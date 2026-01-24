Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Torino e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.16:57

90'+1' E FINISCE QUI!!! Goleada per il Como che batte per 6-0 il Torino: a segno Douvikas (doppietta), Baturina, Da Cunha (su rigore), Kuhn e Caqueret.16:54

90'+1' Un minuto di recupero...16:52

90' Vlasic cerca un sussulto di orgoglio, ma il suo destro è da dimenticare. Palla di molto a lato16:51

87' Il Como continua col suo infinito giro palla, il Toro non vede l'ora che finisca la partita16:50

85' Caqueret cerca Vojvoda sul secondo palo, ma lo spiovente del francese è impreciso. Respira il Torino16:46

84' Valle raggiunge il fondo e cerca il cross, ma lo chiude Pedersen in angolo16:46

82' Colpo di testa di Kuhn sul cross di Vojvoda, c'è anche una deviazione, ma Paleari dice no. Continua ad attaccare, comunque, il Como nonostante il 6-016:45

79' BUTEZ CHIUDE TUTTO!!! Controllo e tiro di Zapata, ma para in uscita Butez. Era comunque in fuorigioco Zapata16:41

78' "FABREGAS! FABREGAS! FABREGAS!": il coro di tutto lo stadio che omaggia il proprio allenatore per questa prestazione e non solo16:41

77' E anche per Caqueret è il primo gol in campionato16:39

76' GOL! COMO-Torino 6-0. Rete di Maxime Caqueret. E arriva anche il sesto gol per i padroni di casa col destro da fuori di Caqueret che stoppa, tira e supera Paleari dopo un tentativo di rinvio non andato a buon fine di Casadei.



74' Fuori anche Douvikas, autore di una doppietta. Al suo posto Alberto Moreno. Sostituzioni esaurite per il Como16:36

73' ALTRI CAMBI COMO!!! Fuori Nico Paz che, oggi, non è riuscito ad entrare nel tabellino con gol e assist. Al suo posto Smolcic.16:35

72' Lazaro crossa in mezzo trovando Casadei, ma il centrocampista del Toro schiaccia a terra senza trovare la porta. Recupera Ché Adams ma è in fuorigioco16:35

71' Primo gol in campionato per Kuhn16:33

70' GOL! COMO-Torino 5-0. Rete di Nicolas Kuhn. Pokerissimo del Como. Entra nella festa anche Kuhn, appena entrato, col suo mancino dal limite che supera Paleari. Assist di Caqueret.16:32

69' E dentro anche Sergi Roberto che si piazza davanti alla difesa al posto di Perrone16:34

69' Un po' di riposo per Baturina, a segno anche oggi. Fa il suo ingresso Caqueret16:33

68' TRIPLO CAMBIO COMO!!! Anche Fabregas ne fa entrare tre. Dentro Kuhn che prende il posto di Jesus Rodriguez16:33

68' Triplo cambio quello di Baroni perché entra anche Anjorin al posto di Ilkhan16:31

68' Dentro anche Obrador che prende il posto di Tamèze. Lo spagnolo è al debutto dopo essere appena sbarcato dal Benfica16:31

67' DENTRO ZAPATA!!! Sullo 0-4, cambia Baroni che fa entrare Zapata per Ngonge16:30

67' 8° gol in campionato per Douvikas16:29

66' GOL! COMO-Torino 4-0. Rete di Tasos Douvikas. Giro palla del Como, con Baturina che firma l'assist per Douvikas in verticale, il greco scarta Paleari e deposita in rete per il poker.



64' Ché Adams si accentra e calcia sul primo palo, ma para a terra Butez. C'è comunque la reazione del Torino che prova a far qualcosa16:26

63' Ilkhan con l'uno-due con Ché Adams, ma Vojvoda capisce tutto e chiude sul turco intercettando il passaggio di ritorno16:26

60' Secondo gol in campionato per Da Cunha che aveva segnato, sempre su rigore, all'Udinese16:23

59' GOL! COMO-Torino 3-0. Rete di Lucas Da Cunha. Sinistro sotto l'incrocio dal dischetto: Paleari capisce la direzione di tiro ma non può arrivarci.



58' RIGORE PER IL COMO!!! Dopo aver rivisto le immagini, il sig. Feliciani comanda il rigore in favore dei padroni di casa.16:20

56' Il sig. Feliciani richiamato dal VAR al monitor a bordo campo. Sarà il direttore di gara a decidere il da farsi.16:19

56' VAR IN CORSO!!! Maripan ha toccato nettamente col braccio, ma il pallone aveva toccato prima la gamba del difensore. Al lavoro in sala VAR per capire meglio l'entità.16:18

55' IL COMO CHIEDE IL RIGORE!!! Palla per Douvikas che cerca un tiro-cross: si oppone Maripan che in spaccata chiude il greco. Douvikas chiede il rigore, ma Feliciani lascia continuare17:04

54' OCCHIO A NGONGE!!! Bellissimo pallonetto di Ngonge che vede Butez fuori dai pali, palla di pochissimo alto sopra la traversa. Era comunque offside16:15

53' Butez cerca Nico Paz direttamente col suo lancio, ma recupera tutto Paleari17:03

51' Niente di fatto sul calcio di punizione, ma Torino resta davanti. La squadra di Baroni deve provare a riaprire la partita16:14

50' Punizione interessante per il Torino. Lo guadagna Ngonge sull'opposizione di Kempf16:12

48' Tunnel di Jesus Rodriguez che subisce poi fallo da Tameze. In questo inizio secondo tempo è sempre un Como d'attacco16:11

47' Subito una palla per Jesus Rodriguez che viene però anticipato dal portiere del Toro. La sensazione, però, è che Fabregas abbia scambiato gli esterni. Baturina a destra e Rodriguez a sinistra.16:08

46' SI RIPARTE A COMO!!!16:07

Il Como non deve fare l'errore di pensare che la partita sia già chiusa. Il Torino ha dimostrato, comunque, di fare male con le sue individualità e la squadra di Fabregas deve sfruttare gli spazi lasciati dietro dai granata. Dall'altra parte, invece, il Toro deve fare maggior movimento con e senza palla per mandare in difficoltà la squadra di casa. Non basta il pressing su Butez, serve qualcosa di più. Baroni proverà a cambiare la gara con l'ingresso di Zapata?15:54

Gran primo tempo del Como che, dopo un quarto d'ora, era già sul 2-0 sul Torino. La squadra di Fabregas, però, ha sprecato troppo davanti: i lariani potevano rendere questa prima frazione molto più proficua, con diversi gol sbagliati dalle parti di Paleari. Granata quasi inesistenti nella metà campo avversaria e, come se non bastasse, Baroni ha dovuto registrare l'ennesimo infortunio di questo periodo: ko Ismajli.15:51

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Como-Torino si chiude sul 2-0, a segno Douvikas e Baturina15:49

45'+2' Ngonge prende palla in area, prova a controllare per crossarla in mezzo ma Jacobo Ramon lo porta sul fondo. Palla persa15:49

45'+1' Due minuti di recupero...15:47

45'+1' CI PROVA NICO PAZ!!! L'argentino ingolosito da Baturina, sinistro verso il secondo palo ma non inquadra la porta15:47

45' Baturina trova Douvikas che cerca il destro a incrociare, ma calcia male e para senza troppi problemi Paleari15:46

44' Pedersen cerca Casadei sul secondo palo, ma il centrocampista italiano non arriva in tempo per concludere. Anche a causa dell'opposizione col fisico di Vojvoda che ha difeso bene il palo15:45

41' Douvikas a terra dopo un colpo subito da Coco, ma per l'arbitro è tutto regolare e lascia giocare. Il Como resta comunque in zona d'attacco15:43

39' RODRIGUEZ SI MANGIA UN GOL!!! Nico Paz scarica per Baturina, può calciare, ma serve Jesus Rodriguez a centro area, con lo spagnolo che calcia alto col mancino. Occasionissima sprecata dal Como.15:41

38' Vojvoda si inserisce bene sulla destra, cross sul primo palo dove entra Valle che viene però anticipato all'ultimo da Tamèze15:40

36' Rischia tanto Butez col solito gioco con i piedi, calcia addosso a Ché Adams e, per sua fortuna, il possesso resta al Como. Rimessa dal fondo.15:38

35' Palla per Casadei che prova l'inserimento in area, ma commette fallo su Vojvoda che si era messo tra di lui e il pallone15:37

31' Ci prova anche Jesus Rodriguez, dopo l'appoggio di Douvikas, ma il suo sinistro è impreciso15:32

30' 53% di possesso palla per il Como dopo la prima mezz'ora di gioco...15:32

29' PALEARI EVITA IL 3-0!!! Douvikas contro due, trova lo spazio per calciare verso il 3-0 del Como ma Paleari si distende in tuffo ed evita il tris. Quanto sta soffrendo dietro il Torino.15:31

28' VOJVODA CI PROVA DALLA TREQUARTI!!! Palla conquistata dal Como, Vojvoda potrebbe lanciare il contropiede ma vede Paleari lontano dai pali e prova a beffarlo con un pallonetto ma non inquadra la porta. Occasione sprecata qui dai padroni di casa.15:30

27' Gran palla recuperata di Lazaro su Jesus Rodriguez, servizio per Ngonge che cerca poi il tiro ma è tutto inutile: tocco di braccio dell'ex Napoli con l'arbitro che aveva visto tutto.15:29

26' Pedersen raggiunge il fondo e crossa in mezzo, ma nessun compagno di squadra ci arriva. Palla che attraversa tutta l'area di rigore15:28

25' Ché Adams gira di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma non inquadra la porta di Butez.15:26

22' Ancora Baturina molto attivo, il croato viene messo giù da Tamèze e calcio di punizione per il Como.15:24

21' BARONI COSTRETTO AL CAMBIO!!! E piove sul bagnato in casa Toro. Anche Ismajli finisce fuori per infortunio: dentro Maripan15:23

20' Gioco fermo. A terra dolorante Ismajli dopo un contatto con Nico Paz. Serve lo staff medico del Toro.15:23

19' Ci prova Tamèze con un destro da fuori, ma tentativo da dimenticare15:20

17' Arriva anche un giallo per Pedersen. Avvio da incubo per il Torino qui a Como15:19

17' E sono 4 i gol in campionato di Baturina. Il croato aveva segnato proprio nella gara d'andata, quella finita 5-1 per il Como15:21

16' GOL! COMO-Torino 2-0. Rete di Martin Baturina. Palla che arriva sui piedi del croato, che non è pressato, e lui non ci pensa un attimo a calciare verso la porta. Destro sul primo palo e Paleari non ci arriva. L'assist lo fa Valle che era andato a recuperar palla sulla trequarti.



15' Butez trova, col suo lancio, Da Cunha: sponda per Douvikas che però viene chiuso proprio al limite mentre stava per calciare15:17

13' REAZIONE TORINO!!! Casadei con la sponda di testa per Ché Adams che calcia da dentro l'area di rigore, ma trova Kempf che mura15:15

11' Nico Paz fa velo per Jesus Rodriguez, ma Lazaro capisce tutto e ruba palla con una buona diagonale15:14

9' 7° gol in campionato per Douvikas15:11

8' GOL! COMO-Torino 1-0. Rete di Tasos Douvikas. Sgroppata dell'attaccante greco che parte, in posizione regolare, sull'assist di Da Cunha e batte Paleari dopo aver difeso palla su Saul Coco. Bellissimo gol dei padroni di casa.



7' ANCORA COMO!!! Sempre pericolosa la squadra di Fabregas quando va avanti: Baturina difende palla e poi serve Jesus Rodriguez che non trova il pallone per un cm. Era solo davanti a Paleari.15:09

6' Pressing del Torino che vuole mandare in difficoltà i portatori di palla del Como, ma Ché Adams esagera e commette fallo in attacco15:08

5' OCCASIONE COMO!!! Ripartenza veloce del Como con Baturina che allarga per Vojvoda, cross che trova Jesus Rodriguez ma il suo colpo di testa sfiora soltanto il palo alla sinistra di Paleari15:07

4' Butez sbaglia col gioco con i piedi, ma Ngonge non ne approfitta e recupera tutto Valle15:05

2' PRIMA OCCASIONE COMO!!! Vojvoda serve Nico Paz che ha la chance di calciare dal limite, ma il suo sinistro viene murato da Ilkhan. Subito un brivido per il Toro15:04

1' SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...15:02

Il direttore di gara è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Il fischietto classe '91 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Galipò. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Daniele Paterna (VAR) e Daniele Doveri (AVAR).14:32

Sono 39 i precedenti tra Como e Torino, in tutte le competizioni. Bilancio che sorride ai granata con 21 vittorie oltre a 10 pareggi e 8 successi dei lariani. All'andata, all'Olimpico Grande Torino, finì con un clamoroso 5-1 per il Como che vinse anche la gara del Sinigalia della passata stagione: 1-0 con gol di Douvikas. L'ultimo successo del Toro qui risale al 20 settembre 2003, col 2-0 targato Ferrante-Conticchio.14:29

Sono due i cambi per Baroni rispetto alla gara con la Roma, obbligati visto gli infortuni di Gineitis e Aboukhal che lasciano il posto a Casadei e Pedersen. Lunghissima lista degli indisponibili per il Torino che lascia a casa anche Asllani, Biraghi, Dembélé, Ilic, Masina, Nkounkou, Savva, Sazonov, Schurs e Simeone.14:45

Nel Como c'è il rientro di Addai che parte però dalla panchina. Sempre indisponibili Diao, Morata e Goldaniga. Sono tre i cambi di Fabregas rispetto alla Lazio: in difesa Vojvoda e Kempf al posto di Smolcic e Diego Carlos. E “torna” la prima punta, dopo aver giocato col falso nueve all'Olimpico: c'è Douvikas titolare.14:48

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino scende in campo con un 3-4-1-2 in cui figurano: Paleari - Tamèze, Ismajli, Saúl Coco - Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro - Vlasic - Ngonge, Ché Adams. All. Marco Baroni. A disposizione: Israel, Siviero - Maripán, Obrador, Pellini - W.Acquah, Anjorin, Perciun - Gabellini, Njie, D.Zapata.14:42

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Butez - Vojvoda, Kempf, Jacobo Ramón, Valle - Perrone, Da Cunha - Jesús Rodríguez, Nico Paz, Baturina - Douvikas. All. Cesc Fabregas. A disposizione: Vigorito, Tornqvist - Smolcic, Van der Brempt, Diego Carlos, Alberto Moreno - Sergi Roberto, Caqueret - Kühn, Addai.14:38

Il Torino, in questo mese, si è concesso il lusso di eliminare la Roma dalla Coppa Italia, centrando la qualificazione ai quarti di finale contro l'Inter. Però, la squadra di Baroni arriva da una striscia di tre sconfitte consecutive in campionato. Ko contro Udinese, Atalanta e Roma che hanno fatto scivolare i granata al 14° posto a +6 sulla zona retrocessione. Solo una vittoria nelle ultime 5 di Serie A per il Torino: in trasferta a Verona.14:24

Il Como arriva dalla straordinaria vittoria dell'Olimpico per 3-0 sulla Lazio, grazie ai gol di Baturina e Nico Paz (doppietta). L'ex Real Madrid ha anche sbagliato un rigore, a testimonianza del dominio della squadra di Fabregas. Detto ciò, il Como non ha vinto nelle ultime due gare casalinghe al Sinigaglia. 1-1 col Bologna, riacciuffato nel finale da Baturina, e sconfitta 3-1 col Milan. E dire che i lariani avevano uno dei migliori rendimenti casalinghi in campionato.14:23

Benvenuti alla diretta scritta di Como-Torino, gara valida per la Giornata 22 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.14:23

