Festa Lecce, obiettivo salvezza raggiunto: Genoa battuto 1-0 grazie alla rete di Banda al 6'. Falcone al 62' nega il pareggio a Masini, palo di Pierotti al 68'.
La destinazione anti-stress 2026
Ecco dove andare per staccare la spinaLEGGI
Festa Lecce, obiettivo salvezza raggiunto: Genoa battuto 1-0 grazie alla rete di Banda al 6'. Falcone al 62' nega il pareggio a Masini, palo di Pierotti al 68'.
Grazie per avere seguito con noi la diretta di Lecce-Genoa, arrivederci al prossimo campionato di Serie A!22:49
Fine partita! LECCE-GENOA 1-0 (6' Banda).22:47
L'arbitro Doveri concede tre minuti di recupero. 22:44
Sostituzione LECCE: entra Gaspar esce Ramadani.22:43
Clima di festa sugli spalti, la salvezza del Lecce è sempre più vicina. 22:41
Sostituzione GENOA: entra Carbone esce Masini.22:37
Sostituzione GENOA: entra Lafont esce Marcandalli.22:37
Sostituzione LECCE: entra Jean esce Pierotti.22:34
Sostituzione LECCE: entra Stulic esce Cheddira.22:33
Punizione battuta da Grossi, pallone deviato in barriera da Cheddira. 22:31
Ammonito TIAGO GABRIEL per gioco scorretto su Ellertsson.22:29
Possesso gestito dal Genoa, Lecce raccolto nella propria metà campo. 22:27
Spunto di N'Dri sulla destra, sul cross Marcandalli anticipa Gandelman.22:25
Sostituzione GENOA: entra Grossi esce Amorim.22:23
PALO LECCE! Cross di Gallo, colpo di testa di Pierotti, pallone sul legno. 22:21
Sostituzione LECCE: entra N’Dri esce Banda.22:19
Insiste il Genoa, sugli sviluppi di un corner Ellertsson non riesce a calciare verso la porta. 22:17
OCCASIONE GENOA! Colombo serve Masini, Falcone in uscita si oppone alla conclusione del centrocampista. 22:16
Sostituzione GENOA: entra Norton-Cuffy esce Martin.22:14
Sostituzione GENOA: entra Latif Ouedraogo esce Sabelli.22:14
In arrivo le prime mosse di De Rossi, pronti due cambi. 22:12
Fallo in attacco di Gandelman, resta a terra Masini. 22:09
Cheddira colpise il palo, ma l'attaccante è scattato da una posizione irregolare. 22:06
Tentativo di Sabelli dalla distanza, tiro fuori misura. 22:03
Inizio secondo tempo di LECCE-GENOA!21:59
Sostituzione LECCE: entra Gandelman esce Coulibaly.21:58
Il Lecce è avanti 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca dopo sei minuti, rete di Banda. Il Genoa pericoloso con Marcandalli al 20'. 21:58
Fine primo tempo: LECCE-GENOA 1-0! In gol Banda. 21:38
Ammonito RAMADANI per gioco scorretto su Masini.21:36
OCCASIONE LECCE! Banda impegna Leali con un tiro a giro, parata in tuffo del portiere. 21:36
Corner battuto da Martin, Masini di testa non riesce a direzionare verso la porta. 21:35
Punizione dalla trequarti per il Genoa, c'è un fallo su Marcandalli. 21:33
Frendrup in gol, ma l'azione è viziata da un fuorigioco di Colombo. 21:31
Il Lecce torna in attacco, ma il cross di Veiga è troppo sul portiere. 21:30
Cross dalla destra di Sabelli, allontana Siebert. 21:26
Colombo in area non trova spazio, Siebert spazza senza fronzoli. 21:23
Pierotti calibra male la misura del passaggio per Cheddira, sfuma l'azione del Lecce. 21:20
Contropiede del Lecce, ma Gallo non riesce a servire a centro area Cheddira.21:18
Rimpallo sfavorevole per Ellertsson dopo un duello con Siebert.21:15
Genoa pericoloso: corner di Martin, svetta Marcandalli, pallone alto non di molto. 21:13
Martin mette al centro, Gallo mura la conclusione di Sabelli. 21:11
Fraseggio prolungato del Genoa, resta alta la pressione del Lecce.21:11
OCCASIONE LECCE! Banda dopo un guizzo ci prova da posizione defilata, Leali copra bene il primo palo. 21:08
Problema per Coulibaly, il centrocampista necessita di cure mediche. 21:05
Inserimento in area di Gallo, cross intrecettato da Otoa. 21:03
Il Lecce resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Banda.21:00
GOL! LECCE-Genoa 1-0! Rete di Banda. Leali si oppone a Cheddira, Banda si avventa sul pallone e gonfia la rete con un tiro sotto la traversa.
Guarda la scheda del giocatore Lameck Banda21:00
Nel Genoa c'è Ellertsson in appoggio a Colombo, Sabelli e Martin gli esterni. 20:56
Inizio primo tempo di LECCE-GENOA! Dirige la gara l'arbitro Doveri.20:52
Le scelte di De Rossi: Colombo al centro dell'attacco, Ellertsson a supporto, squalificato Vitinha. Martin e Sabelli sulle fasce, Frendrup davanti alla difesa. Numerose le assenze.20:54
Le scelte di Di Francesco: Cheddira punta centrale, Banda e Pierotti gli esterni, Stulic e Camarda in panchina. Ramadani e Ngom in mediana.20:04
Panchina GENOA: Bijlow, Sommariva, Norton-Cuffy, Latif, Grossi, Doucoure, Klysis, Lafont, Vasquez.20:52
Panchina LECCE: Frucht, Samooja, Perez, Jean, Gaspar, Ndaba, Fofana, Gandelman, Helgason, Gorter, Sala, Marchwinski, N'Ndri, Stulic, Camarda.20:03
Formazione GENOA (3-5-2): Leali - Marcandalli, Otoa, Zatterstrom - Sabelli, Masini, Frendrup, Amorim, Martin - Ellertsson, Colombo.20:54
Formazione LECCE (4-2-3-1): Falcone - Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo - Ramadani, Ngom - Pierotti, Coulibaly, Banda - Cheddira.20:29
Manca poco all'inizio di Lecce-Genoa. Padroni di casa certi della salvezza in caso di vittoria. 19:59
Benvenuti alla diretta della partita della 38^ giornata di Serie A, si affrontano Lecce e Genoa.19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Città: Lecce
Capienza: 33876 spettatori19:58
Lecce - Genoa è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
Arbitro di Lecce - Genoa sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Daniele Doveri
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|18
|Falli fischiati
|434
|Fuorigioco
|51
|Rigori assegnati
|3
|Ammonizioni
|61
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|3.4
|Falli per cartellino
|7.0
Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2025
|Serie A
|Bologna-Como 1-0
|20-09-2025
|Serie A
|Udinese-Milan 0-3
|04-10-2025
|Serie A
|Parma-Lecce 0-1
|28-10-2025
|Serie A
|Atalanta-Milan 1-1
|02-11-2025
|Serie A
|Verona-Inter 1-2
|22-11-2025
|Serie A
|Fiorentina-Juventus 1-1
|08-12-2025
|Serie A
|Pisa-Parma 0-1
|14-12-2025
|Serie A
|Genoa-Inter 1-2
|27-12-2025
|Serie A
|Torino-Cagliari 1-2
|11-01-2026
|Serie A
|Inter-Napoli 2-2
|18-01-2026
|Serie A
|Bologna-Fiorentina 1-2
|06-02-2026
|Serie A
|Verona-Pisa 0-0
|11-02-2026
|Serie B
|Bari-Spezia 0-0
|21-02-2026
|Serie A
|Juventus-Como 0-2
|08-03-2026
|Serie A
|Milan-Inter 1-0
|14-03-2026
|Serie B
|Monza-Palermo 3-0
|06-04-2026
|Serie A
|Napoli-Milan 1-0
|11-04-2026
|Serie A
|Cagliari-Cremonese 1-0
|24-04-2026
|Serie A
|Napoli-Cremonese 4-0
|01-05-2026
|Serie A
|Pisa-Lecce 1-2
|08-05-2026
|Serie B
|Pescara-Spezia 1-1
Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte).
Il Lecce ha segnato 28 gol e ne ha subiti 50; il Genoa ha segnato 41 gol e ne ha subiti 51.
La partita di andata Genoa - Lecce si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Lecce ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte).
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Sassuolo e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e il Milan ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 1-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Milan perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.
Lecce e Genoa si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, il Genoa ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Lecce-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lecce
|Genoa
|Partite giocate
|37
|37
|Numero di partite vinte
|9
|10
|Numero di partite perse
|20
|16
|Numero di partite pareggiate
|8
|11
|Gol totali segnati
|27
|41
|Gol totali subiti
|50
|50
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.4
|Percentuale possesso palla
|41.9
|48.2
|Numero totale di passaggi
|11964
|14207
|Numero totale di passaggi riusciti
|8979
|11422
|Tiri nello specchio della porta
|93
|142
|Percentuale di tiri in porta
|38.0
|45.4
|Numero totale di cross
|638
|622
|Numero medio di cross riusciti
|148
|164
|Duelli per partita vinti
|1996
|1997
|Duelli per partita persi
|2089
|1926
|Corner subiti
|200
|185
|Corner guadagnati
|164
|134
|Numero di punizioni a favore
|488
|526
|Numero di punizioni concesse
|469
|464
|Tackle totali
|667
|637
|Percentuale di successo nei tackle
|57.7
|65.3
|Fuorigiochi totali
|43
|48
|Numero totale di cartellini gialli
|67
|61
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|3
Ecco dove andare per staccare la spinaLEGGI