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Napoli-Cremonese: 4-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli
24 Aprile 2026 ore 20:45
Napoli
4
Cremonese
0
Partita finita
Arbitro: Daniele Doveri
  1. 3' 1-0 Scott McTominay
  2. 45' 2-0 Filippo Terracciano (A)
  3. 45+3' 3-0 Kevin De Bruyne
  4. 52' 4-0 Alisson Santos
0'
45'
90'
90'
92'

Napoli che domina il match, 4-0 il finale in una partita mai aperta. Prima rete per McTominay (che nel finale sbaglia anche un rigore), autogol di Terracciano, reti di De Bruyne e Alisson.

Napoli che tiene ancora virtualmente aperta la corsa scudetto, Cremonese che continua nella lotta alla salvezza.

Le Pagelle

  1. Da Napoli - Cremonese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:41

  2. 90'+2'

    FINISCE NAPOLI - CREMONESE! 4-0 il finale!22:39

  3. 90'+1'

    BARBIERI! Conclusione da posizione defilata, palla messa in angolo da Milinkovic Savic.22:37

  4. 90'

    Due i minuti di recupero.22:36

  5. 89'

    BONAZZOLI! Colpo di testa sul cross di Barbieri, attento Milinkovic Savic.22:36

  7. 87'

    Napoli al piccolo trotto ma continua a spingere: Cremonese che aspetta il fischio finale.22:35

  8. 85'

    Gutierrez rischia molto con un retropassaggio di petto per Milinkovic Savic, che deve faticare nella presa.22:31

  9. 83'

    AUDERO RESPINGE IL RIGORE! McTominay calcia male e debole Sulla sinistra del portiere, che intuisce. 22:30

  10. 82'

    RIGORE PER IL NAPOLI! Conclusione di Elams, Grassi con il braccio tocca il pallone.22:28

  11. 82'

    Entrambe le squadre hanno finito i cambi, partita eufemisticamente difficile da riaprire per gli ospiti.22:27

  13. 80'

    TRAVERSA DEL NAPOLI! Rrahmani prende il legno alto sugli sviluppi dell'angolo.22:26

  14. 79'

    GILMOUR! Conclusione potente messa in angolo da Audero.22:26

  15. 78'

    Sostituzione CREMONESE: esce Youssef Maleh, entra Tommaso Barbieri.22:24

  16. 75'

    Sostituzione NAPOLI: esce Kevin De Bruyne, esce Eljif Elmas22:22

  17. 74'

    Palla geniale di Kevin De Bruyne per Mazzocchi, cross messo in angolo da Baschirotto.22:21

  19. 72'

    Cremonese di orgoglio, Baschirotto spinge, cross di Zerbin, il centrale trova il pallone e l'angolo.22:19

  20. 70'

    Infermabile Alisson, cross respinto da Audero con Maleh che calcia subito lontano.22:16

  21. 68'

    Altra percussione di Alisson, Mazzocchi non riesce ad approfittarne.22:14

  22. 66'

    Napoli che ora lascia spazio alla Cremonese, abbassando molto il suo baricentro.22:13

  23. 63'

    Buongiorno chiude Payero, lanciato lungo: Napoli che non vuole lasciare nulla.22:10

  25. 61'

    Sostituzione NAPOLI: esce Rasmus Højlund, entra Giovane 22:25

  26. 61'

    Sostituzione CREMONESE: esce Sebastiano Luperto, entra Francesco Folino.22:25

  27. 61'

    DE BRUYNE! Destro centrale, blocca Audero.22:07

  28. 59'

    Partita ora in ghiaccio per il Napoli, Cremonese che cerca di evitare la goleada.22:06

  29. 57'

    ALISSON! Conclusione potente dal limite, palla di poco alta!22:04

  31. 55'

    Napoli che punisce la Cremonese alla prima occasione che gli ospiti avevano provato ad attaccare con molti effettivi.22:03

  32. 54'

    Sostituzione NAPOLI: esce Stanislav Lobotka, entra Billy Gilmour.22:01

  33. 53'

    Sostituzione NAPOLI: esce Mathías Olivera, entra Sam Beukema.22:02

  34. 53'

    Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Pasquale Mazzocchi.22:00

  35. 52'

    GOL! NAPOLI - Cremonese 4-0! Rete di Alisson. Contropiede partenopeo, il trequartista porta palla, si accentra e batte Audero con un precise tiro dal limite.

    Guarda la scheda del giocatore Alisson Santos21:59

    Alisson Santos
  37. 51'

    Napoli che controlla il gioco anche in questo secondo tempo, nonostante i tentativi della Cremonese.21:58

  38. 48'

    PAYERO! Primo tiro della Cremonese, l'ex Udinese impegna Milinkovic Savic.21:54

  39. 47'

    Triplice cambio per la Cremonese, che rinforza il centrocampo dando anche qualitá con Vandeputte.21:54

  40. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:53

  41. 46'

    Sostituzione CREMONESE: esce David Okereke, entra Jari Vandeputte.21:53

  43. 46'

    Sostituzione CREMONESE: esce Romano Floriani, esce Alessio Zerbin21:52

  44. 46'

    Sostituzione CREMONESE: esce Warren Bondo, entra Alberto Grassi.21:52

  45. Napoli dilagante in questo primo tempo: vantaggio con un M;cTominay in giornata di grazia, seconda rete con Hojlund aiutato dalla deviazione di Terracciano, chiude De Bruyne nel recupero.21:36

  46. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! NAPOLI - CREMONESE 3-0!21:35

  47. 45'+3'

    GOL! NAPOLI - Cremonese 3-0! Rete di Kevin De Bruyne. Cross di Alisson, McTominay rimette in mezzo: Maleh si addormenta in area, ne approfitta il belga che insacca da due passi!

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne21:34

    Kevin De Bruyne
  49. 45'+1'

    Tre i minuti di recupero.21:32

  50. 44'

    GOL! NAPOLI - Cremonese 2-0! Autorete di Terracciano Hojlund vince il duello fisico con Baschirotto, si accentra e calcia: deviazione decisiva del difensore che beffa Audero.22:34

  51. 43'

    HOJLUND! La punta si sposta il pallone sul sinistro e calcia, palla di poco a lato!21:29

  52. 41'

    Contropiede Napoli, cross di Alisson, Luperto in angolo.21:26

  53. 39'

    CHE PARTITA PER MCTOMINAY! Discesa palla al piede da centrocampo, diagonale dal limite che finisce di poco a lato.21:24

  55. 38'

    Maleh al centro, pallone tra le braccia di Milinkovic Savic.21:23

  56. 36'

    Punizione per la Cremonese: salgono le torri dalla difesa.21:23

  57. 34'

    GUTIERREZ! Altra conclusione del quinto ex Girona, palla alta.21:21

  58. 33'

    Napoli che ha ripreso il pallino del gioco, dopo alcuni minuti di gestione della Cremonese.21:21

  59. 31'

    ANCORA MCTOMINAY! Altra conclusione dello scozzese, Audero in questa occasione é pronto in tuffo.21:17

  61. 28'

    Conclusione di Gutierrez con il macncino, palla a lato.21:13

  62. 26'

    Problemi per McTominay, gioco momentaneamente fermo.21:12

  63. 24'

    Baschirotto chiude Hojlund, che peró é sempre pronto nell'attaccare la profonditá.21:10

  64. 22'

    Tanta Cremonese ora, ma i grigiorossi oggi in nero faticano nel creare occasioni.21:08

  65. 19'

    Angolo Cremonese, Milinkovic Savic allontana di pugni.21:04

  67. 17'

    Cremonese ora che sta prendendo metri, Napoli che aspetta.21:02

  68. 15'

    Primo squillo della Cremonese: cross di Pezzella, non ci arrivano i compagni.21:01

  69. 13'

    Cremonese che prova il giro palla, ma Napoli veramente aggressivo.21:00

  70. 11'

    Alisson entra bene in area ma sbaglia il tocco in mezzo: Napoli dilagante in questo inizio partita.20:57

  71. 10'

    Altra occasione del Napoli, Hojlund calcia da pochi passi ma trova la deviazione: azione ferma per fuorigioco.20:55

  73. 8'

    Scatenato McTominay, altra conclusione con Maleh che devia in angolo.20:53

  74. 7'

    Gioco fermo, cambio bandierina per il guardalinee.20:53

  75. 6'

    ANCORA MCTOMINAY! Controllo errato che gli toglie il momento del tiro, la conclusione seguente finisce alta.20:51

  76. 5'

    Napoli parte fortissimo e sfonda subito, al terzo minuto: bell'inserimento di McTominay, ma centrocampo e difesa della Cremonese troppo staccate.20:50

  77. 3'

    GOL! NAPOLI - Cremonese 1-0! Rete di Scott McTominay. Lo scozzese si inserisce tra le linee e, con un diagonale, battle Audero! Assist vincente di De Bruyne.

    Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay20:49

    Scott McTominay
  79. 2'

    SUBITO OCCASIONE NAPOLI! Audero in uscita ferma McTominay, sul proseguo conclusione di Hojlund alta.20:48

  80. 1'

    INIZIA NAPOLI - CREMONESE! Primo pallone per gli ospiti.20:46

  81. Dirige il match l'arbitro Daniele Doveri.20:27

  82. Il Napoli ha segnato appena 5 nelle ultime 5 di Serie A — minimo stagionale, la Cremonese ha vinto solo 1 partita di Serie A da gennaio, sopra la zona retrocessione solo per differenza reti20:28

  83. Per Giampaolo 4-4-2 con Okereke e Bonazzoli in avanti, a centrocampo Payero dovrebbe prendere la fascia, Maleh e Bondo in mediana. In difesa coppia Baschirotto - Luperto.20:12

  85. Conte opta per Alisson Santos con De Bruyne alle spalle di Hojlund, Olivera come terzo di difesa, Politano e Gutierrez da quinti di centrocampo.20:11

  86. La formazione della CREMONESE (4-4-2): Audero - Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella - Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh - Okereke, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria.20:10

  87. Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez - De Bruyne, Alisson Santos - Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa.20:09

  88. Anticipo del venerdí al Maradona con i partenopei che vogliono raggiungere la provvisoria seconda posizione ma soprattutto allontanare la Juventus (quarta), grigiorossi che hanno bisogno di punti per una delle lotte salvezze piú serrate degli ultimi anni.20:07

  89. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Napoli e Cremonese, valevole per la 34a giornata di Serie A.20:06

  91. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Diego Armando Maradona
    Città: Napoli
    Capienza: 54726 spettatori20:06

    Diego Armando Maradona Fonte: Gettyimages

Formazioni Napoli - Cremonese

PREPARTITA

Napoli - Cremonese è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 aprile alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Arbitro di Napoli - Cremonese sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Daniele Doveri

Statistiche Stagionali
Partite dirette17
Falli fischiati406
Fuorigioco43
Rigori assegnati3
Ammonizioni55
Espulsioni1
Cartellini per partita3.2
Falli per cartellino7.2

Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 17 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0
20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3
04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1
28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2
22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1
14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2
27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2
18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2
06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0
11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0
21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2
08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0
14-03-2026 Serie B Monza-Palermo 3-0
06-04-2026 Serie A Napoli-Milan 1-0
11-04-2026 Serie A Cagliari-Cremonese 1-0
24-04-2026 Serie A Napoli-Cremonese 4-0

Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 69 punti (frutto di 21 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 52 gol e ne ha subiti 33; la Cremonese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 51.
La partita di andata Cremonese - Napoli si è giocata il 28 dicembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa il Napoli ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Cagliari e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 4-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Torino pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 7 gol.

Napoli e Cremonese si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 9 volte, la Cremonese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Napoli-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Cremonese in Serie A - senza subire gol in ciascuna delle ultime due - e in generale non ha perso alcuna delle ultime sei sfide contro i grigiorossi nella competizione (4V, 2N), mantenendo quattro volte la porta inviolata nel parziale.
  • Il Napoli ha vinto sette delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A - fa eccezione solo lo 0-0 del 29 ottobre 1995 - segnando una media esatta di due gol a partita e subendo una sola rete in queste gare (in occasione del 2-1 del 16 gennaio 1994, con Marcello Lippi alla guida).
  • Il Napoli ha vinto tutte le quattro sfide disputate finora in questo campionato contro le squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 8-2; è dalla stagione 2020/21 che i partenopei non vincono almeno cinque di queste gare in un singolo campionato, con Gennaro Gattuso alla guida.
  • La Cremonese ha perso tutte le ultime sei gare contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime tre posizioni in classifica in Serie A, subendo sempre almeno due reti (14 in totale nel periodo) e restando senza segnare nelle ultime tre.
  • Nell'ultima giornata, il Napoli ha interrotto una serie di imbattibilità casalinga in Serie A di 26 gare consecutive (19V, 7N); sotto la guida di uno stesso allenatore, i partenopei non perdono due match di fila al Maradona in campionato da dicembre 2021 (serie di tre, con Luciano Spalletti alla guida).
  • Nelle quattro gare con Marco Giampaolo alla guida, la Cremonese ha ottenuto quattro punti (1V, 1N, 2P), dopo che nelle precedenti quattro partite aveva incassato quattro sconfitte; in particolare, i grigiorossi non rimangono imbattuti per due match di fila in Serie A dallo scorso dicembre (vittorie contro Bologna e Lecce).
  • Il Napoli ha incassato sette gol nel primo quarto d'ora di gioco - di cui due nelle ultime due partite - e tra le squadre che hanno fatto peggio in questo campionato ci sono Sassuolo (10), Cagliari (otto), Hellas Verona (otto) e proprio Cremonese (otto).
  • Una delle tre doppiette di Rasmus Højlund in Serie A è arrivata nella gara di andata contro le Cremonese (2-0, 28 dicembre 2025); il danese è andato a segno solo in tre gare nel 2026 in campionato - restando a secco nelle restanti 13 - anche se ciascuna di queste sfide è stata contro squadre della parte bassa della classifica (doppietta vs Genoa a febbraio, gol vs Hellas Verona a febbraio e rete vs Lecce a marzo).
  • Matteo Politano ha preso parte a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime quattro presenze al Maradona in Serie A, dopo che nelle precedenti 11 gare in casa di questo campionato non era stato coinvolto in alcuna rete; il classe '93 vanta una rete in due sfide alla Cremonese in campionato, nel successo esterno per 4-1 del 9 ottobre 2022.
  • Antonio Sanabria ha segnato tre gol nelle sue ultime sei sfide contro il Napoli in Serie A, di cui due reti messe a segno al Maradona (una il 1° ottobre 2022 e l'altra nella sua ultima trasferta a Fuorigrotta, l'8 marzo 2024); il classe '96 conta una sola marcatura in 23 gare in questo campionato e nelle precedenti sette stagioni (da quando gioca stabilmente in Serie A) non ha mai chiuso un campionato con meno di due reti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NapoliCremonese
Partite giocate3333
Numero di partite vinte206
Numero di partite perse717
Numero di partite pareggiate610
Gol totali segnati4826
Gol totali subiti3347
Media gol subiti per partita1.01.4
Percentuale possesso palla58.946.5
Numero totale di passaggi1824012521
Numero totale di passaggi riusciti158359807
Tiri nello specchio della porta153105
Percentuale di tiri in porta48.646.9
Numero totale di cross599591
Numero medio di cross riusciti131126
Duelli per partita vinti14341545
Duelli per partita persi14381577
Corner subiti92207
Corner guadagnati183112
Numero di punizioni a favore380410
Numero di punizioni concesse387454
Tackle totali416485
Percentuale di successo nei tackle59.955.3
Fuorigiochi totali4353
Numero totale di cartellini gialli4365
Numero totale di cartellini rossi23

Napoli - Cremonese Live

Gatti Seregno

Classifica SERIE A

  1. Inter78
  2. Napoli69
  3. Milan66
  4. Juventus63
  5. Como58
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Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Nico Paz12
  3. Tasos Douvikas11
  4. Marcus Thuram11
  5. Keinan Davis10
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