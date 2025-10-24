Match ricco di gol ed emozioni al Meazza, dove il Milan si porta in vantaggio dopo appena 7 minuti grazie al terzo gol in due partite di Leao, che batte Semper con un tiro-cross dalla sinistra finito in porta senza subire deviazioni. I rossoneri gestiscono il vantaggio senza però rendersi nuovamente pericolosi e nella ripresa vengono raggiunti dal Pisa, grazie a un calcio di rigore guadagnato (fallo di mano di De Winter) e calciato da Cuadrado, bravo a spiazzare Maignan. La squadra di Allegri reagisce subito, prima colpisce una traversa con Leao, poi Saelemaeker chiama alla grande parata Semper con un bel tiro da fuori. Ci prova anche il neoentrato Nkunku, ma all'86' il Pisa trova il 2-1 con il gol di Nzola, bravo a non sbagliare a tu per tu con Maignan su assist di Akinsamiro. Nel finale il Milan si riversa in attacco alla ricerca del pareggio, che arriva con il tiro di prima intenzione di un altro subentrato, Athekame, il quale calcia da lontano, colpisce il palo interno e trova il 2-2. A tempo scaduto splendida azione personale di Saelemaekers, che salta mezzo Pisa, ma a tu per tu con Semper calcia fuori.

Missione allungo fallita per il Milan, che a San Siro non va oltre il 2-2 contro il Pisa. I rossoneri si portano dunque a quota 17 punti in classifica, momentaneamente a +2 su Inter, Napoli (che si affronteranno domani al Maradona) e Roma. Secondo pareggio consecutivo per i nerazzurri, che sale a 4 punti, stacca Genoa e Fiorentina e raggiunge il Verona.

Testacoda a San Siro, dove si affrontano il Milan capolista e il Pisa, ultimo a pari punti con Fiorentina e Genoa. I rossoneri, primi da soli con 16 punti, hanno l'occasione di allungare in classifica e di portarsi, almeno per una notte, a +4 su Inter, Napoli (che si affronteranno domani al Maradona) e Roma. La squadra di Massimiliano Allegri è in striscia positiva da sette partite tra campionato e Coppa Italia, in cui ha totalizzato sei vittorie e un pareggio. L'ultima (e unica) sconfitta risale alla prima giornata, contro la Cremonese.20:24

Rendimento opposto per il Pisa, che cerca ancora la sua prima vittoria in campionato. I nerazzurri hanno necessità di fare punti per staccare Genoa e Fiorentina, muovere la classifica e uscire dalla zona retrocessione. La squadra di Alberto Gilardino, però, ha finora perso 5 delle 8 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia.20:26

Sono tre, invece, le assenze in casa Pisa: Stengs, Esteves e Lusuardi. Gilardino ripropone dal primo minuto Meister, preferendolo a Moreo per fare coppia con Nzola. Dentro anche un altro giocatore offensivo come Tramoni a discapito di un centrocampista, con Akinsamiro e Aebischer chiamati a reggere la mediana. Conferma al centro della difesa per il quarantenne Albiol.20:36

PILLOLA STATISTICA: Rafael Leão è andato a segno per due presenze casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2024 (contro Cagliari e Salernitana); da allora, il portoghese era rimasto a secco di reti in casa in campionato per 16 gare consecutive.21:22

Il Milan chiude in vantaggio il primo tempo a San Siro grazie al gol al 7' di Leao, capace di battere Semper con un tiro-cross dalla sinistra che non subisce deviazioni e finisce all'angolino basso. Dopo l'1-0, il Milan continua a fare la partita ma non mette più paura a Semper, mai chiamato a interventi difficili. Inoffensivo, invece, il Pisa che, nonostante la presenza di Tramoni e di due attaccanti, non è mai arrivato pericolosamente dalle parti di Maignan.21:37

CHE OCCASIONE PER NKUNKU! Leao riceve da Modric e imbuca per il francese, che controlla con il destro e prova la conclusione con il sinistro dall'interno dell'area. Canestrelli si allunga in scivolata e riesce a respingere.22:25

PREPARTITA

Milan - Pisa è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Pisa sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 143 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.2 Falli per cartellino 23.8 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2

Attualmente il Milan si trova 1° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Pisa si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Milan ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6; il Pisa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Milan ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Pisa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Bologna e il Verona ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 2-2 mentre Il Pisa ha incontrato il Verona pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 2 gol.

Milan e Pisa si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 10 volte, il Pisa non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Milan-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha affrontato il Pisa 12 volte in Serie A (10V, 2N), restando imbattuto in tutte le occasioni, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra contro cui non ha mai perso nella competizione.

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nel 75% delle partite di Serie A contro il Pisa (nove clean sheets su dodici sfide), la percentuale più alta per i rossoneri contro avversarie affrontate almeno cinque volte nella competizione.

Nelle ultime quattro sfide tra Milan e Pisa in casa dei rossoneri in Serie A ci sono stati solo tre gol, tutti per la squadra di casa (tre vittorie 1-0 e uno 0-0); i lombardi vantano una striscia aperta di clean sheets interni più lunga nella competizione solamente contro Avellino, Empoli (cinque) e Cesena (nove).

Il Milan ha raccolto 16 punti nelle prime sette giornate di Serie A: nelle quattro precedenti stagioni in cui una squadra di Allegri aveva fatto altrettanto, ha sempre vinto lo Scudetto (Juventus 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19). Inoltre, nelle sette volte in cui il Milan è partito così bene nell’era dei tre punti, ha sempre chiuso tra le prime tre (tre Scudetti, tre secondi posti e un terzo posto).

Il Milan è una delle due squadre con più clean sheets in questo campionato (quattro, come la Roma) ed è la formazione che finora ha concesso meno tiri agli avversari (62): in ben quattro partite su sette, i rossoneri hanno subito appena sette o meno conclusioni, incluso l'ultimo match giocato contro la Fiorentina (appena cinque tiri della formazione toscana).

Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina, e non arriva a quattro successi interni di fila dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024: striscia di cinque in quel caso, con Stefano Pioli in panchina.

Il Pisa ha raccolto tre punti in Serie A finora (3N, 4P) - peggior partenza di sempre per i toscani nel massimo torneo - e ha mancato il successo nelle prime sette gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1983/84 (4N, 3P) - in quel caso pareggiò all'ottava giornata.

Il Pisa ha subito otto gol nelle prime tre trasferte di questo campionato e dopo le prime tre gare esterne di Serie A non ha mai fatto peggio (otto anche nel 1968/69 e nel 1990/91); dopo quattro trasferte i nerazzurri hanno fatto peggio solo in quelle due stesse stagioni (10 reti concesse nel 1968/69 e 12 nel 1990/91).

Nell’ultimo turno, Rafael Leão ha ritrovato il gol al Meazza in Serie A, a 512 giorni dall'ultima rete casalinga (25 maggio 2024); nelle due precedenti occasioni in cui aveva segnato in casa, aveva replicato anche nella gara interna successiva: contro Salernitana e Cagliari nel maggio 2024, e contro Atalanta e Lecce tra febbraio e aprile dello stesso anno. Tuttavia, il portoghese ha realizzato solo due reti nelle ultime 12 gare contro squadre neopromosse nella competizione.

Nelle cinque sfide contro il Milan in Serie A, M'Bala Nzola non ha né segnato né fornito assist: considerando le squadre contro cui non ha partecipato ad alcuna marcatura nella competizione, l'attaccante nerazzurro ha disputato più minuti solo contro la Juventus (370) che contro i rossoneri (301).

