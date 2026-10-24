Terzo pareggio in campionato per la Roma che mantiene la propria imbattibilità e tocca quota 18 punti, uno meno di Inter e Lazio che ora potranno provare ad allungare sui giallorossi. Per il Napoli sono 11 le lunghezze in classifica, come la Juventus che però ha una gara in meno.

Il big match di giornata vede il Napoli di Allegri ospitare la Roma di Gasperini al Diego Armando Maradona. Le due squadre sono reduci dalle vittorie settimanali in Champions e andranno a caccia di tre punti fondamentali per il proprio percorso in campionato, sin qui in chiaroscuro per i padroni di casa, decimi con dieci punti, ma più che positivo per gli ospiti, ancora imbattuti e a meno due dalla vetta occupata da Inter e Lazio. Fischio d'inizio alle ore 18.17:33

Allegri sceglie la continuità e opta ancora per un centrocampo senza Lobotka dal 1'. In mezzo ci saranno infatti, come contro il Bodo/Glimt, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Conferme anche in attacco dove si rivede il trio Politano-Hojlund-Lang. In difesa, davanti a Meret, c'è Badiashile con Rafa Marin, sulla destra capitan Di Lorenzo mentre a sinistra Olivera vince il ballottaggio con Spinazzola.17:45

Assenze pesanti in casa Roma con Dybala, Pellegrini, Koné e Svilar out. Gasperini sceglie Cristante a supporto del rientrante Malen con Soulé. Da verificare però se l'ex Atalanta agirà sulla trequarti o nella sua consueta posizione in mezzo al campo. De Roon e Pisilli completano la mediana mentre sugli esterni Rensch fa rifiatare Molina, a sinistra torna titolare Wesley. Tra i pali c'è ancora Gollini mentre davanti a lui tornano Mancini e Ndicka con Hermoso braccetto di sinistra.17:48

Dirige il match Colombo con Bindoni e Rossi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sacchi mentre in sala VAR ci sono Aureliano e Meraviglia.17:50

Primo tempo denso di emozioni al Maradona con le due squadre che si affrontano a viso apertissimo. Ne vengono fuori occasioni da una parte e dall'altra ma l'unica palla a finire dentro è quella partita dal piede di Anguissa, bravo nell'infilare Gollini in acrobazia poco prima della mezz'ora. Nel finale, miracolo del portiere della Roma su Olivera con i giallorossi che, un minuto e mezzo dopo, colpiscono un palo clamoroso con Cristante.19:02

GOL! Napoli-ROMA 2-1! Rete di Soulé. Uno-due tra l'argentino e Malen e palla all'angolino basso col mancino. Meret non ci arriva in tuffo alla propria destra e si riapre la partita del Maradona. Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé 19:30

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Roma? La gara tra Napoli e Roma si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Roma? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Roma sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Napoli - Roma? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Roma? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Roma? La gara tra Napoli e Roma si è conclusa con il risultato di 3-3 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Roma? I marcatori del Napoli sono stati Frank Anguissa al 28', Scott McTominay al 48' e 83' mentre i marcatori della Roma sono stati Matías Soulé al 69', Leonardo Balerdi al 74' e 89'

PREPARTITA

Napoli - Roma è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Roma sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1 20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1 18-10-2026 Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2

Attualmente il Napoli si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10; la Roma ha segnato 19 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Napoli ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Frosinone e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Como e il Genoa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato il Genoa vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol.

Napoli e Roma si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 50 volte, la Roma ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 55.

Napoli-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha pareggiato 55 partite di Serie A contro la Roma (50V, 53P); solo contro il Torino (56) ha registrato più pareggi nella sua storia nel massimo campionato.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A contro la Roma (4V 4N); non registrava una striscia interna senza sconfitta più lunga contro i giallorossi nel torneo dal periodo tra il 1971 e il 1982, quando arrivò a 11 gare (10V 1N).

Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo l'Atalanta (otto) ha vinto più trasferte contro il Napoli in Serie A rispetto alla Roma (sette, a pari merito con Fiorentina, Juventus e Lazio) - nove successi partenopei e otto pareggi completano il quadro; tuttavia i giallorossi non vincono in casa del Napoli in campionato dal 3 marzo 2018 (4-2).

Il Napoli ha perso tre delle prime sette partite in questa Serie A (3V 1N 3P); l'ultima volta che aveva registrato almeno tre sconfitte nelle prime sette gare di campionato risaliva alla stagione 2009/10 (quattro in quel caso) - in quell'occasione Roberto Donadoni fu esonerato proprio dopo il settimo match e arrivò Walter Mazzarri.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A; i partenopei non registrano tre clean sheet consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona in campionato da settembre-ottobre 2021.

La Roma ha conquistato 17 punti in questa Serie A (5V 2N), registrando la sua miglior partenza dopo sette partite a partire dal 2014/15 (18 punti). In caso di vittoria contro il Napoli, i giallorossi raggiungerebbero quota 20 punti, il loro terzo miglior risultato di sempre dopo otto gare di Serie A, dietro solo ai 21 punti del 2000/01 e ai 24 del 2013/14.

La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime tre trasferte di questo campionato; nella loro storia in Serie A, i giallorossi sono riusciti a non subire gol nelle prime quattro gare esterne stagionali solamente nel 2017/18.

Con le reti di Santiago Castro e Emanuele Lulli, la Roma ha raggiunto quota quattro marcatori nati dal 2004 in avanti in questa Serie A; nessuna squadra ne conta di più, con il Como e il Monza che detengono lo stesso primato.

La Roma è l'avversaria contro cui Rasmus Højlund ha disputato più minuti (223) in Serie A senza segnare. Quella giallorossa, però, è l'unica formazione contro cui l'attaccante danese ha fornito più di un assist nel torneo (due).

Emanuele Lulli ha raggiunto le cinque gare da titolare in questa Serie A all'età di 19 anni e 61 giorni e potrebbe superarle a 19 anni e 68 giorni; tra gli esordienti nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo Marquinhos (18 anni e 181 giorni) ha superato tale soglia con la maglia della Roma a un'età inferiore nel massimo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: