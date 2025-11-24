Decisamente superiore il Como che stravince a Torino. Sblocca il match Addai su palla di Jesus Rodriguez, lo spagnolo però sul finale del primo tempo tocca con il braccio in area e regala calcio di rigore agli avversari, dove Vlasic non sbaglia e manda le squadre all'intervallo in parità. Nella ripresa stesso schema, Jesus Rodriguez di nuovo per Addai, e poi segna di testa anche Ramon. Poco dopo Nico Paz buca la difesa sul filo del fuorigioco e insacca in rete, a chiudere i conti è Baturina, appena entrato, a sorprendere Tameze e incrociare nel palo lontano.
Festeggia il Como che con questa vittoria supera la Juventus in classifica e si guadagna il sesto posto a -6 dalla vetta. La squadra di Fabregas è l'unica, insieme al Milan, ad aver perso solo una partita: sabato 30 agosto contro il Bologna, da lì solo vittorie e pareggi. Si ferma invece il Torino che torna a perdere dopo due mesi e dopo 6 risultati utili consecutivi.
Il Torino tornerà in campo domenica alle ore 12.30 per la sfida contro il Lecce, il Como invece aprirà la 13ª giornata di Serie A venerdì sera quando ospiterà il Sassuolo.
Da Torino è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Torino-Como! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!20:37
90'+3'
Fine partita! Torino-Como 1-5! In rete Vlasic su rigore per il Torino, per il Como doppietta di Addai, gol di Ramon, Nico Paz e Baturina. 20:30
90'+2'
Calcio d'angolo del Torino, esce a presa sicura Butez. 20:29
90'+2'
Chiusura di Addai in scivolata per anticipare il tentativo di Nkounkou. Nel frattempo rimane a terra per crampi. 20:28
90'
Saranno tre i minuti di recupero. 20:27
86'
GOOOOOOL! Torino-COMO 1-5! Segna anche Baturina, primo gol in Serie A! Il croato sbuca dietro a Tameze che si lascia sorprendere, si invola verso la porta dove non sbaglia incrociando sul palo lontano!
C'è un check del VAR in corso per verificare la posizione di Nico Paz al momento della partenza.20:13
76'
Era arrivato anche il quarto gol del Como con Nico Paz ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco dell'argentino. 20:13
75'
Esce anche Jesús Rodríguez per Marc Oliver Kempf.20:11
75'
Per il Como esce Álvaro Morata, al suo posto Tasos Douvikas.20:11
74'
Prova a reagire subito il Torino, gran tiro di prima di Vlasic, la palla va alta sopra la traversa!20:12
71'
Palla lunga e precisa di Máximo Perrone per il compagno Ramon, primo assist del giocatore spagnolo.20:10
71'
GOOOOOLLLL! Torino-COMO 1-3! Colpo di testa di Jacobo Ramón! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo chiude in un primo momento il Torino ma la palla di Aboukhal è troppo debole e viene intercettata da Jesus Rodriguez. Lo spagnolo scarica per Perrone la cui palla lunga finisce dalle parti di Ramon che di testa la mette nell'angolino!
Il Como vicino al 3 a 1! Che occasione per Jesus Rodriguez! Tameze intercetta un pallone in area di Da Cunha ma la palla rimane in area, Morata apre per Jesus Rodriguez che si trova tutto solo al momento giusto davanti a Paleari ma clamorosamente non trova lo specchio della porta! 20:07
66'
In attacco esce Cyril Ngonge per Zakaria Aboukhlal.20:00
66'
Doppio cambio per il Torino: Cesare Casadei esce per Tino Anjorin.20:00
64'
Giocata di Addai che apre per Vojvoda. Intervento preciso e decisivo in scivolata di Nkounkou.19:59
62'
Attento Masina ad allontanare una palla pericolosa di Nico Paz in area. Ritmo leggermente più basso rispetto al primo tempo in questo momento della partita.19:57
61'
Nel Torino esce Marcus Pedersen per Niels Nkounkou. Lazaro passa così a destra.19:58
58'
Primi cambi per il Como: esce l'ammonito Ivan Smolcic ed entra l'ex della partita, Mërgim Vojvoda.19:53
52'
Assist di Jesús Rodríguez che controlla sul lato sinistro e serve il compagno Addai per la doppietta. 19:49
52'
GOOOOOOLL! Torino-COMO! 1-2! Butez sfrutta il Torino tutto sbilanciato, il portiere infati lancia lungo e fa ripartire i suoi, ancora una volta è Jesus Rodriguez a servire il compagno che dal limite dell'area calcia basso nell'angolino dove Paleari non riesce ad arrivare!
Si coordina anche Duvan Zapata che colpisce di testa ma non trova la porta! Palla alta.19:44
48'
Conclusione di Casadei, la palla sfiora l'incrocio dei pali! Prima occasione anche per il Torino!19:43
48'
Nessun problema sul primo corner della ripresa, esce Paleari che blocca anticipando gli avversari. 19:42
47'
Parte subito aggressivo, così come nel primo tempo il Como di Fabregas: sul tiro di Da Cunha c'è una deviazione di Maripan, sarà calcio d'angolo.19:42
46'
Nessun cambio, si riparte con gli stessi 11 per parte del primo tempo.19:41
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Torino-Como!19:41
Grande lavoro di sacrificio nel primo tempo dei centrocampisti del Torino, sempre molto attenti al giro palla del Como e a concedere poco a Nico Paz e compagni. Dovrà essere più precisa sotto porta la squadra di Baroni che ha creato qualche occasione senza però trovare lo specchio della porta. 19:31
Un primo tempo con un ritmo molto alto allo stadio Olimpico Grande Torino. Parte subito molto aggressiva la formazione ospite vicina al gol in più occasioni, prima con un colpo di testa di Morata, poi con i cross di Jesus Rodriguez e infine con una chance clamorosa dell'ex attaccante di Juve e Milan sulla quale salva Paleari. Pericoloso il Torino con le sue ripartenze, poco preciso però sotto porta. Va in vantaggio poi il Como grazie a un gol di Addai da cross di Jesus Rodriguez dalla sinistra, ma è proprio lo spagnolo sul finale a colpire con il braccio nel tentativo di spazzare via un pallone dalla propria area. Calcio di rigore realizzato da Vlasic che non sbaglia dagli 11 metri. 19:29
45'+4'
Fine primo tempo! Torino-Como 1-1! Alla rete di Addai risponde Vlasic su rigore. 19:24
45'+2'
GOOOOOOL! TORINO-Como 1-1! Rete di Nikola Vlasic che con il destro dagli 11 metri spiazza completamente Butez!
Chiude la revisione al monitor Bonacina. Confermato il calcio di rigore per il Torino!19:23
45'
On field review. Il pallone rimbalza a terra e va a sbattere sul braccio sinistro del giocatore spagnolo, che nel tentativo di spazzarla via, cicca il pallone.19:22
45'
Check del VAR in corso per verificare l'irregolarità del gesto di Jesus Rodriguez.19:21
44'
Calcio di rigore per il Torino! Jesus Rodriguez nel tentativo di spazzare via la palla dall'area, colpisce con il braccio!19:21
37'
Ci riprova subito Addai con una conclusione dal limite dell'area, la palla finisce fuori. 19:15
36'
Assist di Jesús Rodríguez dal lato sinistro, sempre pericoloso con le sue accelerate e ripartenze. 19:15
36'
GOOOOOL! Torino-COMO 0-1! Rete di Jayden Addai! Sempre pericoloso Jesus Rodriguez dal lato sinistro che vince il duello con Pedersen e crossa basso dal fondo del campo. Paleari si fa sorprendere e lascia lo specchio della porta libero ad Addai che deve solamente indirizzarla!
Dribbling e conclusione di Asllani, tiro a giro che non trova lo specchio della porta.19:12
34'
Palla profonda di Nico Paz per Morata, l'attaccante non riesce a trattenere la palla e finisce così sul fondo.19:11
32'
Terminata la revisione in sala VAR, tutto regolare. Si riparte!19:09
31'
C'è un check del VAR in corso: in un'azione precedente, Jesus Rodriguez nell'accentrarsi in area colpisce il braccio di Pedersen. 19:09
30'
A terra Ngonge dopo aver preso un colpo alla testa. Gioco momentaneamente fermo. 19:08
29'
Ripartenza di Addai sulla fascia destra, attento Asllani che in scivolata senza commettere fallo, manda in fallo laterale. 19:07
26'
Che occasione per il Como!! Calcio di punizione battuto in area da Da Cunha, prima ci prova Smolcic poi Morata che a un passo dalla porta calcia nello specchio ma Paleari riesce ad opporsi in qualche modo!19:04
24'
Scatto di Nico Paz che dopo una serie di finte viene steso da Casadei, calcio di punizione per il Como da posizione interessante. 19:01
22'
Occasione per il Torino! Palla di Asllani per Zapata bravo a smarcarsi sulla linea del fuorigioco: l'attaccante con la punta prova il controllo ma non riesce ad agganciare solo davanti a Butez, la palla termina sul fondo. 18:58
22'
Cross di Tameze al centro dell'area dove c'è anche Maripan, lavora bene la difesa del Como che allontana e riparte. 18:56
21'
Ivan Smolcic commette fallo su Vlasic e si prende il primo cartellino giallo della giornata.18:56
14'
Traversone di Pedersen dalla sinistra, sponda di Vlasic in area per i compagni ma dopo una serie di tentativi la palla viene mandata in angolo, il secondo corner per il Torino. 18:49
13'
Sempre pericoloso con i suoi cross dalla sinistra Jesus Rodriguez, questa volta sceglie la traiettoria bassa, recuperata dalla formazione granata.18:48
12'
Contropiede del Torino, Ngonge prova la palla filtrante per Zapata, palla recuperata dalla difesa del Como che poi sbaglia un passaggio in area ed è costretta a mandare in calcio d'angolo. 18:47
9'
Cross di Jesus Rodriguez in area, esce Paleari anticipando gli avversari. 18:43
8'
Primo squillo anche del Torino: riparte la squadra granata con un recupero a centrocampo di Vlasic, scarico laterale per Ngonge che però si fa recuperare il pallone da Alex Valle.18:43
5'
Grande occasione per Alvaro Morata! Cross di Da Cunha in area dove l'attaccante spagnolo colpisce di testa, la palla finisce fuori di poco!18:40
3'
Pallone filtrante di Nico Paz per Addai in area, non interviene Masina, esce Paleari. 18:37
2'
Primo pallone gestito dal Como: lancio lungo a cercare Jesus Rodriguez, la palla finisce in fallo laterale. 18:35
1'
Si parte! Comincia Torino-Como! Fischia l'arbitro Bonacina!18:34
Nel Como è indisponibile Diao, alle spalle della prima punta Morata ci sarà Nico Paz, supportato da Rodriguez e Addai. In mediana Da Cunha con Perrone, in difesa Smolcic, Ramon, D. Carlos e Valle.18:03
Forfait dell'ultimo secondo in casa granata: Che Adams a causa di una gastroenterite acuta lascia il posto a Zapata. Indisponibile anche Simeone causa infortunio, torna così dopo più di un anno dal primo minuto l'attaccante colombiano. A centrocampo Baroni si affida ad Asllani insieme a Casadei e Vlasic, sulle fasce i soliti Lazaro e Pedersen, con Biraghi e Nkounkou dalla panchina. Nonostante il rientro di Franco Israel, tra i pali ci sarà Paleari.18:01
FORMAZIONE UFFICIALE COMO (4-2-3-1): Butez - Smolcic, Ramon, D. Carlos, Valle - Perrone, Da Cunha - Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez - Morata. Allenatore: Fabregas.17:55
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-5-2): Paleari - Tameze, Maripan, Masina - Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro - Ngonge, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.17:54
Insieme al Milan, il Como è l'unica squadra in Serie A ad aver perso solo una partita: la squadra di Fabregas infatti si è fermata solo contro il Bologna nella seconda giornata di campionato, da lì solo successi e pareggi per un totale di 18 punti in 11 partite. Con una vittoria oggi supererebbe la Juventus portandosi a +1 e piazzandosi al sesto posto.17:52
La 12ª giornata di Serie A si chiude con i due posticipi Torino-Como e Sassuolo-Pisa. Il club granata ospita la squadra di Fabregas che attualmente ha 4 punti in più in classifica. Il Torino è reduce da 3 pareggi consecutivi e una striscia di risultati utili consecutivi ben più lunga: la squadra di Baroni infatti non perde da due mesi, dal 2 a 1 contro il Parma il 29 settembre.17:50
Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Como, match valido per la 12ª giornata di Serie A!17:48
Torino - Como è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 novembre alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Como sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
117
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
18
Espulsioni
1
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025
Serie A
Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025
Serie A
Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025
Serie B
Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025
Serie B
Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025
Serie A
Torino-Genoa 2-1
02-11-2025
Serie A
Parma-Bologna 1-3
Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Il Torino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21; Como ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Torino ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Como ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Pisa e la Juventus ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Napoli e il Cagliari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 0-0 mentre Como ha incontrato il Cagliari pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol.
Torino e Como si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 14 volte, Como ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Torino-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Como e Torino hanno pareggiato nove delle 28 sfide in Serie A, completano il quadro 14 successi granata e cinque dei biancoblù; solo contro la Juventus (10) i lariani hanno registrato più pareggi nel massimo campionato (a quota nove anche contro il Milan).
Il Como ha vinto la sfida più recente contro il Torino in campionato (1-0 lo scorso 13 aprile al Sinigaglia con gol di Douvikas) e potrebbe ottenere due successi di fila contro i granata solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra febbraio e settembre 1951.
Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle 14 partite casalinghe contro il Como in Serie A (8V, 5N), l'unico successo dei lariani in trasferta contro i granata nel massimo campionato risale al 6 aprile 1986 (3-1 con Rino Marchesi allenatore).
Solo Juventus e Parma (entrambi 20) hanno pareggiato più partite del Torino (19, al pari del Crystal Palace) a partire dalla scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei. I granata sono, infatti, reduci da tre pareggi di fila in Serie A e non ne registrano di più dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso).
Il Torino è imbattuto da sei gare di campionato (2V, 4N) e nell'intera scorsa stagione di Serie A solo una volta ha evitato la sconfitta per sette match consecutivi: tra dicembre 2024 e febbraio 2025 (1V, 6N in quel caso).
Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi nove match di campionato (3V, 6N); solo una volta i lariani hanno registrato almeno 10 partite consecutive senza perdere nella loro storia in Serie A: 12 tra aprile e novembre 1986.
Il Como ha pareggiato le ultime tre trasferte in campionato, non subendo alcun gol nelle due più recenti; i lariani potrebbero registrare quattro pareggi fuori casa di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A - mentre solo una volta hanno mantenuto la porta inviolata in tre gare esterne consecutive nel torneo (tra marzo e aprile 1950).
Il Como è la squadra con il PPDA più basso (7.8) in questa stagione nei Big-5 campionati europei (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva. Un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa); dall'altra parte invece, solo il Milan (17.6) ha un valore più alto del Torino (16.7) nella Serie A 2025/26.
Dopo il gol contro il Pisa, Ché Adams potrebbe segnare in due match casalinghi di fila per la prima volta in Serie A; in generale, solo due volte il classe '96 ha trovato la rete in due gare interne consecutive in Premier League: nel maggio 2021 e nell'ottobre-novembre 2020 (sempre con il Southampton).
Álvaro Morata ha realizzato tre gol contro il Torino in Serie A (inclusa una doppietta il 20 marzo 2016 con la maglia della Juventus all'Olimpico Grande Torino), solo contro il Bologna (quattro) vanta più reti nel torneo (a quota tre anche contro Lazio, Parma e Spezia). Il classe '92 non segna però da 13 match di Serie A (ultima marcatura lo scorso 11 gennaio in Milan-Cagliari) e solo una volta è arrivato a 14 gare consecutive senza reti nel massimo campionato italiano: tra ottobre 2015 e gennaio 2016.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: