DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Lazio? La gara tra Lecce e Lazio si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Lecce - Lazio? L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Lazio sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Lecce - Lazio? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Lazio? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lameck Banda con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Lecce - Lazio? La gara tra Lecce e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Lecce - Lazio è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Lazio sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 210 Fuorigioco 24 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 20 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.3 Falli per cartellino 10.0 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0 08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3 03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1 18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2 24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 13 gol e ne ha subiti 29; la Lazio ha segnato 21 gol e ne ha subiti 19.

La partita di andata Lazio - Lecce si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Lecce ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Milan e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Verona e Como ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 0-0 mentre La Lazio ha incontrato Como perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Lecce e Lazio si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 10 volte, la Lazio ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Lecce-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata lo scorso 23 novembre, la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Lecce in Serie A per la prima volta dal 2003/04, con Roberto Mancini allenatore.

Grande equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Lecce e Lazio in Serie A: quattro successi per parte e due pareggi; i biancocelesti hanno però ottenuto tre vittorie nei quattro confronti più recenti con i salentini (1P) nel massimo campionato.

La Lazio è una delle due formazioni, al pari dell'Udinese, contro cui il Lecce ha vinto più partite casalinghe in Serie A (otto su 18, completano due pareggi e otto successi capitolini); in più, contro nessuna squadra i salentini hanno realizzato più gol in gare interne che contro i biancocelesti nel torneo (23, come contro il Milan).

Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei partite di campionato (nel pareggio 1-1 contro la Juventus lo scorso 3 gennaio), perdendo tutte le quattro gare più recenti; i salentini non registrano cinque sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra febbraio e marzo 2025.

Il Lecce è reduce da tre sconfitte consecutive al Via del Mare (contro Como, Roma e Parma) e l'ultima volta che ha perso almeno quattro match casalinghi di fila in una singola stagione di Serie A risale al settembre-ottobre 2011 (sempre con Eusebio Di Francesco allenatore).

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Como, la Lazio potrebbe perdere due partite consecutive in Serie A per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso settembre contro Sassuolo e Roma - quella è stata anche l'ultima volta che i biancocelesti sono rimasti a secco di gol in due gare di fila nel torneo.

Nessuna squadra ha segnato meno gol in trasferta della Lazio in questo campionato (sei, al pari proprio del Lecce) - i biancocelesti hanno però anche la miglior difesa fuori casa (sette reti subite, come Milan e Roma). Più nel dettaglio, nelle 10 trasferte della Lazio si sono registrati appena 13 gol complessivi (tra fatti e subiti), almeno tre in meno di qualsiasi altra formazione in match fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26.

Il Lecce è sia la squadra che ha segnato meno gol nel 2° tempo (cinque) sia quella che ha subito il maggior numero di reti nella seconda frazione di gioco (21) in questa stagione di Serie A.

Lameck Banda ha preso parte a tutti gli ultimi quattro gol del Lecce in campionato (2G+2A), dopo che non era stato coinvolto in nessuna delle prime nove reti dei salentini in questa stagione di Serie A.

Tra le 10 squadre attualmente nella parte alta della classifica di Serie A, la Lazio è l'unica a non contare neanche un giocatore con almeno cinque gol; addirittura i due migliori marcatori biancocelesti nel campionato in corso hanno realizzato entrambi tre reti (Mattia Zaccagni e Matteo Cancellieri).

