90'+5' Finisce la partita! MILAN-CREMONESE 1-2 (28’ Baschirotto, 46’ Pavlovic, 61’ Bonazzoli)!22:43

90'+4' Esce a vuoto Audero su calcio d'angolo, la palla arriva a Saelemaekers: altro corner.22:42

90'+3' Slalom di Jimenez sulla fascia sinistra, palla per Loftus che viene murato da Baschirotto.22:41

90' Quattro minuti di recupero.22:38

90' Pulisic dalla trequarti sinistra apre per Chukwueze, che la mette in mezzo di testa: para Audero.22:38

89' Altro cross di Chukwueze, palla troppo lunga per Pulisic che non riesce a controllarla.22:52

89' Palla in mezzo, libera la difesa.22:37

89' Punizione Milan, sulla palla Pulisic.22:37

88' Cartellino giallo per Warren Bondo che stende Loftus-Cheek.22:35

86' Cross di Jimenez dalla sinistra, Fofana non riesce ad intervenire.22:34

84' Ultimi due cambi per la Cremonese: fuori Bonazzoli e Bianchetti per De Luca e Ceccherini.22:32

81' Crampi per Bianchetti: il direttore di gara ferma il gioco.22:29

80' OCCASIONE MILAN! Loftus-Cheek dal limite: palla che sfiora il palo!22:28

79' Dalla punizione, la palla arriva a Pavlovic che apre per Gabbia, il quale mette in mezzo di testa ma interviene Audero.22:27

78' Cartellino giallo per Álex Jiménez che protesta con troppa veemenza e viene sanzionato da Collu.22:26

77' Ammonito Martín Payero, che ferma irregolarmente Saelemaekers.22:25

74' Cambio Milan: fuori Luka Modric, dentro Ardon Jashari.22:22

72' Pulisic mette in mezzo, libera Bianchetti.22:20

69' Cartellino giallo per Filippo Terracciano, che blocca la ripartenza di Chukwueze.22:18

67' Arretra in difesa Saelemaekers per far spazio in avanti a Chukwueze.22:15

65' Sostituzione Milan: fuori Fikayo Tomori e dentro Samuel Chukwueze.22:13

65' Sostituzione Cremonese: esce David Okereke e fa il suo esordio Antonio Sanabria.22:13

64' PULISIC! Ci prova l'americano con il destro a giro: palla che sfiora l'incrocio dei pali!22:12

61' GOL! Milan-CREMONESE 1-2! Rete bellissima di BONAZZOLI! Pezzella dalla sinistra mette in mezzo, sforbiciata dell'attaccante grigiorosso e Maignan battuto per la seconda volta!



58' Si fa sentire più rumorosamente anche il pubblico di San Siro.22:06

56' Doppia sostituzione Cremonese: fuori Vandeputte e Grassi per Payero e Bondo.22:05

56' Modric lancia in profondità Fofana, che stoppa ma calcia alto!22:04

54' ANCORA MILAN! Saelemaekers ci prova, Audero risponde in calcio d'angolo!22:02

53' OCCASIONE MILAN! Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Pulisic che ci prova dal limite: ribatte Audero, Gabbia non riesce a intervenire in ribattuta!22:03

52' MODRIC! Tiro del croato da fuori area, Audero mette in corner!22:00

51' Fofana da fuori area: tiro ampiamente fuori misura.21:59

50' Rossoneri che hanno alzato il baricentro.21:58

49' Santi Gimenez si libera di Baschirotto e prova il tiro: destro alto.21:57

48' Cartellino giallo per Alberto Grassi, primo ammonito del match.21:56

48' Altra incursione di Loftus-Cheek che viene atterrato da Grassi.21:56

47' TOMORI! Loftus-Cheek serve il connazionale in area: tiro centrale, para Audero.21:55

45' Inizia il secondo tempo! MILAN-CREMONESE 1-1 (28’ Baschirotto, 46’ Pavlovic)!21:53

45' Sostituzione Milan: esce Pervis Estupiñán ed entra Álex Jiménez.21:52

Pronto ad entrare Jimenez.21:49

Rimedia sul finale di tempo il Milan, acciuffando il pareggio nel recupero. Partono bene i rossoneri, con un buon possesso palla, ma faticano a trovare spazi contro una Cremonese messa ottimamente in campo. I grigiorossi pressano alto e mettono pressione al Milan: nasce così il corner dal quale si sviluppa il vantaggio ospite, con la palla che Zerbin addomestica e mette in mezzo per Baschirotto che di testa infila Maignan. La squadra di Allegri sembra accusare il colpo, mentre quella di Nicola appare galvanizzata dal vantaggio. Pulisic e compagni sbattono sul muro grigiorosso, ma nel recupero trovano il pari: Saelemaekers, uno dei più attivi, ruba palla a Zerbin e imbuca per Estupinan, che con il sinistro pennella un cross dolce per la testa di Pavlovic che firma il pareggio rossonero.21:45

45'+4' Finisce la prima frazione di gioco. MILAN-CREMONESE 1-1 (28’ Baschirotto, 46' Pavlovic)!21:37

45'+1' PAVLOVIC! MILAN-Cremonese 1-1! Dopo un contatto con Zerbin, che rimane a terra, Saelemaekers inbuca per Estupinan, che dal fondo pennella un cross perfetto per l'incornata di Pavlovic!



45' Un minuto di recupero.21:33

44' OCCASIONE MILAN! Sul corner di Modric la palla arriva a Gimenez: sinistro a lato di poco!21:33

44' Baschirotto libera su un'intuizione di Modric, poi la palla arriva a Pulisic: corner per i rossoneri.21:32

38' Si libera Bonazzoli che mette in mezzo, ma non c'è nessun compagno.21:26

37' Rossoneri che sembrano aver accusato il colpo, mentre gli ospiti appaiono più convinti.21:25

36' Tenta ancora un contropiede il Milan, ma interviene ancora Terracciano.21:24

36' Bonazzoli tenta di liberare Okereke con un tacco illuminante: palla sporcata, para Maignan.21:24

34' Loftus-Cheek va giù in area: Collu fa cenno di proseguire.21:23

31' Pulisic dentro per Loftus-Cheek che mette in mezzo: libera Baschirotto.21:19

28' GOL! Milan-CREMONESE 0-1! BASCHIROTTO! Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva al limite dell'area a Zerbin, che pennella un cross morbido per la testa di Baschirotto che infila Maignan!



26' Saelemaekers mette in mezzo per Loftus-Cheek, che stoppa e tira: palla abbondantemente fuori dallo specchio della porta.21:15

24' ANCORA CREMONESE: Bel giropalla degli ospiti, con Vandeputte che apre per Pezzella: l'esterno prova il tiro-cross al volo, palla sull'esterno della rete!21:13

23' OCCASIONE CREMONESE! Ingenuità di Pavlovic che consegna la palla a Collocolo, che serve Bonazzoli: tiro sul primo palo, Maignan devia in corner!21:11

22' Tacco di Pulisic e tiro di Fofana, murato ancora da Terracciano.21:10

20' Rete annullata a Gimenez! Lancio illuminante di Modric per il Bebote che al volo di esterno sinistro batte Audero, ma era in netto fuorigioco21:08

18' Spunto interessante di Saelemaekers per Fofana: il francese va giù in area, Collu lascia correre.21:06

16' OCCASIONE MILAN! Tiro dalla trequarti di Estupinan: fuori di poco!21:05

15' Contropiede del Milan: Saelemaekers prova a metterla in mezzo per Gimez, Terracciano la mette in corner.21:03

9' Zerbin ruba palla ad Estupinan e serve Bonazzoli, che prova a metterla in mezzo ma Gabbia riesce a liberare.20:59

7' Cross di Saelemaekers: deviato, interviene Audero in presa.20:55

4' OCCASIONE MILAN! Fofana libera Gimenez che ci prova con il sinistro: palla deviata da Baschirotto che finisce fuori di poco!20:53

3' Incursione centrale di Saelemaekers, fermato bene dal muro grigiorosso.20:52

Primo affondo della Cremonese, ma il cross di Pezzella dalla sinistra finisce sul fondo.20:49

Allo stadio San Siro di Milano è tutto pronto. Comincia la sfida MILAN-CREMONESE!20:48

Squadre pronte all'ingresso nel terreno di gioco.20:43

Arbitra la sfida Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Mokhtar e dal quarto uomo Bonacina. Doveri e Ghersini rispettivamente al Var e Avar.tt20:41

La Cremonese deve fare a meno degli squalificati Barbieri, Valoti e Vazquez, oltre agli indisponibili Saro e Johnsen (infortunio al tendine in allenamento). In campo dal primo minuto l’ex rossonero (in prestito) Filippo Terracciano. Panchina per i nuovi arrivati Sanabria e Pajero.20:18

Il Milan deve rinunciare agli indisponibili Leao e Torriani. Allegri schiera un 3-5-2 fluido che tende al 4-3-3. Modric dal primo minuto a dettare legge sulla mediana, Jashari e Ricci in panchina. Chukwueze unica punta a disposizione.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera con il 3-5-2: Audero – F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti – Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella – Bonazzoli, Okereke. A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, Floriani, Ceccherini, Folino, Castagnetti, Payero, Bondo, Lordkypanidze, De Luca, Sanabria. All. Nicola.20:17

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan scende in campo con il 3-5-2: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan – Gimenez, Pulisic. A disposizione: P. Terracciano, Athekame, De Winter, Pittarella, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Ricci, Jashari, Chukwueze. All. Allegri.20:16

La Cremonese invece torna in serie A dopo due stagioni in B, grazie alla vittoria nella finale playoff contro lo Spezia. Dopo l’addio di Giovanni Stroppa (passato al Venezia) i grigiorossi hanno affidato la guida tecnica della squadra a Davide Nicola, che nell’ultimo campionato ha conquistato la salvezza con il Cagliari.20:15

Il Milan si presenta davanti ai propri tifosi con il ritorno del tecnico Massimiliano Allegri, richiamato a Milanello per riportare in alto i rossoneri che nella scorsa stagione hanno chiuso il campionato all’ottavo posto, fuori dalle coppe europee.20:15

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Milan e Cremonese, gara valida per la prima giornata del campionato di serie A.21:00