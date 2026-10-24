Tre punti importanti, ancora in trasferta, per il Bologna che emerge dalle acque torbide della classifica, secondo ko di fila invece per il Cagliari. Match non spettacolare e con poche occasioni: i felsinei sfruttano le proprie nella ripresa con il colpo di testa da corner (battuto da Miranda) di Casale e il rigore conquistato e poi trasformato da Bernardeschi.
Nell'altra partita delle 15 il il Como batte 2-0 il Sassuolo grazie alla doppietta di Douvikas.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+3'
FINE PARTITA: CAGLIARI-BOLOGNA 0-2. Triplice fischio all'Unipol Domus.16:51
90'+1'
Libra calcia secco da fuori, blocca Caprile.16:49
90'
Tre minuti di recupero.16:49
88'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Bernardeschi, dentro Mbangula.16:47
86'
SOSTITUZIONE PER IL CAGLIARI. Fuori Aurelio, dentro Massolin.16:44
85'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Darmian, dentro Vitík.16:43
84'
Bernardeschi calcia la punizione da fermo cercando di sorprendere Caprile: la barriera salta in tempo e alza il pallone in corner.16:42
83'
Sgambetto di Adopo al limite dell'area ai danni di Cambiaghi: punizione per il Bologna.16:41
82'
Partita ora davvero in salita per il Cagliari.16:40
80'
Cagliari-BOLOGNA 0-2. Ha segnato Bernardeschi su rigore! Esecuzine perfetta: palla incrociata da una parte e Caprile dall'altra.
AMMONIZIONE PER IL CAGLIARI. Gagliardini in ritardo su Pobega. 16:13
54'
Punizione tagliatissima di Romano: Zortea anticipa di testa Adopo. Poi gioco fermato per una posizione di offside.16:12
50'
Mendy colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione scodellata in area da Romano. Pallone sul fondo. 16:08
49'
È partito forte il Bologna in questo inizio di ripresa, già tre corner conquistati. Provvidenziale l'anticipo di Obert, di testa, su Zortea.16:07
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia con due cambi nel Cagliari. 16:04
46'
SOSTITUZIONE PER IL CAGLIARI. Fuori Winks che sembrava pronto a ricominciare (problema alla schiena), dentro Gagliardini.16:04
46'
SOSTITUZIONE PER IL CAGLIARI. Fuori Ze Pedro, dentro Sugawara.16:02
All'intervallo risultato a reti bianche anche in Como-Sassuolo. 15:50
Prima frazione non esattamente spettacolare tra Cagliari e Bologna: ritmi blandi e poca voglia di scoprirsi. Gli unici due squilli sono stati una girata acrobatica di Mendy, sul fondo, e un tiro da posizione molto defilata di Odgaard respinto da Caprile.15:49
45'
FINE PRIMO TEMPO: CAGLIARI-BOLOGNA 0-0. Nemmeno un minuto di recupero. 15:49
43'
Mendy pericoloso sul cross basso di Obert, ma partiva da posizione irregolare. In ogni caso era stato efficace il taglia-fuori di Theate.15:44
42'
Match davvero molto bloccato in questo primo tempo. 15:43
38'
AMMONIZIONE PER IL CAGLIARI. Ze Pedro in netto ritardo su Cambiaghi.15:39
35'
Punizione di Bernardeschi dai 25 metri, non troppo angolata. Caprile blocca in due tempi. 15:52
32'
AMMONIZIONE PER IL BOLOGNA. Bernardeschi trattiene vistosamente Adopo. 15:32
30'
ODGAARD RISPONDE! Filtrante di Bernardeschi per il proprio centravanti che incrocia col destro da posizione molto defilata. Caprile respinge in angolo. 15:31
26'
GIRATA ACROBATICA DI MENDY! Super coordinazione sul cross morbido da sinistra di Adopo. Palla larga di un paio di metri ma primo squillo del match. 15:27
24'
Deiola ben appostato respinge un cross a mezza altezza da sinistra di Miranda.15:24
19'
Ha rischiato grosso il Cagliari nella costruzione dal basso: palla pericolosa per Caprile che pasticcia coi piedi. Poi si salvano i sardi. 15:20
18'
Ritimi molto bassi e partita tattica sin qui.15:18
13'
Corner tagliatissimo di Maldini. Theate libera dopo una serie di rimpalli, difesa del Bologna un po' in affanno. 15:13
12'
Casale chiude in area, in anticipo su Mendy. Aveva messo dentro dal fondo Maldini. 15:13
10'
Altra uscita di Caprile, attento a coprire le spalle ai propri difensori. 15:11
9'
Il Cagliari prova a prendere il controllo del gioco in questa fase.15:09
5'
Caprile esce fuori dalla propria area per anticipare Odgaard coi piedi. 15:06
3'
Primo duello tra Ze Pedro e Cambiaghi vinto dal terzino del Cagliari. 15:04
1'
È cominciata CAGLIARI-BOLOGNA. Buona partita a tutti!15:01
L’arbitro della sfida dell’Unipol Domus sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. I suoi assistenti saranno Dario Cecconi di Empoli e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. IV ufficiale Federico La Penna di Roma 1, VAR Manuel Volpi di Arezzo, AVAR Aleandro Di Paolo di Avezzano.15:00
A sorpresa Palladino sceglie Odgaard come unica punta, al centro dell'attacco completato da Bernardeschi e Cambiaghi.14:51
Pisacane torna al 4-3-2-1: davanti il riferimento singolo sarà Mendy, con Maldini e Adopo a supporto. Seconda presenza dopo la Juventus per Massolin. Torna titolare anche Deiola, mentre a sorpresa va in panchina Yerry Mina: il capitano avrà Juan Rodríguez come partner in difesa.14:47
FORMAZIONE BOLOGNA (3-4-3): Skorupski - Darmian, Casale, Theate - Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda - Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.14:44
FORMAZIONE CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile - Ze Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert - Romano, Winks, Massolin - Adopo, Maldini - Mendy.14:44
La squadra di Palladino è uscita sconfitta la settimana scorsa contro l'Inter, dopo aver fatto bene con Torino e Lecce. Felsinei in Sardegna in cerca di riscatto.14:41
Il Cagliari accoglie il Bologna per riprendersi dopo il 4-0 subito lunedì a Monza, un risultato che ha interrotto la striscia positiva di quattro partite con cui era riuscito a mettere insieme 10 punti in eccellente avvio di campionato14:40
Il Bologna ha sempre subito gol nelle ultime otto partite in Serie A; l’ultimo clean sheet risale allo scorso 17 maggio, nel successo per 1-0 contro l’Atalanta, allora guidata proprio dall’attuale tecnico dei rossoblù, Raffaele Palladino.14:38
Il Cagliari ha subito quattro gol nell’ultima partita di Serie A, uno in più di quanti ne aveva concessi nelle precedenti sei gare nel torneo in corso (tre); inoltre, la squadra sarda ha subito gol per due partite consecutive per la prima volta in questo campionato. 14:38
Sono 40 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Sardegna: 18 vittorie per il Cagliari (ultima 2-1, Serie A 2023/24), 14 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2017/18) e otto successi emiliani (ultimo 0-2, Serie A 2025/26).14:33
Benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Bologna, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A.14:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori14:31
La gara tra Cagliari e Bologna si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cagliari - Bologna?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Bologna sarà Manuel Volpi
Dove si gioca Cagliari - Bologna?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Bologna?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Bologna?
La gara tra Cagliari e Bologna si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Bologna?
I marcatori del Bologna sono stati Nicolò Casale al 57' e Federico Bernardeschi al 80'
PREPARTITA
Cagliari - Bologna è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Bologna sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
47
Fuorigioco
13
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
1
Espulsioni
0
Cartellini per partita
0.5
Falli per cartellino
47.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
01-09-2026
Coppa Italia
Parma-Cremonese 0-2
06-09-2026
Serie B
Virtus Entella-Vicenza 2-2
13-09-2026
Serie A
Napoli-Bologna 1-0
10-10-2026
Serie A
Inter-Parma 3-0
Attualmente il Cagliari si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Bologna si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 6 gol e ne ha subiti 9; il Bologna ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Lecce e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 4-0 mentre Il Bologna ha incontrato l'Inter perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 2 gol.
Cagliari e Bologna si sono affrontate 70 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 22 volte, il Bologna ha vinto 25 volte mentre i pareggi sono stati 23.
Cagliari-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Cagliari, subendo un solo gol; si tratta dello stesso numero di clean sheet registrati nelle precedenti 14 gare contro i sardi. Gli emiliani sono inoltre reduci da due partite consecutive senza subire reti contro il Cagliari e solo una volta hanno registrato tre clean sheet di fila contro i sardi nel torneo: nel periodo tra marzo 2013 e marzo 2014.
Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro il Cagliari, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 21 (2V, 9N, 10P); si tratta già del record di vittorie esterne consecutive degli emiliani contro i sardi nel massimo campionato.
Il Cagliari ha subito quattro gol nell'ultima partita di Serie A, uno in più di quanti ne aveva concessi nelle precedenti sei gare nel torneo in corso (tre); inoltre, la squadra sarda ha subito gol per due partite consecutive per la prima volta in questo campionato.
Nelle ultime nove partite casalinghe in Serie A, il Cagliari ha pareggiato soltanto una volta (4V, 4P), in occasione dell'ultima giornata interna contro la Juventus; i sardi non registrano due pareggi consecutivi all'Unipol Domus dall'agosto 2024 (contro Roma e Como in quel caso).
Il Bologna ha sempre subito gol nelle ultime otto partite in Serie A; l'ultimo clean sheet risale allo scorso 17 maggio, nel successo per 1-0 contro l'Atalanta, allora guidata proprio dall'attuale tecnico dei rossoblù, Raffaele Palladino - negli ultimi 10 anni solo due volte il Bologna non ha collezionato nemmeno un clean sheet nelle prime otto gare stagionali di Serie A: nel 2020/21 e 2022/23.
Il Bologna non ha registrato alcun pareggio nelle ultime 12 trasferte di Serie A (8V 4P); l'ultimo segno X lontano dal Dall'Ara risale al 10 gennaio 2026 contro il Como (1-1). Tra le squadre presenti sia nella Serie A 2025/26 che in quella attuale, gli emiliani sono gli unici a non aver pareggiato alcuna gara esterna da metà gennaio in avanti.
Il Cagliari (258) e il Bologna (306) sono le due formazioni che hanno registrato il minor numero di passaggi nella trequarti avversaria in questa stagione di Serie A.
Il Bologna è l'unica squadra in questa Serie A a non avere ancora alcun giocatore con più di un gol all'attivo: i sei marcatori rossoblù in campionato sono infatti sei giocatori diversi.
Daniel Maldini ha segnato gli ultimi tre gol del Cagliari in Serie A; l'ultimo giocatore a registrare una striscia più lunga di gol consecutivi per il club sardo nella competizione è stato João Pedro (cinque) tra dicembre 2020 e gennaio 2021.
Federico Bernardeschi ha segnato quattro gol contro il Cagliari in Serie A, contro nessuna avversaria ha realizzato più reti nel massimo campionato (al pari dell'Udinese); tuttavia, cinque delle sue sei partecipazioni attive contro i sardi nel torneo (anche due assist) sono arrivate nelle prime quattro sfide, con un solo gol realizzato nelle ultime sette.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: