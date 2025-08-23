Esordio vincente del Napoli in campionato, 2-0 al Sassuolo. Il risultato si sblocca al 17', in gol McTominay di testa su assist di Politano. De Bruyne raddoppia al 57' direttamente da calcio di punizione. Espulso Koné al 79'. Per gli azzurri anche due legni, colpiti da McTominay e Politano.
Nel prossimo turno di campionato per il Sassuolo impegno in trasferta sul campo del Sassuolo, il Napoli affronterà in casa il Cagliari.
90'+5'
Fine partita! SASSUOLO-NAPOLI 0-2 (17' McTominay, 57' De Bruyne).20:25
90'+4'
OCCASIONE SASSUOLO! L'azione parte da Fadera, Boloca da dentro l'area alza troppo la mira. 20:23
90'+2'
Il Napoli chiude in avanti, conclusione fuori misura di Anguissa.20:21
90'+1'
L'arbitro Ayroldi ha concesso cinque minuti di recupero. 20:20
Sostituzione: esce Luca Lipani ed entra Alieu Fadera (Sassuolo)
76'
Sostituzione: esce Matteo Politano ed entra David Neres (Napoli)
79'
Espulso Ismaël Koné (Sassuolo)
81'
Sostituzione: esce Josh Doig ed entra Fali Candé (Sassuolo)
82'
Sostituzione: esce Lorenzo Lucca ed entra Noa Lang (Napoli)
89'
Sostituzione: esce Scott McTominay ed entra Antonio Vergara (Napoli)
90'
Sostituzione: esce Domenico Berardi ed entra Nicholas Pierini (Sassuolo)
PREPARTITA
Sassuolo - Napoli è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 agosto alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Napoli sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Lo scorso anno il Sassuolo si è piazzata 1° con 82 punti in Serie B mentre il Napoli si è piazzata 1° con 82 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2025/2026 .
Sassuolo-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle 22 sfide contro il Sassuolo in Serie A (13V, 7N), gli unici due successi neroverdi contro gli azzurri nel massimo campionato risalgono al 1° novembre 2020 (2-0 al Maradona) e al 23 agosto 2015 (2-1 al MAPEI Stadium).
Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite contro il Sassuolo in campionato con un punteggio di 20-2, solo contro Atalanta e Juventus i neroverdi hanno perso più match consecutivi in Serie A (sette contro entrambi – tra il 2017 e il 2021 contro la Dea e tra il 2016 e il 2019 contro i bianconeri).
La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto all’esordio stagionale in 11 degli ultimi 13 campionati di Serie A: solo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta 0-1 in casa contro l’Udinese) e l’Inter nel 2024/25 (pareggio 2-2 fuori casa contro il Genoa) non ci sono riuscite nel periodo.
Il Napoli ha perso l’ultimo match d’esordio stagionale in Serie A (0-3 contro l’Hellas Verona), dopo che aveva vinto la prima gara in tutti i precedenti sette campionati; i partenopei non perdono la partita inaugurale nel massimo torneo per due stagioni di fila dal periodo tra il 1996 e il 2007 (quattro in quel caso).
Napoli e Sassuolo si affronteranno alla prima giornata di Serie A per la seconda volta nella storia del torneo, dopo il 23 agosto 2015 (vittoria dei neroverdi al MAPEI Stadium per 2-1 in rimonta con i gol di Antonio Floro Flores e Nicola Sansone dopo la rete iniziale di Marek Hamsik).
Il Sassuolo ha perso entrambi gli ultimi match alla prima giornata stagionale di Serie A (0-3 contro la Juventus nell’agosto 2022 e 0-2 contro l’Atalanta nell’agosto 2023), dopo che avevano registrato solo due sconfitte all’esordio stagionale in tutti i precedenti nove campionati di Serie A (4V, 3N).
Il Napoli è la squadra che ha sia subito meno gol (27) sia quella che ha registrato più clean sheet (19) nei maggiori cinque campionati europei 2024/25.
Domenico Berardi, che ha esordito in Serie A contro il Napoli il 25 settembre 2013, è stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime cinque partite contro i partenopei nel torneo (due gol e due assist). In generale, dalla sua prima stagione nel massimo campionato (2013/14), il classe ’94 è uno degli unici due calciatori ad aver preso parte ad almeno 200 gol in Serie A (200 per lui con 122G+78A), insieme a Ciro Immobile (242).
Dalla sua prima stagione nei maggiori cinque campionati europei (dal 2012/13), Kevin De Bruyne è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist: ben 154 in 13 stagioni (11.8 di media a stagione).
Con Romelu Lukaku in campo il Napoli ha vinto il 63% delle partite nella scorsa stagione tra tutte le competizioni (24/38), senza l’attaccante belga invece la percentuale di successi dei partenopei scende al 33% (1/3).