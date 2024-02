Grazie per aver seguito la diretta di Salernitana-Monza e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:04

All'Arechi succede tutto in cinque minuti, con il Monza che trova i due gol decisivi per la vittoria tra il 78' e l'83'. La squadra di Palladino parte forte anche nel primo tempo, colpendo un palo dopo due minuti con Djuric e sfiorando il vantaggio al 6' con Izzo, la cui deviazione da distanza ravvicinata viene respinta da Ochoa. Il portiere messicano è protagonista anche nella ripresa, quando, al 56', para una conclusione da due passi di Gagliardini. La Salernitana si rende pericolosa soltanto al 77' con il neoentrato Tchaouna, che per due volte si fa respingere le conclusioni da Di Gregorio. Un minuti più tardi, Maldini (altro subentrato) chiede l'uno-due a Gagliardini, riceve il tocco di ritorno nello spazio e batte Ochoa con un destro a giro sul secondo palo. All'83' arriva anche la rete del definitivo 0-2 di Pessina, bravo a mettere in porta con un pallonetto un rinvio di Di Gregorio spizzato da Djuric.20:04

Quinto risultato utile consecutivo e seconda vittoria di fila per il Monza, che trova anche la quarta clean sheet nelle ultime cinque partite e sale a quota 36 punti in classifica, agganciando al decimo posto il Torino (che lunedì giocherà in casa della Roma). Seconda sconfitta in due partitee da allenatore della Salernitana, invece per Liverani, con la squadra granata che incassa il settimo ko su otto partite nel 2024 e resta così a sette punti dalla zona salvezza, rischiando anche di veder aumentare il margine, in caso di vittoria del Cagliari (domani in campo contro il Cagliari).19:58

90'+4' FISCHIO FINALE: SALERNITANA-MONZA 0-2. I brianzoli vincono con i gol di Maldini e Pessina.19:53

90'+3' Lancio lungo di Pasalidis alla ricerca di Simy, anticipato da Andrea Carboni.19:52

90' Segnalati quattro minuti di recupero.19:49

87' Quinta sostituzione per la Salernitana. Richiamato in panchina Antonio Candreva, minuti per Simy.19:46

86' Ora il Monza ha il pieno controllo del match, mentre la Salernitana non sembra in grado di poter reagire.19:45

83' GOL! Salernitana-MONZA 0-2! Rete di Matteo Pessina! Sul rinvio lungo di Di Gregorio, Djuric anticipa Boateng e spizza il pallone per la corsa del capitano dei brianzoli, che a tu per tu con Ochoa trova il raddoppio con un tocco sotto.



82' Quinta sostituzione per il Monza. Valentín Carboni lascia spazio a Jean-Daniel Akpa Akpro.19:41

81' Dia allarga per Candreva che cerca il cross basso per Bradaric, respinto in fallo laterale da Caldirola.19:40

78' GOL! Salernitana-MONZA 0-1! Rete di Daniel Maldini! Uno-due perfetto tra l'ex Milan e Gagliardini, che serve di prima intenzione il pallone di ritorno per Maldini, il quale fa girare il destro e batte Ochoa sul secondo palo calciando dall'interno dell'area.



77' DOPPIA GRANDISSIMA PARATA DI DI GREGORIO! La Salernitana recupera palla a centrocampo con Dia che verticalizza per Tchaouna. L'ex Rennes controlla e calcia forte sul primo palo dall'interno dell'area, trovando la prima risposta del portiere del Monza. La palla torna a Tchaouna, che ci riprova con il destro, ma si trova di nuovo la strada sbarrata da Di Gregorio.19:37

75' Nel Monza Andrea Carboni stringe la propria posizione al fianco di Caldirola, con Kyriakopoulos largo a sinistra. Nella Salernitana Tchaouna si abbassa sulla linea di Candreva, alle spalle di Dia.20:07

73' Quarta sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Armando Izzo, al suo posto Giorgos Kyriakopoulos.19:39

73' Quarta sostituzione per la Salernitana. Esce Grigoris Kastanos, entra Mateusz Łęgowski.19:39

73' Terza sostituzione per la Salernitana. Fuori Toma Bašić, dentro Boulaye Dia.19:31

72' AMMONITO Toma Bašić per un intervento duro su Maldini.19:31

70' Kastanos riceve da Candreva, rientra sul sinistro e calcia a giro, ma colpisce Caldirola, bravissimo a coprire la porta di Di Gregorio.19:29

67' Terza sostituzione per il Monza. Richiamato in panchina Pablo Marí, minuti per Luca Caldirola.19:26

67' Seconda sostituzione per il Monza. Dany Mota Carvalho lascia spazio a Daniel Maldini.19:25

66' Pronti due cambi nel Monza.19:25

63' AMMONITO Armando Izzo per una trattenuta ai danni di Tchaouna. Era diffidato, salterà Monza-Roma.19:22

61' Seconda sostituzione per la Salernitana. Esce Shon Weissman, entra Loum Tchaouna.19:20

61' Prima sostituzione per la Salernitana. Non ne ha più Konstantinos Manolas, al suo posto Jérôme Boateng.19:20

59' Altro calcio d'angolo guadagnato dal Monza, con il cross di Birindelli respinto da Bradaric.19:19

56' COS'HA PRESO OCHOA! Corner a uscire di Mota, sponda di Djuric e tap-in da due passi di Gagliardini, che viene respinto da una parata incredibile del portiere messicano.19:16

56' GRANDE SALVATAGGIO DI PELLEGRINO! Birindelli crossa sul secondo palo per Djuric, che fa la sponda per Pessina, anticipato dall'ottimo intervento difensivo del giocatore in prestito dal Milan.19:15

54' Kastanos riceve in area da Weissman, si gira e calcia, trovando il corpo di Pablo Marì, che devia in corner.19:13

52' Calcio d'angolo a uscire di Pessina e colpo di testa di Izzo, che schiaccia a terra la conclusione, bloccata da Ochoa.19:10

51' Valentin Carboni rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo, trovando la deviazione di Zanoli, che mette il pallone in corner.19:10

48' AMMONITO Pablo Marí per un intervento in ritardo su Kastanos.19:06

47' Il Monza si risistema con Bondo al fianco di Gagliardini davanti la difesa, Pessina nel ruolo di trequartista e Valentin Carboni largo a destra.19:05

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Salernitana-Monza.19:04

46' Prima sostituzione per il Monza. Fuori Andrea Colpani, dentro Warren Bondo.19:03

I padroni di casa sono apparsi un po' spaccati in due in fase offensiva, con Kastanos, Candreva e Weissman che sono rimasti spesso isolati rispetto al resto della squadra. Per provare a vincere la partita, Liverani potrebbe decidere di inserire uno tra Dia, Tchaouna e Vignato al posto di uno dei tre difensori, visto anche il giallo rimediato da Pasalidis. Il Monza, invece, ha avuto difficoltà nel trovare Valentin Carboni e Colpani tra le linee e ha preferito cercare i centimetri di Djuric, che ha però perso diversi duelli aerei con Manolas.18:54

Poche emozioni nei primi 45 minuti del match tra la squadra di Liverani e quella di Palladino, concentrate nei primi minuti di gioco. Al 2', infatti, è l'ex della partita Djuric a rendersi protagonista, colpendo un palo su cross di Birindelli. Il Monza è di nuovo pericoloso quattro minuti più tardi, quando Gagliardini allunga un corner di Mota nella zona di Izzo, che gira in porta a botta sicura, ma viene fermato da un grande riflesso di Ochoa. La Salernitana si fa vedere soltanto con una conclusione da lontano di Kastanos, che finisce larga di poco, e con una punizione di seconda di Candreva, deviata pericolosamente, ma sul fondo, da Gagliardini.18:51

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: SALERNITANA-MONZA 0-0. Ancora nessun gol all'Arechi.18:46

45' Non ci sarà recupero.18:46

43' Bradaric raccoglie un pallone respinto dalla difesa brianzola e cerca la conclusione al volo, ma calcia male e Di Gregorio ha vita facile.18:44

40' Corner a uscire di Colpani e colpo di testa centrale di Izzo, bloccato da Ochoa.18:40

38' AMMONITO Triantafyllos Pasalidis per un intervento in ritardo su Mota.18:39

36' OCCASIONE PER LA SALERNITANA! Punizione a due battuta da Candreva e Kastanos, con il numero 87 che controlla e calcia sul primo palo, trovando la deviazione pericolosa di Gagliardini. Il pallone finisce sul fondo per centimetri.18:39

33' Gioco molto spezzettato negli ultimi minuti.18:34

31' Si riprende a giocare dopo un'interruzione di circa un minuto a causa di un problema accusato da Mota.18:32

28' Zanoli scappa via ad Andrea Carboni sulla destra e crossa basso all'indietro per Weissman, che non riesce a dare precisione alla sua girata. Conclusione larga.18:29

26' Altro errore tecnico, stavolta di Kastanos, e altra palla persa dalla Salernitana.18:27

23' Gagliardini cerca il lancio per il taglio profondo di Colpani, ma sbaglia la misura e il pallone finisce tra le braccia di Ochoa.18:24

21' La Salernitana prova lo schema su corner, ma questo fallisce, visto che Mota intercetta il passaggio basso di Kastanos.18:22

18' Controllo errato di Bradaric, che si trascina il pallone in fallo laterale.18:19

15' Ritmo basso in questa fase della partita.18:16

12' Giropalla della Salernitana, che cerca spazi nella difesa del Monza.18:13

9' CI PROVA KASTANOS! Il cipriota riceve da Pellegrino, si gira e fa partire un sinistro potente dai 25 metri. Conclusione larga di poco.18:10

6' CHE PARATA DI OCHOA! Corner a uscire di Mota prolungato da Gagliardini nella zona di Izzo, che gira con la coscia da distanza ravvicinata. Ochoa ha un gran colpo di reni e riesce a respingere.18:08

5' Mota punta Zanoli e cerca il cross in area, deviato dall'esterno granata. Corner per il Monza.18:06

2' PALO DI DJURIC! Birindelli sgasa sulla destra e crossa in mezzo per il centravanti dei brianzoli, che colpisce al volo con il destro, ma la sua conclusione si stampa sul legno.18:03

CALCIO D'INIZIO! Comincia Salernitana-Monza. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:01

Quasi tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno. Tra pochi minuti l'arbitro Michael Fabbri darà il via al match.17:53

Palladino conferma il 4-2-3-1 lanciato per la prima volta contro il Milan, affidandosi agli stessi undici mandati in campo dall'inizio contro i rossoneri. Birindelli e Andrea Carboni vengono preferiti a D'Ambrosio e Kyriakopoulos sulle fasce, mentre Bondo e Colombo partono dalla panchina, nonostante siano gli autori dei due gol decisivi nella vittoria sul Milan.20:05

Liverani ripropone il 3-4-2-1 visto nel match contro l'Inter, schierando al centro della difesa Manolas, all'esordio con la Salernitana, e lasciando Boateng in panchina. Bradaric ritrova un posto da titolare sulla fascia sinistra, mentre le sorprese sono in attacco, dove restano inizialmente fuori sia Dia che Tchaouna, ai quali vengono preferiti Weissman e Kastanos.17:49

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con un 4-2-3-1: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, D'Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Bondo, Popovic, Colombo, Zerbin, Maldini.17:53

FORMAZIONI UFFICIALI - La Salernitana si schiera in campo con un 3-4-2-1: Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Weissman. A disposizione: Costil, Alloca, Boateng, Sambia, Martegani, Gomis, Maggiore, Legowski, Simy, Dia, Ikwuemesi, Tchaouna, Vignato.17:45

Vive un buon momento di forma, invece, il Monza, che è reduce da quattro risultati utili consecutivi, due pareggi e due vittorie, di cui l'ultima per 4-2 contro il Milan. Vincendo oggi, i brianzoli aggancerebbero al decimo posto in classifica il Torino (in campo lunedì contro la Roma) a quota 36 punti, avvicinandosi alla soglia dei 40, che certificherà una salvezza sempre più vicina.17:44

Ultima chiamata per la Salernitana, che ha bisogno dei tre punti oggi per continuare a sperare in una salvezza oggettivamente complessa. Sono sette, infatti, i punti che separano i granata dal Sassuolo, quartultimo in classifica. Esordio casalingo per Fabio Liverani, a una settimana dalla sconfitta per 4-0 a San Siro contro l'Inter, che ha fatto seguito ai cinque ko (più un pareggio) arrivati nel 2024 con Filippo Inzaghi in panchina.17:41

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Monza, gara valida per la 26^ giornata di Serie A.17:47