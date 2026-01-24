Crocevia fondamentale per la Fiorentina, che he l'occasione di dare una netta sterzata alla lotta salvezza in cui si è, suo malgrado, costretta a duellare. I viola hanno dato segnali di ripresa nelle ultime settimane, mantenendo l'imbattibilità nel 2026 dove hanno conquistato due vittorie e due pareggi in quattro gare11:33

Sulle ali dell'entusiasmo il Cagliari di Pisacane dopo l'inaspettata e importantissima vittoria di sette giorni fa contro la Juventus. I rossoblù vantano al momento 5 punti di vantaggio nei confronti della Fiorentina, e hanno ottenuto tre sconfitte, due pareggi e una vittoria nelle ultime sei trasferte di campionato11:37

La direzione di gara è affidata a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, i due assistenti sono Bindoni e Colarossi e il quarto ufficiale Bonacina. Al Var ci sono invece Di Paolo e Di Bello11:38

Le scelte di Vanoli: pesa nei viola l'assenza di Kean, che ancora non ha smaltito i problemoi fisici. C'è allora il grande ex Roberto Piccoli a guidare l'attacco, con Gudmundsson e Solomon ai suoi lati vista l'indisponibilità anche di Parisi. Tocca ancora a Mandragora completare la mediana insieme a Fagioli e Ndour, mentre in difesa, davanti a De Gea, conferme per Pongracic e Comuzzo con Dodo e Gosens sugli esterni.17:10

Le scelte di Pisacane: si schiera a tre il tecnico dei rossoblù, con Ze Pedro che viene preferito a Zappa per comporre il reparto insieme a Mina e Luperto a protezione di Caprile. Palestra e Obert confermati sugli esterni, con Mazzitelli e Adopo in mezzo. In attacco Gaetano ed Esposito agiranno a supporto del giovane Kilicsoy17:12

La Fiorentina è sotto dopo i priimi 45 minuti. La squadra di Vanoli prova a fare la partita ma soffre le ripartenze del Cagliari. Gudmundsson tra i più positivi tra i viola, l'islandese va anche vicino al gol ma è il Cagliari a sbloccare il risultato. Palestra pesca Kilicsoy, il quale, complice la deviazione e la marcatura approssimativa di Comuzzo, sigla l'1-0. Vediamo come Vanoli proverà a scuotere i suoi in vista della ripresa18:55

PREPARTITA

Fiorentina - Cagliari è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Cagliari sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente la Fiorentina si trova 18° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte); invece il Cagliari si trova 11° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 24 gol e ne ha subiti 34; il Cagliari ha segnato 24 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Cagliari - Fiorentina si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Fiorentina ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Milan e il Bologna ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Genoa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 1-2 mentre Il Cagliari ha incontrato la Juventus vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.

Fiorentina e Cagliari si sono affrontate 87 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 38 volte, il Cagliari ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Fiorentina-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Cagliari in campionato (6V, 4N) - l'ultimo successo dei sardi contro i viola in Serie A risale al 10 novembre 2019 (5-2 all'Unipol Domus); tra le squadre attualmente in Serie A solo contro la Cremonese (13) la formazione viola ha una striscia aperta più lunga di match consecutivi senza sconfitta.

Dopo l'1-1 del match d'andata alla prima giornata, Fiorentina e Cagliari potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2011/12.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime cinque gare al Franchi contro il Cagliari in campionato, solo contro la SPAL i viola hanno una striscia aperta più lunga di clean sheet casalinghi consecutivi in Serie A (otto in quel caso).

Dopo il successo contro il Bologna, la Fiorentina potrebbe vincere due partite di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A; l'ultima volta che ci è riuscita risale, infatti, alle ultime due giornate dello scorso campionato (contro Bologna e Udinese).

Considerando le ultime sei giornate di Serie A, solo Juventus (13) e Como (12) hanno segnato più gol della Fiorentina (11) in campionato; per i viola tre successi, due pareggi e una sconfitta nel periodo.

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus nel match più recente, il Cagliari potrebbe ottenere due successi consecutivi per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso settembre contro Parma e Lecce; i sardi potrebbero invece registrare due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal marzo-aprile scorso.

Il Cagliari è la squadra che in trasferta è stata sia in svantaggio per più minuti (423) che in vantaggio per meno minuti (77) in questa stagione di Serie A.

Rolando Mandragora (sei gol) è il miglior marcatore della Fiorentina in questa stagione di Serie A (uno in più di Moise Kean, a quota cinque). In più, il classe '97 (15G+10A) è l'unico centrocampista centrale italiano con almeno 15 gol e 10 assist dal suo arrivo alla Fiorentina in campionato (dal 2022/23).

Roberto Piccoli è un ex di questa sfida, avendo registrato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A proprio con la maglia del Cagliari nello scorso campionato (10 reti in 37 presenze). Il classe 2001, dopo la rete contro il Bologna, potrebbe segnare in due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (contro Udinese e a maglie invertite con il Cagliari contro la Fiorentina).

Marco Palestra e Dodò sono i due difensori che hanno tentato (58 a testa) e completato (32 il primo, 26 il secondo) più dribbling in questa Serie A – il brasiliano inoltre è il difensore che ha effettuato più cross (nove) e creato più occasioni (quattro) a seguito di tale giocata nei Big-5 campionati europei 2025/26, mentre negli stessi tornei tra i pari ruolo che hanno tentato almeno 50 dribbling solamente l’ex Fiorentina Michael Kayode (55.4%) vanta una percentuale di dribbling riusciti superiore a quella del classe 2005 del Cagliari (55.2%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: