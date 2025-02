Grazie per aver seguito la diretta di Roma-Monza 4-0 valida per la 26ª giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:43

90'+2' Finisce qui! Roma-Monza 4-0.22:36

90'+2' Kyriakopoulos prova a battere direttamente il calcio di punizione verso la porta: la conclusione, però, termina alta di molto.22:36

90' Keita sposta la palla all'ultimo nella zona laterale dell'area di rigore sulla destra, con Paredes che lo sgambetta: calcio di punizione per il Monza.22:35

88' GOL! ROMA-Monza 4-0! Rete di Cristante! Corner battuto da Dybala verso il primo palo, dove Cristante gira benissimo di testa, prendendo in controtempo Turati verso il palo opposto.



Guarda la scheda del giocatore Bryan Cristante22:33

88' Tentativo di contropiede della Roma con Dybala che corre sulla sinistra, entra in area e serve un assist al centro: palla deviata in angolo da Lekovic.22:32

85' Dybala prova a servire Soulé al limite dell'area, con quest'ultimo che prova ad alzarsela per saltare Lekovic con un sombrero: il difensore del Monza ha la meglio e allontana il pericolo.22:29

80' 4a sostituzione Roma: esce Angelino, entra Anass Salah-Eddine.22:24

80' Lunga azione generata dagli sviluppi del calcio di punizione battuto dalla Roma, con Pisilli che la chiude con un destro al volo dal limite dell'area: palla lontana rispetto al palo di sinistra.22:28

78' Grande lancio lungo sulla sinistra di Dybala per Angelino, con Palacios che è costretto a commettere fallo vicino alla linea laterale. Calcio di punizione per la Roma.22:23

76' 5a sostituzione Monza: esce Andrea Carboni, entra Tomás Palacios.22:21

75' Corner battuto corto dal Monza, con Keita Baldé che crossa verso il centro: in mezzo all'area stacca di testa Carboni, che conclude alto. Il difensore richiama però la sua panchina, perché si è fatto male al momento dello stacco.22:20

73' GOL! ROMA-Monza 3-0! Rete di Angelino! Hummels avanza palla al piede dopo un uno-due, scarica centralmente per Cristante che a sua volta allarga per Angelino: l'esterno spagnolo se la sistema nella zona sinistra dell'area, poi conclude potente con il mancino rasoterra verso il palo distante, non dando scampo a Turati.22:19

70' 3a sostituzione Roma: esce Alexis Saelemaekers, entra Devyne Rensch.22:14

70' 2a sostituzione Roma: esce Eldor Shomurodov, entra Leandro Paredes.22:14

69' Dybala scambia con Soulé in zona trequarti, poi si coordina e calcia forte con il mancino: palla alta sopra la traversa.22:13

68' 4a sostituzione Monza: esce Dany Mota Carvalho, entra Keita Baldé.22:12

63' Corner subito battuto dalla destra da Dybala, ma la traiettoria del suo cross è facile preda di Turati, che blocca.22:07

62' 1a sostituzione Roma: esce Tommaso Baldanzi, entra Paulo Dybala.22:07

60' Turati chiude la porta! Baldanzi entra in area con una serprentina, arriva davanti a Turati e prova a batterlo con un destro verso il palo lontano: il portiere del Monza si oppone, negando il 3-0 agli avversari.22:06

59' Saelemaekers nasconde palla in zona trequarti, con Bianco che affonda il tackle alle spalle: fallo e primo cartellino giallo del match.22:03

58' 1o ammonito Monza: cartellino giallo per Alessandro Bianco.22:02

56' 3a sostituzione Monza: esce Kacper Urbański, entra Kevin Martins.22:00

56' 2a sostituzione Monza: esce Patrick Ciurria, entra Kevin Zeroli.22:00

52' Secondo tempo iniziato un po' sulla falsa riga del primo: la Roma prova a fare la partita, con il Monza chiuso nella propria metà campo.21:56

50' Corner dalla sinistra di Soulé verso il secondo palo dove Brorsson - nel tentativo di schermare Hummels - colpisce involontariamente con la schiena, mandando verso la propria porta: Turati è costretto a tuffarsi e ad allontanare lateralmente il pericolo.21:54

49' Intervento ruvido ma sul pallone di Pedro Pereira sulla fascia ad anticipare Angelino: la palla termina in fallo laterale.21:53

47' Soulé torna a farsi vivo sulla destra, rientra sul mancino al limite per poi scaricare a Pisilli: il centrocampista giallorosso calcia di prima intenzione, facendo terminare il pallone molto alto sopra la traversa.21:51

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Monza.21:49

46' 1a sostituzione Monza: esce Silvere Ganvoula, entra Andrea Petagna.21:50

Partita fin qui molto difficile per il Monza: la formazione allenata da Nesta non è praticamente mai arrivata dalle parti di Svilar, con l'unica occasione firmata Ganvoula che è stata prontamente respinta dal portiere giallorosso. Nel secondo tempo ai brianzoli servirà un approccio diverso per provare ad evitare questa sconfitta.21:35

La Roma chiude i primi 45 minuti con un duplice vantaggio, grazie alle marcature di Saelemaekers - autore di un gran gol con un mancino a giro dal limite dell'area - e di Shomurodov, che di testa ha messo in rete su cross di Soulé.21:36

45'+2' Finisce il primo tempo. Roma-Monza 2-0.21:32

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.21:32

45' Ripartenza del Monza, con Urbanski che serve Dany Mota sulla trequarti di sinistra: il numero 47 rientra sul destro, poi calcio centralmente. Blocca sicuro Svilar.21:32

43' Il corner battuto dal Monza termina con un nulla di fatto: Svilar esce al centro dell'area e la blocca al petto.21:29

42' Svilar salva su Ganvoula! Palla filtrante di Bianco dentro l'area, con Ganvoula che colpisce benissimo ad incrociare verso l'angolino basso di sinistra: Svilar si allunga e con la punta delle dita respinge in calcio d'angolo.21:28

41' Il Monza prova a costruire una azione d'attacco, ma Hummels riesce ad intervenire sulla sfera, facendola carambola contro un avversario, guadagnando così anche una rimessa laterale.21:27

36' Molto soddisfatto di questo primo tempo Ranieri, che chiede ai suoi ragazzi di continuare su questo ritmo: al contrario, appare molto sconsolato Nesta, che non è contento della prestazione dei suoi.21:22

32' GOL! ROMA-Monza 2-0! Rete di Shomurodov! Mancini avanza in zona trequarti, poi allarga verso destra per Soulé: il talento argentino punta Kyriakopoulos, sposta più volte la palla e crossa con il destro al centro: dentro l'area piccola c'è Shomurodov, che di testa batte Turati.



Guarda la scheda del giocatore Eldor Shomurodov21:19

31' Punizione battuta da Soulé che crossa al centro dell'area: in zona dischetto stacca di testa Cristante, che però conclude fuori, molto alto sopra la traversa.21:17

30' Intervento falloso di Lekovic ai danni Angelino sulla fascia sinistra della Roma, in zona trequarti: calcio di punizione per i padroni di casa.21:16

28' Ora la Roma aumenta il palleggio per provare a stanare il Monza e a farlo uscire dalla propria metà campo.21:14

25' Saelemaekers stoppa a seguire in zona trequarti, avanza con una serpentina tra gli avversari, poi calcia con il destro dalla distanza: palla fuori non di molto rispetto al palo di sinistra.21:11

23' Costretto a fermare il gioco Maresca per un contatto a centrocampo tra Lekovic e Soulé, con entrambi fermi a terra doloranti. I due giocatori alla fine restano in campo e l'arbitro consegna la palla alla Roma, ovvero alla squadra in possesso al momento del fischio.21:10

19' Cross lungo dalla sinistra di Angelino, con il salto a vuoto di Shomurodov che trae in inganno la difesa del Monza: in area, sulla destra, c'è infatti Soulé, che perde un tempo di gioco prima di calciare, trovando la deviazione di un avversario. Turati riesce poi a salvare la palla prima che questa esca sul fondo.21:05

17' Il calcio d'angolo battuto da Soulé a rientrare arriva direttamente tra le braccia di Turati.21:03

17' Altro corner guadagnato dalla Roma, questa volta sulla destra: il Monza non riesce ad uscire dalla propria metà campo.21:03

15' Questa volta la Roma decide di battere corto l'angolo, facendo girare la sfera sino ad arrivare alla conclusione da fuori di Soulé: l'argentino calcia con il piede debole a giro, trovando la parata centrale da parte di Turati.21:01

15' Corner battuto dalla sinistra da Soulé, con Mancini che con una rovesciata in zona secondo palo riesce a rigiocarla dietro: Angelino prova dunque la conclusione dalla distanza, ma la palla viene nuovamente deviata in angolo.21:01

14' Baldanzi prova a girarsi in un fazzoletto al limite dell'area, poi conclude: palla deviata in calcio d'angolo.21:00

12' Grande uno-due tra Angelino e Soulé, con l'esterno spagnolo che arriva al cross sul fondo sulla sinistra: dentro l'area però ci sono solo le maglie bianche del Monza, con Kyriakopoulos che appoggia di petto verso Turati.20:59

10' GOL! ROMA-Monza 1-0! Rete di Saelemaekers! Shomurodov riceve in zona trequarti, allarga verso destra per Saelemaekers che finta il cross, rientra sul sinistro e disegna una traiettoria imparabile verso il palo lontano: palla vicina all'incrocio dei pali di sinistra, con Turati che non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Alexis Saelemaekers20:57

8' Baldanzi sguscia via in zona trequarti nonostante la pressione decisa da parte di Carboni: il 35 giallorosso allarga poi per Saelemaekers che sbaglia però completamente il cross verso il centro. La palla si perde sul lato opposto.20:55

7' Ci prova ancora la Roma, questa volta con Shomurodov: il numero 14 fa tutto da solo, entra in area dalla zona di centrosinistra, poi conclude con il mancino a lato, fuori rispetto al palo di sinistra.20:53

5' Che errore di Pisilli! Soulé va via sulla sinistra, entra in area e crossa basso a rimorchio verso il centro: Shomurodov finta il tiro, con la palla che arriva sul dischetto del rigore per Pisilli che - tutto solo - colpisce incredibilmente con il destro a lato. Mani nei capelli per il classe 2004 giallorosso.20:52

4' Lancio lungo da parte della retroguardia della Roma, alla ricerca dello scatto di Angelino sulla fascia sinistra: la traiettoria è imprecisa e il pallone termina direttamente sul fondo.20:50

3' Soulé alza la palla dalla zona trequarti per il contromovimento di Shomurodov, il quale stoppa di petto al limite dell'area, prima di provare una conclusione in girata al volo: l'attaccante giallorosso manca l'impatto con la sfera, con il Monza che recupera il possesso.20:49

1' Pressing falloso di Mancini in zona trequarti offensiva ai danni di Dany Mota: Maresca fischia fallo per gli ospiti.20:47

Via al match. Primo possesso per la Roma.20:46

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Fabio Maresca di Napoli. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Galipò. In sala VAR ecco Mazzoleni, con Ghersini come AVAR.19:33

Nesta si dispone a specchio con una difesa a tre formata da Brorsson, Lekovic e Carboni di fronte alla porta difesa da Turati. In mezzo al campo ci saranno Bianco ed Urbanski, mentre sulle fasce ecco Pereira e Kyriakopoulos. In zona trequarti agiranno Ciurria e Dany Mota, con Ganvoula unico riferimento offensivo.19:33

FORMAZIONI UFFICIALI: il Monza risponde con un 3-4-2-1: Turati – Brorsson, Lekovic, Carboni – Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos – Ciurria, Dany Mota – Ganvoula.19:33

Ranieri decide di optare per un leggero turnover: tra i pali Svilar, con Mancini e Ndicka ai lati di Hummels. Al centro del campo ci saranno Pisilli e Cristante, con Saelemaekers sulla fascia destra e con Angelino sulla quella sinistra. In zona trequarti agiranno Baldanzi e Soulé, con Dybala inizialmente dalla panchina. L’unica punta sarà Shomurodov.19:32

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma si dispone con un 3-4-2-1: Svilar – Mancini, Hummels, Ndicka – Saelemaekers, Pisilli, Cristante – Baldanzi, Soulé – Shomurodov.19:32

La Roma ha vinto tre dei cinque precedenti contro il Monza in Serie A (due pareggi), impattando però in quello più recente, ovvero nella gara di andata del 6 ottobre scorso: in quel caso, alla rete di Artem Dovbky (oggi assente), rispose quella di Dany Mota, che fissò il risultato sull'1-1 finale.17:31

Il Monza, al contrario, ha bisogno di trovare punti, con la zona salvezza che ora dista ben nove lunghezze: per Nesta ci sarà bisogno di una vera e propria impresa, ma in 13 giornate c’è ancora la possibilità di dare una svolta ad una stagione fin qui fallimentare.17:27

La Roma vive un buon momento in questa stagione, grazie al passaggio del turno in Europa League e con quattro successi nelle ultime cinque gare di campionato che hanno permesso alla formazione guidata da Ranieri di avvicinarsi alle posizioni valevoli per le prossime competizioni UEFA.17:27

Allo stadio Olimpico di Roma i giallorossi di Claudio Ranieri ospitano il Monza di Alessandro Nesta: in caso di tre punti, i giallorossi andrebbero a -2 dal sesto posto attualmente occupato dalla Fiorentina.17:27

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Roma-Monza, gara valida per la 26ª giornata di Serie A.17:26

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp