Tre punti importanti, ancora in trasferta, per il Bologna che emerge dalle acque torbide della classifica, secondo ko di fila invece per il Cagliari. Match non spettacolare e con poche occasioni: i felsinei sfruttano le proprie nella ripresa con il colpo di testa da corner (battuto da Miranda) di Casale e il rigore conquistato e poi trasformato da Bernardeschi.

Il Cagliari ha subito quattro gol nell’ultima partita di Serie A, uno in più di quanti ne aveva concessi nelle precedenti sei gare nel torneo in corso (tre); inoltre, la squadra sarda ha subito gol per due partite consecutive per la prima volta in questo campionato. 14:38

Pisacane torna al 4-3-2-1: davanti il riferimento singolo sarà Mendy, con Maldini e Adopo a supporto. Seconda presenza dopo la Juventus per Massolin. Torna titolare anche Deiola, mentre a sorpresa va in panchina Yerry Mina: il capitano avrà Juan Rodríguez come partner in difesa.14:47

L’arbitro della sfida dell’Unipol Domus sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. I suoi assistenti saranno Dario Cecconi di Empoli e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. IV ufficiale Federico La Penna di Roma 1, VAR Manuel Volpi di Arezzo, AVAR Aleandro Di Paolo di Avezzano.15:00

Prima frazione non esattamente spettacolare tra Cagliari e Bologna: ritmi blandi e poca voglia di scoprirsi. Gli unici due squilli sono stati una girata acrobatica di Mendy, sul fondo, e un tiro da posizione molto defilata di Odgaard respinto da Caprile.15:49

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Bologna? La gara tra Cagliari e Bologna si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Cagliari - Bologna? L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Bologna sarà Manuel Volpi Dove si gioca Cagliari - Bologna? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Bologna? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Bologna? La gara tra Cagliari e Bologna si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Bologna? I marcatori del Bologna sono stati Nicolò Casale al 57' e Federico Bernardeschi al 80'

PREPARTITA

Cagliari - Bologna è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Bologna sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 47 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.5 Falli per cartellino 47.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 01-09-2026 Coppa Italia Parma-Cremonese 0-2 06-09-2026 Serie B Virtus Entella-Vicenza 2-2 13-09-2026 Serie A Napoli-Bologna 1-0 10-10-2026 Serie A Inter-Parma 3-0

Attualmente il Cagliari si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Bologna si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9; il Bologna ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Lecce e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 4-0 mentre Il Bologna ha incontrato l'Inter perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 2 gol.

Cagliari e Bologna si sono affrontate 70 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 22 volte, il Bologna ha vinto 25 volte mentre i pareggi sono stati 23.

Cagliari-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Cagliari, subendo un solo gol; si tratta dello stesso numero di clean sheet registrati nelle precedenti 14 gare contro i sardi. Gli emiliani sono inoltre reduci da due partite consecutive senza subire reti contro il Cagliari e solo una volta hanno registrato tre clean sheet di fila contro i sardi nel torneo: nel periodo tra marzo 2013 e marzo 2014.

Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro il Cagliari, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 21 (2V, 9N, 10P); si tratta già del record di vittorie esterne consecutive degli emiliani contro i sardi nel massimo campionato.

Il Cagliari ha subito quattro gol nell'ultima partita di Serie A, uno in più di quanti ne aveva concessi nelle precedenti sei gare nel torneo in corso (tre); inoltre, la squadra sarda ha subito gol per due partite consecutive per la prima volta in questo campionato.

Nelle ultime nove partite casalinghe in Serie A, il Cagliari ha pareggiato soltanto una volta (4V, 4P), in occasione dell'ultima giornata interna contro la Juventus; i sardi non registrano due pareggi consecutivi all'Unipol Domus dall'agosto 2024 (contro Roma e Como in quel caso).

Il Bologna ha sempre subito gol nelle ultime otto partite in Serie A; l'ultimo clean sheet risale allo scorso 17 maggio, nel successo per 1-0 contro l'Atalanta, allora guidata proprio dall'attuale tecnico dei rossoblù, Raffaele Palladino - negli ultimi 10 anni solo due volte il Bologna non ha collezionato nemmeno un clean sheet nelle prime otto gare stagionali di Serie A: nel 2020/21 e 2022/23.

Il Bologna non ha registrato alcun pareggio nelle ultime 12 trasferte di Serie A (8V 4P); l'ultimo segno X lontano dal Dall'Ara risale al 10 gennaio 2026 contro il Como (1-1). Tra le squadre presenti sia nella Serie A 2025/26 che in quella attuale, gli emiliani sono gli unici a non aver pareggiato alcuna gara esterna da metà gennaio in avanti.

Il Cagliari (258) e il Bologna (306) sono le due formazioni che hanno registrato il minor numero di passaggi nella trequarti avversaria in questa stagione di Serie A.

Il Bologna è l'unica squadra in questa Serie A a non avere ancora alcun giocatore con più di un gol all'attivo: i sei marcatori rossoblù in campionato sono infatti sei giocatori diversi.

Daniel Maldini ha segnato gli ultimi tre gol del Cagliari in Serie A; l'ultimo giocatore a registrare una striscia più lunga di gol consecutivi per il club sardo nella competizione è stato João Pedro (cinque) tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

Federico Bernardeschi ha segnato quattro gol contro il Cagliari in Serie A, contro nessuna avversaria ha realizzato più reti nel massimo campionato (al pari dell'Udinese); tuttavia, cinque delle sue sei partecipazioni attive contro i sardi nel torneo (anche due assist) sono arrivate nelle prime quattro sfide, con un solo gol realizzato nelle ultime sette.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: