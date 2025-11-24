Pareggio pirotecnico tra Sassuolo e Pisa, che si affrontano a viso aperto e dopo oltre 95 minuti di gioco si dividono la posta in palio. La gara parte subito forte: i toscani conquistano un calcio di rigore al 4' e con Nzola vanno sull'1-0. I neroverdi rispondono praticamente subito, al 6' Matic segna con un gol capolavoro con il mancino al volo e riporta serenità al Mapei. Nel secondo tempo il copione è il medesimo del primo: le due formazioni attaccano da una parte e dall'altra e all'81' e Meister a salire in cattedra e a portare gli ospiti sul 2-1. Allo scadere, però, quando la partita sembra ormai finita, Thorstvedt segna su assist perfetto di Volpato e ripristina l'equilibrio consegnando, di fatto, un punto prezioso al Sassuolo.

La gara è affidata al fischietto di Di Marco. Assistenti Zingarelli e Di Giacinto, quarto uomo Felicani. Infine, Var e Avar sono rispettivamente Gariglio e Aureliano.20:20

Si tratta della primissima sfida in Serie A tra Sassuolo e Pisa. In B le due formazioni si sono affrontate quattro volte, con i neroverdi rimasti imbattuti ben tre volte (due vittorie e un pareggio).20:21

Pisa e Sassuolo sono reduci entrambe da una vittoria. Gli emiliani hanno battuto l'Atalanta con un sonoro 3-0; i toscani hanno conquistato la storica vittoria in A contro la Cremonese, sconfitta 1-0.20:23

Botta e risposta in sei minuti. Il primo tempo si chiude 1-1 con il gol da penalty di Nzola per il Pisa, al 4', e il pari di Matic per il Sassuolo che al 6' disegna una traiettoria perfetta con il mancino al volo. Equilibratissimo il match nella prima metà di gioco.21:50

PREPARTITA

Sassuolo - Pisa è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 novembre alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Pisa sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 0 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0 24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1 13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1 28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2 18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1 28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1 24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2

Attualmente il Sassuolo si trova 9° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece il Pisa si trova 16° in classifica con 10 punti (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 4 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 14; il Pisa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Sassuolo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 2-2 mentre Il Pisa ha incontrato la Cremonese vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 3 gol.

Sassuolo e Pisa è la prima che si affrontano in campionato.

Sassuolo-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Prima sfida in Serie A tra Sassuolo e Pisa; le due formazioni si sono affrontate quattro volte in Serie B e i neroverdi sono rimasti imbattuti in tre di queste (2V, 1N), incluso il successo nel match più recente dello scorso 1° marzo (1-0 al MAPEI Stadium con gol di Luca Moro).

In entrambe le partite fin qui disputate tra due squadre neopromosse nel campionato in corso ha sempre vinto la formazione ospitante (Cremonese-Sassuolo 3-2 e Pisa-Cremonese 1-0), dopo che nelle sei gare tra queste squadre nella scorsa stagione di Serie A la formazione in casa non aveva mai ottenuto il successo (4N, 2P).

Il Sassuolo ha guadagnato 16 punti in 11 match in questa Serie A; tra le squadre neopromosse nei Big-5 campionati europei 2025/26 solo il Sunderland (19 in 11 partite) ha ottenuto più punti.

Il Sassuolo ha subito 12 gol nel campionato in corso e dopo 11 match stagionali di Serie A solo nel 2015/16 ha concesso meno reti (10 in quel caso - con clean sheet nel 12° match), a quota 12 anche nel 2020/21.

Il Sassuolo è una delle uniche tre squadre, insieme a Inter e Roma, a non aver ancora pareggiato in gare casalinghe in questo campionato; i neroverdi hanno registrato due vittorie e tre sconfitte al MAPEI Stadium nel torneo in corso, perdendo le due più recenti contro Roma e Genoa - l'ultima volta che hanno perso tre match interni di fila in una singola stagione di Serie A risale al settembre-ottobre 2019.

Grazie all'1-0 contro la Cremonese nel match più recente, il Pisa è tornato alla vittoria in Serie A dopo 34 anni e 179 giorni, ovvero dal successo per 1-0 contro il Bari del 12 maggio 1991; i toscani non ottengono due successi di fila nel massimo campionato dal dicembre 1990 (contro Cesena e Torino in quel caso con Mircea Lucescu allenatore).

Il Pisa è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match di campionato (1V, 4N) e solo due volte nella sua storia in Serie A ha registrato almeno sei partite di fila senza sconfitta: sei tra dicembre 1988 e gennaio 1989 e otto tra dicembre 1985 e febbraio 1986.

Solo la Cremonese (56%) ha trasformato in gol più chiare occasioni da gol in percentuale del Sassuolo (52% - 11 su 21) in questo campionato; più in generale, soltanto Cremonese (13.5%) e Inter (13.1%) vantano una percentuale realizzativa migliore dei neroverdi (12.7%) in questa stagione di Serie A.

Domenico Berardi ha preso parte a 18 gol nelle ultime 18 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (13 reti e 5 assist), inclusa una marcatura nel campionato in corso contro la Cremonese su rigore lo scorso 29 agosto. Il classe '94 potrebbe segnare in tre presenze di fila in campionato per la prima volta dal maggio-settembre 2023 (quattro gare consecutive in quel caso in A).

Solo Ivan Provedel (44) ed Elia Caprile (39) hanno effettuato più parate di Adrian Semper (37) e Arijanet Muric (36) in questo campionato; in più, soltanto Ivan Provedel (6.2) ha evitato di subire più gol del portiere classe '98 del Sassuolo (4.4) nella Serie A 2025/26, in base alla qualità delle conclusioni affrontate (9 reti concesse - esclusi autogol - con 13.4 di xG tiri in porta).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: