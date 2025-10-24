Missione allungo fallita per il Milan, che a San Siro non va oltre il 2-2 contro il Pisa. I rossoneri si portano dunque a quota 17 punti in classifica, momentaneamente a +2 su Inter, Napoli (che si affronteranno domani al Maradona) e Roma. Secondo pareggio consecutivo per i nerazzurri, che sale a 4 punti, stacca Genoa e Fiorentina e raggiunge il Verona.
Match ricco di gol ed emozioni al Meazza, dove il Milan si porta in vantaggio dopo appena 7 minuti grazie al terzo gol in due partite di Leao, che batte Semper con un tiro-cross dalla sinistra finito in porta senza subire deviazioni. I rossoneri gestiscono il vantaggio senza però rendersi nuovamente pericolosi e nella ripresa vengono raggiunti dal Pisa, grazie a un calcio di rigore guadagnato (fallo di mano di De Winter) e calciato da Cuadrado, bravo a spiazzare Maignan. La squadra di Allegri reagisce subito, prima colpisce una traversa con Leao, poi Saelemaeker chiama alla grande parata Semper con un bel tiro da fuori. Ci prova anche il neoentrato Nkunku, ma all'86' il Pisa trova il 2-1 con il gol di Nzola, bravo a non sbagliare a tu per tu con Maignan su assist di Akinsamiro. Nel finale il Milan si riversa in attacco alla ricerca del pareggio, che arriva con il tiro di prima intenzione di un altro subentrato, Athekame, il quale calcia da lontano, colpisce il palo interno e trova il 2-2. A tempo scaduto splendida azione personale di Saelemaekers, che salta mezzo Pisa, ma a tu per tu con Semper calcia fuori.
90'+9'
FISCHIO FINALE: MILAN-PISA 2-2. Il gol nel recupero di Athekame evita la sconfitta ai rossoneri.22:46
90'+9'
SAELEMAEKERS A UN PASSO DAL 3-2! Splendida serpentina del belga, che salta mezza difesa del Pisa e calcia sul secondo palo, ma non trova la porta.22:45
90'+8'
Ultimi minuti intensissimi.22:45
90'+5'
AMMONITO M'Bala Nzola per proteste.22:42
90'+3'
GOL! MILAN-Pisa 2-2! Rete di Zachary Athekame! Saelemaekers batte un corner corto per Modric, che passa orizzontalmente il pallone ad Athekame. Conclusione di prima dell'esterno, che colpisce il palo interno e finisce in rete.
Cominciano adesso i sei minuti di recupero, dopo una lunga pausa dovuta a uno scontro aereo tra Nzola e Pavlovic.22:38
90'
Segnalati sei minuti di recupero.22:37
90'
Leao riceve la sponda aerea di Pavlovic, controlla e calcia girandosi. Tiro debole, bloccato a terra da Semper.22:36
87'
Possesso palla del Pisa. Il Milan non riesce a recuperare il pallone.22:35
86'
GOL! Milan-PISA 1-2! Rete di M'Bala Nzola! Akinsanmiro lancia in profondità per la corsa di Nzola. Tenuto in gioco da Athekame, l'angolano si presenta davanti a Maignan e lo batte con un tiro rasoterra di sinistro.
AMMONITO Isak Vural per un fallo su Saelemaekers.22:32
81'
AMMONITO Zachary Athekame per un intervento in ritardo su Touré.22:28
79'
CHE OCCASIONE PER NKUNKU! Leao riceve da Modric e imbuca per il francese, che controlla con il destro e prova la conclusione con il sinistro dall'interno dell'area. Canestrelli si allunga in scivolata e riesce a respingere.22:25
76'
Seconda sostituzione per il Milan. Fuori Santiago Giménez, dentro Christopher Nkunku.22:22
76'
Prima sostituzione per il Milan. Richiamato in panchina Davide Bartesaghi, minuti per Zachary Athekame.22:22
74'
Squadre più lunghe in questa fase del match.22:21
71'
Quarta sostituzione per il Pisa. Mattéo Tramoni lascia spazio a Isak Vural.22:18
71'
Terza sostituzione per il Pisa. Finisce la partita di Henrik Meister, al suo posto Stefano Moreo.22:18
70'
DOPPIA GRAN PARATA DI SEMPER! Corner a rientrare di Bartesaghi e colpo di testa sul secondo palo di Gabbia, respinto dal portiere del Pisa. Il pallone finisce fuori area, nella zona di Saelemaekers, che controlla e calcia forte, costringendo Semper a un grande intervento con la mano di richiamo.22:17
67'
Cuadrado resta a terra dopo uno scontro con Ricci. Gioco fermo a San Siro.22:13
64'
TRAVERSA DI LEAO! Verticalizzazione di Modric per Fofana, che di tacco fa passare il pallone per il portoghese. Controllo e conclusione dall'interno dell'area di Leao, che scheggia il legno.22:11
61'
Azione personale di Saelemaekers, che salta Cuadrado e calcia con il sinistro. Tiro alto.22:07
60'
GOL! Milan-PISA 1-1! Rete di Juan Cuadrado! Il colombiano trasforma il calcio di rigore incrociando la conclusione con il destro e spiazzando Maignan.
CALCIO DI RIGORE PER IL PISA! Conclusione da fuori di De Winter e deviazione con il braccio di De Winter. Nessun dubbio per Zufferli.22:04
55'
Tramoni allarga per Nzola, che fa partire un cross sul secondo palo troppo alto per tutti.22:03
52'
Ora è il Pisa a muovere il pallone. Il Milan attende.21:59
49'
Bartesaghi va via a Calabresi e scarica all'indietro per Gimenez, che anticipa Caracciolo, ma non riesce a girare verso la porta.21:56
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Milan-Pisa.21:55
46'
Seconda sostituzione per il Pisa. Esce Giovanni Bonfanti, entra Juan Cuadrado.21:54
46'
Prima sostituzione per il Pisa. Fuori Raúl Albiol, dentro Arturo Calabresi.21:54
Pronti due cambi per il Pisa.21:49
Il Milan chiude in vantaggio il primo tempo a San Siro grazie al gol al 7' di Leao, capace di battere Semper con un tiro-cross dalla sinistra che non subisce deviazioni e finisce all'angolino basso. Dopo l'1-0, il Milan continua a fare la partita ma non mette più paura a Semper, mai chiamato a interventi difficili. Inoffensivo, invece, il Pisa che, nonostante la presenza di Tramoni e di due attaccanti, non è mai arrivato pericolosamente dalle parti di Maignan.21:37
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: MILAN-PISA 1-0. Rossoneri avanti con il gol di Leao.21:34
45'
Concesso un minuto di recupero.21:32
43'
Cross basso e pericoloso di Pavlovic, ma Gimenez non trova l'impatto con il pallone.21:31
42'
Modric si libera di Akinsamiro, arriva ai 20 metri e prova il tiro. Palla alta.21:29
40'
Sponda di Gimenez per il controllo e la conclusione dal limite dell'area di Fofana. Tiro debole, Semper si allunga e blocca a terra.21:27
37'
Intervento rischioso di Bonfanti, che nel tentativo di allontanare un cross di Bartesaghi rinvia verso la propria porta. Corner per il Milan.21:26
34'
PILLOLA STATISTICA: Rafael Leão è andato a segno per due presenze casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2024 (contro Cagliari e Salernitana); da allora, il portoghese era rimasto a secco di reti in casa in campionato per 16 gare consecutive.21:22
31'
AMMONITO Michel Aebischer per una trattenuta ai danni di Leao.21:18
30'
Modric ruba palla a Nzola e fa ripartire l'azione del Milan.21:17
27'
Possesso palla prolungato del Milan, interrotto dal tiro da fuori di De Winter, che non trova la porta.21:15
24'
Tiro dal limite dell'area di Bartesaghi. Debole e centrale, blocca Semper.21:11
23'
Corner di Modric e colpo di testa di Pavlovic, che non riesce a direzionarlo verso la porta.21:10
21'
Cross basso di Saelemaekers per la conclusione di prima di Leao. Deviazione di Canestrelli e calcio d'angolo per il Milan.21:08
18'
Conclusione di controbalzo con il sinistro di Bonfanti. Tiro alto.21:06
16'
Aebischer protegge il pallone e subisce la spinta di Gimenez. Semper pronto al rilancio lungo.21:04
13'
Spinta di Meister su Bartesaghi. Calcio di punizione per il Milan.21:01
10'
Conclusione da fuori di Ricci che termina sul fondo.20:58
7'
GOL! MILAN-Pisa 1-0! Rete di Rafael Leão! Il portoghese scambia sulla sinistra, rientra sul destro e fa partire un tiro-cross sul secondo palo. Il pallone non viene toccato da nessuno e finisce in porta.
Fallo di Nzola su Modric. Calcio di punizione per il Milan.20:54
CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Pisa. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:48
Quasi tutto pronto a San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Luca Zufferli darà il via al match.20:37
Sono tre, invece, le assenze in casa Pisa: Stengs, Esteves e Lusuardi. Gilardino ripropone dal primo minuto Meister, preferendolo a Moreo per fare coppia con Nzola. Dentro anche un altro giocatore offensivo come Tramoni a discapito di un centrocampista, con Akinsamiro e Aebischer chiamati a reggere la mediana. Conferma al centro della difesa per il quarantenne Albiol.20:36
Tante assenze importanti per Allegri, che deve rinunciare agli infortunati Pulisic, Rabiot, Loftus-Cheek, Jashari ed Estupinan. Il tecnico livornese ritrova dal 1' Gimenez al fianco di Leao, mentre Nkunku recupera solo per la panchina. Conferme per Bartesaghi a sinistra e Ricci in mezzo al campo. In difesa turno di riposo per Tomori, che lascia spazio a De Winter.20:34
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Pisa si schiera in campo con il 3-5-2: Šemper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Meister, Nzola. A disposizione: Nicolás, Scuffet, Calabresi, Denoon, Angori, Cuadrado, Højholt, Léris, Marin, Piccinini, Vural, Buffon, Lorran, Moreo.20:32
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 3-5-2: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão, Gimenez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, Athekame, Odogu, Tomori, Sala, Nkunku. 20:32
Rendimento opposto per il Pisa, che cerca ancora la sua prima vittoria in campionato. I nerazzurri hanno necessità di fare punti per staccare Genoa e Fiorentina, muovere la classifica e uscire dalla zona retrocessione. La squadra di Alberto Gilardino, però, ha finora perso 5 delle 8 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia.20:26
Testacoda a San Siro, dove si affrontano il Milan capolista e il Pisa, ultimo a pari punti con Fiorentina e Genoa. I rossoneri, primi da soli con 16 punti, hanno l'occasione di allungare in classifica e di portarsi, almeno per una notte, a +4 su Inter, Napoli (che si affronteranno domani al Maradona) e Roma. La squadra di Massimiliano Allegri è in striscia positiva da sette partite tra campionato e Coppa Italia, in cui ha totalizzato sei vittorie e un pareggio. L'ultima (e unica) sconfitta risale alla prima giornata, contro la Cremonese.20:24
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Pisa, gara valida per l'ottava giornata di Serie A.20:18
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori20:18
La gara tra Milan e Pisa si giocherà venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Pisa?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Pisa sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Milan - Pisa?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Pisa?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Lorran con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Pisa?
La gara tra Milan e Pisa si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Pisa?
I marcatori del Milan sono stati Rafael Leão al 7' e Zachary Athekame al 93' mentre i marcatori Pisa sono stati Juan Cuadrado al 60' e M'Bala Nzola al 86'
PREPARTITA
Milan - Pisa è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Pisa sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
143
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.2
Falli per cartellino
23.8
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025
Serie A
Roma-Bologna 1-0
13-09-2025
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025
Serie A
Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025
Serie A
Atalanta-Como 1-1
24-10-2025
Serie A
Milan-Pisa 2-2
Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Pisa si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Milan ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6; il Pisa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 12.
In casa il Milan ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Pisa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Bologna e il Verona ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 2-2 mentre Il Pisa ha incontrato il Verona pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 2 gol.
Milan e Pisa si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 10 volte, il Pisa non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Milan-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan ha affrontato il Pisa 12 volte in Serie A (10V, 2N), restando imbattuto in tutte le occasioni, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra contro cui non ha mai perso nella competizione.
Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nel 75% delle partite di Serie A contro il Pisa (nove clean sheets su dodici sfide), la percentuale più alta per i rossoneri contro avversarie affrontate almeno cinque volte nella competizione.
Nelle ultime quattro sfide tra Milan e Pisa in casa dei rossoneri in Serie A ci sono stati solo tre gol, tutti per la squadra di casa (tre vittorie 1-0 e uno 0-0); i lombardi vantano una striscia aperta di clean sheets interni più lunga nella competizione solamente contro Avellino, Empoli (cinque) e Cesena (nove).
Il Milan ha raccolto 16 punti nelle prime sette giornate di Serie A: nelle quattro precedenti stagioni in cui una squadra di Allegri aveva fatto altrettanto, ha sempre vinto lo Scudetto (Juventus 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19). Inoltre, nelle sette volte in cui il Milan è partito così bene nell’era dei tre punti, ha sempre chiuso tra le prime tre (tre Scudetti, tre secondi posti e un terzo posto).
Il Milan è una delle due squadre con più clean sheets in questo campionato (quattro, come la Roma) ed è la formazione che finora ha concesso meno tiri agli avversari (62): in ben quattro partite su sette, i rossoneri hanno subito appena sette o meno conclusioni, incluso l'ultimo match giocato contro la Fiorentina (appena cinque tiri della formazione toscana).
Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina, e non arriva a quattro successi interni di fila dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024: striscia di cinque in quel caso, con Stefano Pioli in panchina.
Il Pisa ha raccolto tre punti in Serie A finora (3N, 4P) - peggior partenza di sempre per i toscani nel massimo torneo - e ha mancato il successo nelle prime sette gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1983/84 (4N, 3P) - in quel caso pareggiò all'ottava giornata.
Il Pisa ha subito otto gol nelle prime tre trasferte di questo campionato e dopo le prime tre gare esterne di Serie A non ha mai fatto peggio (otto anche nel 1968/69 e nel 1990/91); dopo quattro trasferte i nerazzurri hanno fatto peggio solo in quelle due stesse stagioni (10 reti concesse nel 1968/69 e 12 nel 1990/91).
Nell’ultimo turno, Rafael Leão ha ritrovato il gol al Meazza in Serie A, a 512 giorni dall'ultima rete casalinga (25 maggio 2024); nelle due precedenti occasioni in cui aveva segnato in casa, aveva replicato anche nella gara interna successiva: contro Salernitana e Cagliari nel maggio 2024, e contro Atalanta e Lecce tra febbraio e aprile dello stesso anno. Tuttavia, il portoghese ha realizzato solo due reti nelle ultime 12 gare contro squadre neopromosse nella competizione.
Nelle cinque sfide contro il Milan in Serie A, M'Bala Nzola non ha né segnato né fornito assist: considerando le squadre contro cui non ha partecipato ad alcuna marcatura nella competizione, l'attaccante nerazzurro ha disputato più minuti solo contro la Juventus (370) che contro i rossoneri (301).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: