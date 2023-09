Da San Siro è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Milan-Hellas Verona! Arrivederci e alla prossima partita di Serie A! Buona serata!17:39

Milan torna in campo mercoledì alle ore 18:30: nel turno infrasettimanale incontrerà il Cagliari prima di tornare a San Siro contro la Lazio. Appuntamento sempre mercoledì alla stessa ora per Verona-Atalanta,la formazione di Baroni scenderà in campo a Torino poi il 2 ottobre contro i granata.17:38

Milan che reagisce dopo la sconfitta del derby e trova la quarta vittoria in cinque partite, portandosi in alto alla classifica a 12 punti - in attesa del match dell'Inter di domani contro l'Empoli. Il Verona torna a casa con zero punti dalla trasferta di Milano e interrompe il buon avvio di stagione. 17:37

Convince la formazione titolare scelta da Pioli: un ottimo Sportiello nega, in più occasioni, il gol del Verona, specie nel primo tempo da un tiro di testa di Folorunsho vicinissimo alla porta. Convince soprattutto anche Leao con la fascia da capitano che segna il terzo gol consecutivo in tre partite di campionato. Sul finale rossoneri vicini al raddoppio prima con Pulisic poi con Musah. Anche qui fondamentali gli interventi del portiere Montipò.17:42

90'+6' Fine partita! Fischia Maresca! Milan-Hellas Verona 1-0!17:27

90'+4' JOVIC! Servito da Okafor, l'attaccante del Milan va a sbattere contro Montipò.17:26

90' Ci prova ancora il Milan con un contropiede: non si intendono Okafor e Jovic che al momento del cross perdono palla. 17:24

90' Saranno sei i minuti di recupero.17:23

89' Baroni sceglie Djruic al posto di Filippo Terracciano. 17:22

89' Ammonito Alessandro Florenzi in panchina.17:22

84' MUSAH!!! Che occasione per il Milan! Da un passaggio di Jovic l'ex giocatore del Valencia corre palla al piede per circa 30 metri verso la porta! Montipò non si fa trovare impreparato e respinge. Poi Okafor non controlla bene e la palla finisce sul fondo. 17:19

80' Leão esce per Noah Arinzechukwu Okafor.17:15

80' Lascia il campo anche Christian Mate Pulišić per Tommaso Pobega.17:15

76' Ammonito Christian Mate Pulišić per un fallo su Folorunsho. 17:07

75' Alessandro Florenzi lascia il posto a Davide Bartesaghi: esordio per il classe 2005. 17:07

74' Tentativo di Folorunsho, la palla finisce alta. 17:17

72' MONTIPÒ! Che salvataggio del portiere del Verona! Milan vicino al raddoppio con Pulisic: lo statunitense aggira Dawidowicz ma il portiere gialloblù risponde alla grande sulla conclusione. 17:06

70' Chiusura di Hien su Loftus Cheek in area, Proteste di Pioli che chiede ilcalcio di rigore: ammonito l'allenatore del Milan. 17:02

70' Ondrej Duda lascia il posto a Riccardo Saponara. 17:00

70' Esce Darko Lazović, dentro David Cabal Murillo. 17:00

65' Lascia il campo anche Rade Krunić infortunato, entra Ruben Ira Loftus-Cheek.16:56

65' Primi cambi per Pioli, in attacco fuori Olivier Jonathan Giroud al posto di Luka Jović.16:55

63' Riparte il Milan con Leao, bloccato dalla difesa del Verona. Intercetta Musah che tenta il tiro in porta, facile per Montipò. 16:54

59' Ancora Verona, ancora Ngonge! Questa volta il tiro sporcato finisce fuori, Sportiello evita il calcio d'angolo. 16:51

58' Secondo ammonito del Milan: dopo Thiaw, giallo anche per Yunus Dimoara Musah per trattenuta su Duda. 16:51

57' Sportiello! Facile la parata del portiere del Milan sul destro al volo di Bonazzoli dopo un velo di Ngonge. 16:52

55' È ancora Federico Bonazzoli protagonista, questa volta in negativo: giallo per intervento falloso su Pulisic. 16:48

46' Si fa notare subito il neo-entrato Bonazzoli: tacco dell'ex Salernitana in area, non c'è però nessun compagno. 16:39

46' Primo cambio per Baroni, esce Marco Davide Faraoni, ammonito, al suo posto Federico Bonazzoli.16:36

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Milan-Hellas Verona.16:35

Baroni potrebbe cambiare il ritmo della partita con i cambi: in panchina sono pronti Bonazzoli (un gol in questo avvio di stagione), Mboula, Djruic e Saponara. Sponda rossonera a centrocampo Pioli ha a disposizione Loftus-Cheek, rientrato dalle noie dovute ai crampi e Pobega, mentre per l'attacco Okafor, Chukwueze e Jovic.16:22

Convince la formazione quasi “inedita” dei rossoneri a partire da Sportiello, fondamentale al minuto 21 su un tiro di testa di Folorunsho. Bella partita nei primi 45 minuti a San Siro con il Milan che trova il gol dell’1 a 0 grazie al solito sprint di Leao che solo davanti a Montipò non sbaglia. Buono l’avvio anche del Verona con qualche tentativo pericoloso nel primo tempo specie con Ngonge e Folorunsho. In difesa ottimo inizio di Dawidowicz.16:18

45'+2' Finisce il primo tempo di Milan-Verona. Decide il gol di Leao dell'1 a 0.16:17

45' Saranno due i minuti di recupero.16:14

44' Duello Hien-Giroud: colpisce male l'attaccante francese che non riesce a coordinarsi bene per il tiro. 16:13

42' Ammonito Marco Davide Faraoni per un fallo ai danni di Florenzi. Calcio di punizione per i rossoneri.16:11

40' Chiuso Giroud diretto verso la porta: ottimo il recupero di Dawidowicz.16:09

37' Gioco fermo a causa di uno scontro tra Magnani e Leao. Involontario il colpo del portoghese.16:07

31' Deviazione di Duda su un tentativo con il destro di Reijnders: sarà calcio d'angolo.16:01

29' Ripartenza sfumata per i rossoneri: recupero ottimo di Thiaw che si dirige verso la porta avversaria prima di passarla a Pulisic. L'ex Chelsea viene fermato da Dawidowicz.15:59

24' Palla sul secondo palo di Leao dopo una accelerata sulla fascia sinistra: Pulisic anticipato dai giocatori gialloblù.15:54

24' Cartellino Giallo a Malick Laye Thiaw per proteste dopo un contrasto di gioco.15:53

21' SPORTIELLO! Grande parata del portiere del Milan! Palla perfetta di Terracciano che trova in area Folorunsho: l'ex Bari colpisce di testa da vicinissimo ma Sportiello si fa trovare pronto.15:51

18' Sportiello con i pugni! Scivola Tomori che lascia il pallone a Ngonge: l'attaccante del Verona tira direttamente in porta dove risponde il portiere del Milan. L'arbitro comunque fischia per fallo in attacco ai danni del difensore inglese.15:48

13' Calcio di punizione di Florenzi sul secondo palo, Tomori non arriva a colpire il pallone. 15:45

9' Terzo gol consecutivo per Rafael Leao, dopo quelli nelle ultime due partite contro Inter e Roma.15:42

8' Assist di Olivier Jonathan Giroud15:40

8' GOOOOOL! MILAN-Verona 1-0! Rete di Leao!! Imbattibile in velocità in portoghese che con palla al piede si dirige verso la porta superando i difensori gialloblù e con il mancino spiazza Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão15:40

7' Tentativo di Folorunsho dalla distanza che finisce lontano dallo specchio della porta. Poco prima sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Faraoni spizzica il pallone, spazza via prontamente Giroud.15:38

5' Avvio di partita tattico e di costruzione da parte dei padroni di casa: dopo 5 minuti ancora nessuna azione potenzialmente pericolosa.15:35

1' Fischio d'inizio! Comincia Milan-Hellas Verona. Dirige il match l'arbitro Fabio Maresca. 15:29

Minuto di silenzio prima della partita in memoria di Giorgio Napolitano e Giovanni Lodetti.15:28

Sopralluogo finito: calcio d'inizio posticipato alle 15.25.15:08

Ore 15, sopralluogo in campo: capitani e arbitro sul terreno di gioco per valutare le condizioni.15:02

Milano colpita da una grossa grandinata. Probabile al momento la possibilità di un rinvio.15:01

Marco Baroni deve rinunciare a Doig, out per un infortunio alla caviglia mentre recupera Folorunsho, in campo dal primo minuto. In difesa stringono i denti Magnani e Dawidowicz dopo le noie muscolari dei giorni scorsi. Parte in panchina Federico Bonazzoli.14:50

Tante novità in casa Milan, alcune obbligate a partire da Sportiello che prende il posto dell'infortunato Maignan. Out Theo Hernandez, Kalulu e Calabria in difesa, partono titolari Thiaw, Kjaer e Tomori. I quattro di centrocampo saranno Florenzi e Musah sulle fasce, con l'ex Valencia all'esordio da titolare, insieme a Reijnders e Krunic. In attacco Leao porterà la fascia da capitano.15:18

FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA: (3-4-2-1): Montipò - Magnani, Hien, Dawidowicz - Faraoni, Hongla, Folorunsho, Terracciano - Duda, Lazovic - Ngonge. Allenatore: Marco Baroni13:42

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: (3-4-3): Sportiello - Thiaw, Kjaer, Tomori - Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi - Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli13:40

Inizio di stagione più che positivo anche per l'Hellas Verona che, come confermato dallo stesso Baroni in conferenza stampa, darà il massimo nel match a San Siro: "Stiamo studiando come infastidire il Milan, dico sempre ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare". Due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle prime quattro giornate di Serie A per la formazione gialloblù.13:28

Il Milan di Stefano Pioli, reduce dall'impegno infrasettimanale di Champions League, dovrà riscattarsi dopo i 5 gol subiti nel derby nell'ultima giornata di Serie A. Rendimento positivo in questo inizio di stagione: le tre vittorie consecutive portano i rossoneri in quarta posizione. 13:24

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Hellas Verona, match valido per la 5ª giornata di Serie A.13:11