prima palo. Fa buona guardia ancora una volta Falcone che si rifugia in calcio d'angolo.19:57

63' Ripiegamento difensivo di Tete Morente che argina Valentin Carboni e controlla palla mentre esce dal rettangolo di gioco.19:56

62' Commette subito fallo Kaba entrando in ritardo su Masini. Calcio di punizione dalle retrovie per il grifone.19:54

60' 1° sostituzione Genoa. Esce Albert Grønbæk ed entra Junior Messias.19:51

59' 2° sostituzione Lecce. Esce Lameck Banda ed entra Riccardo Sottil.19:51

59' 1° sostituzione Lecce. Esce Medon Berisha ed entra Mohamed Kaba.19:51

57' Angolo Lecce. Tete Morente viene pescato solissimo a centro area ma la sua deviazione di testa finisce ampiamente a lato.19:49

55' Gaspar tiene bene la posizione e ferma l'avanzata di Gronbaek con un intervento regolare e preciso.19:48

53' Tentativo in rovesciata di Masini dopo la sponda aerea di Gronbaek! La direzione arbitrale ferma il gioco poiché il pallone era uscito dal campo nella sua traiettoria.19:46

53' Stanciu ci prova da fuori con un sinistro a giro. Conclusione deviata sul nascere e angolo per il Genoa.19:45

52' Colombo protegge bene palla e prova a servire Gronbaek in area. Ancora una volta il passaggio è fuori misura.19:44

51' Il Genoa prova a stazionare in zona offensiva. Giocate concettualmente giuste degli attaccanti del grifone ma spesso l'esecuzione lascia a desiderare.19:43

49' Ci prova il Genoa a proiettarsi in avanti. Si difende con efficacia il Lecce.19:41

47' Riparte bene il Lecce. Azione insistita con Tete Morente che allarga per Banda sulla destra che va al cross. Indeciso nell'uscita Leali con la sfera che rimane in possesso del Lecce con Gallo che crossa nuovamente dalla sinistra, non arriva di testa Camarda. Ancora Tete Morente, liberato sulla destra, va al cross ma colpisce male e l'azione si spegne in rinvio dal fondo.19:40

46' SI RIPARTE! Possesso palla Genoa.19:37

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.19:23

Terminano a polveri bagnate i primi 45 minuti della sfida tra Genoa e Lecce. Ottimo avvio del Lecce che è stato più aggressivo degli avversari. Con lo scorrere dei minuti il Genoa è diventato sempre più padrone del campo riuscendo a creare 2 buone occasioni da rete. Una calciata alta da Stanciu, la seconda, al 42°, ha visto protagonista Falcone che ha dovuto prodigarsi per neutralizzare la conclusione precisa di Carboni.19:23

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Genoa-Lecce 0-019:20

45' 1 minuto di recupero.19:19

43' Falcone impegnatissimo in questi minuti. Prima la parata miracolosa su Carboni, poi allontana di pugno una traiettoria insidiosa da corner e infine cattura in presa un cross subendo la carica di Colombo e guadagnato un prezioso calcio di punizione.19:18

42' FALCONE, CHE PARATA! Azione meravigliosa del Genoa! Gronbaek ne salta 2 defilato a sinistra e mette palla al centro dove Frendrup di tacco serve per l'accorrente Carboni. Colpo da biliardo del talento argentino destinato all'angolo in basso a sinistra. Falcone si allunga e manda in angolo con la punta delle dita.19:17

38' Massa ferma il gioco con Ramadani fermo a terra dolorante. Proteste dei giocatori del Genoa che stavano costruendo un'azione offensiva.19:13

36' Danilo Veiga ferma irregolarmente una sortita di Gronbaek. Secondo ammonito in casa Lecce.19:11

35' Ribaltamento di fronte improvviso del Lecce con Gallo e Banda che portano palla in zona offensiva molto velocemente. Scambio tra i 2 con Gallo che viene liberato in area di rigore in ottima posizione a sinistra dell'area piccola. Non calcia l'esterno del Lecce e cerca il traversone che si spegne addirittura in rimessa laterale.19:10

32' OCCASIONE GENOA! Primo vero squillo della partita. Bella azione di Gronbaek che parte da sinistra e si accentra palla al piede. Finta il tiro e serve Stanciu in area di rigore in posizione leggermente defilata a sinistra. Il tiro del rumeno è potente ma finisce alto sopra la traversa.19:07

31' Duello tra Colombo e Thiago Gabriel che interviene pulito sul pallone. Cade a terra l'attaccante del Genoa e sgambetta l'avversario cercando di riconquistare il possesso. Punizione Lecce.19:06

28' Va ancora il Lecce dalla bandierina. Dopo una giocata corta, Gallo crossa al centro. Allontana la difesa del grifone.19:03

27' Break di Frendrup che ruba palla a centrocampo e da via a un contropiede interessante. Pallone, impreciso, largo a sinistra per Gronbaek con il Lecce che rientra in possesso della sfera.19:02

24' Passaggio brillante di Stanciu per l'inserimento di Gronbaek tra le linee. La palla è leggermente troppo lunga con il danese che non riesce a raggiungerla.19:00

22' Lameck Banda perde il duello con Masini che prova a involarsi sulla fascia sinistra e ci si aggrappa fino a trascinarlo al suolo. Fallo e cartellino giallo per l'esterno giallo-rosso.18:57

22' Altra discesa di Martin sulla sinistra che mette un buon pallone al centro. Thiago Gabriel trova il tempo e allontana di testa.18:56

21' Ritmi sostenuti al Ferraris con ribaltamenti di fronte continui ma senza ancora nessuna occasione da gol.18:56

18' Incursione di Martin da sinistra che entra in area di rigore e frana addosso a Falcone in uscita. Punizione per il Lecce.18:53

17' Fase confusa della partita. Valentin Carboni tenta il break in mezzo al campo disegnando un filtrante rasoterra per Stanciu. Fa buona guardia il reparto difensivo del Lecce che serra le linee.18:52

14' Banda riceve l'imbucata largo a destra da Coulibaly ma spreca crossando completamente fuori misura. Fischia comunque Massa per una posizione di fuorigioco.18:49

12' Prova a manovrare il Lecce nella metà campo avversaria. L'ultimo tocco di Camarda risulta però impreciso e sfuma l'offensiva salentina.18:47

9' Ancora un'ottima azione difensiva di Marcandalli, che legge la palla morbida in direzione di Tete Morente e chiude l'azione nuovamente in angolo.18:44

8' Palla lunga per Camarda. Marcandalli fa buona guardia ed aggiusta di testa per Leali.18:42

6' Thiago Gabriel a terra dolorante dopo un tocco in ritardo di Colombo. Ferma il gioco Massa.18:40

5' Colombo anticipa tutti sul corner e mette il pallone nuovamente in calcio d'angolo.18:39

4' Primo corner per il Lecce. Gallo crossa dalla sinistra con la difesa del Genoa che allontana. Ci riprova di prima intenzione Tete Morente trovando la deviazione in corner della difesa.18:39

3' Alta la pressione del Lecce in queste prime battute di gioco ad ostacolare il palleggio della squadra di casa.18:37

1' Tete Morente ci prova subito da fuori area ma calcia addosso a Frendrup.18:35

INIZIA LA PARTITA! Fischia Massa e ha inizio la Serie A 25/26! Il primo pallone viene giocato dal Lecce.18:34

Prima del calcio d'inizio le squadre, radunate a centrocampo, osservano un minuto di silenzio in memoria di Sidio Corradi.18:32

Stanno scendendo in campo le formazioni per dare il via a questa nuova stagione di Serie A.18:29

Le scelte di Di Francesco. Rimasto orfano di Krstovic, volato a Bergamo alla corte di Juric, il tecnico di Pescara affida le chiavi del reparto offensivo al giovanissimo Camarda, mandato al Lecce in prestito dal Milan. Camarda è l'elemento centrale del tridente che vedrà muoversi sugli esterni Tete Morente e Banda. Coulibaly, Berisha e Ramadani schierati in mezzo al campo. A proteggere Falcone troviamo la difesa a 4 composta da Danilo Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. Il Lecce deve rinunciare, in questa prima giornata di campionato, a Pierotti per squalifica; mentre sono infortunati Jean e Marchwinski che sta recuperando dalla rottura del crociato e del menisco di cui è stato vittima a Gennaio.17:55

Le scelte di Vieira. Sceglie la difesa a 4 l'allenatore francese per la prima di campionato. Norto, Marcandalli, Vasquez e Martin fanno da scudo a Leali. A centrocampo a fare da schermo sono posizionati Frendrup e Masini per lasciare modo a Carboni, Stanciu e Gronbaek di sostenere il terminale offensivo Colombo, neo-arrivato (in prestito dal Mlan) dopo l'esperienza di Empoli in cui a siglato 6 reti. Otoa ed Ekuban fermi in infermieria fino a metà settembre.17:53

A disposizione Lecce. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, N'Dri, Pérez, Helgason, Kouassi, Sottil, Gorter, Pierret, Kaba, Maleh.18:00

FORMAZIONE UFFICALE LECCE. 4-3-3. Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda.17:53

A disposizione Genoa. Siegrist, Sommariva, Thorsby, Ostigard, Vitinha, Messias, Malinovskyi, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Fini, Venturino, Ellertsson.17:58

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA. 4-2-3-1. Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo.18:38

I PRECEDENTI. Il Genoa è rimasto imbattuto in 16 delle 18 sfide contro il Lecce in Serie A (10V, 6N): gli unici due successi salentini contro il Grifone nel torneo sono arrivati al Via del Mare.16:45

È Davide Massa della sezione di Imperia l’arbitro della gara. Suoi assistenti sono Costanzo e Bianchini, quarto uomo Zanotti. Al Var c’è Abisso, mentre Avar è Maresca. 16:45

E' il quarto anno consecutivo di permanenza nella massima serie per la compagine salentina. Prima d'ora il Lecce non aveva mai raggiunto la salvezza in 3 occasioni filate.16:47

La nuova stagione di Serie A si apre con la sfida tra Genoa e Lecce. I grifoni hanno conquistato una salvezza tutto sommato tranquilla avendo chiuso lo scorso campionato al 13° posto a +12 sulla zona retrocessione. Più tortuoso il percorso del Lecce che, con Giampaolo alle redini dei giallorossi, si è salvato all'ultima giornata sconfiggendo la Lazio all'Olimpico grazie alle rete di Coulibaly, ponendo fine alle ambizioni europee dei biancocelesti.16:39

Siamo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Il Genoa di Patrick Vieira ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco.16:27

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa e Lecce, gara valida per la 1° giornata della Serie A 2025/26!16:25