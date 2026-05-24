PREPARTITA

Cremonese - Como è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Como sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 285 Fuorigioco 40 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 45 Espulsioni 4 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0 25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2 01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1 07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2 13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1 18-03-2026 Serie B Frosinone-Bari 2-1 06-04-2026 Serie A Udinese-Como 0-0 11-04-2026 Serie A Atalanta-Juventus 0-1 20-04-2026 Serie A Lecce-Fiorentina 1-1 03-05-2026 Serie A Sassuolo-Milan 2-0 17-05-2026 Serie A Roma-Lazio 2-0

Attualmente la Cremonese si trova 18° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 20 sconfitte); invece Como si trova 4° in classifica con 71 punti (frutto di 20 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 32 gol e ne ha subiti 57; Como ha segnato 65 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Como - Cremonese si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Cremonese ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Verona e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 1-4 mentre Como ha incontrato il Parma vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 14 gol.

Cremonese e Como si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 1 volta, Como ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Cremonese-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Como tra Serie A, Serie B e Serie C (7V, 3N) - l'ultimo successo dei lariani contro i grigiorossi in campionato risale al 12 ottobre 2013 (1-0 in Serie C).

La Cremonese ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe contro il Como in campionato (due in Serie B e due in Serie C), con uno score di 8-2 - tra cui la più recente allo Zini del 9 marzo 2024 nel torneo cadetto (2-1 con gol di Massimo Coda e Luca Zanimacchia).

La Cremonese (34 punti) ha bisogno di una vittoria e un contestuale mancato successo del Lecce (35) per ottenere la salvezza nell'ultima giornata; in caso di pareggio dei grigiorossi e sconfitta dei pugliesi, invece, le due squadre disputerebbero lo spareggio salvezza per decretare la permanenza in Serie A.

La Cremomese arriva da due vittorie consecutive (3-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e in un singolo massimo campionato non ha mai ottenuto tre successi consecutivi nella sua storia.

Per qualificarsi alla prossima UEFA Champions League il Como deve vincere e sperare che si verifichi anche uno dei quattro scenari seguenti: almeno una tra Roma e Milan perde; il Milan vince e la Roma pareggia; il Milan pareggia e Roma e Juventus vincono entrambe; Roma e Milan pareggiano e la Juventus vince.

Il Como ha vinto tre delle ultime quattro gare in Serie A (1N), mantenendo sempre la porta inviolata in questo parziale; i lariani potrebbero ottenere cinque clean sheet di fila per la prima volta in assoluto nella massima serie.

Il Como - record di clean sheet nei maggiori cinque tornei europei in corso con 19, al pari dell'Arsenal - potrebbe diventare la quarta squadra nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) a mantenere la porta inviolata almeno 20 volte in un campionato di Serie A, dopo Inter 2023/24, Lazio 2022/23 e Juventus 2022/23 e 2017/18.

Jamie Vardy è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A e nei maggiori cinque campionati europei non arriva ad almeno tre gare consecutive in rete dal periodo tra settembre e ottobre 2021 (serie di quattro in Premier League con il Leicester).

Con una rete Federico Bonazzoli raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa per le seconda volta in carriera in Serie A, dopo il 2021/22 con la Salernitana (10 gol). Da inizio aprile, inoltre, solo Donyell Malen (15) ha tentato più tiri nello specchio dell'attaccante della Cremonese (12) nella competizione.

Tasos Douvikas - dopo le reti in trasferta contro Genoa e Hellas Verona - potrebbe andare a segno per tre gare esterne di fila per la prima volta nei maggiori cinque tornei europei; con 13 gol in questo torneo, l'attaccante greco ha già superato il bottino accumulato nei precedenti due campionati (12 reti tra Celta Vigo e Como).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: