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Como-Sassuolo: 2-0 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como
24 Ottobre 2026 ore 15:00
Como
2
Sassuolo
0
Partita finita
Arbitro: Davide Di Marco
  1. 49' 1-0 Tasos Douvikas
  2. 60' 2-0 Tasos Douvikas
0'
45'
90'
90'
94'

Il Como supera 2-0 il Sassuolo e sale a quota 17 in classifica. Protagonista del match Douvikas, autore di una doppietta. L'attaccante greco al 49' sblocca il risultato e firma anche la rete del raddoppio al 60'. Assist di Caqueret e Kaiki.

Nel prossimo turno di campionato per il Como impegno in trasferta sul campo del Torino, il Sassuolo ospiterà la Lazio.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Como-Sassuolo, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:57

  2. 90'+4'

    Fine partita! COMO-SASSUOLO 2-0 (49' e 60' Douvikas). 16:53

  3. 90'+3'

    OCCASIONE COMO! Chance per Ramon, lo spagnolo di sinistro da posizione favorevole non trova la porta. 16:52

  4. 90'+2'

    Segnalati quattro minuti di recupero, Kaiki guadagna una punizione.16:51

  5. 90'+1'

    Ammonito MILLA per gioco scorretto su Lipani.16:50

  7. 89'

    Sostituzione COMO: entra Lahdo esce Da Cunha.16:48

  8. 87'

    Ammonito VAN DER BREMPT per gioco scorretto su Caqueret.16:46

  9. 86'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Esposito esce Adzic.16:44

  10. 84'

    Cross di Volpato, Smolcic di testa anticipa Laurienté. 16:44

  11. 81'

    Calcio da fermo battuto da Volpato, Laurienté di testa non indirizza verso la porta. 16:40

  13. 77'

    Kaiki continua a sfornare cross, Caqueret di testa riesce solo a sfiorare. 16:36

  14. 74'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Volpato esce Berardi.16:32

  15. 71'

    OCCASIONE COMO! Recupero alto del Como, Milla in area non inquadra il bersaglio. 16:29

  16. 70'

    Spinge Kaiki sulla fascia sinistra, corner per il Como. 16:28

  17. 67'

    Sostituzione COMO: entra Smolcic esce Couto.16:26

  19. 65'

    Ammonito COUTO per gioco scorretto su Bakola.16:24

  20. 63'

    Ammonito BERARDI per proteste.16:22

  21. 62'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Doig esce Obrador.16:21

  22. 62'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Lipani esce Matic.16:21

  23. 62'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Laurienté esce Dominguez.16:21

  25. 60'

    GOL! COMO-Sassuolo 2-0! Rete di Douvikas. Kaiki serve Douvikas, l'attaccante greco con una deviazione in spaccata da centro area batte Turati per la seconda volta.

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas16:20

    Tasos Douvikas
  26. 60'

    Calcio piazzato battuto da Milla, nessuno tocca, pallone vicino al palo. 16:22

  27. 58'

    Da Cunha in verticale per Douvikas, Turati raccoglie la sfera. 16:17

  28. 55'

    Destro di Ramon da fuori area, pallone molto alto oltre la traversa. 16:14

  29. 53'

    OCCASIONE COMO! Addai calcia da posizione decentrata, Turati c'è, poi Van der Brempt chiude su Caqueret. 16:12

  31. 51'

    Couto dolorante dopo un contrasto con Bowie, nulla di serio. 16:10

  32. 49'

    GOL! COMO-Sassuolo 1-0! Rete di Douvikas. Cross rasoterra di Caqueret, Douvikas insacca da pochi passi dalla porta.

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas16:09

    Tasos Douvikas
  33. 48'

    Tre i cambi effettuati da Fabregas: Addai va a destra, Caqueret sul lato opposto. 16:06

  34. 46'

    Inizio secondo tempo di COMO-SASSUOLO! 16:05

  35. 46'

    Sostituzione COMO: entra Ramon esce Kambwala.16:04

  37. 46'

    Sostituzione COMO: entra Addai esce Baturina.16:04

  38. 46'

    Sostituzione COMO: entra Milla esce Ricci.16:04

  39. Termina a reti bianche il primo tempo tra Como e Sassuolo, gara in equilibrio. Padroni di casa pericolosi con Douvikas e Caqueret, gol annullato a Da Cunha. 15:50

  40. 45'+1'

    Fine primo tempo: COMO-SASSUOLO 0-0! Si va al riposo senza reti. 15:48

  41. 44'

    Calcio piazzato battuto da Ricci, svetta Kambwala ma il difensore è in fuorigioco. 15:46

  43. 41'

    Rete di Bakola, ma l'azione è viziata da una evidente posizione irregolare di Bowie.15:44

  44. 38'

    Traversone da sinistra di Obrador, Kempf di testa libera l'area di rigore. 15:40

  45. 34'

    Il Sassuolo si distende in avanti: va al tiro Bowie dal limite, deviato in calcio d'angolo. 15:36

  46. 32'

    Possesso gestito dal Sassuolo, il Como non concede varchi. 15:34

  47. 29'

    Ripartenza del Sassuolo, Kaiki mura il cross di Dominguez con un tocco di braccio in caduta non punibile. 15:31

  49. 26'

    Ritmo di gioco in campo non elevato, il risultato non si sblocca. 15:28

  50. 23'

    Squillo del Como: Caqueret trova un varco in area ma calcia con poca forza, blocca Turati. 15:26

  51. 22'

    Fraseggio prolungato del Como, rimpallo sfavorevole per Baturina. 15:24

  52. 19'

    Dominguez in area ci prova con un tiro a giro, pallone largo. 15:20

  53. 17'

    OCCASIONE COMO! Opportunità per Douvikas, Turati fa buona guardia. 15:19

  55. 16'

    Sassuolo in avanti: combinazione aerea tra Dominguez e Adzic, si chiude la difesa del Como. 15:20

  56. 16'

    Conclusione centrale di Baturina sugli sviluppi di un corner, comoda la presa di Turati. 15:20

  57. 15'

    Como pericoloso: cross di Couto, Douvikas da posizione defilata colpisce la parte esterna del palo. 15:17

  58. 13'

    Dominguez non trova spazio sulla sinistra, chiude Kambwala.15:15

  59. 10'

    Punizione dalla trequarti per il Sassuolo, Perrone in ritardo su Bakola.15:12

  61. 7'

    Da Cunha in gol, ma il francese scatta da una posizione millimetrica di fuorigioco. 15:52

  62. 5'

    Tiro da fuori area di Baturina deviato da Caleta-Car, corner per il Como. 15:07

  63. 3'

    Da Cunha parte largo a destra, Caqueret alle spalle di Douvikas. 15:05

  64. 1'

    Inizio primo tempo di COMO-SASSUOLO!15:02

  65. Le scelte di Aquilani: in avanti il tridente con Bowie, Berardi e Dominguez. Matic davanti alla difesa, Adzic e Bakola ai suoi lati. Tra i pali c'è Turati.14:14

  67. Le scelte di Fabregas: Douvikas al centro dell'attacco, riposa Nico Paz, spazio a Caqueret e Baturina. Perrone e Ricci in mediana, in difesa c'è Kambwala.14:18

  68. Panchina SASSUOLO: Muric, Satalino, Cinquegrano, Odenthal, Walukiewicz, Ghion, Doig, Lipani, Thorstvedt, Sulemana, Volpato, Skjellerup, Laurienté, Pierini, Esposito.14:19

  69. Panchina COMO: Vigorito, Sanchez, Valle, Milla, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Nico Paz, Smolcic, Addai, Ramon.14:22

  70. Formazione SASSUOLO (4-3-3): Turati - Van der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador - Adzic, Matic, Bakola - Berardi, Bowie, Dominguez.15:02

  71. Formazione COMO (4-2-3-1): Butez - Couto, Kawabala, Kempf, Kaiki - Perrone, Ricci - Da Cunha, Caqueret, Baturina - Douvikas.15:03

  73. Manca poco all'inizio di Como-Sassuolo. Direzione di gara affidata all'arbitro Di Marco.14:06

  74. Benvenuti alla diretta della partita della 8^ giornata di Serie A, si affrontano Como e Sassuolo.14:06

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giuseppe Sinigaglia
    Città: Como
    Capienza: 13602 spettatori14:06

    Giuseppe Sinigaglia Fonte: Gettyimages

Formazioni Como - Sassuolo

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Como - Sassuolo?
La gara tra Como e Sassuolo si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Como - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Sassuolo sarà Marco Piccinini
Dove si gioca Como - Sassuolo?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Sassuolo?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 3 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Como - Sassuolo?
La gara tra Como e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Como - Sassuolo?
I marcatori del Como sono stati Tasos Douvikas al 49', 60'
PREPARTITA

Como - Sassuolo è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
Arbitro di Como - Sassuolo sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Davide Di Marco

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati21
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni4
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino5.2

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2026 Serie A Sassuolo-Torino 2-1
03-09-2026 Coppa Italia Palermo-Mantova 5-2
12-09-2026 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-0
10-10-2026 Serie B Vicenza-Pisa 0-3

Attualmente il Como si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Sassuolo si trova 14° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
Il Como ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; il Sassuolo ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Como ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Roma e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Milan e il Frosinon ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Como ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-3 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Frosinone perdendo 4-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol.

Como e Sassuolo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Como ha vinto 1 volta, il Sassuolo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Como-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Tra Serie A e Serie B, Como e Sassuolo si sono affrontate solo nella scorsa stagione, con un successo casalingo per parte: il Como ha vinto 2-0 il 28 novembre 2025, mentre il Sassuolo si è imposto 2-1 il 17 aprile 2026.
  • Il Como ha guadagnato 14 punti in questo campionato e solo nel 1950/51 aveva ottenuto almeno altrettanti punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A (14 anche in quel caso), considerando tre punti a vittoria da sempre. I lariani potrebbero raccogliere almeno 15 punti dopo otto match stagionali per la prima volta nella loro storia in Serie A.
  • Il Como ha subito un solo gol nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni; lo stesso numero di clean sheet registrato nelle precedenti nove gare interne nella competizione.
  • Il Sassuolo è l'unica squadra ad aver sempre sia segnato che subito gol in questa stagione di Serie A: 12 gol fatti e 14 subiti per i neroverdi, una media di 3.7 a partita in totale.
  • Il Sassuolo non vince da 10 trasferte di Serie A (3N, 7P) e solo una volta ha registrato una striscia negativa più lunga senza successi fuori casa nel massimo campionato: 15 match tra dicembre 2023 e settembre 2025.
  • Nonostante il Como abbia registrato 37 attacchi su azioni da almeno 10 passaggi in questa stagione di Serie A, più del doppio rispetto ai 16 del Sassuolo, i neroverdi hanno segnato due gol in seguito a sequenze di questo tipo, contro l'unico realizzato dai lariani.
  • Il Sassuolo è la squadra che ha commesso più errori che hanno portato a un gol in questa Serie A (sei); tra i singoli, Arijanet Muric guida questa speciale classifica con tre errori, tutti arrivati nelle sue ultime tre presenze in campionato.
  • Con il gol segnato contro la Fiorentina a 22 anni e 40 giorni, Nico Paz è diventato il terzo centrocampista più giovane a raggiungere quota 20 reti in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), preceduto soltanto da Domenico Morfeo (22 anni e 23 giorni) e Marek Hamsík (22 anni e 34 giorni). Arrivando a 22 anni e 46 giorni a questo match, potrebbe diventare il più giovane centrocampista a superare la soglia delle 20 reti nell'era dei tre punti a vittoria.
  • Tutti gli ultimi sei gol di Tasos Douvikas in Serie A sono arrivati in trasferta; l'attaccante del Como non segna allo stadio Giuseppe Sinigaglia in campionato da cinque partite, dopo che invece aveva trovato la rete in tre gare casalinghe consecutive - il suo ultimo gol in questo stadio in Serie A risale infatti allo scorso 22 marzo contro il Pisa.
  • Domenico Berardi ha trovato il gol nell'ultima giornata di Serie A e punta a segnare per due partite consecutive per la prima volta da novembre 2025; dal 2013/14 (sua prima stagione in gol in Serie A), solo Ciro Immobile (196) e Lautaro Martínez (136) hanno segnato più reti dell'attaccante del Sassuolo (132) nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ComoSassuolo
Partite giocate77
Numero di partite vinte42
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1212
Gol totali subiti714
Media gol subiti per partita1.02.0
Percentuale possesso palla61.047.7
Numero totale di passaggi41603165
Numero totale di passaggi riusciti37292745
Tiri nello specchio della porta4845
Percentuale di tiri in porta44.956.2
Numero totale di cross133100
Numero medio di cross riusciti3930
Duelli per partita vinti344297
Duelli per partita persi283291
Corner subiti3244
Corner guadagnati5130
Numero di punizioni a favore7181
Numero di punizioni concesse6068
Tackle totali127117
Percentuale di successo nei tackle55.963.2
Fuorigiochi totali816
Numero totale di cartellini gialli910
Numero totale di cartellini rossi00

Como - Sassuolo Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Inter19
  2. Lazio19
  3. Roma17
  4. Como17
  5. Milan15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela7
  2. Antonio Raimondo7
  3. Donyell Malen6
  4. Tasos Douvikas5
  5. Nikola Krstovic4
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