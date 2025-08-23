90'+7' Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Bologna e arrivederci alle prossime partite della Serie A Enilive 2025-2026.22:47

90'+6' La Roma tornerà in campo sabato prossimo, quando andrà a far visita al Pisa di Gilardino (30 agosto alle 20.45). Il Bologna ospiterà invece il Como al Dall'Ara: stesso giorno, ma alle 18.30.22:46

90'+5' Insomma, Gasperini aveva paura di avere una squadra incompleta all'inizio del campionato, ma bagna questo suo debutto sulla panchina della Roma con un successo per 1-0 sul Bologna. Roma che ha avuto la meglio sia per qualità che per fisicità e che ha sbloccato la partita in avvio di ripresa con Wesley. Non che i Felsinei non abbiano avuto occasioni, soprattutto con Castro, entrato al posto di Immobile, ma la squadra di Italiano è andata troppo a tratti. Primi 3 punti per i giallorossi. E nell'altra partita della serata la Cremonese ha battuto 2-1 il Milan.22:45

90'+4' E FINISCE QUI!!! La Roma vince al debutto battendo il Bologna 1-0. La decide Wesley nel giorno della 600a panchina in Serie A per Gian Piero Gasperini.22:42

90'+3' Rensch ruba palla a Orsolini e se ne va nella metà campo avversaria, il più lontano possibile dalla propria area. L'ex Ajax guadagna anche una punizione per fallo di Zortea.22:41

90'+1' CI PROVA DYBALA!!! Recupera palla El Aynaoui che serve subito Dybala: sinistro dell'argentino che trova però Pobega sulla sua traiettoria. Angolo per la Roma.22:39

90'+1' Palla dentro per Castro che però non riesce a girare: prolunga soltanto e Orsolini non riesce a calciare in porta. Occasionissima Bologna.22:38

90' 4 minuti di recupero in questo finale...22:37

87' Gran palla di DYBALA per Dovbyk che supera Skorupski, ma non trova più la luce per calciare in rete. Niente di fatto anche questa volta per la Roma.22:34

84' Gioco fermo perché è rimasto a terra Castro dopo un contatto con Mancini. Occhio a possibili interventi del VAR, perché Mancini è già ammonito.22:31

83' Gasperini fa entrare Rensch al posto di Angelino. Anche perché, da quella fascia, la Roma sta subendo troppo negli ultimi minuti.22:30

82' CI PROVA ORSOLINI!!! Questa volta calcia direttamente Orsolini, ma ci mette troppo tempo per trovare il varco giusto e calcia a lato.22:30

81' SUBITO BERNARDESCHI!!! Orsolini lancia Bernardeschi che si accentra sul sinistro e fa partire la conclusione, deviata in angolo da Ndicka.22:28

80' Italiano inserisce un giocatore d'attacco in più. Bernardeschi prende il posto di Freuler e si passa al 4-1-4-122:27

77' Ancora Dybala che entra in area, ma perde il pallone proprio sul più bello. Arriva poi Wesley che crossa in mezzo senza trovare però Dovbyk.22:24

75' DYBALA VICINO AL RADDOPPIO!!! Subito pericoloso l'argentino. Scarico di Wesley per Dybala che dal limite fa partire il suo classico sinistro a giro, ma Skorupski ci arriva in tuffo ed evita il 2-0.22:23

75' DENTRO DOVBYK!!! E fa il suo ingresso anche l'attaccante ucraino che prende il posto di Evan Ferguson. Ottimo impatto dell'attaccante irlandese in questo Roma.22:22

74' ECCO DYBALA!!! L'argentino prende il posto di Soulé. Praticamente una staffetta tra i due argentini.22:21

73' Si prende ancora qualche minuto Gasperini per fare i suoi di cambi...22:21

73' Dentro anche Fabbian che prende il posto di Odgaard. Il danese non si è mai visto in questa partita.22:20

72' Il primo a cambiare è Italiano che inserisce Zortea al posto di De Silvestri. Zortea è stato uno degli ultimi arrivi in casa Bologna.22:20

70' Gioco fermo. Cooling break del secondo tempo e solo dopo ci saranno i cambi.22:17

69' Soulé aggancia e cerca la verticalizzazione immediata per Ferguson, capisce tutto Lucumì che chiude.22:17

68' Pronti ad entrare Dybala e Dovbyk nella Roma...22:16

67' Arriva il primo giallo della stagione per Gianluca Mancini che commette fallo su Cambiaghi22:14

66' Si rivede finalmente SOULE, dopo una transizione di Koné, ma il sinistro dell'argentino si perde sul fondo. È già la terza occasione per i giallorossi dopo aver segnato l'1-0. La squadra di Gasperini non deve fare l'errore di sbagliare troppe occasioni, perché il Bologna è sempre pericoloso.22:14

64' RISPONDE CASTRO!!! L'argentino prende il tempo tra Cristante e Wesley, ma non trova la porta col suo stacco aereo.22:11

63' KONE SI MANGIA IL RADDOPPIO!!! Ferguson fa l'esterno a destra, palla dentro per Koné che ha il tempo di stoppare, mirare e calciare, ma sbaglia da due passi. Cosa si è mangiato qui la Roma.22:10

61' Fuori El Shaarawy. Il capitano della Roma lascia il campo a El Aynaoui che dovrà dare sostanza alla trequarti della Roma. La fascia di capitano passa a Cristante.22:11

59' Ancora Wesley a volare sulla fascia destra, questa volta cerca il passaggio per Ferguson invece di sfondare, ma un rimpallo favorisce il recupero della difesa del Bologna.22:06

57' KONE A TERRA!!! Roma che cerca di approfittare del momento per segnare subito il 2-0: entra Koné in area, ma finisce a terra sulla spallata di Pobega. Per il sig. Zufferli è tutto regolare.22:04

56' Dall'altra parte risponde ORSOLINI con un sinistro da fuori, ma Svilar è attento e para in due tempi.22:04

53' GOL! ROMA-Bologna 1-0. Rete di Wesley. Vantaggio dei giallorossi con Wesley che batte Skorupski nonostante una conclusione non perfetta. Il brasiliano è comunque bravo a sfruttare l'occasione dopo una clamorosa palla all'indietro di Lucumì che ha attivato, appunto, il laterale dei giallorossi. Che errore ragazzi.22:01

51' El Shaarawy vede l'inserimento di Cristante in area, lo serve, ma arriva la gran copertura di Pobega che salva tutto21:58

48' CI PROVA CASTRO!!! Da posizione defilata, Castro vede Svilar leggermente fuori dalla porta e prova la conclusione centrano in pieno la traversa. Super occasione per gli ospiti.21:55

47' Wesley aziona la sua velocità, ma poi spreca tutto calciando a lato. C'era Ferguson ben piazzato in area.21:55

47' SI RIPARTE ALL'OLIMPICO!!! 0-0 tra Roma e Bologna21:53

46' ALTRO CAMBIO PER IL BOLOGNA!!! Dentro Vitik che prende il posto dell'infortunato Casale.21:52

La Roma ha bisogno di capitalizzare quanto creato. E, soprattutto, deve salire in cattedra Soulé che ancora non si è acceso. Serve sicuramente maggiore precisione, anche perché la squadra di Gasperini non può pensare di correre così per tutta la partita. Lo si è già visto nella parte finale del primo tempo. Dall'altra parte il Bologna ha dimostrato di avere le armi per colpire, nonostante l'infortunio di Immobile, ma deve fare maggiore filtro a centrocampo. Nel primo tempo, ad ogni assalto, la Roma arrivava comunque nei pressi dell'area di rigore.21:51

Roma a tutto campo nella prima mezz'ora di gioco, con una straordinaria padronanza fisica della squadra di Gasperini. Ferguson, Cristante e Wesley sono andati vicini al gol, ma la squadra giallorossa non è riuscita a colpire. E, anzi, ha rischiato nell'ultimo quarto d'ora con l'occasionissima di Castro appena entrato.21:38

45'+2' FINISCE QUI!!! E proprio sull'infortunio di Casale, l'arbitro fischia due volte. 0-0 dopo i primi 45 minuti. Meglio la Roma nella prima mezz'ora, poi si sveglia il Bologna dopo il cooling break. Un palo di Cristante e l'infortunio di Immobile.21:37

45'+1' Resta a terra Casale che si accascia proprio sull'ultimo pallone. Chissà se Italiano dovrà operare un altro cambio forzato.21:50

45' Due minuti di recupero...21:33

44' CI PROVA CASTRO!!! Erroraccio di Cristante che cede il pallone a Odgaard, palla nello spazio per Castro che calcia dal limite dell'area senza trovare però lo specchio della porta di Svilar. Occasionissima per il Bologna.21:32

41' Palla dentro per Castro, in vantaggio c'è Ndicka che la manda in angolo. Il difensore della Roma vorrebbe il fallo per la trattenuta del neo entrato, ma è tutto ok per Zufferli.21:30

38' SI RIVEDE LA ROMA!!! Soulé per Wesley che si accentra col sinistro e fa partire una conclusione che si perde sul fondo. Roma che, comunque, è sempre pericolosa quando supera la metà campo.21:27

37' El Shaarawy se ne va in velocità partendo da centrocampo, ma l'arbitro ferma tutto. L'italoegiziano aveva colpito Odgaard che era in vantaggio sul pallone.21:25

36' Lykogiannis cerca Pobega a centro area, arriva la chiusura provvidenziale di Ndicka che manda in angolo21:24

34' Ora la Roma rifiata un attimo dopo la prima mezz'ora a tutta. Prova ad approfittarne il Bologna per far vedere un po' del suo gioco.21:23

31' 58% di possesso palla in favore della Roma dopo la prima mezz'ora di gioco21:20

30' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Santiago Castro che prende il posto dell'infortunato Ciro Immobile.21:19

30' Niente da fare per Ciro Immobile. L'attaccante è costretto al cambio, con Italiano che manda Castro a scaldarsi.21:49

29' Scatto di Immobile che poi si ferma... Per un problema alla coscia destra. Subito un problema muscolare per l'ex attaccante della Nazionale.21:17

27' Si riparte e si riparte con la Roma che attacca. Per adesso la squadra di Gasperini è padrona del campo.21:15

25' Gioco fermo per il cooling break del primo tempo. Ne approfitta soprattutto il Bologna perché, in questa prima parte di gara, si è vista solo la Roma.21:13

23' PALO DI CRISTANTE!!! Roma vicinissima al gol col colpo di testa di Cristante, sulla punizione di Soulé, ma il pallone va a sbattere sul palo. Poi ci prova El Shaarawy dalla media distanza, calciando appena alto sopra la traversa.21:12

21' Grandi proteste qui dei giocatori della Roma per il fallo di Cambiaghi su Soulé: i giallorossi volevano vedere estrarre il cartellino giallo.21:10

20' Wesley cerca la fiammata sulla destra, ma Lucumì capisce tutto e riesce ad arginare il laterale brasiliano.21:09

19' Transizione di Koné che si invola verso l'area di rigore, palla al piede, con Freuler costretto al fallo. E lo si svizzero si prende il giallo.21:48

17' GOL, ANZI NO!!! Bologna in vantaggio con la rete di Orsolini da due passi servito da Immobile. L'arbitro però annulla per fuorigioco iniziale di Immobile.21:05

16' FERGUSON CI VA VICINO!!! Da sinistra Angelino trova Ferguson che brucia sullo scatto Lucumi, ma non trova di pochissimo lo specchio della porta di Skorupski.21:04

14' Si fa vedere il Bologna sulla trequarti, ma Orsolini ha troppa fretta nel voler servire Immobile, ma arriva la copertura di Angelino. Anche El Shaarawy si era abbassato, aggiungendo pressione a Orsolini.21:02

11' ANCORA FERGUSON!!! L'irlandese riceve sulla trequarti, col movimento supera Casale e va poi al tiro, ma ci arriva in tuffo Skorupski.21:00

10' La Roma continua a spingere sulla sinistra. El Shaarawy prova a lanciare Ferguson a centro area, ma arriva la diagonale vincente di Lucumì.20:59

6' El Shaarawy allarga per Angelino che crossa da sinistra, ma non arriva nessuno sul primo palo. Bella la giocata, ma nessuno ha attaccato poi la profondità20:56

5' CI PROVA FERGUSON!!! La punta della Roma aggira De Silvestri e poi prova il sinistro a incrociare, ma c'è Skorupski a difendere bene sul primo palo.20:54

3' OCCASIONE, ANZI NO!!! Mancini inciampa sul pallone e dà semaforo verde a Immobile che può involarsi verso Svilar, ma anche l'attaccante del Bologna inciampa.20:51

1' SI PARTE!!! Primo possesso del Bologna all'Olimpico...20:48

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Il classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Miniutti e dal quarto ufficiale, il sig. Matteo Marchetti. Alla sala VAR di Lissone ci sono Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Michael Fabbri (AVAR).20:34

Sono 77 i precedenti in Serie A della Roma in casa contro il Bologna. I giallorossi hanno vinto all'Olimpico 33 volte, 21 i successi dei Felsinei e 23 pareggi. Nelle ultime due sfide all'Olimpico tra le due squadre, ha vinto entrambe le volte il Bologna. Nella scorsa stagione fu 3-2 per la squadra di Italiano, l'anno prima - con Thiago Motta - vinsero i Felsinei per 3-1.20:31

Italiano butta subito nella mischia Immobile dal 1', con la speranza di poter sentire aria di casa all'Olimpico. Partono dalla panchina, invece, Castro, Ferguson, Dominguez e Bernardeschi. L'ex Juventus e Fiorentina ha recuperato in extremis dopo un infortunio nelle ultime amichevoli.20:29

Gasperini senza Celik squalificato e Bailey che si è infortunato al primo allenamento. Fuori anche Lorenzo Pellegrini che dovrebbe partire in questi ultimi giorni di mercato. Panchina comunque corta per la Roma: ci sono Dybala, Dovbyk, Rensch, Baldanzi e Pisilli che potrebbero entrare a partita in corso. C'è anche Ghilardi, altro neo acquisto per la difesa.20:28

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con un in cui figurano: Skorupski - De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis - Freuler, Pobega - Orsolini, Odgaard, Cambiaghi - Immobile. All. Vincenzo Italiano. A disposizione: Ravaglia, M.Pessina - Heggem, Posch, Vitik, Corazza - Zortea, N.Moro, Fabbian, L.Ferguson, B.Dominguez - Bernardeschi, Karlsson, Dallinga, S.Castro.20:46

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Svilar - Ndicka, G.Mancini, Mario Hermoso - Wesley, Cristante, M.Koné, Angeliño - Soulé, El Shaarawy - E.Ferguson. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: D.Vásquez, Zelezny - Ghilardi, Rensch - El Aynaoui, Pisilli, Baldanzi - Dybala, Dovbyk.20:46

Da Roma a Roma. Dall'altra parte c'è il Bologna, vincitore - proprio in questo stadio - della Coppa Italia. Vincenzo Italiano avrà come obiettivo quello della continuità, mantenendo i Felsinei nelle prime posizioni del campionato. Il tutto considerando comunque delle cessioni illustri come quelle di Beukema o ancora Ndoye. Ma sono arrivati anche giocatori affamati come Immobile e Bernardeschi che volevano assolutamente tornare in Italia per dimostrare di saper fare ancora la differenza nel nostro campionato. Il Bologna stupirà ancora?20:12

Sfida piena di spunti. Da una parte la Roma che ha cambiato tecnico, con l'obiettivo di tornare assolutamente in Champions League. Questa la mission di Gian Piero Gasperini che, dopo aver trasformato l'Atalanta da una squadra che lottava per non retrocedere a una che gioca la Final 8 di Champions, si lancia in una nuova - difficilissima - sfida. Difficile perché, a detta dello stesso Gasp, la Roma fatica a completare la squadra sul mercato e si arriva a questa prima giornata con tanti buchi nella rosa. Fin dove può arrivare, veramente, questa Roma?20:09

Benvenuti alla diretta scritta di Roma-Bologna, gara valida per la Giornata 1 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma.20:07