Le scelte di Di Francesco: Cheddira punta centrale, Banda e Pierotti gli esterni, Stulic e Camarda in panchina. Ramadani e Ngom in mediana.20:04

PREPARTITA

Lecce - Genoa è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Genoa sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 18 Falli fischiati 434 Fuorigioco 51 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 61 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 21 partite nella stagione in corso: Serie A: 18 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2 27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2 11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2 18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2 06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0 11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0 21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2 08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0 14-03-2026 Serie B Monza-Palermo 3-0 06-04-2026 Serie A Napoli-Milan 1-0 11-04-2026 Serie A Cagliari-Cremonese 1-0 24-04-2026 Serie A Napoli-Cremonese 4-0 01-05-2026 Serie A Pisa-Lecce 1-2 08-05-2026 Serie B Pescara-Spezia 1-1

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte); invece il Genoa si trova 16° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 28 gol e ne ha subiti 50; il Genoa ha segnato 41 gol e ne ha subiti 51.

La partita di andata Genoa - Lecce si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Lecce ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Sassuolo e il Genoa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e il Milan ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 1-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Milan perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.

Lecce e Genoa si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, il Genoa ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Lecce-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le formazioni affrontate almeno 15 volte in Serie A, il Lecce è quella contro cui il Genoa ha perso meno partite in percentuale: l'11%, ossia solo due sconfitte in 19 precedenti (10V, 7N).

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 17 sfide contro il Genoa in Serie A (7N, 9P): 1-0 il 22 settembre 2023 al Via del Mare con gol di Rémi Oudin. Più nel dettaglio, dopo lo 0-0 alla prima giornata lo scorso 23 agosto, le due formazioni potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2011/12.

Il Lecce ha evitato la sconfitta negli ultimi quattro match casalinghi contro il Genoa in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso tre delle prime cinque gare al Via del Mare contro il Grifone nel massimo campionato (1V, 1N).

Per raggiungere la salvezza nell'ultima giornata, il Lecce (35 punti) ha bisogno di restare con almeno un punto di vantaggio sulla Cremonese terzultima (34); in caso di arrivo a pari punti, invece, la permanenza in Serie A sarebbe decisa dallo spareggio salvezza.

In caso di salvezza nell'ultima giornata, il Lecce parteciperebbe alla Serie A per la quinta stagione consecutiva; in precedenza, nella storia della competizione a girone unico, i pugliesi erano arrivati al massimo a tre partecipazioni di fila, in tre diverse occasioni (nei periodi 1988-1991, 1999-2002 e 2003-2006).

Il Lecce ha vinto solo due delle ultime 10 gare casalinghe in Serie A (2N, 6P), restando senza segnare in sei occasioni in questo parziale, inclusa la sfida interna più recente (0-1 contro la Juventus).

Il Genoa non ha vinto alcuna delle ultime quattro gare in Serie A (2N, 2P), segnando solo una rete nel parziale; il Grifone è già arrivato a cinque match di fila senza successi sotto la guida di Daniele De Rossi in campionato, tra dicembre e gennaio scorsi (2N, 3P).

Daniele De Rossi è stato allenato da Eusebio Di Francesco alla Roma, durante le stagioni 2017/18 e 2018/19, collezionando 36 presenze e un gol in Serie A; da allenatori, l'attuale tecnico del Genoa ha battuto quello del Lecce nel loro unico precedente in campionato: Frosinone-Roma 0-3, il 18 febbraio 2024.

Dopo che nelle prime 13 presenze in Serie A con il Lecce non aveva preso parte ad alcuna rete, Walid Cheddira ha segnato tre reti e servito un assist nelle ultime tre gare in campionato; il classe 1998, tuttavia, non va a bersaglio in una sfida casalinga nella competizione dal 16 marzo 2024 (Frosinone-Lazio 2-3), restando a secco per 18 match interni da allora.

Ruslan Malinovskyi ha segnato sei reti in questo campionato e in una stagione in Serie A ha fatto meglio solo due volte, nel 2019/20 e 2020/21 (otto gol in entrambi i casi, con l'Atalanta); tra i centrocampisti di questo torneo, solo Nico Paz (72) ha tentato più tiri dalla distanza dell'ucraino (50).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: