Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:07

Montagne russe al Mapei! Il Sassuolo la sblocca con la papera di Szczesny che permette a Laurientè di realizzare l'1-0. La Juve risponde con l'autorete di Vina innescata da un cross di Chiesa, ma i neroverdi trovano nuovamente il vantaggio con un gran gol di Berardi. Nella ripresa i bianconeri cercano a più riprese il pareggio che arriva al 78' con la staffilata di Chiesa, ma Pinamonti riporta avanti i suoi con il tap in vincente dopo un'altra respinta non perfetta di Szczesny. Nel finale follia di Gatti che sbaglia completamente il retropassaggio verso il proprio portiere, che era fuori dai pali, segnando nella sua porta il definitivo 4-2.20:07

Si chiude una gara incredibile al Mapei, la Juve perde l'occasione per portarsi momentaneamente in testa alla classifica 20:02

90'+8' CALA IL SIPARIO! Il Sassuolo vince una partita pazza al Mapei!20:01

90'+5' GOL! SASSUOLO-Juventus 4-2! Autogol di Gatti! Retropassaggio folle di Gatti con Szczesny che era fuori dai pali, la palla si insacca inesorabile in fondo al sacco e i neroverdi chiudono la pratica!



90'+4' TRAVERSA SASSUOLO! Contropiede dei neroverdi, Defrel a botta sicura centra la traversa con la palla che rimbalza sulla linea senza superarla!19:57

90'+2' Chiesa! Tiro cross intercettato da Cragno19:55

90'+1' Dionisi inserisce anche Ferrari, esce Vina19:54

90' Sei minuti di recupero19:53

90' Occasione Juve! Lancio di Fagioli per Kean che tira addosso a Cragno e poi commette fallo in attacco19:53

85' Triplo cambio nel Sassuolo: escono Bajrami, Pinamonti e Laurientè per Castillejo, Defrel e Pedersen19:48

84' Anche in occasione del 3-2 non perfetto Szczesny che respinge il pallone proprio sulla testa di Pinamonti19:47

83' Gioca tutte le sue carte Allegri: fuori Locatelli e dentro Milik19:46

83' Arriva anche il giallo per Pinamonti, che si è tolto la maglia dopo la rete19:46

82' GOL! SASSUOLO-Juventus 3-2! Gol di Pinamonti! Partita pazza al Mapei, botta di Laurientè da fuori respinta da Szczesny e Pinamonti di testa firma il gol del 3-2!



78' GOL! Sassuolo-JUVENTUS 2-2! Gol di Chiesa! Pareggiano i bianconeri con il tiro di prima di Chiesa sull'appoggio di Fagioli! Ultimi minuti di fuoco al Mapei!



77' Altra chiusura di Danilo, il Sassuolo si rende pericoloso in ripartenza19:42

76' È il turno di Kean, Allegri richiama in panchina un impreciso Vlahovic19:38

74' Pinamonti cerca lo spazio per il tiro, lo mura Danilo19:36

72' Momento confuso del match, molti errori da una parte e dall'altra19:35

69' Iling decisivo! Scivolata provvidenziale sul taglio di Lauruentè servito da Berardi in contropiede19:31

65' CHE OCCASIONE PER LA JUVE! Vlahovic viene servito solo davanti a Consigli ma anche lui, come Laurientè poco fa, spreca clamorosamente! 19:28

64' Ammonito Vina per perdita di tempo19:27

63' SI DIVORA IL 3-1 LAURIENTE! Gran palla d'esterno di Berardi per il compagno che solo davanti a Szczesny calcia altissimo!19:26

62' Laurientè! Berardi tiene in gioco un pallone difficile e riesce a crossare per Laurientè, il quale stoppa il pallone ma conclude alto19:25

61' Ancora Sassuolo in avanti, tiro di Bajrami che non riesce ad inquadrare lo specchio da fuori area19:23

60' Esce McKennie nella Juve, dentro Weah19:22

58' Brutto intervento di Berardi su Bremer, ammonito anche il 10 neroverde19:20

56' Cross insidioso di Laurientè, deviazione di Bremer che rischia qualcosa ma mette in corner19:19

55' Intervento in ritardo di Danilo, scatta il giallo anche per lui19:18

54' Colpo di testa di Danilo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone che termina alto19:17

53' Chiesa su punizione! Prova a far passare la palla sotto la barriera e manca di poco il palo alla destra di Cragno19:16

51' Ammonito Boloca che stende Chiesa al limite dell'area19:16

49' Lancio di Berardi sulla corsia esterna per Toljan, il cross del terzino neroverde non trova compagni sul secondo palo19:12

46' Ci prova subito Iling, il suo cross però è troppo lungo e si perde sul fondo19:09

46' SI RIPARTE!19:08

46' Avvicendamento anche nel Sassuolo: Viti subentra a Ruan Tressoldi19:08

46' Doppio cambio nella Juve: entrano Fagioli e Iling al posto di Miretti e Kostic19:07

La gara si è giocata sotto una pioggia battente, che ha dato un po' di tregua nel finale. Allegri poco prima del duplice fischio ha mandato a scaldarsi Cambiaso e Iling Junior, vedremo se ci saranno cambi all'intervallo18:56

Partita gradevole al Mapei! Dopo una buona partenza della Juve, il Sassuolo passa in vantaggio con Laurientè complice la papera di Szczesny. I bianconeri, trascinati da Chiesa, trovano il pari propiziato proprio dal numero 7 che mette un pallone in mezzo trovando la deviazione sfortunata di Vina. Nel finale si accende Berardi, il quale realizza il gol del nuovo vantaggio con un gran sinistro dal limite dell'area.18:55

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Sassuolo avanti all'intervallo!18:51

45' Tre minuti di recupero18:49

44' Chiede un rigore la Juve per un tocco di mano di Tressoldi, Colombo lascia correre ma ravvisa una posizione irregolare precedente di Vlahovic18:49

41' GOL! SASSUOLO-Juventus 2-1! Gol di Berardi! Sinistro imprendibile dalla lunetta del 10 neroverde che batte Szczesny all'angolino basso dopo la sgroppata di Matheus Henrique!



38' GRAN PARATA DI SZCZESNY! Angolo battuto corto, Laurientè trova Tressoldi in mezzo all'area e il portiere polacco salva tutto con una gran risposta!18:42

38' Bajrami controlla un pallone complicato al limite dell'area e va alla conclusione trovando una deviazione18:41

36' Primo ammonito della gara, Colombo sventola il giallo a Rabiot dopo un fallo del francese a centrocampo18:39

34' Rapida ripartenza del Sassuolo, tiro però debole di Berardi che non crea problemi a Szczesny18:38

31' Juve ancora pericolosa! Gatti va a staccare sulla punizione di Chiesa, Danilo non arriva alla deviazione vincente sul secondo palo!18:35

29' LOCATELLI! Conclusione da lontano che sfiora il palo dopo il tentativo respinto di Rabiot18:32

26' Incursione offensiva di Gatti, il centrale ex Frosinone commette fallo in attacco cercando di colpire il pallone sul tacco del solito Chiesa18:29

24' Manca il controllo Vlahovic! Buon cross basso di Chiesa sulla destra, il 9 bianconero getta alle ortiche una potenziale buona occasione18:27

21' GOL! Sassuolo-JUVENTUS 1-1! Autogol di Vina! Cross di Chiesa sul secondo palo, Vina anticipa McKennie e insacca nella sua porta! Parità ristabilita al Mapei!



20' Conclusione velleitaria di Kostic da 35 metri, pallone respinto18:23

17' Rialza la testa la Juve, Miretti appoggia per Vlahovic spalle alla porta, la conclusione del serbo è però imprecisa18:21

16' Ancora Sassuolo! Bajrami conclude al volo dal limite, palla che sorvola la traversa18:19

12' GOL! SASSUOLO-Juventus 1-0! Gol di Laurientè! Tiro improvviso di Laurientè dal vertice dell'area, il pallone prende un giro anomalo ingannando Szczesny che interviene malissimo e regala il vantaggio ai neroverdi!



12' Pinamonti va alla conclusione di prima dal limite, chiude Bremer18:15

11' Prova ad affacciarsi in avanti anche il Sassuolo, Vina sbaglia però la misura del filtrante per Laurientè18:14

8' OCCASIONE RABIOT! McKennie converge sulla destra e appoggia per Locatelli il quale a sua volta favorisce la conclusione del francese che non centra la porta dal limite dell'area!18:12

6' Ancora Juve in avanti, Chiesa cerca Vlahovic sul secondo palo ma il serbo non riesce ad arrivare all'appuntamento con il pallone18:10

4' Ci prova anche Danilo! Rimessa lunga di McKennie, svetta Rabiot e Danilo in mezza rovesciata manda alto18:07

3' Rabiot! Va a staccare sulla punizione di Chiesa, palla alta sopra la traversa18:06

Si parte! Primo possesso alla Juve!18:03

Prima della gara, si osserverà un minuto di silenzio per la scomparsa di Giorgio Napolitano18:02

Stanno entrando in campo le squadre, mancano pochi istanti ormai al fischio d'inizio17:56

Le scelte di Allegri: senza Alex Sandro, ci sarà Gatti a comporre il terzetto difensivo con Bremer e Danilo. Conferme sulle corsie esterne per McKennie e Kostic, titolari come previsto Vlahovic e Chiesa nonostante qualche problemino in settimana16:25

Le scelte di Dionisi: non recupera Consigli, in porta ancora fiducia a Cragno. Boloca e Matheus Henrique in mediana, intoccabili in avanti Laurientè, Pinamonti e Berardi. Bajrami agirà sulla trequarti16:23

FORMAZIONI UFFICIALI: la Juventus risponde con un 3-5-2: Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Chiesa, Vlahovic. PANCHINA: Perin, Pinsoglio, Rugani, Cambiaso, Huijsen, Weah, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Kean, Milik 16:22

FORMAZIONI UFFICIALI: il Sassuolo si schiera con un 4-2-3-1: Cragno - Toljan, Erlic, Ruan, Vina - Boloca, Matheus Henrique - Berardi, Bajrami, Laurientè - Pinamonti. PANCHINA: Pegolo, Ferrari, Missori, Viti, Pedersen, Obiang, Thorstvedt, Lipani, Volpato, Castillejo, Racic, Ceide, Defrel, Mulattieri16:20

Dirigerà l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Affatato e dal quarto ufficiale Sozza. Gli addetti al Var sono Fabbri e Di Martino14:58

Possibilità di primo posto momentaneo per la Juventus, che battendo i neroverdi scavalcherebbero la sorpresa Lecce e l'Inter, impegnata però domani a Empoli. Allegri sembra aver trovato la quadra con la coppia d'attacco Chiesa-Vlahovic, autori di sette reti in due in questo avvio di stagione14:56

Partenza con il freno a mano tirato per il Sassuolo di Dionisi, che in quattro giornate ha collezionato tre sconfitte e una sola vittoria. I neroverdi sembrano aver però ritrovato Andrea Pinamonti, l'ex Empoli è andato segno già tre volte e vuole lasciarsi alle spalle la scorsa deludente stagione14:48

Benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Juventus, gara valida per la 5' giornata del campionato di Serie A!14:46