PREPARTITA

Napoli - Cremonese è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 aprile alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Cremonese sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 17 Falli fischiati 406 Fuorigioco 43 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 55 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.2 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 17 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2 27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2 11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2 18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2 06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0 11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0 21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2 08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0 14-03-2026 Serie B Monza-Palermo 3-0 06-04-2026 Serie A Napoli-Milan 1-0 11-04-2026 Serie A Cagliari-Cremonese 1-0 24-04-2026 Serie A Napoli-Cremonese 4-0

Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 69 punti (frutto di 21 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece la Cremonese si trova 18° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 52 gol e ne ha subiti 33; la Cremonese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 51.

La partita di andata Cremonese - Napoli si è giocata il 28 dicembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa il Napoli ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Cagliari e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 4-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Torino pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 7 gol.

Napoli e Cremonese si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 9 volte, la Cremonese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Napoli-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Cremonese in Serie A - senza subire gol in ciascuna delle ultime due - e in generale non ha perso alcuna delle ultime sei sfide contro i grigiorossi nella competizione (4V, 2N), mantenendo quattro volte la porta inviolata nel parziale.

Il Napoli ha vinto sette delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A - fa eccezione solo lo 0-0 del 29 ottobre 1995 - segnando una media esatta di due gol a partita e subendo una sola rete in queste gare (in occasione del 2-1 del 16 gennaio 1994, con Marcello Lippi alla guida).

Il Napoli ha vinto tutte le quattro sfide disputate finora in questo campionato contro le squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 8-2; è dalla stagione 2020/21 che i partenopei non vincono almeno cinque di queste gare in un singolo campionato, con Gennaro Gattuso alla guida.

La Cremonese ha perso tutte le ultime sei gare contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime tre posizioni in classifica in Serie A, subendo sempre almeno due reti (14 in totale nel periodo) e restando senza segnare nelle ultime tre.

Nell'ultima giornata, il Napoli ha interrotto una serie di imbattibilità casalinga in Serie A di 26 gare consecutive (19V, 7N); sotto la guida di uno stesso allenatore, i partenopei non perdono due match di fila al Maradona in campionato da dicembre 2021 (serie di tre, con Luciano Spalletti alla guida).

Nelle quattro gare con Marco Giampaolo alla guida, la Cremonese ha ottenuto quattro punti (1V, 1N, 2P), dopo che nelle precedenti quattro partite aveva incassato quattro sconfitte; in particolare, i grigiorossi non rimangono imbattuti per due match di fila in Serie A dallo scorso dicembre (vittorie contro Bologna e Lecce).

Il Napoli ha incassato sette gol nel primo quarto d'ora di gioco - di cui due nelle ultime due partite - e tra le squadre che hanno fatto peggio in questo campionato ci sono Sassuolo (10), Cagliari (otto), Hellas Verona (otto) e proprio Cremonese (otto).

Una delle tre doppiette di Rasmus Højlund in Serie A è arrivata nella gara di andata contro le Cremonese (2-0, 28 dicembre 2025); il danese è andato a segno solo in tre gare nel 2026 in campionato - restando a secco nelle restanti 13 - anche se ciascuna di queste sfide è stata contro squadre della parte bassa della classifica (doppietta vs Genoa a febbraio, gol vs Hellas Verona a febbraio e rete vs Lecce a marzo).

Matteo Politano ha preso parte a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime quattro presenze al Maradona in Serie A, dopo che nelle precedenti 11 gare in casa di questo campionato non era stato coinvolto in alcuna rete; il classe '93 vanta una rete in due sfide alla Cremonese in campionato, nel successo esterno per 4-1 del 9 ottobre 2022.

Antonio Sanabria ha segnato tre gol nelle sue ultime sei sfide contro il Napoli in Serie A, di cui due reti messe a segno al Maradona (una il 1° ottobre 2022 e l'altra nella sua ultima trasferta a Fuorigrotta, l'8 marzo 2024); il classe '96 conta una sola marcatura in 23 gare in questo campionato e nelle precedenti sette stagioni (da quando gioca stabilmente in Serie A) non ha mai chiuso un campionato con meno di due reti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: