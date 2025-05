Grazie per aver seguito con noi la diretta di Bologna-Genoa, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:02

90'+4' Fine partita: BOLOGNA-GENOA 1-3 (18' Vitinha, 26', 43' Venturino, 65' Orsolini)19:58

90'+1' Parata mostruosa di Sommariva su Casale, palla in angolo.19:54

90' Sono stati concessi 4 minuti di recuoero!19:53

89' Cartellino giallo per Jhon Lucumí.19:52

87' Cartellino giallo per Davide Calabria.19:50

86' Buona occasione per il Bologna con Cambiaghi che conclude di sinistro, bravo Sommariva a deviare in angolo.19:49

82' Sostituzione Genoa: esce Nelson Norton-Cuffy, entra Maxwel Cornet.19:45

81' Sostituzione Bologna: esce Remo Freuler, entra Giovanni Fabbian.19:45

80' Cartellino giallo per Jean Onana.19:42

79' Cartellino giallo per Riccardo Orsolini.19:41

75' Sostituzione Charalampos Lykogiannis Davide Calabria19:38

72' Il Bologna insiste e si spinge con continuità in avanti per riaprire il match, si difende con ordine il Genoa.19:36

68' Ci prova Ekuban su punizione, palla che termina abbondantemente alta sopra la traversa.19:31

65' GOL! BOLOGNA-Genoa 1-3! Rete di Riccardo ORSOLINI! Splendido gol dell'esterno rossoblù che stoppa di petto e poi conclude al volo di sinistro battendo un incolpevole Sommariva.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Orsolini19:29

63' Sostituzione Genoa: esce Mattia Bani, entra Stefano Sabelli.19:26

63' Sostituzione Genoa: esce Vítinha, entra Caleb Ekuban.19:26

63' Sostituzione Genoa: esce Lorenzo Venturino, entra Jeff Ekhator.19:25

63' Sostituzione Genoa: esce Benjamin Siegrist, entra Daniele Sommariva.19:25

58' Sostituzione Bologna: esce Santiago Castro, entra Nicolò Cambiaghi.19:25

56' Ci prova De Silvestri di testa, bravo Siegrist a bloccare in presa bassa.19:19

52' Cartellino giallo per Charalampos Lykogiannis.19:15

50' Cartellino giallo per Sebastian Otoa.19:12

47' Inizia il secondo tempo di BOLOGNA-GENOA!19:07

46' Sostituzione Bologna: esce Michel Aebischer, entra Tommaso Pobega.19:07

46' Sostituzione Bologna: esce Emil Holm, entra Lorenzo De Silvestri.19:06

Il Bologna vorrà sicuramente cambiare qualcosa e in tal senso nel secondo tempo potrebbero tornare utili Dallinga e Fabbian, nel Genoa scalpitano Ahanor ed Ekhator.18:52

A senso unico la prima frazione di Bologna-Genoa. I Grifoni infatti, nonostante un avvio positivo del Bologna, dominano in lungo e in largo chiudendo addirittura con un netto 0-3 il loro primo tempo. In rete Vitinha e Venturino, autore addirittura di una doppietta all'esordio da titolare in Serie A. 18:51

45'+1' Finisce il primo tempo di BOLOGNA-GENOA!18:50

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero!18:49

43' GOL! Bologna-GENOA 0-3! Rete di Lorenzo VENTURINO! Ennesimo spunto geniale di Vitinha che brucia Casale e serve una palla splendida a Venturino, bravo ad anticipare Holm e a depositare in rete.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Venturino18:47

39' Cartellino giallo per Michel Aebischer.18:42

37' Suggerimento di Orsolini per Lykogiannis che tenta la conclusione, bravo ancora Otoa a respingere.18:41

34' Pieno controllo del possesso da parte del Genoa che gestisce il ritmo, il Bologna non riesce a sfondare, soprattutto lateralmente.18:40

30' Il Bologna, visibilmente stordito, non riesce a reagire. Il Genoa regge.18:34

26' GOL! Bologna-GENOA 0-2! Rete di Lorenzo VENTURINO! Il giovanissimo attaccante del Grifone si mette in proprio e al termina di una progressione palla al piede splendida riesce a battere Ravaglia con una conclusione incrociata di destro di pregievole fattura.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Venturino18:31

22' Reazione del Bologna con Aebischer che tenta una conclusione dalla lunga distanza tutt'altro che pericolosa. Blocca senza problemi Siegrist.18:26

18' GOL! Bologna-GENOA 0-1! Rete di VITINHA! Ennesimo assist di Martin che stavolta, da calcio d'angolo, pesca Vitinha, bravo a stoppare e a concludere con un destro incrociato che batte Skorupski.18:22

17' Altro spunto di Orsolini che tenta il cross con il destro, bravo Siegrist a sfruttare.18:20

15' Fase di stallo del match, qualche fallo di troppo e gioco spezzettato.18:19

11' Prova a rallentare il ritmo il Genoa con un possesso palla reiterato, il Bologna però pressa come al solito, con aggressività ed organizzazione.18:15

7' Ancora il Bologna, questa volta con Orsolini che tenta la sua solita conclusione a giro di mancino, respinge bene Otoa. Si salva il Genoa.18:10

5' Spinge il Bologna che si affaccia nuovamente in attacco, questa volta con Ferguson che di testa non trova la porta da posizione ravvicinata.18:08

3' Il Bologna sfiora subito il vantaggio: splendida giocata di Ndoye che dopo un tunnel lascia partire una conclusione a giro che termina di pochissimo fuori a lato.18:07

1' Inizia il primo tempo di BOLOGNA-GENOA!18:04

Il Bologna non vince in casa contro il Genoa nel massimo campionato da febbraio 2018, nel periodo ha ottenuto tre punti e subito due sconfitte; la squadra emiliana ha una striscia aperta casalinga negativa più lunga in Serie A solamente contro Napoli (sei incontri senza successi) e Juventus (22).17:17

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Genoa (5N, 5P); dalla stagione 2018/19 in avanti gli emiliani hanno ottenuto meno successi solamente contro Juventus (6N, 8P) e Benevento (1N, 1P).17:16

Le scelte di Vieira: parte dalla panchina Pinamonti, gioca Vitinha unica punta. Messias e Venturino a supporto, in mediana spazio per Onana. Al centro della difesa Otoa e Bani, in porta c'è Siegrist.17:16

Le scelte di Italiano: giocano Aebischer e Ferguson, dalla panchina Fabbian. Preferito Castro a Dallinga, in difesa spazio a Casale con Lucumì.17:15

Panchina Genoa: Leali, Sommariva, Sabelli, Zanoli, Ahanor, Kasa, Frendrup, Badelj, Thorsby, Cornet, Ekuban, Ekhator, Pinamonti.17:15

Panchina Bologna: Skorupski, Bagnolini, Beukema, De Silvestri, Calabria, Pobega, Fabbian, Moro, El Azzouzi, Cambiaghi, Dominguez, Pedrola, Dallinga.17:14

Formazione GENOA (4-2-3-1): Siegrist; De Winter, Otoa, Bani, Martin; Onana, Masini; Norton-Cuffy, Venturino, Messias; Vitinha17:12

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro.17:11

Il Bologna è reduce dalla sconfitta per 3-2 con la Fiorentina, così come il Genoa che arriva dal 2-3 casalingo con l'Atalanta.17:10

Benvenuti alla diretta di Bologna-Genoa, match valevole per la 38a giornata di Serie A!17:09

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp