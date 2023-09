Grazie per avere seguito con noi la diretta di Lazio-Monza, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:43

Nel prossimo turno di campionato per la Lazio impegno casalingo contro il Torino, il Monza affronterà in casa il Bologna.22:43

Finisce in parità il match tra Lazio e Monza (1-1). Succede tutto nel primo tempo: Immobile dal dischetto sblocca il risultato al 12', Gagliardini al 36' firma la rete del pareggio. Nella ripresa palo di Immobile, ospiti pericolosi con Colpani.22:43

90'+5' Ammonito LUIS ALBERTO per proteste.22:40

90'+5' Fine partita! LAZIO-MONZA 1-1 (12' rig. Immobile, 36' Gagliardini).22:40

90'+4' Marusic mette al centro, pallone raccolto da Di Gregorio.22:39

90'+1' La Lazio chiude la gara in attacco, Di Gregorio in uscita dai pali di pugno anticipa Vecino.22:36

90' L'arbitro Abisso concede cinque minuti di recupero.22:34

88' Ammonito ROVELLA per gioco scorretto su Birindelli.22:34

88' Opportunità per Immobile dopo un retropassaggio corto di D'Ambrosio, rimedia Di Gregorio con una tempestiva uscita bassa.22:34

87' Pellegrini si sgancia in avanti, ma non trova spazio per il cross.22:32

84' Sostituzione MONZA: entra Akpa Akpro esce Colpani.22:28

84' Sostituzione MONZA: entra Maric esce Colombo.22:28

81' Guizzo di Felipe Anderson, A. Carboni in scivolata lo frena.22:26

78' Sostituzione MONZA: entra Birindelli esce Ciurria.22:23

76' Sostituzione LAZIO: entra Pedro esce Zaccagni.22:21

76' Sostituzione LAZIO: entra Rovella esce Cataldi.22:20

75' A. Carboni in gol sugli sviluppi del corner, ma l'azione è viziata da un fuorigioco iniziale di Vignato.22:26

74' Kyriakopoulos ci prova dalla lunga distanza, Provedel deve concedere un corner.22:19

72' Colpani ha spazio ed entra in area, ma di sinistro calcia altissimo.22:17

71' OCCASIONE MONZA! Colpani impegna Provedel con una conclusione non angolata ma insidiosa.22:15

69' Sostituzione MONZA: entra Vignato esce Mota Carvalho.22:14

69' Sostituzione MONZA: entra D'Ambrosio esce Izzo.22:13

67' Zaccagni in area non riesce a domare la sfera, si chiude la difesa del Monza.22:11

65' Traversone di Zaccagni, troppo alto per tutti, pallone direttamente sul fondo.22:09

62' Tiro di Zaccagni deviato, Kyriakopoulos anticipa Felipe Anderson.22:06

59' Cross di Kyriakopoulos, colpo di testa impreciso di Colombo.22:04

58' Cataldi dalla bandierina, svetta Vecino, pallone alto.22:02

57' PALO LAZIO! Immobile riceve in area da Cataldi e calcia verso la porta: sfiora Di Gregorio, pallone sul palo.22:01

56' Sostituzione LAZIO: entra Pellegrini esce Hysaj.22:00

55' Sostituzione LAZIO: entra Vecino esce Guendouzi.22:00

55' Sostituzione LAZIO: entra Felipe Anderson esce Isaksen.21:59

54' Ci prova anche Luis Alberto da fuori area, senza successo.21:58

53' Zaccagni scodella in area, pallone troppo lungo per Isaksen.21:57

50' Risponde subito il Monza, sempre con un tiro dal limite: tentativo fallito da parte di Gagliardini.21:55

49' Squillo della Lazio con Zacccagni, destro a giro dal limite dell'area fuori misura.21:53

46' Inizio secondo tempo di LAZIO-MONZA. Si riparte senza sostituzioni.21:49

Possesso palla favorevole al Monza nel corso della prima frazione: 59,1%.21:38

Termina in parità il primo tempo tra Lazio e Monza (1-1). Il risultato si sblocca al 12', Immobile trasforma un penalty concesso per un fallo di Ciurria su Zaccagni. Reazione della squadra ospite, al 36' in gol Gagliardini da distanza ravvicinata.21:36

45'+2' Fine primo tempo: LAZIO-MONZA 1-1! In gol Immobile dal dischetto e Gagliardini.21:33

45'+2' OCCASIONE MONZA! Traversone di Ciurria, colpo di testa in tuffo da centro area di Mota Carvalho, pallone distante dalla porta.21:33

45' L'arbitro Abisso assegna un minuto di recupero.21:31

43' Lancio di Pablo Mari verso sinistra per Kyriakopoulos, Marusic è in anticipo.21:30

40' Ammonito MOTA CARVALHO per gioco scorretto su Isaksen.21:27

38' Ammonito IZZO per gioco scorretto su Zaccagni.21:24

36' GOL! Lazio-MONZA 1-1! Rete di Gagliardini. Cross rasoterra di Ciurria, contrasto tra Kyriakopoulos e Patric, il pallone passa e Gagliardini insacca da pochi passi dalla porta.



Guarda la scheda del giocatore Roberto Gagliardini21:23

34' Nella fase difensiva, Colpani si accentra e va sulle tracce di Cataldi.21:21

31' Immobile pescato in posizione irregolare sul lancio di Cataldi, sfuma l'azione della Lazio.21:17

28' Fraseggio prolungato del Monza, la Lazio non concede varchi.21:15

25' Izzo a terra dolorante dopo un corpo a corpo con Zaccagni, nulla di serio.21:12

23' Cross di Kyriakopoulos, Ciurria si inserisce in area ma di testa non riesce a indirizzare il pallone verso la porta.21:09

22' Il Monza gestisce il possesso del pallone, pressing della Lazio.21:08

19' Colombo carica il mancino dal limite dell'area, pallone largo.21:06

18' Mota Carvalho in gol al termine di un'azione corale del Monza, ma l'attaccante è in evidente posizione irregolare.21:06

15' Colpani non trova spazio sulla destra, si sacrifica in copertura Luis Alberto.21:01

12' GOL! LAZIO-Monza 1-0! Rete di Immobile. Calcio di rigore trasformato con freddezza da Immobile, Di Gregorio spiazzato.



Guarda la scheda del giocatore Ciro Immobile20:59

11' RIGORE PER LA LAZIO! Ciurria in area stende Zaccagni, l'arbitro indica il dischetto.20:58

10' Isaksen cerca di servire Immobile a centro area, Izzo spazza.20:57

8' Colombo in area di destro, da posizione decentrata, alza troppo la mira.20:55

8' Zaccagni sguscia sulla sinistra, Di Gregorio in uscita bassa fa buona guardia.20:54

6' Ciurria di prima per Colpani, Hysaj chiude e subisce anche fallo.20:53

4' Dai e vai tra Zaccagni e Immobile, Di Gregorio di piede libera l'area di rigore.20:50

2' Monza in avanti: tiro centrale di Ciurria, blocca Provedel.20:49

1' Inizio primo tempo di LAZIO-MONZA. Dirige la sfida l'arbitro Abisso.20:46

La Lazio è l'unica squadra, tra quelle affrontate in Serie A, contro cui il Monza non ha ancora segnato nemmeno un gol.20:02

Le scelte di Palladino: Colombo punta centrale, Mota Carvalho e Colpani a supporto. Pessina e Gagliardini in mediana, Ciurria e Kyriakopoulos gli esterni. Squalficato Caldirola.20:01

Le scelte di Sarri: in avanti il tridente composto da Immobile, Zaccagni e Isaksen. Guendouzi preferito a Kamada, Cataldi in regia, in difesa confermato Patric.20:01

Panchina MONZA: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, V. Carboni, Maric, Birindelli, Bondo, Cittadini, D'Ambrosio, Pedro Pereira, Vignato.19:59

Panchina LAZIO: Sepe, Mandas, Gila, Casale, Pellegrini, Lazzari, Vecino, Kamada, Rovella, Basic, Felipe Anderson, Pedro, Castellanos.19:59

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Izzo, Pablo Marì, A. Carboni - Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos - Colpani, Mota Carvalho - Colombo.19:58

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj - Luis Alberto, Cataldi, Guendouzi - Isaksen, Immobile, Zaccagni.19:57

Manca poco all'inizio di Lazio-Monza. Squadre divise da un solo punto in classifica.19:54

Benvenuti alla diretta della partita della 5^ giornata di Serie A, si affrontano Lazio e Monza.19:53