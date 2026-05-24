Napoli in vantaggio con Hojlund e in controllo di un match dove l'Udinese ha faticato a rendersi veramente pericolosa. Partenopei che hanno peró perso per infortunio Alisson e Lobotka in questa prima frazione.18:51

PREPARTITA

Napoli - Udinese è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Udinese sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0 08-12-2025 Serie B Calcio Padova-Cesena 1-1 27-12-2025 Serie B Spezia-Pescara 2-1 17-01-2026 Serie B Avellino-Carrarese 1-2 07-02-2026 Serie B Juve Stabia-Calcio Padova 3-3 14-02-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 2-0 03-03-2026 Serie B Reggiana-Südtirol 0-4 17-03-2026 Serie B Mantova-Cesena 3-0 11-04-2026 Serie B Südtirol-Modena 1-1 08-05-2026 Serie B Venezia-Palermo 2-0

Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 76 punti (frutto di 23 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 58 gol e ne ha subiti 36; l'Udinese ha segnato 45 gol e ne ha subiti 48.

La partita di andata Udinese - Napoli si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Napoli ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Cagliari e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-3 mentre L'Udinese ha incontrato la Cremonese perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.

Napoli e Udinese si sono affrontate 87 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 37 volte, l'Udinese ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 32.

Napoli-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro l'Udinese in Serie A (14V, 4N), segnando 46 reti nel periodo (2.4 di media) - tuttavia la sconfitta è arrivata proprio nel confronto più recente (0-1 lo scorso 14 dicembre).

Dopo il successo per 1-0 firmato da Jurgen Ekkelenkamp nel match d'andata, l'Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli solo per la seconda volta in Serie A, la prima nel 2010/11 con Francesco Guidolin allenatore.

Il Napoli ha evitato la sconfitta in tutte le ultime 14 gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A, vincendone ben 12; l'ultimo successo dei friulani in trasferta contro i partenopei in campionato risale al 17 aprile 2011 (2-1 con gol di Gökhan Inler e Germán Denis per i bianconeri e di Giuseppe Mascara per gli azzurri).

Al Napoli basta un punto per avere la certezza matematica di chiudere questo campionato al secondo posto; a partire dal 2015/16, sarebbe la sesta volta che i partenopei chiuderebbero nelle prime due posizioni al termine della stagione e sarebbe un record nel periodo al pari dell'Inter.

L'Udinese (esattamente 50 al momento) potrebbe superare i 50 punti al termine di una stagione di Serie A per la prima volta dal 2012/13, quando chiuse a quota 66 e al quinto posto, sotto la guida di Francesco Guidolin.

Il Napoli ha perso due delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1V), dopo una serie di imbattibilità domestica di 26 match consecutivi; in particolare, i partenopei non perdono due partite di fila al Maradona in campionato con uno stesso allenatore da dicembre 2021 (serie di tre con Luciano Spalletti in panchina).

Il Napoli ha segnato 10 gol da fuori area (al pari di Como e Milan) e soltanto l'Inter (13) ha fatto meglio in questo campionato; dall'altro lato, l'Udinese ha segnato il 91% delle sue reti dall'interno dell'area (41/45), in percentuale meno solo di Roma (93%), Lazio e Pisa (entrambe 92%).

Scott McTominay - a segno nella sua unica sfida interna contro l'Udinese in Serie A, 1-1 il 9 febbraio 2025 - è uno dei soli due centrocampisti centrali in doppia cifra realizzativa in ciascuna delle ultime due stagioni nei maggiori cinque tornei europei, insieme a Jens Stage; lo scozzese ha segnato 41 gol in 244 presenze in carriera tra Premier League e Serie A, di cui 22 in due annate nel campionato italiano.

Rasmus Højlund è reduce da un gol e due assist nelle ultime due presenze in Serie A, lo stesso numero di partecipazioni attive registrate nelle precedenti 10 gare giocate in campionato; tuttavia, l'Udinese (204') è la squadra contro cui ha collezionato più minuti tra quelle contro cui non ha preso parte ad alcuna rete in Serie A.

Arthur Atta - secondo centrocampista di questo campionato per tiri (26) dopo movimenti palla al piede (min.5 metri), dietro al compagno di squadra Nicolò Zaniolo (28, assente per infortunio) - ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze fuori casa in Serie A, uno in più rispetto alle sue prime 25 gare esterne nella competizione (due reti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: