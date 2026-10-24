Lazio che inizia come aveva lasciato il primo tempo, facendo la partita.21:54
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:52
46'
Sostituzione PARMA: esce Vincent Sierro, entra Adrián Bernabé21:48
46'
Sostituzione LAZIO: esce Oliver Provstgaard, entra Diogo Leite21:48
Lazio e Parma vanno negli spogliatoi sullo 0-0: locali a fare la partita, ma il Parma sfiora con Romero e Touré. Nel finale segna Isaksen ma il VAR gli annulla il gol per fuorigioco.21:34
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LAZIO - PARMA! 0-0 il parziale.21:32
45'+1'
Corvi blocca su Floriani, che aveva preso al tempo a Valeri: ancora attento il portiere ducale.21:32
45'
Un minuto di recupero.21:31
44'
CORVI IN ANGOLO! Taylor prova a sorprendere il giovane portiere, che salva i suoi.21:29
42'
ANNULLATO IL GOL ALLA LAZIO! Isaksen realizza dopo la verticale di Noslin, ma il VAR annulla per fuorigioco.21:27
41'
Noslin cerca il colpo di testa sul pallone di Nuno Tavares, senza creare problemi a Corvi.21:26
40'
Ora spinge la Lazio, partita che comunque che offre emozioni.21:25
38'
AMMONITO Vincent Sierro. Fallo su Isaksen dopo una alla persa sanguinosa di Ordoñez21:24
37'
Noslin cerca in area Frattesi, chiude la difesa ducale.21:21
36'
Romero non si capisce con Touré, sprecando una buona ripartenza.21:21
34'
Altro pallone morbido di Valeri, Romero non ci arriva per poco.21:20
33'
70% di possesso palla della Lazio, ma é il Parma ad avere avuto le occasioni migliori.21:19
31'
Diego Carlos duro su Zaccagni, intervento pericoloso ma non cattivo.21:17
30'
AMMONITO Oliver Provstgaard. Fallo su uno scatenato Romero. 21:16
30'
Buon momento ora per il Parma, dopo aver sofferto le avanzate della Lazio.21:15
29'
Conclusione di Delprato da buona posizione, palla strozzata che termina a lato.21:13
28'
Buon ritmo in questo primo tempo, cross di Valeri respinto.21:12
26'
ROMERO! Altra occasione per la punta, altra grande risposta di Mandas!21:12
24'
TRAVERSA DELLA LAZIO! Colpo di testa di Isaksen sul pallone di Tavares, si salva il Parma con il legno alto!21:10
22'
Conclusione provata da Sutalo dalla distanza, blocca Corvi in due tempi.21:09
20'
Gran intervento in chiusura di Drobnic che manda ancora in angolo. Buon momento della Lazio.21:06
19'
Lazio che si sta facendo vedere ora in avanti, con il Parma chiuso sulla sua trequarti.21:04
18'
ISAKSEN! Altro colpo di testa della Lazio, Valeri sul palo opposto allontana in spaccata21:04
15'
ATTENZIONE A FRATTESI! Cross di Zaccagni, colpo di testa dell'ex Inter che manda a lato.21:03
14'
Bene il Parma in pressione, Touré recupera su Sutalo ma il croato ritorna.21:01
12'
Prima discesa di Nuno Tavares, che non trova compagni con il cross.20:56
10'
Sembra che non verranno presi provvedimenti per il precedente tocco di Troilo su Frattesi, nonostante le proteste locali.20:56
9'
ALTRO MIRACOLO DI MANDAS! Colpo di testa di Touré sul cross di Valeri, palla deviata in angolo!20:54
9'
Frattesi protesta per un intervento in area di Troilo, per ora si continua a giocare.20:54
7'
Angolo per il Parma, Troilo trova il colpo di testa ma non la porta.20:52
6'
ROMERO! Contropiede per il Parma, accelerazione della punta che trova peró la grande uscita di Mandas!20:52
4'
Lazio che sta facendo subito la partita, Parma che attende.20:50
3'
Cross di Zaccagni, Isaksen solo sfiora, con Floriani che riparte.20:48
2'
Parma con Troilo e non Diego Carlos al centro, Delprato invece sará a centrocampo.20:47
1'
INIZIA LAZIO - PARMA!20:46
Arbitro del match Alberto Ruben Arena.20:35
Gilardino con il 3-5-2, in attacco Romero e Touré, Delprato da quinto di destra, con Ordoñez, Sierro e Keita in mediana. IN difesa l'esperto Diego Carlos.20:12
Gattuso che si affida al suo undici, con Noslin da prima punta accompagnato da Isaksen e Zacccagni. Frattesi ad inserirsi, Taylor a gestire, Belahyane davanti a una difesa che vede Nuno Tavares in ottima forma.20:10
La formazione del PARMA (3-5-2), Corvi - Diego Carlos, Troilo, Drobnic - Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri - Romero, Touré19:45
Sono ufficiali le formazioni del match: LAZIO (4-3-3), Mandas - Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares - Frattesi, Belahyane, Taylor - Isaksen, Noslin, Zaccagni.19:44
la lanciatissima Lazio di Gattuso, in testa alla classifica con l'Inter e ancora imbattuta in campionato, ospita un Parma alla ricerca di punti sotto la nuova gestione Gilardino.19:43
Benvenuti e benvenute alla sfida tra Lazio e Parma, valevole per la ottava giornata di Serie A.19:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori19:39
La gara tra Lazio e Parma si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Lazio - Parma?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Parma sarà Alberto Santoro
Dove si gioca Lazio - Parma?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Parma?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Lazio - Parma?
La gara tra Lazio e Parma si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Parma?
I marcatori della Lazio sono stati Kenneth Taylor al 50' mentre il marcatore del Parma è stato Diego Carlos(A) (autogol) al 58' e Simone Lontani al 95'
PREPARTITA
Lazio - Parma è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Parma sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Alberto Arena
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
41
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.5
Falli per cartellino
13.6
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2026
Coppa Italia
Palermo-Lecce 2-0
22-08-2026
Serie A
Udinese-Como 1-1
30-08-2026
Serie B
Pisa-Catanzaro 2-1
12-09-2026
Serie A
Atalanta-Cagliari 1-2
11-10-2026
Serie B
Modena-Verona 3-2
Attualmente la Lazio si trova 1° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte). La Lazio ha segnato 16 gol e ne ha subiti 5; il Parma ha segnato 5 gol e ne ha subiti 15.
In casa la Lazio ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Monza e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Inter e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 0-3 mentre Il Parma ha incontrato il Torino perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Simone Lontani con 2 gol.
Lazio e Parma si sono affrontate 58 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 27 volte, il Parma ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Lazio-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 16 sfide contro il Parma in Serie A (11V, 4N); l'unico successo dei crociati nel periodo contro i biancocelesti è arrivato il 1° dicembre 2024 (3-1 al Tardini).
La Lazio ha segnato in ciascuna delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma, la striscia aperta più lunga di gare consecutive in gol contro una singola avversaria per i biancocelesti; l'ultimo precedente tra le due squadre in cui la Lazio non ha trovato la rete risale all'aprile 2013 (0-0).
La Lazio è imbattuta nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Parma (8V 2N); tra le squadre attualmente nel massimo campionato, i biancocelesti vantano una striscia aperta di imbattibilità interna più lunga solamente contro Cagliari (14) e Venezia (12).
La Lazio ha raccolto 19 punti nelle prime sette partite di questo campionato di Serie A (6V 1N), il miglior avvio di sempre nella storia del club nel massimo campionato. Inoltre, Gennaro Gattuso è diventato il primo allenatore nella storia della Lazio a vincere sei delle sue prime sette gare sulla panchina biancoceleste in Serie A.
Il Parma ha perso cinque delle sette partite in questo campionato (1V, 1N); solo in due occasioni nella sua storia in Serie A ha registrato più sconfitte dopo le prime otto gare: sei nel 2006/07 e sette nel 2014/15.
Il Parma ha perso le ultime cinque trasferte in Serie A e solo tre volte ha registrato almeno sei sconfitte fuori casa di fila nel massimo campionato: sei nel periodo aprile 2021-agosto 2024, otto tra settembre 2014-febbraio 2015 e sette tra settembre-dicembre 2005.
La Lazio e la Roma sono le uniche due squadre a non aver ancora subito gol nel primo tempo in questa Serie A. Il Parma, avversario di giornata, è invece la formazione che ha segnato meno reti prima dell'intervallo nel campionato in corso, con un solo gol realizzato da David Romero contro il Genoa.
In questa Serie A, solo il Napoli (30) ha effettuato meno recuperi offensivi della Lazio (33); i biancocelesti hanno inoltre tentato solo tre conclusioni in seguito a queste azioni, dato che li vede condividere il primato negativo con Torino, Lecce e Genoa.
Tijjani Noslin ha segnato due gol contro il Parma in Serie A, suo record di marcature contro una singola avversaria nella competizione (due anche contro il Milan). Inoltre, l'attaccante della Lazio è, insieme a Marcus Thuram, uno dei due soli giocatori ad aver registrato almeno due gol e almeno due assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A.
Enrico Delprato ha segnato il suo ultimo gol in Serie A con il Parma proprio contro la Lazio, il 4 aprile 2026 all'Olimpico; la Lazio è una delle due sole squadre, insieme al Milan, contro cui il difensore ha realizzato due reti nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: