23 Agosto 2025 ore 18:30
Sassuolo
0
Napoli
2
Partita finita
Arbitro: Giovanni Ayroldi
  1. 17' 0-1 Scott McTominay
  2. 57' 0-2 Kevin De Bruyne
0'
45'
90'
90'
95'

Esordio vincente del Napoli in campionato, 2-0 al Sassuolo. Il risultato si sblocca al 17', in gol McTominay di testa su assist di Politano. De Bruyne raddoppia al 57' direttamente da calcio di punizione. Espulso Koné al 79'. Per gli azzurri anche due legni, colpiti da McTominay e Politano.

Nel prossimo turno di campionato per il Sassuolo impegno in trasferta sul campo del Sassuolo, il Napoli affronterà in casa il Cagliari.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Sassuolo-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:28

  2. 90'+5'

    Fine partita! SASSUOLO-NAPOLI 0-2 (17' McTominay, 57' De Bruyne).20:25

  3. 90'+4'

    OCCASIONE SASSUOLO! L'azione parte da Fadera, Boloca da dentro l'area alza troppo la mira. 20:23

  4. 90'+2'

    Il Napoli chiude in avanti, conclusione fuori misura di Anguissa.20:21

  5. 90'+1'

    L'arbitro Ayroldi ha concesso cinque minuti di recupero. 20:20

  7. 90'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Pierini esce Berardi.20:19

  8. 90'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Moro esce Pinamonti.20:19

  9. 89'

    Sostituzione NAPOLI: entra Spinazzola esce Olivera.20:18

  10. 89'

    Sostituzione NAPOLI: entra Vergara esce McTominay.20:18

  11. 88'

    Contrasto aereo tra Neres e Candé, entrambi a terra doloranti. 20:17

  13. 87'

    De Bruyne per Neres, il brasiliano sulla destra non trova spazio per il cross. 20:16

  14. 84'

    Spunto in area di Fadera, Rrahmani chiude in corner. 20:13

  15. 82'

    Sostituzione NAPOLI: entra Lang esce Lucca.20:11

  16. 82'

    Sostituzione NAPOLI: entra Gilmour esce Lobotka.20:10

  17. 81'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Candé esce Doig.20:10

  19. 81'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Ghion esce Laurienté.20:10

  20. 79'

    Espulso KONE' per somma di ammonizioni, secondo giallo per gioco scorretto su Lucca.20:08

  21. 76'

    Sostituzione NAPOLI: entra Neres esce Politano.20:04

  22. 73'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Fadera esce Lipani.20:01

  23. 72'

    Boloca avanza e conclude dal limite, tiro impreciso. 20:01

  25. 70'

    Cooling break in corso, gioco fermo. Napoli avanti di due reti.19:59

  26. 67'

    Ammonito KONE' per gioco scorretto su Lucca.19:55

  27. 65'

    Muharemovic calcia dalla lunga distanza, Meret non trattiene la sfera, poi c'è un fallo di Berardi su Olivera. 19:54

  28. 63'

    McTominay lotta, vince un rimpallo con Berardi e ottiene anche una punizione. 19:52

  29. 60'

    Ci prova anche Lucca, tiro murato da Boloca. 19:49

  31. 57'

    GOL! Sassuolo-NAPOLI 0-2! Rete di De Bruyne. Punizione di De Bruyne da posizione laterale, nessuna deviazione, il pallone rotola in rete nell'angolino.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne19:47

    Kevin De Bruyne
  32. 56'

    Ammonito BERARDI per gioco scorretto su McTominay.19:45

  33. 55'

    PALO NAPOLI! Cross di McTominay, Politano conclude da centro area, deviazione di Doig: pallone sul palo. Lucca non riesce a ribadire verso la porta. 19:45

  34. 53'

    Sassuolo pericoloso con Berardi: l'attaccante calcia di sinistro da posizione defilata, pallone non molto distante dal palo.19:43

  35. 50'

    Punizione battuta da De Bruyne, tiro deviato da Lucca, pallone larghissimo. 19:39

  37. 49'

    Lucca guadagna una punizione da posizione invitante. 19:38

  38. 46'

    Ammonito LUCCA per gioco scorretto su Doig.19:35

  39. 46'

    Inizio secondo tempo di SASSUOLO-NAPOLI!19:34

  40. Il Napoli conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 17', in gol McTominay di testa su assist di Politano. La traversa al 46' nega la doppietta al centrocampista scozzese.19:21

  41. 45'+2'

    Fine primo tempo: SASSUOLO-NAPOLI 0-1! In gol McTominay. 19:19

  43. 45'+1'

    TRAVERSA NAPOLI! McTominay con un destro a giro dal limite dell'area fa tremare la traversa. 19:18

  44. 45'

    L'arbito Ayroldi concede due minuti di recupero. 19:17

  45. 43'

    Ripartenza del Sassuolo condotta da Doig: il terzino calcia di sinistro verso la porta, Meret fa sua la sfera in due tempi. 19:15

  46. 42'

    Possesso prolungato del Napoli, il Sassuolo attende nella propria metà campo. 19:14

  47. 39'

    Duello teso tra Berardi e Olivera, l'arbitro riporta la calma. 19:11

  49. 36'

    Meret rischia grosso in disimpegno con i piedi, ma non paga dazio.19:08

  50. 35'

    Doig spinge a sinistra, il Napoli non concede varchi.19:07

  51. 32'

    Lancio di Berardi, Doig scatta ma non riesce a mantenere il pallone in campo.19:04

  52. 29'

    Guizzo di Laurienté, Olivera però non si fa saltare. 19:02

  53. 27'

    Punizione da posizione laterale per il Sassuolo, Lucca stende Laurienté.18:59

  55. 25'

    Cooling break in corso, giocatori a bordo campo per dissetarsi. 18:56

  56. 22'

    Conclusione centrale da fuori area di McTominay, comoda la presa di Turati.18:53

  57. 20'

    Reazione del Sassuolo, pressing alto, ma c'è un fallo su McTominay.18:51

  58. 17'

    GOL! Sassuolo-NAPOLI 0-1! Rete di McTominay. Politano scodella in area, McTominay di testa batte Turati.

    Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay18:49

    Scott McTominay
  59. 15'

    Il Napoli si distende in avanti: tentativo di Politano, tiro murato da Doig.18:47

  61. 12'

    OCCASIONE NAPOLI! Opportunità per Rrahmani sugli sviluppi di un corner, il difensore da posizione favorevole non inquadra il bersaglio.18:44

  62. 9'

    Laurienté in area non trova spazio per andare al tiro, si chiude la difesa del Napoli. 18:41

  63. 6'

    De Bruyne allarga verso destra, Politano non riesce ad agganciare la sfera. 18:37

  64. 4'

    Pinamonti a metà campo protegge il pallone e fa salire la squadra.18:36

  65. 1'

    Primo squillo del Napoli con De Bruyne: destro al volo, pallone alto di molto. 18:33

  67. 1'

    Inizio primo tempo di SASSUOLO-NAPOLI! Dirige la partita l'arbitro Ayroldi.18:32

  68. Le scelte di Conte: Lucca al centro dell'attacco, De Bruyne a supporto, Politano a destra. Lobotka in regia, Juan Jesus titolare in difesa. Neres in panchina.17:56

  69. Le scelte di Grosso: in avanti il tridente con Pinamonti, Berardi e Laurienté. Spazio a Koné a metà campo, Walukiewicz terzino destro, in porta c'è Turati.17:57

  70. Panchina NAPOLI: Milinkovic-Savic, Contini, Buongiorno, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Mazzocchi, Gilmour, Vergara, Hasa, Lang, Neres, Ambrosino, Cheddira.17:53

  71. Panchina SASSUOLO: Muric, Zacchi, Satalino, Candé, Idzes, Ghion, Volpato, Pieragnolo, Missori, Mulattieri, Fadera, Moro, Pierini, Alvarez.17:52

  73. Formazione NAPOLI (4-1-4-1) Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera - Lobotka - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - Lucca.17:52

  74. Formazione SASSUOLO (4-3-3): Turati - Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig - Koné, Boloca, Lipani - Berardi, Pinamonti, Laurienté.17:57

  75. Manca poco all'inizio di Sassuolo-Napoli. Riparte la Serie A, al Mapei Stadium il debutto dei campioni d'Italia in carica.17:49

  76. Benvenuti alla diretta della partita della 1^ giornata di Serie A, si affrontano Sassuolo e Napoli.17:48

Formazioni Sassuolo - Napoli

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Sassuolo - Napoli?
La gara tra Sassuolo e Napoli si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Napoli?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Napoli sarà Marco Di Bello
Dove si gioca Sassuolo - Napoli?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Napoli?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Napoli?
La gara tra Sassuolo e Napoli si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Napoli?
I marcatori del Napoli sono stati Scott McTominay al 17' e Kevin De Bruyne al 57'
PREPARTITA

Sassuolo - Napoli è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 agosto alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Sassuolo - Napoli sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Lo scorso anno il Sassuolo si è piazzata 1° con 82 punti in Serie B mentre il Napoli si è piazzata 1° con 82 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2025/2026 .

Sassuolo-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle 22 sfide contro il Sassuolo in Serie A (13V, 7N), gli unici due successi neroverdi contro gli azzurri nel massimo campionato risalgono al 1° novembre 2020 (2-0 al Maradona) e al 23 agosto 2015 (2-1 al MAPEI Stadium).
  • Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite contro il Sassuolo in campionato con un punteggio di 20-2, solo contro Atalanta e Juventus i neroverdi hanno perso più match consecutivi in Serie A (sette contro entrambi – tra il 2017 e il 2021 contro la Dea e tra il 2016 e il 2019 contro i bianconeri).
  • La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto all’esordio stagionale in 11 degli ultimi 13 campionati di Serie A: solo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta 0-1 in casa contro l’Udinese) e l’Inter nel 2024/25 (pareggio 2-2 fuori casa contro il Genoa) non ci sono riuscite nel periodo.
  • Il Napoli ha perso l’ultimo match d’esordio stagionale in Serie A (0-3 contro l’Hellas Verona), dopo che aveva vinto la prima gara in tutti i precedenti sette campionati; i partenopei non perdono la partita inaugurale nel massimo torneo per due stagioni di fila dal periodo tra il 1996 e il 2007 (quattro in quel caso).
  • Napoli e Sassuolo si affronteranno alla prima giornata di Serie A per la seconda volta nella storia del torneo, dopo il 23 agosto 2015 (vittoria dei neroverdi al MAPEI Stadium per 2-1 in rimonta con i gol di Antonio Floro Flores e Nicola Sansone dopo la rete iniziale di Marek Hamsik).
  • Il Sassuolo ha perso entrambi gli ultimi match alla prima giornata stagionale di Serie A (0-3 contro la Juventus nell’agosto 2022 e 0-2 contro l’Atalanta nell’agosto 2023), dopo che avevano registrato solo due sconfitte all’esordio stagionale in tutti i precedenti nove campionati di Serie A (4V, 3N).
  • Il Napoli è la squadra che ha sia subito meno gol (27) sia quella che ha registrato più clean sheet (19) nei maggiori cinque campionati europei 2024/25.
  • Domenico Berardi, che ha esordito in Serie A contro il Napoli il 25 settembre 2013, è stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime cinque partite contro i partenopei nel torneo (due gol e due assist). In generale, dalla sua prima stagione nel massimo campionato (2013/14), il classe ’94 è uno degli unici due calciatori ad aver preso parte ad almeno 200 gol in Serie A (200 per lui con 122G+78A), insieme a Ciro Immobile (242).
  • Dalla sua prima stagione nei maggiori cinque campionati europei (dal 2012/13), Kevin De Bruyne è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist: ben 154 in 13 stagioni (11.8 di media a stagione).
  • Con Romelu Lukaku in campo il Napoli ha vinto il 63% delle partite nella scorsa stagione tra tutte le competizioni (24/38), senza l’attaccante belga invece la percentuale di successi dei partenopei scende al 33% (1/3).

Sassuolo - Napoli Live

