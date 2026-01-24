Como dominante contro il Torino e ritorno alla vittoria in casa. Dopo il pareggio col Bologna e il ko col Milan, la squadra di Fabregas ne fa 6 al malcapitato Toro che aveva tante assenze, è vero, ma è stato affettato in questo sabato pomeriggio. E dire che il Como aveva sprecato diverse chance nel primo tempo, ma si è rifatto con gli interessi nella ripresa. Continua il momento ultra negativo per i granata che rimediano la loro 4a sconfitta consecutiva in campionato.
E, con questo risultato, il Como sale al 5° posto a quota 40 punti scavalcando la Juventus. Juve che giocherà però domenica contro il Napoli. Torino a quota 23 punti, con un +6 sulla zona retrocessione.
Como che tornerà in campo in campionato domenica 1° febbraio, sempre qui al Sinigaglia, contro l'Atalanta. La squadra di Fabregas sarà impegnata, però, anche in settimana contro la Fiorentina in Coppa Italia. Il Torino tornerà sul terreno di gioco domenica 1, nel lunch match contro il Lecce in casa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Torino e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.16:57
90'+1'
E FINISCE QUI!!! Goleada per il Como che batte per 6-0 il Torino: a segno Douvikas (doppietta), Baturina, Da Cunha (su rigore), Kuhn e Caqueret.16:54
90'+1'
Un minuto di recupero...16:52
90'
Vlasic cerca un sussulto di orgoglio, ma il suo destro è da dimenticare. Palla di molto a lato16:51
87'
Il Como continua col suo infinito giro palla, il Toro non vede l'ora che finisca la partita16:50
85'
Caqueret cerca Vojvoda sul secondo palo, ma lo spiovente del francese è impreciso. Respira il Torino16:46
84'
Valle raggiunge il fondo e cerca il cross, ma lo chiude Pedersen in angolo16:46
82'
Colpo di testa di Kuhn sul cross di Vojvoda, c'è anche una deviazione, ma Paleari dice no. Continua ad attaccare, comunque, il Como nonostante il 6-016:45
79'
BUTEZ CHIUDE TUTTO!!! Controllo e tiro di Zapata, ma para in uscita Butez. Era comunque in fuorigioco Zapata16:41
78'
"FABREGAS! FABREGAS! FABREGAS!": il coro di tutto lo stadio che omaggia il proprio allenatore per questa prestazione e non solo16:41
77'
E anche per Caqueret è il primo gol in campionato16:39
76'
GOL! COMO-Torino 6-0. Rete di Maxime Caqueret. E arriva anche il sesto gol per i padroni di casa col destro da fuori di Caqueret che stoppa, tira e supera Paleari dopo un tentativo di rinvio non andato a buon fine di Casadei.
RIGORE PER IL COMO!!! Dopo aver rivisto le immagini, il sig. Feliciani comanda il rigore in favore dei padroni di casa.16:20
56'
Il sig. Feliciani richiamato dal VAR al monitor a bordo campo. Sarà il direttore di gara a decidere il da farsi.16:19
56'
VAR IN CORSO!!! Maripan ha toccato nettamente col braccio, ma il pallone aveva toccato prima la gamba del difensore. Al lavoro in sala VAR per capire meglio l'entità.16:18
55'
IL COMO CHIEDE IL RIGORE!!! Palla per Douvikas che cerca un tiro-cross: si oppone Maripan che in spaccata chiude il greco. Douvikas chiede il rigore, ma Feliciani lascia continuare17:04
54'
OCCHIO A NGONGE!!! Bellissimo pallonetto di Ngonge che vede Butez fuori dai pali, palla di pochissimo alto sopra la traversa. Era comunque offside16:15
53'
Butez cerca Nico Paz direttamente col suo lancio, ma recupera tutto Paleari17:03
51'
Niente di fatto sul calcio di punizione, ma Torino resta davanti. La squadra di Baroni deve provare a riaprire la partita16:14
50'
Punizione interessante per il Torino. Lo guadagna Ngonge sull'opposizione di Kempf16:12
48'
Tunnel di Jesus Rodriguez che subisce poi fallo da Tameze. In questo inizio secondo tempo è sempre un Como d'attacco16:11
47'
Subito una palla per Jesus Rodriguez che viene però anticipato dal portiere del Toro. La sensazione, però, è che Fabregas abbia scambiato gli esterni. Baturina a destra e Rodriguez a sinistra.16:08
46'
SI RIPARTE A COMO!!!16:07
Il Como non deve fare l'errore di pensare che la partita sia già chiusa. Il Torino ha dimostrato, comunque, di fare male con le sue individualità e la squadra di Fabregas deve sfruttare gli spazi lasciati dietro dai granata. Dall'altra parte, invece, il Toro deve fare maggior movimento con e senza palla per mandare in difficoltà la squadra di casa. Non basta il pressing su Butez, serve qualcosa di più. Baroni proverà a cambiare la gara con l'ingresso di Zapata?15:54
Gran primo tempo del Como che, dopo un quarto d'ora, era già sul 2-0 sul Torino. La squadra di Fabregas, però, ha sprecato troppo davanti: i lariani potevano rendere questa prima frazione molto più proficua, con diversi gol sbagliati dalle parti di Paleari. Granata quasi inesistenti nella metà campo avversaria e, come se non bastasse, Baroni ha dovuto registrare l'ennesimo infortunio di questo periodo: ko Ismajli.15:51
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Como-Torino si chiude sul 2-0, a segno Douvikas e Baturina15:49
45'+2'
Ngonge prende palla in area, prova a controllare per crossarla in mezzo ma Jacobo Ramon lo porta sul fondo. Palla persa15:49
45'+1'
Due minuti di recupero...15:47
45'+1'
CI PROVA NICO PAZ!!! L'argentino ingolosito da Baturina, sinistro verso il secondo palo ma non inquadra la porta15:47
45'
Baturina trova Douvikas che cerca il destro a incrociare, ma calcia male e para senza troppi problemi Paleari15:46
44'
Pedersen cerca Casadei sul secondo palo, ma il centrocampista italiano non arriva in tempo per concludere. Anche a causa dell'opposizione col fisico di Vojvoda che ha difeso bene il palo15:45
41'
Douvikas a terra dopo un colpo subito da Coco, ma per l'arbitro è tutto regolare e lascia giocare. Il Como resta comunque in zona d'attacco15:43
39'
RODRIGUEZ SI MANGIA UN GOL!!! Nico Paz scarica per Baturina, può calciare, ma serve Jesus Rodriguez a centro area, con lo spagnolo che calcia alto col mancino. Occasionissima sprecata dal Como.15:41
38'
Vojvoda si inserisce bene sulla destra, cross sul primo palo dove entra Valle che viene però anticipato all'ultimo da Tamèze15:40
36'
Rischia tanto Butez col solito gioco con i piedi, calcia addosso a Ché Adams e, per sua fortuna, il possesso resta al Como. Rimessa dal fondo.15:38
35'
Palla per Casadei che prova l'inserimento in area, ma commette fallo su Vojvoda che si era messo tra di lui e il pallone15:37
31'
Ci prova anche Jesus Rodriguez, dopo l'appoggio di Douvikas, ma il suo sinistro è impreciso15:32
30'
53% di possesso palla per il Como dopo la prima mezz'ora di gioco...15:32
29'
PALEARI EVITA IL 3-0!!! Douvikas contro due, trova lo spazio per calciare verso il 3-0 del Como ma Paleari si distende in tuffo ed evita il tris. Quanto sta soffrendo dietro il Torino.15:31
28'
VOJVODA CI PROVA DALLA TREQUARTI!!! Palla conquistata dal Como, Vojvoda potrebbe lanciare il contropiede ma vede Paleari lontano dai pali e prova a beffarlo con un pallonetto ma non inquadra la porta. Occasione sprecata qui dai padroni di casa.15:30
27'
Gran palla recuperata di Lazaro su Jesus Rodriguez, servizio per Ngonge che cerca poi il tiro ma è tutto inutile: tocco di braccio dell'ex Napoli con l'arbitro che aveva visto tutto.15:29
26'
Pedersen raggiunge il fondo e crossa in mezzo, ma nessun compagno di squadra ci arriva. Palla che attraversa tutta l'area di rigore15:28
25'
Ché Adams gira di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma non inquadra la porta di Butez.15:26
22'
Ancora Baturina molto attivo, il croato viene messo giù da Tamèze e calcio di punizione per il Como.15:24
21'
BARONI COSTRETTO AL CAMBIO!!! E piove sul bagnato in casa Toro. Anche Ismajli finisce fuori per infortunio: dentro Maripan15:23
20'
Gioco fermo. A terra dolorante Ismajli dopo un contatto con Nico Paz. Serve lo staff medico del Toro.15:23
19'
Ci prova Tamèze con un destro da fuori, ma tentativo da dimenticare15:20
17'
Arriva anche un giallo per Pedersen. Avvio da incubo per il Torino qui a Como15:19
17'
E sono 4 i gol in campionato di Baturina. Il croato aveva segnato proprio nella gara d'andata, quella finita 5-1 per il Como15:21
16'
GOL! COMO-Torino 2-0. Rete di Martin Baturina. Palla che arriva sui piedi del croato, che non è pressato, e lui non ci pensa un attimo a calciare verso la porta. Destro sul primo palo e Paleari non ci arriva. L'assist lo fa Valle che era andato a recuperar palla sulla trequarti.
Butez trova, col suo lancio, Da Cunha: sponda per Douvikas che però viene chiuso proprio al limite mentre stava per calciare15:17
13'
REAZIONE TORINO!!! Casadei con la sponda di testa per Ché Adams che calcia da dentro l'area di rigore, ma trova Kempf che mura15:15
11'
Nico Paz fa velo per Jesus Rodriguez, ma Lazaro capisce tutto e ruba palla con una buona diagonale15:14
9'
7° gol in campionato per Douvikas15:11
8'
GOL! COMO-Torino 1-0. Rete di Tasos Douvikas. Sgroppata dell'attaccante greco che parte, in posizione regolare, sull'assist di Da Cunha e batte Paleari dopo aver difeso palla su Saul Coco. Bellissimo gol dei padroni di casa.
ANCORA COMO!!! Sempre pericolosa la squadra di Fabregas quando va avanti: Baturina difende palla e poi serve Jesus Rodriguez che non trova il pallone per un cm. Era solo davanti a Paleari.15:09
6'
Pressing del Torino che vuole mandare in difficoltà i portatori di palla del Como, ma Ché Adams esagera e commette fallo in attacco15:08
5'
OCCASIONE COMO!!! Ripartenza veloce del Como con Baturina che allarga per Vojvoda, cross che trova Jesus Rodriguez ma il suo colpo di testa sfiora soltanto il palo alla sinistra di Paleari15:07
4'
Butez sbaglia col gioco con i piedi, ma Ngonge non ne approfitta e recupera tutto Valle15:05
2'
PRIMA OCCASIONE COMO!!! Vojvoda serve Nico Paz che ha la chance di calciare dal limite, ma il suo sinistro viene murato da Ilkhan. Subito un brivido per il Toro15:04
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...15:02
Il direttore di gara è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Il fischietto classe '91 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Galipò. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Daniele Paterna (VAR) e Daniele Doveri (AVAR).14:32
Sono 39 i precedenti tra Como e Torino, in tutte le competizioni. Bilancio che sorride ai granata con 21 vittorie oltre a 10 pareggi e 8 successi dei lariani. All'andata, all'Olimpico Grande Torino, finì con un clamoroso 5-1 per il Como che vinse anche la gara del Sinigalia della passata stagione: 1-0 con gol di Douvikas. L'ultimo successo del Toro qui risale al 20 settembre 2003, col 2-0 targato Ferrante-Conticchio.14:29
Sono due i cambi per Baroni rispetto alla gara con la Roma, obbligati visto gli infortuni di Gineitis e Aboukhal che lasciano il posto a Casadei e Pedersen. Lunghissima lista degli indisponibili per il Torino che lascia a casa anche Asllani, Biraghi, Dembélé, Ilic, Masina, Nkounkou, Savva, Sazonov, Schurs e Simeone.14:45
Nel Como c'è il rientro di Addai che parte però dalla panchina. Sempre indisponibili Diao, Morata e Goldaniga. Sono tre i cambi di Fabregas rispetto alla Lazio: in difesa Vojvoda e Kempf al posto di Smolcic e Diego Carlos. E “torna” la prima punta, dopo aver giocato col falso nueve all'Olimpico: c'è Douvikas titolare.14:48
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino scende in campo con un 3-4-1-2 in cui figurano: Paleari - Tamèze, Ismajli, Saúl Coco - Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro - Vlasic - Ngonge, Ché Adams. All. Marco Baroni. A disposizione: Israel, Siviero - Maripán, Obrador, Pellini - W.Acquah, Anjorin, Perciun - Gabellini, Njie, D.Zapata.14:42
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Butez - Vojvoda, Kempf, Jacobo Ramón, Valle - Perrone, Da Cunha - Jesús Rodríguez, Nico Paz, Baturina - Douvikas. All. Cesc Fabregas. A disposizione: Vigorito, Tornqvist - Smolcic, Van der Brempt, Diego Carlos, Alberto Moreno - Sergi Roberto, Caqueret - Kühn, Addai.14:38
Il Torino, in questo mese, si è concesso il lusso di eliminare la Roma dalla Coppa Italia, centrando la qualificazione ai quarti di finale contro l'Inter. Però, la squadra di Baroni arriva da una striscia di tre sconfitte consecutive in campionato. Ko contro Udinese, Atalanta e Roma che hanno fatto scivolare i granata al 14° posto a +6 sulla zona retrocessione. Solo una vittoria nelle ultime 5 di Serie A per il Torino: in trasferta a Verona.14:24
Il Como arriva dalla straordinaria vittoria dell'Olimpico per 3-0 sulla Lazio, grazie ai gol di Baturina e Nico Paz (doppietta). L'ex Real Madrid ha anche sbagliato un rigore, a testimonianza del dominio della squadra di Fabregas. Detto ciò, il Como non ha vinto nelle ultime due gare casalinghe al Sinigaglia. 1-1 col Bologna, riacciuffato nel finale da Baturina, e sconfitta 3-1 col Milan. E dire che i lariani avevano uno dei migliori rendimenti casalinghi in campionato.14:23
Benvenuti alla diretta scritta di Como-Torino, gara valida per la Giornata 22 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.14:23
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori14:23
La gara tra Como e Torino si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Como - Torino?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Torino sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Como - Torino?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Torino?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 8 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Como - Torino?
La gara tra Como e Torino si è conclusa con il risultato di 6-0
Chi sono stati i marcatori della partita Como - Torino?
I marcatori Como sono stati Tasos Douvikas al 8', Martin Baturina al 16', Lucas da Cunha al 59', 66', Nicolas Kühn al 70' e Maxence Caqueret al 76'
PREPARTITA
Como - Torino è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Torino sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
189
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
26
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.2
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025
Serie A
Roma-Como 1-0
20-12-2025
Serie B
Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026
Serie A
Juventus-Cremonese 5-0
Attualmente Como si trova 5° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte). Como ha segnato 37 gol e ne ha subiti 16; il Torino ha segnato 21 gol e ne ha subiti 40. La partita di andata Torino - Como si è giocata il 24 novembre 2025 e si è conclusa 1-5.
In casa Como ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Milan e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Atalanta e la Roma ottenendo 0 punti. Como ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 0-3 mentre Il Torino ha incontrato la Roma perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol.
Como e Torino si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 6 volte, il Torino ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Como-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Como e Torino hanno pareggiato nove delle 29 sfide in Serie A, completano il quadro 14 successi granata e sei vittorie dei lariani - solo contro la Juventus (10) i biancoblù hanno registrato più pareggi nel massimo campionato.
Il Como ha vinto le ultime due sfide contro il Torino in campionato e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i granata in Serie A (due anche tra febbraio e settembre 1951).
Il Como è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette gare casalinghe contro il Torino in Serie A (2V, 4N), l'unico successo dei granata al Sinigaglia nel periodo nel torneo risale all'11 giugno 1989 (3-2).
Il Como ha guadagnato 37 punti in 21 partite in questo campionato; in caso di vittoria o pareggio i lariani stabiliranno il loro record di punti dopo 22 match in una singola stagione di Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre), superando i 37 del 1950/51.
Dopo il pareggio contro il Bologna e la sconfitta contro il Milan, il Como potrebbe registrare una striscia di almeno tre match casalinghi consecutivi senza vittoria in Serie A solo per la seconda volta con Cesc Fàbregas allenatore - la prima era arrivata tra ottobre e novembre 2024 (quattro in quel caso).
Il Torino arriva da tre sconfitte di fila in campionato e potrebbe perdere almeno quattro partite consecutive in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2020 (sei in quel caso).
Il Torino ha guadagnato esattamente gli stessi punti in questo campionato rispetto alle prime 21 partite della Serie A 2024/25 (23 in entrambi); i granata hanno anche segnato lo stesso numero di gol (21) ma nel 2025/26 hanno subito ben otto gol in più (34 vs 26).
Solo il Bologna (105, unica squadra ad aver effettuato le cinque sostituzioni in tutte le 21 partite nel campionato in corso) conta più sostituzion2i di Torino (104) e Como (103) in questa stagione di Serie A.
Dopo la doppietta contro la Lazio, Nico Paz potrebbe segnare in due presenze consecutive solo per la seconda volta in Serie A, dopo il gennaio 2025 (contro Udinese e Atalanta). In più, il classe 2004 è stato coinvolto in 14 gol in 21 presenze in questo campionato (8G+6A) e potrebbe prendere parte a 15 reti in una singola stagione per la prima volta in Serie A (14 anche nel 2024/25 con 6 gol e 8 assist, ma in 35 partite).
Nikola Vlasic ha realizzato cinque gol in 21 presenze in questa Serie A: il croato non ha mai segnato più reti in una singola stagione nei Big-5 campionati europei (cinque marcature sempre con il Torino sia nel 2024/25 in 30 gare che nel 2022/23 in 34 partite).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: