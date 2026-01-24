Termina a reti bianche la sfida tra Lecce e Lazio, priva di emozioni particolarmente degne di nota. L'occasione più importante arriva nel primo tempo con la traversa colpita da Ramadani, per il resto due squadre troppo timide, soprattutto quella di Maurizio Sarri. Il pareggio è senza dubbio il risultato più giusto.
Nel prossimo turno di campionato la Lazio affronterà il Genoa, mentre il Lecce se la vedrà con il Torino.
Iniziativa interessante di Cancellieri che arriva al cross con il destro, bravo Tiago Gabriel a chiudere.22:06
59'
Rischia Gila con un retropassaggio impreciso, bravo Provedel in uscita a chiudere.22:03
55'
Grande opportunità in casa Lazio con Dia che riesce a sfiorare il pallone con la punta, bravissimo Falcone in uscita.21:59
53'
Cartellino giallo per Danilo Veiga.21:57
50'
Problemi fisici per Mattia Zaccagni, gioco fermo.21:55
46'
Inizia il secondo tempo di LECCE-LAZIO!21:54
Occhio in casa Lecce a Cheddira e Sottil per la seconda frazione, scalpitano Ratkov e Isaksen invece in casa Lazio.21:34
La prima frazione di Lazio-Lecce è tutt'altro che spettacolare. Ritmi non particolarmente alti per due squadre molto timorose e senza dubbio più propense a non rischiare che ad osare. L'occasione più importante del match arriva intorno al 40' con la traversa colpita da Ramadani.21:34
45'+1'
Finisce il primo tempo di LECCE-LAZIO!21:32
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!21:32
43'
Buona iniziativa di Lazzari che tenta il cross per Zaccagni, bravo Siebert a liberare.21:31
40'
Grandissima occasione per il Lecce, la più importante di questo primo tempo: Ramadani lascia partire una conclusione potentissima da fuori area che si infrange sulla traversa.21:27
37'
Grandi difficoltà per la Lazio nello sviluppo della manovra offensiva, impeccabile fin qui il comportamento della linea difensiva del Lecce.21:27
34'
Fase di stallo della partita, poche emozioni degne di nota fino a questo momento.21:22
30'
Dopo circa 30 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede la Lazio leggermente avanti con il 54%.21:17
26'
Break di Banda che parte in campo aperto e rientra poi sul destro, bravo Gila a chiudere.21:13
23'
Il direttore di gara fischia molto poco, ne beneficia sicuramente il ritmo del match.21:11
19'
Destro forte da fuori area di Lassana Coulibaly, ottima la risposta di Provedel.21:06
16'
La Lazio prova a sfondare soprattutto centralmente cercando Dia in profondità, al momento però la difesa del Lecce regge.21:03
12'
Ancora una fiammata di Pierotti sulla destra, questa volta molto bravo Marusic a chiudere.20:58
9'
Ritmi non particolarmente alti, le due squadre per il momento limitano soltanto a studiarsi.20:58
5'
Ci prova la Lazio su punizione: bel cross di Zaccagni per Romagnoli, decisivo l'intervento di Tiago Gabriel!20:52
2'
Parte forte il Lecce con Pierotti che tenta il tiro con il destro: la palla attraversa tutta l'area e termina fuori.20:49
1'
Inizia il primo tempo di LECCE-LAZIO!20:47
Negli ultimi sette confronti tra Lazio e Lecce in Serie A, i salentini hanno ottenuto il doppio dei successi dei biancocelesti (quattro contro due), un pareggio completa il parziale - incluso il successo dei giallorossi nella sfida più recente (1-0 all'Olimpico all'ultima giornata lo scorso 25 maggio).19:52
Il Lecce ha vinto 10 delle 36 sfide contro la Lazio in Serie A (7N, 19P), solo contro Fiorentina e Udinese (entrambe 11) ha ottenuto più successi nel massimo campionato.19:51
Le scelte di Sarri: gioca subito Dia, dalla panchina Ratkov. In mediana ecco Vecino e Basic con Taylor, in difesa è regolarmente titolare Romagnoli.19:51
Le scelte di Di Francesco: giocano Pierotti e Banda con Stulic in avanti, c'è ancora Gandelman in mediana. Dietro confermato Veiga.19:50
La gara tra Lecce e Lazio si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 20:45
PREPARTITA
Lecce - Lazio è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Lazio sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
210
Fuorigioco
24
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
20
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.3
Falli per cartellino
10.0
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025
Serie A
Milan-Napoli 2-1
19-10-2025
Serie B
Palermo-Modena 1-1
25-10-2025
Serie A
Parma-Como 0-0
01-11-2025
Serie A
Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025
Serie A
Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025
Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025
Serie A
Torino-Milan 2-3
03-01-2026
Serie A
Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026
Serie A
Torino-Roma 0-2
24-01-2026
Serie A
Lecce-Lazio 0-0
Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte). Il Lecce ha segnato 13 gol e ne ha subiti 29; la Lazio ha segnato 21 gol e ne ha subiti 19. La partita di andata Lazio - Lecce si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Lecce ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Milan e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Verona e Como ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Lazio pareggiando 0-0 mentre La Lazio ha incontrato Como perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.
Lecce e Lazio si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 10 volte, la Lazio ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Lecce-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata lo scorso 23 novembre, la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Lecce in Serie A per la prima volta dal 2003/04, con Roberto Mancini allenatore.
Grande equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Lecce e Lazio in Serie A: quattro successi per parte e due pareggi; i biancocelesti hanno però ottenuto tre vittorie nei quattro confronti più recenti con i salentini (1P) nel massimo campionato.
La Lazio è una delle due formazioni, al pari dell'Udinese, contro cui il Lecce ha vinto più partite casalinghe in Serie A (otto su 18, completano due pareggi e otto successi capitolini); in più, contro nessuna squadra i salentini hanno realizzato più gol in gare interne che contro i biancocelesti nel torneo (23, come contro il Milan).
Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei partite di campionato (nel pareggio 1-1 contro la Juventus lo scorso 3 gennaio), perdendo tutte le quattro gare più recenti; i salentini non registrano cinque sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra febbraio e marzo 2025.
Il Lecce è reduce da tre sconfitte consecutive al Via del Mare (contro Como, Roma e Parma) e l'ultima volta che ha perso almeno quattro match casalinghi di fila in una singola stagione di Serie A risale al settembre-ottobre 2011 (sempre con Eusebio Di Francesco allenatore).
Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Como, la Lazio potrebbe perdere due partite consecutive in Serie A per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso settembre contro Sassuolo e Roma - quella è stata anche l'ultima volta che i biancocelesti sono rimasti a secco di gol in due gare di fila nel torneo.
Nessuna squadra ha segnato meno gol in trasferta della Lazio in questo campionato (sei, al pari proprio del Lecce) - i biancocelesti hanno però anche la miglior difesa fuori casa (sette reti subite, come Milan e Roma). Più nel dettaglio, nelle 10 trasferte della Lazio si sono registrati appena 13 gol complessivi (tra fatti e subiti), almeno tre in meno di qualsiasi altra formazione in match fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26.
Il Lecce è sia la squadra che ha segnato meno gol nel 2° tempo (cinque) sia quella che ha subito il maggior numero di reti nella seconda frazione di gioco (21) in questa stagione di Serie A.
Lameck Banda ha preso parte a tutti gli ultimi quattro gol del Lecce in campionato (2G+2A), dopo che non era stato coinvolto in nessuna delle prime nove reti dei salentini in questa stagione di Serie A.
Tra le 10 squadre attualmente nella parte alta della classifica di Serie A, la Lazio è l'unica a non contare neanche un giocatore con almeno cinque gol; addirittura i due migliori marcatori biancocelesti nel campionato in corso hanno realizzato entrambi tre reti (Mattia Zaccagni e Matteo Cancellieri).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: