Il Milan chiude al sesto posto (virtuale, aspettando la conclusione di Torino-Juventus). Roma terza con 73 punti, Como quarto con 71. La Juventus, momentaneamente in vantaggio nel derby con il Torino e a 71 punti, sarebbe quinta per gli scontri diretti sfavorevoli. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League.
Il Cagliari chiude invece la stagione al quattordicesimo posto con 43 punti. Vittoria prestigiosa per la squadra di Pisacane che ha meritato nettamente i tre punti.
Gli ultimi verdetti della giornata hanno sancito la salvezza del Lecce, vittorioso col Genoa, ed il ritorno in serie B della Cremonese.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Cagliari 1-2 e arrivederci al prossimo campionato di Serie A.23:03
Milan fuori dalla Champions, contestazione a San Siro. I rossoneri, dopo l’1-1 del primo tempo, subiscono al 57’ la rete del 2-1 rossoblu di Rodriguez e non riescono più a riprendere la partita, rischiando anzi più volte di subire un passivo più pesante. Dirigenti e giocatori rossoneri duramente contestati prima e dopo il triplice fischio.22:54
Modric in mezzo, allontana la difesa rossoblu.22:50
90'+6'
AMMONITO Ibrahim Sulemana che trattiene Saelemaekers: punizione dal limite.22:50
90'+5'
SOSTITUZIONE CAGLIARI Fuori Sebastiano Esposito e dentro Mattia Felici.22:48
90'+5'
Pulisic fa tutto da solo e viene messo giù, Guida lascia correre.22:49
90'+4'
Raddoppio della Roma a Verona.22:48
90'+4'
Palla allontanata dalla difesa rossoblu.22:47
90'+3'
Spunto di Leao e palla in mezzo, palla in corner.22:47
90'+2'
Esposito calcia in area rossonera: palla alta. 22:46
90'+1'
I tifosi rossoneri hanno iniziato a cantare cori di protesta.22:46
90'
Cinque minuti di recupero.22:44
90'
Deviazione velenosa di Athekame, attento Maignan.22:43
88'
Cross da sinistra di Leao e colpo di testa di Pulisic, palla fuori.22:42
86'
CLAMOROSA OCCASIONE CAGLIARI! Mendy tutto solo davanti a Maignan viene ipnotizzato dal portiere rossonero!22:42
85'
Contropiede del Cagliari non sfruttato da Mendy.22:38
84'
Azione solitaria di Pulisic a destra ma sfavorito dal rimbalzo della palla calcia in curva.22:38
82'
Discesa di Palestra che guadagna un calcio d'angolo.22:36
81'
Conclusione di Modric dal limite, palla sul fondo.22:35
80'
Il Milan cerca disperatamente di rendersi pericoloso portandosi in area con tanti uomini.22:34
77'
Gaetano dal limite, Maignan respinge con i pugni!22:31
76'
CAGLIARI PERICOLOSO! Palestra spadroneggia a destra, palla in mezzo per Adopo, conclusione deviata in corner!22:30
76'
Terzo gol del Como a Cremona.22:30
75'
OCCASIONE MILAN! Bella palla in mezzo di Leao, Rabiot prova l'acrobazia ma la conclusione finisce alta!22:29
74'
DOPPIO CAMBIO CAGLIARI Fuori Borrelli e Deiola per Mendy e Sulemana.22:28
73'
DOPPIO MIRACOLO DI MAIGNAN! Cagliari ad un passo dal 3-1: il portiere rossonero è decisivo prima su Borrelli e poi su Zappa!22:27
71'
Milan ora schierato con il 4-3-3.22:25
68'
SOSTITUZIONE MILAN Esce Youssouf Fofana ed entra Rafael Leão.22:22
68'
Rabiot dal limite calcia di controbazo, palla larga.22:22
66'
Pronto anche Leao per il tutto per tutto rossonero.22:20
66'
In questo momento il Milan è sesto in classifica.22:20
63'
Subito pericoloso Fullkrug.22:17
62'
DOPPIA SOSTITUZIONE CAGLIARI Escono Rodríguez e Ze Pedro, dentro Dossena e Palestra.22:18
61'
TRIPLO CAMBIO MILAN Allegri ridisegna la squadra: fuori Tomori, Nkunku e Jashari per Athekame, Fullkrug e Modric.22:16
61'
Aggiornamento anche da Torino: Juve in vantaggio contro il Toro.22:15
59'
Intanto arrivano altri aggiornamenti: Roma in vantaggio a Verona, la Cremonese accorcia contro il Como. In questo momento il Milan sarebbe in Europa League.22:14
58'
AMMONITO Mike Maignan per proteste.22:12
57'
GOL! Milan-CAGLIARI 1-2! RODRIGUEZ! Punizione di Gaetano, Maignan para su Borrelli e Rodriguez insacca in tap in!22:12
56'
AMMONITO Strahinja Pavlovic per fallo su Esposito. Punizione interessante i sardi.22:11
56'
San Siro rumoreggia dopo un retropassaggio di Gabbia a Maignan.22:09
52'
Intanto arrivano aggiornamenti da Cremona: raddoppio del Como.22:06
52'
Colpisce in area Ze Pedro, palla sul fondo.22:06
52'
Calcio d'angolo per il Cagliari contestato dai rossoneri.22:05
51'
Rabiot fa tutto da solo e dal limite calcia con la punta, palla alta.22:05
48'
Spinge il Milan in questi primi minuti della ripresa.22:03
45'
Inizia il secondo tempo! MILAN-CAGLIARI 1-1 (2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli)!21:59
45'
SOSTITUZIONE MILAN Esce Santiago Giménez ed entra Christian Pulisic.21:58
Le squadre stanno rientrando in campo.21:57
Pronto ad entrare in campo Christian Pulisic.21:55
E' iniziata intanto la sfida tra Torino e Juventus.21:54
I risultati dagli altri campi dopo i primi 45': Cremonese-Como 0-1, Verona-Roma 0-0 e Torino-Juventus invece inizieranno la partita alle 21.45. In questo momento Milan, Roma e Como sono appaiate a 71 punti: in Champions andrebbero Milan e Roma, con il Como in Europa Leaugue. Aspettando la Juventus.21:46
Si va all’intervallo tra i fischi di San Siro. Il Milan era passato in vantaggio dopo soli due minuti di gioco grazie alla rete di Saelemaekers su assist di Gimenez. Il Cagliari ha preso presto le misure ai rossoneri e al 20’ ha trovato il pari: calcio d’angolo di Esposito, sponda di Yerri Mina e zampata vincente di Borrelli. Il Milan ha avuto un paio di occasioni per impensierire Caprile, ma in generale i rossoblu hanno tenuto meglio il campo rispetto ai padroni di casa, considerando anche la notevole differenza di punti in classifica.21:42
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. MILAN-CAGLIARI 1-1 (2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli)!21:38
45'+1'
Gaetano da spettacolo al limite dell'area rossonera tra stop di petto e sombrero all'avversario, ma il tiro finisce alto.21:38
44'
Un minuto di recupero.21:36
43'
Conclusione diEsposito dal vertice sinistro dell'area di rigore, palla alta.21:35
40'
MILAN PERICOLOSO! Azione travolgente di Rabiot che scende a sinistra e serve Gimenez sul primo palo, palla sul fondo!21:33
38'
Zappa mette in mezzo una palla interesante, velo di Borrelli e tiro di Deiola centrale parato da Maignan.21:31
38'
Rischio per Maignan, che esce su un cross ma gli sfugge il pallone.21:30
34'
Cambia la decisione del direttore di gara che assegna una punizione per il Cagliari per un precedente fallo su Esposito.21:26
32'
Saelemaekers messo giù all'altezza della lunetta dell'area di rigore: punizione interessante per il Milan. 21:26
32'
Saelemaekers spinge a destra e guadagna un calcio d'angolo.21:23
31'
Rabiot crossa per Fofana che di testa colpisce troppo debolmente.21:23
30'
Gimenez tira da dentro l'area: ribattuto da un difensore rossoblu.21:22
28'
Insiste il Milan adesso.21:20
27'
OCCASIONE MILAN! Saelemaekers recupera un pallone al limite dell'area e serve Nkunku sulla sinistra: il tiro dell'attaccante francese è troppo debole e centrale e Caprile blocca la sfera!21:19
25'
Jashari prova il lancio per Nkunku in contropiede, esce bene sulla trequarti di testa Caprile.21:18
22'
Angolo per il Milan: cross di Saelemaekers e colpo di testa sopra la traversa da parte di Rabiot.21:14
20'
GOL! Milan-CAGLIARI 1-1! BORRELLI! Esposito dalla bandierina, colpo di testa di Yerri Mina e palla che arriva nei pressi di Borrelli: zampata vincente dell'attaccante e gol del pari!
GAETANO! Il centrocampista del Cagliari prova un tiro a giro dal limite dell'area: palla diretta all'incrocio, Maignan vola e mette in angolo!21:12
18'
Molti errori di passaggio tra i giocatori delle due squadre.21:10
14'
Batte Esposito, Maignan respinge con i pugni su Gaetano che calcia alto.21:06
13'
Azione del Cagliari con Adopo che recupera su Rabiot e serve Ze Pedro: cross in mezzo, Jashari di teste mette in corner.21:06
11'
Terza rete stagionale in campionato per Alexis Saelemaekers.21:03
9'
Possesso palla Cagliari in questa fase. Conclusione di Gaetano dalla distanza, palla alta.21:01
8'
Il Milan indossa la nuova divisa della prossima stagione 2026-2027: maglia a strisce rossonere più larghe e pantaloncini bianchi, Cagliari invece in completo blu e sottili strisce rosse.20:59
6'
Prova a reagire il Cagliari, ma il Milan riesce a contenere.20:59
2'
GOL! MILAN-Cagliari 1-0! SAELEMAEKERS! Lancio di Tomori, Gimenez tocca la palla di testa quel che basta per l'appoggio all'accorrente Saelemaekers che infila comodamente Caprile per il vantaggio della squadra rossonera!
CARTELLINO GIALLO per Ze Pedro: intervento duro su Nkunku.20:54
Sono iniziate tutte le gare tranne Torino-Juventus, con le squadre che non sono ancora scese in campo per problemi di ordine pubblico.20:53
Allo stadio San Siro di Milano è tutto pronto. Comincia la sfida MILAN-CAGLIARI!20:53
Possibili ritardi sull'inizio delle partite: giungono notizie di scontri a Torino nel prepartita.20:48
Le due squadre entrano in campo in questo momento.20:46
Ricordiamo le altre sfide di giornata, decisive per la qualificazione in Champions League: Cremonese-Como, Torino-Juventus e Verona-Roma.20:43
Arbitra la sfida Marco Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Preti e Bercigli e dal quarto uomo Ayroldi. Abisso e Chiffi rispettivamente al Var e Avar.20:36
Il Cagliari deve rinunciare agli indisponibili Idrissi, Pavoletti e Folorunsho (si parla di un futuro lontano da Cagliari per questi ultimi). Rientra in panchina Felici dopo il brutto infortunio. A sorpresa Palestra parte dalla panchina, in attacco scelto Borrelli in coppia con Esposito.20:25
Allegri ha a disposizione la rosa al completo: confermata la formazione che ha battuto il Genoa con il rientrante Saelemaekers al posto di Athekame. Il tecnico rossonero dà fiducia a Jashari con Modric che partirà dalla panchina, così come Pulisic ed il rientrante Leao: confermati davanti Gimenez e Nkunku.20:24
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si schiera con il 3-5-2: Caprile – Ze Pedro, Mina, Rodriguez – Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert – Esposito, Borrelli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Albarracin, Sulemana, Mendy, Dossena, Belotti, Palestra, Mazzitelli, Trepy, Sulev, Russo, Raterink, Felici, Grandu. All. Pisacane.20:24
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con il 3-5-2: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi – Gimenez, Nkunku. A disposizione: Torriani, Pittarella, De Winter, Odogu, Sardo, Vladimirov, Estupinan, Athekame, Modric, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Fullkrug, Balentien. All. Allegri.20:20
Il Cagliari, sedicesimo con 40 punti, ha conquistato la salvezza aritmetica nello scorso turno di campionato grazie alla vittoria (2-1) contro il Torino: la squadra di Pisacane può giocare con la mente libera e punta a chiudere in bellezza la stagione.19:54
Il Milan nell’ultima giornata ha battuto il Genoa a Marassi (1-2) ed è terzo in classifica con 70 punti al pari della Roma, seguito da Como e Juventus a 68. I rossoneri hanno in mano il proprio destino: con una vittoria il terzo posto sarebbe assicurato.19:52
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Milan e Cagliari, gara valida per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di serie A.19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori19:48
Milan - Cagliari è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Cagliari sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
372
Fuorigioco
42
Rigori assegnati
7
Ammonizioni
59
Espulsioni
3
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.0
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025
Serie A
Juventus-Milan 0-0
18-10-2025
Serie A
Pisa-Verona 0-0
02-11-2025
Serie A
Milan-Roma 1-0
09-11-2025
Serie A
Genoa-Fiorentina 2-2
30-11-2025
Serie A
Pisa-Inter 0-2
04-12-2025
Coppa Italia
Lazio-Milan 1-0
27-12-2025
Serie A
Parma-Fiorentina 1-0
04-01-2026
Serie A
Inter-Bologna 3-1
11-01-2026
Serie A
Verona-Lazio 0-1
15-01-2026
Serie A
Como-Milan 1-3
24-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cagliari 1-2
08-02-2026
Serie A
Juventus-Lazio 2-2
22-02-2026
Serie A
Genoa-Torino 3-0
15-03-2026
Serie A
Lazio-Milan 1-0
21-03-2026
Serie B
Monza-Venezia 1-1
04-04-2026
Serie A
Verona-Fiorentina 0-1
08-05-2026
Serie B
Reggiana-Sampdoria 1-0
13-05-2026
Coppa Italia
Lazio-Inter 0-2
Attualmente il Milan si trova 5° in classifica con 70 punti (frutto di 20 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 43 punti (frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte). Il Milan ha segnato 53 gol e ne ha subiti 35; il Cagliari ha segnato 40 gol e ne ha subiti 53. La partita di andata Cagliari - Milan si è giocata il 2 gennaio 2026 e si è conclusa 0-1.
In casa il Milan ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Genoa e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Udinese e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-2 mentre Il Cagliari ha incontrato il Torino vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 7 gol.
Milan e Cagliari si sono affrontate 85 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 48 volte, il Cagliari ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Milan-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in Serie A (31V, 10N), segnando 83 reti nel periodo (2.0 di media) - l'unica vittoria dei sardi nel periodo risale al 28 maggio 2017 (2-1 al Sant'Elia).
Il Milan ha vinto 18 delle ultime 21 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N); l'ultimo successo dei sardi al Meazza contro i rossoneri in campionato risale al 1° giugno 1997 (1-0 con gol di Roberto Muzzi), sulla panchina degli isolani sedeva Carlo Mazzone mentre su quella dei rossoneri Arrigo Sacchi.
Dopo il successo contro il Genoa, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da inizio marzo, contro Cremonese e Inter in quel caso. In più, i rossoneri potrebbero segnare almeno due gol in tre gare consecutive solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso dicembre (contro Torino, Sassuolo ed Hellas Verona).
Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe in campionato; i rossoneri potrebbero registrare quattro match interni di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal febbraio-aprile 2021 (2N, 2P in quel caso).
Il Milan ha vinto sette delle ultime otto gare all'ultima giornata di Serie A (1N), tra cui un 3-0 contro il Cagliari il l'1 agosto 2020 al Meazza. Dall'altra parte il Cagliari ha perso cinque degli ultimi sei match all'ultima giornata nel massimo campionato (1N).
Il Cagliari ha guadagnato solo due punti nelle ultime sei trasferte di campionato, non segnando nelle due più recenti; i sardi potrebbero restare a secco di gol in tre match fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021.
Milan e Cagliari sono le due squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione di Serie A: entrambe 14.
Il Milan è la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (sette su nove calciati); in più, nelle precedenti cinque stagioni di Serie A, i rossoneri avevano realizzato più gol dagli 11 metri solo nel 2020/21 (ben 15 in quel caso).
Il Cagliari è una delle due squadre contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sei, al pari della Fiorentina. Il portoghese è attualmente il miglior marcatore del Milan in questa stagione di Serie A, con nove gol; nell'era dei tre punti a vittoria, il club rossonero ha concluso un solo campionato senza alcun giocatore in doppia cifra, il 2018/19, quando il miglior marcatore fu Krzysztof Piątek con nove reti (arrivato a gennaio dal Genoa).
Sebastiano Esposito ha segnato sette gol in questo campionato ed è a una sola rete di distanza dall'eguagliare il suo record di marcature in una stagione di Serie A, registrato nello scorso torneo (otto nel 2024/25 con l'Empoli). Il classe 2002 è sia il miglior marcatore sia il miglior assistman dei sardi (sette reti e cinque assist) nel campionato in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: