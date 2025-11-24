Festeggia il Como che con questa vittoria supera la Juventus in classifica e si guadagna il sesto posto a -6 dalla vetta. La squadra di Fabregas è l'unica, insieme al Milan, ad aver perso solo una partita: sabato 30 agosto contro il Bologna, da lì solo vittorie e pareggi. Si ferma invece il Torino che torna a perdere dopo due mesi e dopo 6 risultati utili consecutivi.

Decisamente superiore il Como che stravince a Torino. Sblocca il match Addai su palla di Jesus Rodriguez, lo spagnolo però sul finale del primo tempo tocca con il braccio in area e regala calcio di rigore agli avversari, dove Vlasic non sbaglia e manda le squadre all'intervallo in parità. Nella ripresa stesso schema, Jesus Rodriguez di nuovo per Addai, e poi segna di testa anche Ramon. Poco dopo Nico Paz buca la difesa sul filo del fuorigioco e insacca in rete, a chiudere i conti è Baturina, appena entrato, a sorprendere Tameze e incrociare nel palo lontano.

La 12ª giornata di Serie A si chiude con i due posticipi Torino-Como e Sassuolo-Pisa. Il club granata ospita la squadra di Fabregas che attualmente ha 4 punti in più in classifica. Il Torino è reduce da 3 pareggi consecutivi e una striscia di risultati utili consecutivi ben più lunga: la squadra di Baroni infatti non perde da due mesi, dal 2 a 1 contro il Parma il 29 settembre.17:50

Insieme al Milan, il Como è l'unica squadra in Serie A ad aver perso solo una partita: la squadra di Fabregas infatti si è fermata solo contro il Bologna nella seconda giornata di campionato, da lì solo successi e pareggi per un totale di 18 punti in 11 partite. Con una vittoria oggi supererebbe la Juventus portandosi a +1 e piazzandosi al sesto posto.17:52

Forfait dell'ultimo secondo in casa granata: Che Adams a causa di una gastroenterite acuta lascia il posto a Zapata. Indisponibile anche Simeone causa infortunio, torna così dopo più di un anno dal primo minuto l'attaccante colombiano. A centrocampo Baroni si affida ad Asllani insieme a Casadei e Vlasic, sulle fasce i soliti Lazaro e Pedersen, con Biraghi e Nkounkou dalla panchina. Nonostante il rientro di Franco Israel, tra i pali ci sarà Paleari.18:01

Nel Como è indisponibile Diao, alle spalle della prima punta Morata ci sarà Nico Paz, supportato da Rodriguez e Addai. In mediana Da Cunha con Perrone, in difesa Smolcic, Ramon, D. Carlos e Valle.18:03

Un primo tempo con un ritmo molto alto allo stadio Olimpico Grande Torino. Parte subito molto aggressiva la formazione ospite vicina al gol in più occasioni, prima con un colpo di testa di Morata, poi con i cross di Jesus Rodriguez e infine con una chance clamorosa dell'ex attaccante di Juve e Milan sulla quale salva Paleari. Pericoloso il Torino con le sue ripartenze, poco preciso però sotto porta. Va in vantaggio poi il Como grazie a un gol di Addai da cross di Jesus Rodriguez dalla sinistra, ma è proprio lo spagnolo sul finale a colpire con il braccio nel tentativo di spazzare via un pallone dalla propria area. Calcio di rigore realizzato da Vlasic che non sbaglia dagli 11 metri. 19:29

Grande lavoro di sacrificio nel primo tempo dei centrocampisti del Torino, sempre molto attenti al giro palla del Como e a concedere poco a Nico Paz e compagni. Dovrà essere più precisa sotto porta la squadra di Baroni che ha creato qualche occasione senza però trovare lo specchio della porta. 19:31

Torino - Como è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 novembre alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Como sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 117 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 18 Espulsioni 1 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta).

Il Torino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21; Como ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Torino ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Como ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Pisa e la Juventus ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Napoli e il Cagliari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 0-0 mentre Como ha incontrato il Cagliari pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol.

Torino e Como si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 14 volte, Como ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Torino-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Como e Torino hanno pareggiato nove delle 28 sfide in Serie A, completano il quadro 14 successi granata e cinque dei biancoblù; solo contro la Juventus (10) i lariani hanno registrato più pareggi nel massimo campionato (a quota nove anche contro il Milan).

Il Como ha vinto la sfida più recente contro il Torino in campionato (1-0 lo scorso 13 aprile al Sinigaglia con gol di Douvikas) e potrebbe ottenere due successi di fila contro i granata solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra febbraio e settembre 1951.

Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle 14 partite casalinghe contro il Como in Serie A (8V, 5N), l'unico successo dei lariani in trasferta contro i granata nel massimo campionato risale al 6 aprile 1986 (3-1 con Rino Marchesi allenatore).

Solo Juventus e Parma (entrambi 20) hanno pareggiato più partite del Torino (19, al pari del Crystal Palace) a partire dalla scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei. I granata sono, infatti, reduci da tre pareggi di fila in Serie A e non ne registrano di più dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso).

Il Torino è imbattuto da sei gare di campionato (2V, 4N) e nell'intera scorsa stagione di Serie A solo una volta ha evitato la sconfitta per sette match consecutivi: tra dicembre 2024 e febbraio 2025 (1V, 6N in quel caso).

Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi nove match di campionato (3V, 6N); solo una volta i lariani hanno registrato almeno 10 partite consecutive senza perdere nella loro storia in Serie A: 12 tra aprile e novembre 1986.

Il Como ha pareggiato le ultime tre trasferte in campionato, non subendo alcun gol nelle due più recenti; i lariani potrebbero registrare quattro pareggi fuori casa di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A - mentre solo una volta hanno mantenuto la porta inviolata in tre gare esterne consecutive nel torneo (tra marzo e aprile 1950).

Il Como è la squadra con il PPDA più basso (7.8) in questa stagione nei Big-5 campionati europei (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva. Un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa); dall'altra parte invece, solo il Milan (17.6) ha un valore più alto del Torino (16.7) nella Serie A 2025/26.

Dopo il gol contro il Pisa, Ché Adams potrebbe segnare in due match casalinghi di fila per la prima volta in Serie A; in generale, solo due volte il classe '96 ha trovato la rete in due gare interne consecutive in Premier League: nel maggio 2021 e nell'ottobre-novembre 2020 (sempre con il Southampton).

Álvaro Morata ha realizzato tre gol contro il Torino in Serie A (inclusa una doppietta il 20 marzo 2016 con la maglia della Juventus all'Olimpico Grande Torino), solo contro il Bologna (quattro) vanta più reti nel torneo (a quota tre anche contro Lazio, Parma e Spezia). Il classe '92 non segna però da 13 match di Serie A (ultima marcatura lo scorso 11 gennaio in Milan-Cagliari) e solo una volta è arrivato a 14 gare consecutive senza reti nel massimo campionato italiano: tra ottobre 2015 e gennaio 2016.

