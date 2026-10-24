Dopo l'1-0 della prima frazione, Mc Tominay raddoppia al 48' ma la Roma non ci sta, accorcia le distanze con Soulé al minuto 69 e recupera il risultato al 74' con Balerdi. Proprio quando l'inerzia sembra tutta dalla parte dei giallorossi, McTominay rimette avanti il Napoli con una rasoiata all'83'. Sembra fatta per gli uomini di Allegri che però vengono puniti da un colpo di testa di Balerdi a un minuto dalla fine. Match pirotecnico che termina con un pareggio tutto sommato giusto.
Terzo pareggio in campionato per la Roma che mantiene la propria imbattibilità e tocca quota 18 punti, uno meno di Inter e Lazio che ora potranno provare ad allungare sui giallorossi. Per il Napoli sono 11 le lunghezze in classifica, come la Juventus che però ha una gara in meno.
Nel turno infrasettimanale gli uomini di Allegri saranno impegnati a Monza, quelli di Gasperini invece ospiteranno il Cagliari.
Possesso prolungato della Roma a ridosso dell'area napoletana, sofferenza per la squadra di Allegri.19:48
86'
Ammonito De Roon per proteste.19:45
84'
Sostituzione Roma: esce anche Gianluca Mancini, entra Daniele Ghilardi.19:44
84'
Sostituzione Roma: fuori Donyell Malen, dentro Rodrigo Mora.19:44
83'
GOL! NAPOLI-Roma 3-2! Rete di McTominay. Napoli che rimane sulla trequarti offensiva, Olivera tocca per McTominay che fulmina Gollini con una rasoiata di destro sul primo palo! Azzurri di nuovo avanti!
Sostituzione Napoli: esce Matteo Politano, al suo posto dentro Giovane.19:26
65'
Male apre a destra per Wesley, il brasiliano calcia in diagonale col destro, respinto in corner dalla difesa azzurra.19:25
61'
Balerdi ferma fallosamente una ripartenza di Hojlund e viene ammonito dal direttore di gara.19:21
60'
Soulé calcia col sinsitro dal limite, trovando una deviazione che manda la palla in corner.19:20
58'
Sostituzione Roma: fuori anche Niccolò Pisilli, entra Santiago Castro.19:18
58'
Sostituzione Roma: esce Mario Hermoso, entra Leonardo Balerdi.19:18
58'
Sostituzione Roma: fuori Devyne Rensch, dentro Nahuel Molina.19:18
57'
OCCASIONE NAPOLI! Errore di Wesley, Politano entra in area e prova il piatto basso per superare Gollini ma l'estremo difensore giallorosso respinge di piede!19:17
56'
Cristante perde palla sul lato corto della propria area, Politano prova il traversone senza guardare ma non ci sono compagni appostati per la deviazione.19:15
53'
De Roon cerca Malen con un cross basso dalla destra, Rafa Marin capisce tutto e manda la palla in corner con una scivolata perfetta in anticipo.19:12
52'
Sostituzione Napoli: fuori Benoît Badiashile, dentro Sam Beukema.19:11
51'
Problema fisico per Badiashile che non sembra in grado di proseguire.19:11
50'
Malen prova a dare una scossa ai suoi con un destro dalla distanza. C'è solo potenza nella conclusione dell'olandese che termina in curva.19:10
48'
GOL! NAPOLI-Roma 2-0! Rete di McTominay. Politano crossa dalla destra sul secondo palo dove irrompe McTominay, Gollini prova a respingere il colpo di testa dello scozzese ma la palla termina comunque oltre la linea di porta dopo il rimbalzo sul palo. Raddoppio partenopeo!
Roma molto propositiva in questo avvio di seconda frazione, il Napoli attende e prova a sfruttare le ripartenze.19:08
46'
Si ricomincia!19:08
Primo tempo denso di emozioni al Maradona con le due squadre che si affrontano a viso apertissimo. Ne vengono fuori occasioni da una parte e dall'altra ma l'unica palla a finire dentro è quella partita dal piede di Anguissa, bravo nell'infilare Gollini in acrobazia poco prima della mezz'ora. Nel finale, miracolo del portiere della Roma su Olivera con i giallorossi che, un minuto e mezzo dopo, colpiscono un palo clamoroso con Cristante.19:02
45'+2'
Fine primo tempo. Napoli in vantaggio grazie alla rovesciata di Anguissa al minuto 28.18:48
45'
Rensch viene ammonito per gioco scorretto.18:47
45'
PALO DI CRISTANTE! Colpo di testa in anticipo del centrocampista giallorosso e palla che si stampa sul palo lungo!18:47
44'
MIRACOLO DI GOLLINI! Hojlund va via in velocità a Mancini e crossa in area piccola per Olivera che calcia a botta sicura, trovando un riflesso pazzesco di Gollini. La palla danza a centimetri dalla riga di porta ma viene spazzata da De Roon.18:46
43'
Hermoso crossa basso dalla sinistra, chiudo in corner da Di Lorenzo.18:44
42'
Giropalla della Roma al limite dell'area campana, chiuso dal piattone di Cristante che non trova Malen e finisce tra le braccia di Meret.18:43
41'
OCCASIONE NAPOLI! Politano pennella da destra per Hojlund che prende ancora una volta il tempo a Ndicka ma non riesce a trovare lo specchio con la girata di testa!18:42
40'
Napoli che fatica tantissimo a uscire dalla propria trequarti in questa fase.18:41
40'
Attacca ancora la Roma con Wesley al traversone basso dalla sinistra, respinto dalla difesa di casa.18:41
38'
OCCASIONE ROMA! Soulé lancia l'azione giallorossa poi arriva a scambiare con Hermoso in area avversaria, l'ex Atletico calcia col piatto sinistro e sfiora il palo alla destra di Meret. Decisiva una deviazione partenopea.18:39
35'
OCCASIONE NAPOLI! Ripartenza dei padroni di casa con Lang che lancia De Bruyne nello spazio, Gollini è costretto a uscire dalla propria area per fermarlo e riesce a non farsi scavalcare toccando la palla col braccio ma senza aumentare il volume del proprio corpo.18:37
34'
Prende campo la Roma con la squadra di Allegri che ora bada quasi ed esclusivamente a difendersi.18:36
33'
Pisilli al cross dalla sinistra, deviato dalla difesa di casa e raccolto in presa da Meret.18:34
32'
Ritmi altissimi in questa prima parte di gara, finora senza respiro.18:33
30'
Entrata in netto ritardo di Cristante su Anguissa, Colombo estrae il giallo per il centrocampista della Roma.18:31
28'
GOL! NAPOLI-Roma 1-0! Rete di Anguissa. Politano crossa tagliato in area col sinistro, De Roon respinge corto di testa con Anguissa che si inventa un gol pazzesco in rovesciata di prima intenzione. Gollini può solo raccogliere la palla dal fondo della rete. Azzurri in vantaggio!
Punizione per il Napoli sulla trequarti offensiva. Politano è pronto al cross in area.18:29
27'
Politano crossa basso sul primo palo, Hojlund anticipa Ndicka ma non trova il tempo per la conclusione in area piccola.18:28
26'
Cross velenoso di Lang col destro dalla sinistra, la palla esce di un soffio alla sinistra di Gollini senza nessuna deviazione.18:27
25'
Doppio cross dalla destra da parte del Napoli, ci prova prima Politano, poi Di Lorenzo ma Gollini blocca tutto in presa bassa.18:27
24'
OCCASIONE ROMA! Soulé recupera palla sulla trequarti, alza la testa e serve Malen, tutto solo nel cuore dell'area avversaria. L'olandese non controlla alla perfezione e calcia basso col destro, trovando la respinta di Meret col corpo.18:26
24'
Malen ci prova col destro dal limite, respinto da Anguissa col corpo. Partita senza respiro fin qui.18:25
21'
CRISTANTE! Anticipo errato di De Bruyne su Cristante che si gira e calcia dal limite col destro, trovando solo l'esterno della rete.18:23
19'
Hojlund tocca per Lang al limite dell'area giallorossa, il numero 70 ci prova col destro ma chiude troppo l'angolo e non trova lo specchio.18:20
16'
Cross di Soulé per Malen, anticipato dalla difesa del Napoli, sul pallone arriva Wesley che ci prova in girata col destro ma colpisce Di Lorenzo.18:18
15'
Cross di Politano dalla destra, Lang viene anticipato da Mancini. Buon Napoli in questo avvio di gara.18:16
14'
Sinistro dal limite di Politano, completamente fuori misura.18:15
13'
OCCASIONE NAPOLI! Di Lorenzo crossa rasoterra sul secondo palo, Lang viene anticipato da Ndicka in area piccola, la palla rimpalla su Hojlund e finisce fuori!18:15
10'
Confusione in area giallorossa, Badiashile ci prova col destro ma trova un muro davanti a sé. Si ferma però tutto per un fallo precedente su Cristante.18:11
9'
Incursione centrale di De Bruyne che tocca in are per Hojlund, tenuto in area da Mancini e chiuso da Soulé in corner.18:11
9'
Suolé cerca il sinistro a giro da dentro l'area napoletana, palla fuori di molto alla destra di Meret.18:10
8'
Olivera sale a sinistra e prova a verticalizzare per Lang, anticipato da Rensch.18:09
6'
Cross morbido di Soulé dalla destra, Rafa Marin lo appoggia di petto all'indietro per Meret.18:08
5'
Hojlund si porta la palla sul destro al limite dell'area avversaria ma viene fermato da De Roon proprio al momento della conclusione.18:07
4'
Entrata in netto ritardo di Rafa Marin su Wesley, arriva il giallo per il difensore spagnolo.18:05
3'
Cross dalla destra di Politano per Lang, anticipato da Mancini.18:04
2'
Pressione di Anguissa su Hermoso che si affida a Gollini col retropassaggio, il portiere non trema col pallone tra i piedi e libera la propria area.18:03
Si comincia!18:01
Dirige il match Colombo con Bindoni e Rossi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sacchi mentre in sala VAR ci sono Aureliano e Meraviglia.17:50
Assenze pesanti in casa Roma con Dybala, Pellegrini, Koné e Svilar out. Gasperini sceglie Cristante a supporto del rientrante Malen con Soulé. Da verificare però se l'ex Atalanta agirà sulla trequarti o nella sua consueta posizione in mezzo al campo. De Roon e Pisilli completano la mediana mentre sugli esterni Rensch fa rifiatare Molina, a sinistra torna titolare Wesley. Tra i pali c'è ancora Gollini mentre davanti a lui tornano Mancini e Ndicka con Hermoso braccetto di sinistra.17:48
Allegri sceglie la continuità e opta ancora per un centrocampo senza Lobotka dal 1'. In mezzo ci saranno infatti, come contro il Bodo/Glimt, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Conferme anche in attacco dove si rivede il trio Politano-Hojlund-Lang. In difesa, davanti a Meret, c'è Badiashile con Rafa Marin, sulla destra capitan Di Lorenzo mentre a sinistra Olivera vince il ballottaggio con Spinazzola.17:45
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-4-2-1 per i giallorossi. Gollini - Mancini, Ndicka, Hermoso - Rensch, De Roon, Cristante, Wesley - Soulé, Pisilli - Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Castro, Molina, Balerdi, Lulli, Mora, Ghilardi, Di Nunzio, Camara.18:01
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: azzurri in campo con il 4-3-3. Meret - Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera - Anguissa, De Bruyne, McTominay - Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, Lucca, Giovane, Vergara, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Lobotka.17:37
Il big match di giornata vede il Napoli di Allegri ospitare la Roma di Gasperini al Diego Armando Maradona. Le due squadre sono reduci dalle vittorie settimanali in Champions e andranno a caccia di tre punti fondamentali per il proprio percorso in campionato, sin qui in chiaroscuro per i padroni di casa, decimi con dieci punti, ma più che positivo per gli ospiti, ancora imbattuti e a meno due dalla vetta occupata da Inter e Lazio. Fischio d'inizio alle ore 18.17:33
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Roma, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026/27.13:33
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori13:33
La gara tra Napoli e Roma si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Napoli - Roma?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Roma sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Napoli - Roma?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Roma?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Roma?
La gara tra Napoli e Roma si è conclusa con il risultato di 3-3
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Roma?
I marcatori del Napoli sono stati Frank Anguissa al 28', Scott McTominay al 48' e 83' mentre i marcatori della Roma sono stati Matías Soulé al 69', Leonardo Balerdi al 74' e 89'
PREPARTITA
Napoli - Roma è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Roma sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
9.5
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2026
Serie B
Mantova-Empoli 3-1
05-09-2026
Serie A
Roma-Atalanta 2-1
20-09-2026
Serie B
Verona-Vicenza 2-1
18-10-2026
Serie B
Sampdoria-Arezzo 1-2
Attualmente il Napoli si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Il Napoli ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10; la Roma ha segnato 19 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Napoli ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Frosinone e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Como e il Genoa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato il Genoa vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol.
Napoli e Roma si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, la Roma ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 55.
Napoli-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli ha pareggiato 55 partite di Serie A contro la Roma (50V, 53P); solo contro il Torino (56) ha registrato più pareggi nella sua storia nel massimo campionato.
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A contro la Roma (4V 4N); non registrava una striscia interna senza sconfitta più lunga contro i giallorossi nel torneo dal periodo tra il 1971 e il 1982, quando arrivò a 11 gare (10V 1N).
Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo l'Atalanta (otto) ha vinto più trasferte contro il Napoli in Serie A rispetto alla Roma (sette, a pari merito con Fiorentina, Juventus e Lazio) - nove successi partenopei e otto pareggi completano il quadro; tuttavia i giallorossi non vincono in casa del Napoli in campionato dal 3 marzo 2018 (4-2).
Il Napoli ha perso tre delle prime sette partite in questa Serie A (3V 1N 3P); l'ultima volta che aveva registrato almeno tre sconfitte nelle prime sette gare di campionato risaliva alla stagione 2009/10 (quattro in quel caso) - in quell'occasione Roberto Donadoni fu esonerato proprio dopo il settimo match e arrivò Walter Mazzarri.
Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A; i partenopei non registrano tre clean sheet consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona in campionato da settembre-ottobre 2021.
La Roma ha conquistato 17 punti in questa Serie A (5V 2N), registrando la sua miglior partenza dopo sette partite a partire dal 2014/15 (18 punti). In caso di vittoria contro il Napoli, i giallorossi raggiungerebbero quota 20 punti, il loro terzo miglior risultato di sempre dopo otto gare di Serie A, dietro solo ai 21 punti del 2000/01 e ai 24 del 2013/14.
La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime tre trasferte di questo campionato; nella loro storia in Serie A, i giallorossi sono riusciti a non subire gol nelle prime quattro gare esterne stagionali solamente nel 2017/18.
Con le reti di Santiago Castro e Emanuele Lulli, la Roma ha raggiunto quota quattro marcatori nati dal 2004 in avanti in questa Serie A; nessuna squadra ne conta di più, con il Como e il Monza che detengono lo stesso primato.
La Roma è l'avversaria contro cui Rasmus Højlund ha disputato più minuti (223) in Serie A senza segnare. Quella giallorossa, però, è l'unica formazione contro cui l'attaccante danese ha fornito più di un assist nel torneo (due).
Emanuele Lulli ha raggiunto le cinque gare da titolare in questa Serie A all'età di 19 anni e 61 giorni e potrebbe superarle a 19 anni e 68 giorni; tra gli esordienti nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo Marquinhos (18 anni e 181 giorni) ha superato tale soglia con la maglia della Roma a un'età inferiore nel massimo campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: