Il Como supera 2-0 il Sassuolo e sale a quota 17 in classifica. Protagonista del match Douvikas, autore di una doppietta. L'attaccante greco al 49' sblocca il risultato e firma anche la rete del raddoppio al 60'. Assist di Caqueret e Kaiki.

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Sassuolo? La gara tra Como e Sassuolo si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Como - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Davide Di Marco Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Sassuolo sarà Marco Piccinini Dove si gioca Como - Sassuolo? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Sassuolo? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 3 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Como - Sassuolo? La gara tra Como e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Como - Sassuolo? I marcatori del Como sono stati Tasos Douvikas al 49', 60'

PREPARTITA

Como - Sassuolo è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Sassuolo sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 21 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.2 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2026 Serie A Sassuolo-Torino 2-1 03-09-2026 Coppa Italia Palermo-Mantova 5-2 12-09-2026 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-0 10-10-2026 Serie B Vicenza-Pisa 0-3

Attualmente il Como si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Sassuolo si trova 14° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Como ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; il Sassuolo ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Como ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Roma e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Milan e il Frosinon ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Como ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-3 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Frosinone perdendo 4-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol.

Como e Sassuolo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Como ha vinto 1 volta, il Sassuolo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Como-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra Serie A e Serie B, Como e Sassuolo si sono affrontate solo nella scorsa stagione, con un successo casalingo per parte: il Como ha vinto 2-0 il 28 novembre 2025, mentre il Sassuolo si è imposto 2-1 il 17 aprile 2026.

Il Como ha guadagnato 14 punti in questo campionato e solo nel 1950/51 aveva ottenuto almeno altrettanti punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A (14 anche in quel caso), considerando tre punti a vittoria da sempre. I lariani potrebbero raccogliere almeno 15 punti dopo otto match stagionali per la prima volta nella loro storia in Serie A.

Il Como ha subito un solo gol nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni; lo stesso numero di clean sheet registrato nelle precedenti nove gare interne nella competizione.

Il Sassuolo è l'unica squadra ad aver sempre sia segnato che subito gol in questa stagione di Serie A: 12 gol fatti e 14 subiti per i neroverdi, una media di 3.7 a partita in totale.

Il Sassuolo non vince da 10 trasferte di Serie A (3N, 7P) e solo una volta ha registrato una striscia negativa più lunga senza successi fuori casa nel massimo campionato: 15 match tra dicembre 2023 e settembre 2025.

Nonostante il Como abbia registrato 37 attacchi su azioni da almeno 10 passaggi in questa stagione di Serie A, più del doppio rispetto ai 16 del Sassuolo, i neroverdi hanno segnato due gol in seguito a sequenze di questo tipo, contro l'unico realizzato dai lariani.

Il Sassuolo è la squadra che ha commesso più errori che hanno portato a un gol in questa Serie A (sei); tra i singoli, Arijanet Muric guida questa speciale classifica con tre errori, tutti arrivati nelle sue ultime tre presenze in campionato.

Con il gol segnato contro la Fiorentina a 22 anni e 40 giorni, Nico Paz è diventato il terzo centrocampista più giovane a raggiungere quota 20 reti in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), preceduto soltanto da Domenico Morfeo (22 anni e 23 giorni) e Marek Hamsík (22 anni e 34 giorni). Arrivando a 22 anni e 46 giorni a questo match, potrebbe diventare il più giovane centrocampista a superare la soglia delle 20 reti nell'era dei tre punti a vittoria.

Tutti gli ultimi sei gol di Tasos Douvikas in Serie A sono arrivati in trasferta; l'attaccante del Como non segna allo stadio Giuseppe Sinigaglia in campionato da cinque partite, dopo che invece aveva trovato la rete in tre gare casalinghe consecutive - il suo ultimo gol in questo stadio in Serie A risale infatti allo scorso 22 marzo contro il Pisa.

Domenico Berardi ha trovato il gol nell'ultima giornata di Serie A e punta a segnare per due partite consecutive per la prima volta da novembre 2025; dal 2013/14 (sua prima stagione in gol in Serie A), solo Ciro Immobile (196) e Lautaro Martínez (136) hanno segnato più reti dell'attaccante del Sassuolo (132) nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: