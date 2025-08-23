Escono tra i fischi di San Siro i rossoneri, sconfitti in casa dalla Cremonese nella prima partita di campionato. Dopo aver acciuffato il pari nel recupero del primo tempo, nella ripresa i giocatori di Allegri entrano in campo con un altro piglio. La Cremonese regge e con l’ennesimo pallone recuperato confeziona il raddoppio: Gimenez perde palla in favore di Pezzella che crossa dalla sinistra per la semirovesciata vincente di Bonazzoli. Allegri inserisce Jashari e Chukwueze ma i cambi non riescono a stravolgere l’inerzia della gara, che i giocatori di Nicola riescono a controllare senza particolari affanni.
Nel prossimo turno il Milan affronterà il Lecce in trasferta, mentre la Cremonese ospiterà il Sassuolo.
Si fa sentire più rumorosamente anche il pubblico di San Siro.22:06
56'
Doppia sostituzione Cremonese: fuori Vandeputte e Grassi per Payero e Bondo.22:05
56'
Modric lancia in profondità Fofana, che stoppa ma calcia alto!22:04
54'
ANCORA MILAN! Saelemaekers ci prova, Audero risponde in calcio d'angolo!22:02
53'
OCCASIONE MILAN! Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Pulisic che ci prova dal limite: ribatte Audero, Gabbia non riesce a intervenire in ribattuta!22:03
52'
MODRIC! Tiro del croato da fuori area, Audero mette in corner!22:00
51'
Fofana da fuori area: tiro ampiamente fuori misura.21:59
50'
Rossoneri che hanno alzato il baricentro.21:58
49'
Santi Gimenez si libera di Baschirotto e prova il tiro: destro alto.21:57
48'
Cartellino giallo per Alberto Grassi, primo ammonito del match.21:56
48'
Altra incursione di Loftus-Cheek che viene atterrato da Grassi.21:56
47'
TOMORI! Loftus-Cheek serve il connazionale in area: tiro centrale, para Audero.21:55
45'
Inizia il secondo tempo! MILAN-CREMONESE 1-1 (28’ Baschirotto, 46’ Pavlovic)!21:53
45'
Sostituzione Milan: esce Pervis Estupiñán ed entra Álex Jiménez.21:52
Pronto ad entrare Jimenez.21:49
Rimedia sul finale di tempo il Milan, acciuffando il pareggio nel recupero. Partono bene i rossoneri, con un buon possesso palla, ma faticano a trovare spazi contro una Cremonese messa ottimamente in campo. I grigiorossi pressano alto e mettono pressione al Milan: nasce così il corner dal quale si sviluppa il vantaggio ospite, con la palla che Zerbin addomestica e mette in mezzo per Baschirotto che di testa infila Maignan. La squadra di Allegri sembra accusare il colpo, mentre quella di Nicola appare galvanizzata dal vantaggio. Pulisic e compagni sbattono sul muro grigiorosso, ma nel recupero trovano il pari: Saelemaekers, uno dei più attivi, ruba palla a Zerbin e imbuca per Estupinan, che con il sinistro pennella un cross dolce per la testa di Pavlovic che firma il pareggio rossonero.21:45
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. MILAN-CREMONESE 1-1 (28’ Baschirotto, 46' Pavlovic)!21:37
45'+1'
PAVLOVIC! MILAN-Cremonese 1-1! Dopo un contatto con Zerbin, che rimane a terra, Saelemaekers inbuca per Estupinan, che dal fondo pennella un cross perfetto per l'incornata di Pavlovic!
Saelemaekers mette in mezzo per Loftus-Cheek, che stoppa e tira: palla abbondantemente fuori dallo specchio della porta.21:15
24'
ANCORA CREMONESE: Bel giropalla degli ospiti, con Vandeputte che apre per Pezzella: l'esterno prova il tiro-cross al volo, palla sull'esterno della rete!21:13
23'
OCCASIONE CREMONESE! Ingenuità di Pavlovic che consegna la palla a Collocolo, che serve Bonazzoli: tiro sul primo palo, Maignan devia in corner!21:11
22'
Tacco di Pulisic e tiro di Fofana, murato ancora da Terracciano.21:10
20'
Rete annullata a Gimenez! Lancio illuminante di Modric per il Bebote che al volo di esterno sinistro batte Audero, ma era in netto fuorigioco21:08
18'
Spunto interessante di Saelemaekers per Fofana: il francese va giù in area, Collu lascia correre.21:06
16'
OCCASIONE MILAN! Tiro dalla trequarti di Estupinan: fuori di poco!21:05
15'
Contropiede del Milan: Saelemaekers prova a metterla in mezzo per Gimez, Terracciano la mette in corner.21:03
9'
Zerbin ruba palla ad Estupinan e serve Bonazzoli, che prova a metterla in mezzo ma Gabbia riesce a liberare.20:59
7'
Cross di Saelemaekers: deviato, interviene Audero in presa.20:55
4'
OCCASIONE MILAN! Fofana libera Gimenez che ci prova con il sinistro: palla deviata da Baschirotto che finisce fuori di poco!20:53
3'
Incursione centrale di Saelemaekers, fermato bene dal muro grigiorosso.20:52
Primo affondo della Cremonese, ma il cross di Pezzella dalla sinistra finisce sul fondo.20:49
Allo stadio San Siro di Milano è tutto pronto. Comincia la sfida MILAN-CREMONESE!20:48
Squadre pronte all'ingresso nel terreno di gioco.20:43
Arbitra la sfida Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Mokhtar e dal quarto uomo Bonacina. Doveri e Ghersini rispettivamente al Var e Avar.tt20:41
La Cremonese deve fare a meno degli squalificati Barbieri, Valoti e Vazquez, oltre agli indisponibili Saro e Johnsen (infortunio al tendine in allenamento). In campo dal primo minuto l’ex rossonero (in prestito) Filippo Terracciano. Panchina per i nuovi arrivati Sanabria e Pajero.20:18
Il Milan deve rinunciare agli indisponibili Leao e Torriani. Allegri schiera un 3-5-2 fluido che tende al 4-3-3. Modric dal primo minuto a dettare legge sulla mediana, Jashari e Ricci in panchina. Chukwueze unica punta a disposizione.20:18
FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera con il 3-5-2: Audero – F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti – Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella – Bonazzoli, Okereke. A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, Floriani, Ceccherini, Folino, Castagnetti, Payero, Bondo, Lordkypanidze, De Luca, Sanabria. All. Nicola.20:17
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con il 3-5-2: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan – Gimenez, Pulisic. A disposizione: P. Terracciano, Athekame, De Winter, Pittarella, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Ricci, Jashari, Chukwueze. All. Allegri.20:16
La Cremonese invece torna in serie A dopo due stagioni in B, grazie alla vittoria nella finale playoff contro lo Spezia. Dopo l’addio di Giovanni Stroppa (passato al Venezia) i grigiorossi hanno affidato la guida tecnica della squadra a Davide Nicola, che nell’ultimo campionato ha conquistato la salvezza con il Cagliari.20:15
Il Milan si presenta davanti ai propri tifosi con il ritorno del tecnico Massimiliano Allegri, richiamato a Milanello per riportare in alto i rossoneri che nella scorsa stagione hanno chiuso il campionato all’ottavo posto, fuori dalle coppe europee.20:15
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Milan e Cremonese, gara valida per la prima giornata del campionato di serie A.21:00
Lo scorso anno il Milan si è piazzata 8° con 63 punti in Serie A qualificandosi per la Conference League 2025/2026 mentre la Cremonese si è piazzata 4° con 61 punti in Serie B .
Lo scorso anno il Milan si è piazzata 8° con 63 punti in Serie A qualificandosi per la Conference League 2025/2026 mentre la Cremonese si è piazzata 4° con 61 punti in Serie B .
Milan-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Milan e Cremonese hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A nella stagione 2022/23 (0-0 allo Zini l’8 novembre 2022 e 1-1 al Meazza il 3 maggio 2023), solo contro Atalanta (tre tra il 1995 e il 2022) e Udinese (quattro tra il 1989 e il 1994) i grigiorossi hanno pareggiato più match consecutivi nel massimo campionato.
Il Milan ha vinto sette delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A (1N), solo contro la Juventus (otto su otto) i grigiorossi hanno registrato più sconfitte in trasferta nel torneo (a quota sette anche contro Lazio e Napoli).
Milan e Cremonese si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la prima volta nel torneo; le due formazioni infatti non si erano mai incrociate prima della terza giornata nel massimo campionato.
Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite all’esordio stagionale in Serie A, pareggiando però quella più recente, 2-2 lo scorso 17 agosto contro il Torino; i rossoneri non registrano più pareggi consecutivi nel primo match stagionale di campionato dal biennio 2004/05 - 2005/06 (contro Livorno e Ascoli in quel caso).
La Cremonese ha sempre perso alla prima giornata di Serie A (8/8, sempre in trasferta) e tra le squadre con il 100% di sconfitte in questo turno è quella che ha partecipato a più campionati, almeno cinque più di ogni altra.
La Cremonese, che ha sconfitto lo Spezia nella finale playoff della scorsa stagione, ha conquistato la sesta promozione dalla Serie B alla Serie A, la seconda nell’era dei tre punti a vittoria, dopo quella del 2021/22 (2° posto in quel caso).
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (22) nella scorsa stagione di Serie A. Dall’altra parte solo Spezia e Catanzaro (entrambi 17) hanno ottenuto più punti della Cremonese (14 come il Modena) dopo essere andati sotto nel punteggio nella regular season della Serie B 2024/25.
Dal suo arrivo in Italia nel 2023/24, Christian Pulisic è l’unico giocatore della Serie A con almeno 30 gol e 20 assist tra tutte le competizioni (33G, 20A per lui). L’americano ha collezionato esattamente 50 presenze in ciascuna delle sue due stagioni al Milan (all comps), andando in doppia cifra sia di reti che di assist in entrambe (15G, 10A nel 2023/24 e 17G, 10A nel 2024/25).
Luka Modric è l'unico vincitore del Pallone d’Oro attualmente in Serie A. In tutte le competizioni 2024/25 ha stabilito il suo record di presenze stagionali con il Real Madrid (57) e ha preso parte a 13 reti (4G, 9A - con i Blancos meglio solo nel 2021/22 con 15).
Jari Vandeputte è uno dei due giocatori ad aver fornito il maggior numero di assist a partire dal 2023/24 nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni (inclusi playoff/out): 28, al pari di Mohamed Salah.