Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Cremonese-Como: 1-4 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giovanni Zini di Cremona
24 Maggio 2026 ore 20:45
Cremonese
1
Como
4
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 36' 0-1 Jesús Rodríguez
  2. 51' 0-2 Tasos Douvikas
  3. 55' 1-2 Federico Bonazzoli (R)
  4. 74' 1-3 Lucas da Cunha (R)
  5. 81' 1-4 Lucas da Cunha
0'
45'
90'
90'
92'

Il Como batte nettamente la Cremonese e, grazie al ko interno del Milan, scrive la propria storia ottenendo la qualificazione alla prossima Champions League. I grigiorossi tornano in Serie cadetta dopo un solo anno. Tabellino finale: Rodriguez, Douvikas, Bonazzoli rig., Da Cunha rig., Da Cunha.

Per la diretta di Cremonese-Como è tutto, buon proseguimento di serata.

  1. 90'+3'

    E' FINITA! COMO IN CHAMPIONS! CREMONESE IN B! Finale dallo "Zini": 1-4 (Rodriguez, Douvikas, Bonazzoli rig., Da Cunha rig., Da Cunha). 22:49

  2. 90'+1'

    SERGI ROBERTO SEGNA MA C'E' FUORIGIOCO DI MORATA! 22:46

  3. 90'

    Tre minuti di recupero. 22:45

  4. 88'

    Tiro di Barbieri in scivolata respinto in fallo laterale. 22:42

  5. 87'

    Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 22:41

  7. 85'

    QUINTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Lottici Tessadri, esce Bonazzoli. 22:39

  8. 83'

    QUARTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Barbieri, esce Terracciano. 22:39

  9. 83'

    QUINTO CAMBIO NEL COMO: entra Morata, esce Douvikas. 22:38

  10. 83'

    QUARTO CAMBIO NEL COMO: entra Sergi Roberto, esce Baturina. 22:38

  11. 83'

    TERZO CAMBIO NEL COMO: entra Vojvoda, esce Diao. 22:37

  13. 81'

    GOL! Cremonese-COMO 1-4! Doppietta di Da Cunha. Poker ospite: assist di Caqueret per il sinistro vincente di Da Cunha.

    Guarda la scheda del giocatore Lucas Da Cunha22:37

    Lucas da Cunha
  14. 80'

    Riprende il match, con il rinvio dal fondo dell'estremo difensore grigiorosso. 22:35

  15. 79'

    Cooling break! 22:33

  16. 78'

    Ci prova anche Van der Brempt, destro alto sopra la traversa. 22:33

  17. 77'

    DIAO! Potente sinistro che scalda i guantoni a Audero. 22:31

  19. 76'

    AMMONITO VANDEPUTTE: fallo su Diao. 22:31

  20. 76'

    SECONDO CAMBIO NEL COMO: entra Van der Brempt, esce Moreno. 22:31

  21. 74'

    PILLOLA STATISTICA: 5° centro in campionato per il capitano dei Lariani. 22:30

  22. 74'

    GOL! Cremonese-COMO 1-3! Rigore di Da Cuhna. Tris ospite: penalty trasformato, battuto Audero.

    Guarda la scheda del giocatore Lucas Da Cunha22:29

    Lucas da Cunha
  23. 73'

    Nervi saltati allo "Zini", il gioco non riprende.22:28

  25. 72'

    ROSSO A OKEREKE! Anche lui, come Djuric, dalla panchina. 22:28

  26. 71'

    AMMONITO BIANCHETTI: proteste. 22:27

  27. 71'

    CREMONESE IN 10! Espulso Grassi, rosso diretto! 22:26

  28. 71'

    ESPULSO DJURIC: proteste dalla panchina. 22:26

  29. 70'

    CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Fallo di Bianchetti su Douvikas! 22:24

  31. 69'

    Maresca richiamato al monitor! 22:24

  32. 67'

    Gioco fermo: contatto in area tra Douvikas e Bianchetti. Check del VAR... 22:23

  33. 65'

    Botta di Perrone da fuori area sul muro grigiorosso. 22:20

  34. 64'

    PRIMO CAMBIO NEL COMO: entra Caqueret, esce Rodriguez. 22:18

  35. 62'

    La sblocca anche la Juventus con Vlahovic: Como in vantaggio negli scontri diretti. 22:17

  37. 61'

    AMMONITO VARDY: fallo ai danni di Rodriguez. 22:15

  38. 60'

    Tiro dalla bandierina in favore dei Lariani. 22:14

  39. 58'

    CAGLIARI IN VANTAGGIO! In questo momento rossoneri fuori dalla Champions, avanti Roma e Como. 22:13

  40. 57'

    BONAZZOLI! Sinistro al volo da dentro l'area di rigore, tiro sul fondo. 22:12

  41. 56'

    Aggiornamento da Verona: Malen sbaglia il rigore ma poi trova il gol. Scaligeri in inferiorità numerica. 22:11

  43. 55'

    PILLOLA STATISTICA: 10° centro stagionale per il numero 90 grigiorosso. 22:10

  44. 55'

    GOL! CREMONESE-Como 1-2! Rigore di Bonazzoli. I padroni di casa accorciano immediatamente: penalty centrale, battuto Butez.

    Guarda la scheda del giocatore Federico Bonazzoli22:09

    Federico Bonazzoli
  45. 53'

    CALCIO DI RIGORE PER LA CREMONESE! Vardy pressa Ramon, gli soffia la sfera e subisce fallo. 22:08

  46. 51'

    PILLOLA STATISTICA: 15° centro in campionato per l'attaccante greco. 22:07

  47. 51'

    GOL! Cremonese-COMO 0-2! Rete di Douvikas. Raddoppio ospite: sbaglia Luperto, recupera Smolcic che lancia Rodriguez, assist per il tap in vincente di Douvikas.

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas22:07

    Tasos Douvikas
  49. 49'

    AMMONITO MORENO: fallo in zona mediana. 22:04

  50. 49'

    Retropassaggio a Butez che va al rinvio verso il centrocampo. 22:03

  51. 47'

    Scatto di Vardy in campo aperto, chiuso in raddoppio in calcio d'angolo. 22:01

  52. 46'

    TERZO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Collocolo, esce Thorsby. 21:59

  53. 46'

    SECONDO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Floriani Mussolini, esce Zerbin. 21:59

  55. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CREMONESE-COMO! Si riparte dal risultato di 0-1. 21:58

  56. Squadre ora negli spogliatoi con umori opposti per la formazione di Giampaolo e di Fabregas. 21:50

  57. All'intervallo Como in vantaggio grazie al gol di Rodriguez, favorito da una deviazione di Grassi. Pochissime occasioni, nessun tiro in porta della Cremonese, che ha perso Maleh per infortunio. Questo parziale vale la retrocessione per i grigiorossi mentre lascia ancora aperta la porta per la Champions agli ospiti. 21:45

  58. 45'+6'

    FINE PRIMO TEMPO! CREMONESE-COMO 0-1! Rete di Rodriguez al 36'. 21:43

  59. 45'+4'

    Possesso palla dei biancoblù che fanno scorrere il cronometro. 21:42

  61. 45'+2'

    Uscita fuori dall'area di Butez che allontana di testa. 21:39

  62. 45'

    Cinque minuti di recupero. 21:37

  63. 44'

    Conclusione potente di Vardy larga ma c'era l'offside di Pezzella. 21:36

  64. 43'

    Perrone per Douvikas, controllo e girata per il destro che termina alto. 21:35

  65. 40'

    Sventagliata per Smolcic che però non può raggiungere la sfera. 21:34

  67. 38'

    Classifica aggiornata: Milan, Roma e Como a 71 ma ai Lariani non basta, a meno che non vinca la Juventus. 21:36

  68. 37'

    Check del VAR, marcatura confermata. 21:32

  69. 36'

    PILLOLA STATISTICA: 3° centro in campionato per l'ex Betis. 21:32

  70. 36'

    GOL! Cremonese-COMO 0-1! Rete di Rodriguez. Ospiti in vantaggio: strappo di Diao, cross per Douvikas che calcia, miracolo di Audero; la sfera arriva a Rodriguez che tira e insacca anche grazie a una deviazione di Grassi.

    Guarda la scheda del giocatore Jesús Rodríguez21:30

    Jesús Rodríguez
  71. 35'

    Batte Da Cunha ma non colpisce nel migliore dei modi. 21:28

  73. 34'

    Pestone di Pezzella ai danni di Smolcic, punizione per il Como ai 30 metri dalla porta. 21:27

  74. 32'

    Terracciano non si fida e concede un tiro dalla bandierina. 21:26

  75. 31'

    Comunicato ufficiale: Torino-Juventus si gioca! Fischio d'inizio alle 21.45. 21:25

  76. 30'

    Sinistro di Da Cunha dai 16 metri, murato dalla retroguardia grigiorossa. 21:23

  77. 29'

    Scatto di Diao su Zerbin, leggero contatto e il giocatore ospite va a terra ma per l'arbitro è tutto regolare. 21:21

  79. 27'

    Audero lancia la sfera in avanti, facendo riprendere il match. 21:19

  80. 25'

    Cooling break! Gioco fermo per far rifiatare i protagonisti in campo. 21:17

  81. 24'

    Colpo di testa di Diao da buona posizione ma la conclusione è fiacca e termina sul fondo. 21:16

  82. 23'

    Ancora sospeso il derby della Mole e la sensazione è che venga rinviato a domani. 21:16

  83. 21'

    AMMONITO THORSBY: manata in faccia a un avversario. 21:14

  85. 20'

    AMMONITO RODRIGUEZ: simulazione e proteste. 21:14

  86. 20'

    Pareggio di Borrelli: Milan-Cagliari 1 a 1. 21:13

  87. 19'

    Retropassaggio un po' rischioso verso Audero che deve affrettare il rinvio. 21:12

  88. 18'

    Cross di Zerbin che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare alcuna deviazione a rete. 21:10

  89. 16'

    PRIMO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Vandeputte, esce Maleh. 21:08

  91. 15'

    Giampaolo richiama Vandeputte, costretto a utilizzare il primo slot delle sostituzioni. 21:08

  92. 13'

    SI FERMA MALEH! Il centrocampista accusa un problema muscolare e deve lasciare il campo. 21:07

  93. 12'

    Corner in favore del Como. 21:04

  94. 11'

    Sventagliata profonda per lo scatto di Vardy, poi Pezzella non salta l'avversario. 21:03

  95. 9'

    Il pallone tocca Maresca, gioco fermo come da regolamento. 21:01

  97. 7'

    Aggiornamento da Lecce: gol di Banda, giallorossi in vantaggio. Notizia negativa per la Cremonese. 21:00

  98. 6'

    Cross di Rodriguez per il taglio di Diao, sfera troppo profonda.20:58

  99. 5'

    Fallo di Moreno su Vardy, richiamo verbale del direttore di gara: i padroni di casa reclamavano il cartellino. 20:57

  100. 4'

    Cambia il risultato al "Meazza": Milan avanti con la rete di Saelemaekers. 20:56

  101. 3'

    Baturina in azione sulla corsia mancina, rimessa laterale per gli ospiti. 20:55

  103. 1'

    Ritardo a Torino: scontri tra ultras, un ferito in codice rosso. 20:54

  104. 1'

    INIZIA CREMONESE-COMO! Primo pallone giocato dagli uomini di Fabregas. 20:53

  105. Squadre in campo agli ordini di Maresca: padroni di casa in maglia grigiorossa, ospiti in casacca blù. 20:42

  106. All'andata, disputata lo scorso 27 settembre, finì 1-1 (Nico Paz, Baschirotto). 20:42

  107. Giampaolo conferma 10/11 scegliendo Zerbin al posto di Barbieri sulla corsia destra; Vardy-Bonazzoli coppia d'attacco, out Sanabria. Fabregas inizia con Nico Paz in panchina e sulla trequarti tocca a Rodriguez sulla linea di Diao e Baturina; Douvikas punta, gioca Smolcic. 20:16

  109. FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Butez - Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno - Da Cunha, Perrone - Diao, Baturina, Rodriguez - Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt, Caqueret, Nico Paz, Cassano. 20:48

  110. FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Audero - Terracciano, Bianchetti, Luperto - Zerbin, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella - Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Folino, Vigilati, Floriani Mussolini, Barbieri, Collocolo, Lottici Tessadri, Vandeputte, Djuric, Okereke. 20:46

  111. Nell'ultima giornata, Violini vincenti sul campo dell'Udinese, successo dei Lariani contro il Parma tra le mura amiche. 19:54

  112. Dirige l'incontro il signor Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Fontemurato. Quarto Ufficiale Calzavara. Al VAR Gariglio, AVAR Camplone. 19:52

  113. Il match dello "Zini" vale tantissimo: i padroni di casa lottano per non retrocedere, gli ospiti provano a strappare la qualificazione in Champions. Al momento, la classifica recita così: grigiorossi terzultimi a -1 dal Lecce, biancoblù al 5° posto, a -2 da Milan e Roma. 19:48

  115. Benvenuti alla diretta di Cremonese-Como, gara valida per il 38° e ultimo turno del campionato di Serie A. 19:42

  117. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giovanni Zini
    Città: Cremona
    Capienza: 14834 spettatori19:42

    Giovanni Zini Fonte: Gettyimages

Formazioni Cremonese - Como

PREPARTITA

Cremonese - Como è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.
Arbitro di Cremonese - Como sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati285
Fuorigioco40
Rigori assegnati1
Ammonizioni45
Espulsioni4
Cartellini per partita4.5
Falli per cartellino5.7

Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 6 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0
08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2
14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0
25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1
07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2
13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1
18-03-2026 Serie B Frosinone-Bari 2-1
06-04-2026 Serie A Udinese-Como 0-0
11-04-2026 Serie A Atalanta-Juventus 0-1
20-04-2026 Serie A Lecce-Fiorentina 1-1
03-05-2026 Serie A Sassuolo-Milan 2-0
17-05-2026 Serie A Roma-Lazio 2-0

Attualmente la Cremonese si trova 18° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 20 sconfitte); invece Como si trova 4° in classifica con 71 punti (frutto di 20 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte).
La Cremonese ha segnato 32 gol e ne ha subiti 57; Como ha segnato 65 gol e ne ha subiti 29.
La partita di andata Como - Cremonese si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Cremonese ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Verona e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 1-4 mentre Como ha incontrato il Parma vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 14 gol.

Cremonese e Como si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 1 volta, Como ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Cremonese-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Como tra Serie A, Serie B e Serie C (7V, 3N) - l'ultimo successo dei lariani contro i grigiorossi in campionato risale al 12 ottobre 2013 (1-0 in Serie C).
  • La Cremonese ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe contro il Como in campionato (due in Serie B e due in Serie C), con uno score di 8-2 - tra cui la più recente allo Zini del 9 marzo 2024 nel torneo cadetto (2-1 con gol di Massimo Coda e Luca Zanimacchia).
  • La Cremonese (34 punti) ha bisogno di una vittoria e un contestuale mancato successo del Lecce (35) per ottenere la salvezza nell'ultima giornata; in caso di pareggio dei grigiorossi e sconfitta dei pugliesi, invece, le due squadre disputerebbero lo spareggio salvezza per decretare la permanenza in Serie A.
  • La Cremomese arriva da due vittorie consecutive (3-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e in un singolo massimo campionato non ha mai ottenuto tre successi consecutivi nella sua storia.
  • Per qualificarsi alla prossima UEFA Champions League il Como deve vincere e sperare che si verifichi anche uno dei quattro scenari seguenti: almeno una tra Roma e Milan perde; il Milan vince e la Roma pareggia; il Milan pareggia e Roma e Juventus vincono entrambe; Roma e Milan pareggiano e la Juventus vince.
  • Il Como ha vinto tre delle ultime quattro gare in Serie A (1N), mantenendo sempre la porta inviolata in questo parziale; i lariani potrebbero ottenere cinque clean sheet di fila per la prima volta in assoluto nella massima serie.
  • Il Como - record di clean sheet nei maggiori cinque tornei europei in corso con 19, al pari dell'Arsenal - potrebbe diventare la quarta squadra nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) a mantenere la porta inviolata almeno 20 volte in un campionato di Serie A, dopo Inter 2023/24, Lazio 2022/23 e Juventus 2022/23 e 2017/18.
  • Jamie Vardy è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A e nei maggiori cinque campionati europei non arriva ad almeno tre gare consecutive in rete dal periodo tra settembre e ottobre 2021 (serie di quattro in Premier League con il Leicester).
  • Con una rete Federico Bonazzoli raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa per le seconda volta in carriera in Serie A, dopo il 2021/22 con la Salernitana (10 gol). Da inizio aprile, inoltre, solo Donyell Malen (15) ha tentato più tiri nello specchio dell'attaccante della Cremonese (12) nella competizione.
  • Tasos Douvikas - dopo le reti in trasferta contro Genoa e Hellas Verona - potrebbe andare a segno per tre gare esterne di fila per la prima volta nei maggiori cinque tornei europei; con 13 gol in questo torneo, l'attaccante greco ha già superato il bottino accumulato nei precedenti due campionati (12 reti tra Celta Vigo e Como).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CremoneseComo
Partite giocate3737
Numero di partite vinte819
Numero di partite perse197
Numero di partite pareggiate1011
Gol totali segnati3161
Gol totali subiti5328
Media gol subiti per partita1.40.8
Percentuale possesso palla46.861.4
Numero totale di passaggi1444019521
Numero totale di passaggi riusciti1144817060
Tiri nello specchio della porta124188
Percentuale di tiri in porta48.847.1
Numero totale di cross678608
Numero medio di cross riusciti139163
Duelli per partita vinti17041817
Duelli per partita persi17491795
Corner subiti223120
Corner guadagnati132168
Numero di punizioni a favore452436
Numero di punizioni concesse500498
Tackle totali533612
Percentuale di successo nei tackle54.858.3
Fuorigiochi totali6040
Numero totale di cartellini gialli6977
Numero totale di cartellini rossi33

Cremonese - Como Live

Visit Zadar

Classifica SERIE A

  1. Inter87
  2. Napoli76
  3. Roma73
  4. Como71
  5. Milan70
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez17
  2. Tasos Douvikas14
  3. Donyell Malen14
  4. Marcus Thuram13
  5. Rasmus Højlund12
MOSTRA COMPLETA

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio