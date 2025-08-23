DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Napoli? La gara tra Sassuolo e Napoli si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Napoli? L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Napoli sarà Marco Di Bello Dove si gioca Sassuolo - Napoli? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Napoli? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Napoli? La gara tra Sassuolo e Napoli si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Napoli? I marcatori del Napoli sono stati Scott McTominay al 17' e Kevin De Bruyne al 57'

PREPARTITA

Sassuolo - Napoli è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 agosto alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Napoli sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Lo scorso anno il Sassuolo si è piazzata 1° con 82 punti in Serie B mentre il Napoli si è piazzata 1° con 82 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2025/2026 .