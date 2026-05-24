Il Milan chiude al sesto posto (virtuale, aspettando la conclusione di Torino-Juventus). Roma terza con 73 punti, Como quarto con 71. La Juventus, momentaneamente in vantaggio nel derby con il Torino e a 71 punti, sarebbe quinta per gli scontri diretti sfavorevoli. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League.

Il Milan nell’ultima giornata ha battuto il Genoa a Marassi (1-2) ed è terzo in classifica con 70 punti al pari della Roma, seguito da Como e Juventus a 68. I rossoneri hanno in mano il proprio destino: con una vittoria il terzo posto sarebbe assicurato.19:52

Allegri ha a disposizione la rosa al completo: confermata la formazione che ha battuto il Genoa con il rientrante Saelemaekers al posto di Athekame. Il tecnico rossonero dà fiducia a Jashari con Modric che partirà dalla panchina, così come Pulisic ed il rientrante Leao: confermati davanti Gimenez e Nkunku.20:24

Arbitra la sfida Marco Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Preti e Bercigli e dal quarto uomo Ayroldi. Abisso e Chiffi rispettivamente al Var e Avar.20:36

OCCASIONE MILAN! Saelemaekers recupera un pallone al limite dell'area e serve Nkunku sulla sinistra: il tiro dell'attaccante francese è troppo debole e centrale e Caprile blocca la sfera!21:19

Si va all’intervallo tra i fischi di San Siro. Il Milan era passato in vantaggio dopo soli due minuti di gioco grazie alla rete di Saelemaekers su assist di Gimenez. Il Cagliari ha preso presto le misure ai rossoneri e al 20’ ha trovato il pari: calcio d’angolo di Esposito, sponda di Yerri Mina e zampata vincente di Borrelli. Il Milan ha avuto un paio di occasioni per impensierire Caprile, ma in generale i rossoblu hanno tenuto meglio il campo rispetto ai padroni di casa, considerando anche la notevole differenza di punti in classifica.21:42

I risultati dagli altri campi dopo i primi 45': Cremonese-Como 0-1, Verona-Roma 0-0 e Torino-Juventus invece inizieranno la partita alle 21.45. In questo momento Milan, Roma e Como sono appaiate a 71 punti: in Champions andrebbero Milan e Roma, con il Como in Europa Leaugue. Aspettando la Juventus.21:46

Milan fuori dalla Champions, contestazione a San Siro. I rossoneri, dopo l’1-1 del primo tempo, subiscono al 57’ la rete del 2-1 rossoblu di Rodriguez e non riescono più a riprendere la partita, rischiando anzi più volte di subire un passivo più pesante. Dirigenti e giocatori rossoneri duramente contestati prima e dopo il triplice fischio.22:54

PREPARTITA

Milan - Cagliari è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Cagliari sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 372 Fuorigioco 42 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 59 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2 30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2 04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0 04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1 11-01-2026 Serie A Verona-Lazio 0-1 15-01-2026 Serie A Como-Milan 1-3 24-01-2026 Serie A Fiorentina-Cagliari 1-2 08-02-2026 Serie A Juventus-Lazio 2-2 22-02-2026 Serie A Genoa-Torino 3-0 15-03-2026 Serie A Lazio-Milan 1-0 21-03-2026 Serie B Monza-Venezia 1-1 04-04-2026 Serie A Verona-Fiorentina 0-1 08-05-2026 Serie B Reggiana-Sampdoria 1-0 13-05-2026 Coppa Italia Lazio-Inter 0-2

Attualmente il Milan si trova 5° in classifica con 70 punti (frutto di 20 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 43 punti (frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte).

Il Milan ha segnato 53 gol e ne ha subiti 35; il Cagliari ha segnato 40 gol e ne ha subiti 53.

La partita di andata Cagliari - Milan si è giocata il 2 gennaio 2026 e si è conclusa 0-1.

In casa il Milan ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Genoa e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Udinese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-2 mentre Il Cagliari ha incontrato il Torino vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 7 gol.

Milan e Cagliari si sono affrontate 85 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 48 volte, il Cagliari ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Milan-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in Serie A (31V, 10N), segnando 83 reti nel periodo (2.0 di media) - l'unica vittoria dei sardi nel periodo risale al 28 maggio 2017 (2-1 al Sant'Elia).

Il Milan ha vinto 18 delle ultime 21 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N); l'ultimo successo dei sardi al Meazza contro i rossoneri in campionato risale al 1° giugno 1997 (1-0 con gol di Roberto Muzzi), sulla panchina degli isolani sedeva Carlo Mazzone mentre su quella dei rossoneri Arrigo Sacchi.

Dopo il successo contro il Genoa, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da inizio marzo, contro Cremonese e Inter in quel caso. In più, i rossoneri potrebbero segnare almeno due gol in tre gare consecutive solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso dicembre (contro Torino, Sassuolo ed Hellas Verona).

Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe in campionato; i rossoneri potrebbero registrare quattro match interni di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal febbraio-aprile 2021 (2N, 2P in quel caso).

Il Milan ha vinto sette delle ultime otto gare all'ultima giornata di Serie A (1N), tra cui un 3-0 contro il Cagliari il l'1 agosto 2020 al Meazza. Dall'altra parte il Cagliari ha perso cinque degli ultimi sei match all'ultima giornata nel massimo campionato (1N).

Il Cagliari ha guadagnato solo due punti nelle ultime sei trasferte di campionato, non segnando nelle due più recenti; i sardi potrebbero restare a secco di gol in tre match fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021.

Milan e Cagliari sono le due squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione di Serie A: entrambe 14.

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (sette su nove calciati); in più, nelle precedenti cinque stagioni di Serie A, i rossoneri avevano realizzato più gol dagli 11 metri solo nel 2020/21 (ben 15 in quel caso).

Il Cagliari è una delle due squadre contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sei, al pari della Fiorentina. Il portoghese è attualmente il miglior marcatore del Milan in questa stagione di Serie A, con nove gol; nell'era dei tre punti a vittoria, il club rossonero ha concluso un solo campionato senza alcun giocatore in doppia cifra, il 2018/19, quando il miglior marcatore fu Krzysztof Piątek con nove reti (arrivato a gennaio dal Genoa).

Sebastiano Esposito ha segnato sette gol in questo campionato ed è a una sola rete di distanza dall'eguagliare il suo record di marcature in una stagione di Serie A, registrato nello scorso torneo (otto nel 2024/25 con l'Empoli). Il classe 2002 è sia il miglior marcatore sia il miglior assistman dei sardi (sette reti e cinque assist) nel campionato in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: