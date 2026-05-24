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Lecce-Genoa: 1-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce
24 Maggio 2026 ore 20:45
Lecce
1
Genoa
0
Partita finita
Arbitro: Daniele Doveri
  1. 6' 1-0 Lameck Banda
0'
45'
90'
90'
93'

Festa Lecce, obiettivo salvezza raggiunto: Genoa battuto 1-0 grazie alla rete di Banda al 6'. Falcone al 62' nega il pareggio a Masini, palo di Pierotti al 68'.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Lecce-Genoa, arrivederci al prossimo campionato di Serie A!22:49

  2. 90'+3'

    Fine partita! LECCE-GENOA 1-0 (6' Banda).22:47

  3. 90'+1'

    L'arbitro Doveri concede tre minuti di recupero. 22:44

  4. 89'

    Sostituzione LECCE: entra Gaspar esce Ramadani.22:43

  5. 86'

    Clima di festa sugli spalti, la salvezza del Lecce è sempre più vicina. 22:41

  6. 83'

    Sostituzione GENOA: entra Carbone esce Masini.22:37

  8. 83'

    Sostituzione GENOA: entra Lafont esce Marcandalli.22:37

  9. 80'

    Sostituzione LECCE: entra Jean esce Pierotti.22:34

  10. 80'

    Sostituzione LECCE: entra Stulic esce Cheddira.22:33

  11. 77'

    Punizione battuta da Grossi, pallone deviato in barriera da Cheddira. 22:31

  12. 76'

    Ammonito TIAGO GABRIEL per gioco scorretto su Ellertsson.22:29

  14. 73'

    Possesso gestito dal Genoa, Lecce raccolto nella propria metà campo. 22:27

  15. 70'

    Spunto di N'Dri sulla destra, sul cross Marcandalli anticipa Gandelman.22:25

  16. 69'

    Sostituzione GENOA: entra Grossi esce Amorim.22:23

  17. 68'

    PALO LECCE! Cross di Gallo, colpo di testa di Pierotti, pallone sul legno. 22:21

  18. 65'

    Sostituzione LECCE: entra N’Dri esce Banda.22:19

  20. 63'

    Insiste il Genoa, sugli sviluppi di un corner Ellertsson non riesce a calciare verso la porta. 22:17

  21. 62'

    OCCASIONE GENOA! Colombo serve Masini, Falcone in uscita si oppone alla conclusione del centrocampista. 22:16

  22. 60'

    Sostituzione GENOA: entra Norton-Cuffy esce Martin.22:14

  23. 60'

    Sostituzione GENOA: entra Latif Ouedraogo esce Sabelli.22:14

  24. 58'

    In arrivo le prime mosse di De Rossi, pronti due cambi. 22:12

  26. 55'

    Fallo in attacco di Gandelman, resta a terra Masini. 22:09

  27. 52'

    Cheddira colpise il palo, ma l'attaccante è scattato da una posizione irregolare. 22:06

  28. 49'

    Tentativo di Sabelli dalla distanza, tiro fuori misura. 22:03

  29. 46'

    Inizio secondo tempo di LECCE-GENOA!21:59

  30. 46'

    Sostituzione LECCE: entra Gandelman esce Coulibaly.21:58

  32. Il Lecce è avanti 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca dopo sei minuti, rete di Banda. Il Genoa pericoloso con Marcandalli al 20'. 21:58

  33. 45'+1'

    Fine primo tempo: LECCE-GENOA 1-0! In gol Banda. 21:38

  34. 45'

    Ammonito RAMADANI per gioco scorretto su Masini.21:36

  35. 44'

    OCCASIONE LECCE! Banda impegna Leali con un tiro a giro, parata in tuffo del portiere. 21:36

  36. 43'

    Corner battuto da Martin, Masini di testa non riesce a direzionare verso la porta. 21:35

  38. 41'

    Punizione dalla trequarti per il Genoa, c'è un fallo su Marcandalli. 21:33

  39. 39'

    Frendrup in gol, ma l'azione è viziata da un fuorigioco di Colombo. 21:31

  40. 37'

    Il Lecce torna in attacco, ma il cross di Veiga è troppo sul portiere. 21:30

  41. 34'

    Cross dalla destra di Sabelli, allontana Siebert. 21:26

  42. 31'

    Colombo in area non trova spazio, Siebert spazza senza fronzoli. 21:23

  44. 28'

    Pierotti calibra male la misura del passaggio per Cheddira, sfuma l'azione del Lecce. 21:20

  45. 26'

    Contropiede del Lecce, ma Gallo non riesce a servire a centro area Cheddira.21:18

  46. 23'

    Rimpallo sfavorevole per Ellertsson dopo un duello con Siebert.21:15

  47. 20'

    Genoa pericoloso: corner di Martin, svetta Marcandalli, pallone alto non di molto. 21:13

  48. 20'

    Martin mette al centro, Gallo mura la conclusione di Sabelli. 21:11

  50. 19'

    Fraseggio prolungato del Genoa, resta alta la pressione del Lecce.21:11

  51. 16'

    OCCASIONE LECCE! Banda dopo un guizzo ci prova da posizione defilata, Leali copra bene il primo palo. 21:08

  52. 13'

    Problema per Coulibaly, il centrocampista necessita di cure mediche. 21:05

  53. 12'

    Inserimento in area di Gallo, cross intrecettato da Otoa. 21:03

  54. 9'

    Il Lecce resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Banda.21:00

  56. 6'

    GOL! LECCE-Genoa 1-0! Rete di Banda. Leali si oppone a Cheddira, Banda si avventa sul pallone e gonfia la rete con un tiro sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Lameck Banda21:00

    Lameck Banda
  57. 3'

    Nel Genoa c'è Ellertsson in appoggio a Colombo, Sabelli e Martin gli esterni. 20:56

  58. 1'

    Inizio primo tempo di LECCE-GENOA! Dirige la gara l'arbitro Doveri.20:52

  59. Le scelte di De Rossi: Colombo al centro dell'attacco, Ellertsson a supporto, squalificato Vitinha. Martin e Sabelli sulle fasce, Frendrup davanti alla difesa. Numerose le assenze.20:54

  60. Le scelte di Di Francesco: Cheddira punta centrale, Banda e Pierotti gli esterni, Stulic e Camarda in panchina. Ramadani e Ngom in mediana.20:04

  62. Panchina GENOA: Bijlow, Sommariva, Norton-Cuffy, Latif, Grossi, Doucoure, Klysis, Lafont, Vasquez.20:52

  63. Panchina LECCE: Frucht, Samooja, Perez, Jean, Gaspar, Ndaba, Fofana, Gandelman, Helgason, Gorter, Sala, Marchwinski, N'Ndri, Stulic, Camarda.20:03

  64. Formazione GENOA (3-5-2): Leali - Marcandalli, Otoa, Zatterstrom - Sabelli, Masini, Frendrup, Amorim, Martin - Ellertsson, Colombo.20:54

  65. Formazione LECCE (4-2-3-1): Falcone - Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo - Ramadani, Ngom - Pierotti, Coulibaly, Banda - Cheddira.20:29

  66. Manca poco all'inizio di Lecce-Genoa. Padroni di casa certi della salvezza in caso di vittoria. 19:59

  68. Benvenuti alla diretta della partita della 38^ giornata di Serie A, si affrontano Lecce e Genoa.19:58

  70. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
    Città: Lecce
    Capienza: 33876 spettatori19:58

    Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Fonte: Gettyimages

Formazioni Lecce - Genoa

Lecce
Genoa
TITOLARI LECCE
PANCHINA LECCE
ALLENATORE LECCE
  • Eusebio Di Francesco
TITOLARI GENOA
PANCHINA GENOA
  • (22) JOHAN VÁSQUEZ (D)
  • (15) BROOKE NORTON-CUFFY (D)
  • (16) JUSTIN BIJLOW (P)
  • (97) ELIA SPICUGLIA (A)
  • (75) GAËL LAFONT (C)
  • (99) WEDTOIN OUEDRAOGO (D)
  • (80) JACOPO GROSSI (C)
  • (74) MAMEDI DOUCOURÉ (D)
  • (19) MARCO ROMANO (C)
  • (39) DANIELE SOMMARIVA (P)
  • (71) FILIPPO CARBONE (C)
ALLENATORE GENOA
  • Daniele De Rossi
PREPARTITA

Lecce - Genoa è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
Arbitro di Lecce - Genoa sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Daniele Doveri

Statistiche Stagionali
Partite dirette18
Falli fischiati434
Fuorigioco51
Rigori assegnati3
Ammonizioni61
Espulsioni1
Cartellini per partita3.4
Falli per cartellino7.0

Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 18 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0
20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3
04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1
28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2
22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1
14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2
27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2
18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2
06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0
11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0
21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2
08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0
14-03-2026 Serie B Monza-Palermo 3-0
06-04-2026 Serie A Napoli-Milan 1-0
11-04-2026 Serie A Cagliari-Cremonese 1-0
24-04-2026 Serie A Napoli-Cremonese 4-0
01-05-2026 Serie A Pisa-Lecce 1-2
08-05-2026 Serie B Pescara-Spezia 1-1

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte).
Il Lecce ha segnato 28 gol e ne ha subiti 50; il Genoa ha segnato 41 gol e ne ha subiti 51.
La partita di andata Genoa - Lecce si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Lecce ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte).
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Sassuolo e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e il Milan ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 1-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Milan perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.

Lecce e Genoa si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, il Genoa ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Lecce-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in Serie A, il Lecce è quella contro cui il Genoa ha perso meno partite in percentuale: l'11%, ossia solo due sconfitte in 19 precedenti (10V, 7N).
  • Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 17 sfide contro il Genoa in Serie A (7N, 9P): 1-0 il 22 settembre 2023 al Via del Mare con gol di Rémi Oudin. Più nel dettaglio, dopo lo 0-0 alla prima giornata lo scorso 23 agosto, le due formazioni potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2011/12.
  • Il Lecce ha evitato la sconfitta negli ultimi quattro match casalinghi contro il Genoa in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso tre delle prime cinque gare al Via del Mare contro il Grifone nel massimo campionato (1V, 1N).
  • Per raggiungere la salvezza nell'ultima giornata, il Lecce (35 punti) ha bisogno di restare con almeno un punto di vantaggio sulla Cremonese terzultima (34); in caso di arrivo a pari punti, invece, la permanenza in Serie A sarebbe decisa dallo spareggio salvezza.
  • In caso di salvezza nell'ultima giornata, il Lecce parteciperebbe alla Serie A per la quinta stagione consecutiva; in precedenza, nella storia della competizione a girone unico, i pugliesi erano arrivati al massimo a tre partecipazioni di fila, in tre diverse occasioni (nei periodi 1988-1991, 1999-2002 e  2003-2006).
  • Il Lecce ha vinto solo due delle ultime 10 gare casalinghe in Serie A (2N, 6P), restando senza segnare in sei occasioni in questo parziale, inclusa la sfida interna più recente (0-1 contro la Juventus).
  • Il Genoa non ha vinto alcuna delle ultime quattro gare in Serie A (2N, 2P), segnando solo una rete nel parziale; il Grifone è già arrivato a cinque match di fila senza successi sotto la guida di Daniele De Rossi in campionato, tra dicembre e gennaio scorsi (2N, 3P).
  • Daniele De Rossi è stato allenato da Eusebio Di Francesco alla Roma, durante le stagioni 2017/18 e 2018/19, collezionando 36 presenze e un gol in Serie A; da allenatori, l'attuale tecnico del Genoa ha battuto quello del Lecce nel loro unico precedente in campionato: Frosinone-Roma 0-3, il 18 febbraio 2024.
  • Dopo che nelle prime 13 presenze in Serie A con il Lecce non aveva preso parte ad alcuna rete, Walid Cheddira ha segnato tre reti e servito un assist nelle ultime tre gare in campionato; il classe 1998, tuttavia, non va a bersaglio in una sfida casalinga nella competizione dal 16 marzo 2024 (Frosinone-Lazio 2-3), restando a secco per 18 match interni da allora.
  • Ruslan Malinovskyi ha segnato sei reti in questo campionato e in una stagione in Serie A ha fatto meglio solo due volte, nel 2019/20 e 2020/21 (otto gol in entrambi i casi, con l'Atalanta); tra i centrocampisti di questo torneo, solo Nico Paz (72) ha tentato più tiri dalla distanza dell'ucraino (50).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LecceGenoa
Partite giocate3737
Numero di partite vinte910
Numero di partite perse2016
Numero di partite pareggiate811
Gol totali segnati2741
Gol totali subiti5050
Media gol subiti per partita1.41.4
Percentuale possesso palla41.948.2
Numero totale di passaggi1196414207
Numero totale di passaggi riusciti897911422
Tiri nello specchio della porta93142
Percentuale di tiri in porta38.045.4
Numero totale di cross638622
Numero medio di cross riusciti148164
Duelli per partita vinti19961997
Duelli per partita persi20891926
Corner subiti200185
Corner guadagnati164134
Numero di punizioni a favore488526
Numero di punizioni concesse469464
Tackle totali667637
Percentuale di successo nei tackle57.765.3
Fuorigiochi totali4348
Numero totale di cartellini gialli6761
Numero totale di cartellini rossi23

Lecce - Genoa Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter87
  2. Napoli76
  3. Roma73
  4. Como71
  5. Milan70
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Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez17
  2. Tasos Douvikas14
  3. Donyell Malen14
  4. Marcus Thuram13
  5. Rasmus Højlund12
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