Si chiude una stagione deludente per i rossoneri che non giocheranno nelle Coppe europee l'anno prossimo. Non succedeva dalla stagione 2019-2020, anche se in quel caso non si giocò in competizioni UEFA per colpa della sentenza di estromissione dalle Coppe per non aver rispettato il Fair play finanzario. Chissà che non sarà la stagione della rinascita per il Milan, proprio sfruttando il fatto di giocare solo in campionato. Un po' come ha fatto il Napoli che ha sfruttato questo fattore per battere l'Inter nella corsa Scudetto.

In questo momento, con questa vittoria, il Milan sarebbe 7° in classifica davanti a Fiorentina e Bologna. Non cambia niente per il discorso Europa, ma potrebbe cambiare per la prossima Coppa Italia. Se la Fiorentina dovesse perdere domenica contro l'Udinese, infatti, i rossoneri farebbero parte delle teste di serie della prossima Coppa Italia, senza dover partire dai turni preliminari di metà agosto. Alla Fiorentina basta un pareggio, però, per andare avanti al Milan grazie agli scontri diretti.

Le Pagelle