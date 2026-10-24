DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Parma? La gara tra Lazio e Parma si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Lazio - Parma? L'arbitro del match sarà Alberto Arena Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Parma sarà Alberto Santoro Dove si gioca Lazio - Parma? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Parma? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Lazio - Parma? La gara tra Lazio e Parma si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Parma? I marcatori della Lazio sono stati Kenneth Taylor al 50' mentre il marcatore del Parma è stato Diego Carlos(A) (autogol) al 58' e Simone Lontani al 95'

PREPARTITA

Lazio - Parma è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Parma sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 41 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.5 Falli per cartellino 13.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Palermo-Lecce 2-0 22-08-2026 Serie A Udinese-Como 1-1 30-08-2026 Serie B Pisa-Catanzaro 2-1 12-09-2026 Serie A Atalanta-Cagliari 1-2 11-10-2026 Serie B Modena-Verona 3-2

Attualmente la Lazio si trova 1° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte).

La Lazio ha segnato 16 gol e ne ha subiti 5; il Parma ha segnato 5 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Lazio ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Monza e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Inter e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 0-3 mentre Il Parma ha incontrato il Torino perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Simone Lontani con 2 gol.

Lazio e Parma si sono affrontate 58 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 27 volte, il Parma ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Lazio-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 16 sfide contro il Parma in Serie A (11V, 4N); l'unico successo dei crociati nel periodo contro i biancocelesti è arrivato il 1° dicembre 2024 (3-1 al Tardini).

La Lazio ha segnato in ciascuna delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma, la striscia aperta più lunga di gare consecutive in gol contro una singola avversaria per i biancocelesti; l'ultimo precedente tra le due squadre in cui la Lazio non ha trovato la rete risale all'aprile 2013 (0-0).

La Lazio è imbattuta nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Parma (8V 2N); tra le squadre attualmente nel massimo campionato, i biancocelesti vantano una striscia aperta di imbattibilità interna più lunga solamente contro Cagliari (14) e Venezia (12).

La Lazio ha raccolto 19 punti nelle prime sette partite di questo campionato di Serie A (6V 1N), il miglior avvio di sempre nella storia del club nel massimo campionato. Inoltre, Gennaro Gattuso è diventato il primo allenatore nella storia della Lazio a vincere sei delle sue prime sette gare sulla panchina biancoceleste in Serie A.

Il Parma ha perso cinque delle sette partite in questo campionato (1V, 1N); solo in due occasioni nella sua storia in Serie A ha registrato più sconfitte dopo le prime otto gare: sei nel 2006/07 e sette nel 2014/15.

Il Parma ha perso le ultime cinque trasferte in Serie A e solo tre volte ha registrato almeno sei sconfitte fuori casa di fila nel massimo campionato: sei nel periodo aprile 2021-agosto 2024, otto tra settembre 2014-febbraio 2015 e sette tra settembre-dicembre 2005.

La Lazio e la Roma sono le uniche due squadre a non aver ancora subito gol nel primo tempo in questa Serie A. Il Parma, avversario di giornata, è invece la formazione che ha segnato meno reti prima dell'intervallo nel campionato in corso, con un solo gol realizzato da David Romero contro il Genoa.

In questa Serie A, solo il Napoli (30) ha effettuato meno recuperi offensivi della Lazio (33); i biancocelesti hanno inoltre tentato solo tre conclusioni in seguito a queste azioni, dato che li vede condividere il primato negativo con Torino, Lecce e Genoa.

Tijjani Noslin ha segnato due gol contro il Parma in Serie A, suo record di marcature contro una singola avversaria nella competizione (due anche contro il Milan). Inoltre, l'attaccante della Lazio è, insieme a Marcus Thuram, uno dei due soli giocatori ad aver registrato almeno due gol e almeno due assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A.

Enrico Delprato ha segnato il suo ultimo gol in Serie A con il Parma proprio contro la Lazio, il 4 aprile 2026 all'Olimpico; la Lazio è una delle due sole squadre, insieme al Milan, contro cui il difensore ha realizzato due reti nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: