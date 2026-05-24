Sostituzione NAPOLI: esce Alex Meret, entra Nikita Contini.19:42
79'
Rischia molto l'Udinese in costruzione, con il Napoli forte in pressing.19:40
77'
OCCASIONE NAPOLI! Conclusione di Gimour dalla distanza, blocca Okoye.19:39
75'
Gara molto aperta, Udinese che rischia molto per cercare il pareggio.19:38
72'
COSA SPERCA MCTOMINAY! Pescussione sulla sinistra di Hojlund, passa arretrata per lo scozzese che, da due passi, calcia alto!19:34
70'
Occasione per l'Udinese, Atta peró non sfrutta bene il pallone di Davis.19:34
68'
Napoli ora in vantaggio sia nel tabellino sia a livello numerico: gara in salita per l'Udinese.19:31
66'
POLITANO! Contropiede Napoli, conclusione dell'esterno alta sopra la traversa.19:29
65'
Zanotti senza troppi dubbi dopo la revisione video, Udinese in dieci.19:28
64'
ESPULOS Christian Kabasele! Fallo del difensore con Hojlund a terra: l'arbitro prima estrae il giallo poi, dopo revisione VAR, il rosso!19:28
63'
Check del VAR per il difensore, per probabile violenza.19:26
62'
Giallo a Kabasele dopo un intervento con Hojlund a terra, attenzione peró che entra in scena il VAR.19:29
59'
Sostituzione UDINESE: esce Jesper Karlström, entra Adam Buksa.19:22
59'
Sostituzione UDINESE: esce Thomas Kristensen, entra Nicolò Bertola.19:21
57'
Napoli che sta lasciando veramente pochi spazi, Udinese che fatica a creare occasioni.19:21
54'
Sostituzione UDINESE: esce Jakub Piotrowski, entra Idrissa Gueye19:17
54'
Napoli ora molto pericoloso in contropiede, con l'Udinese che, alzando il baricentro, sta lasciando praterie nella propria trequarti.19:16
51'
AMMONITO Jesper Karlström. Intervento duro e abbastanza gratuito su Gilmour. Partita che si sta innervosendo. 19:14
49'
Udinese che spinge in questo secondo tempo: nel frattempo ervosismo tra Gutierrez e Ehizibue per una spalla ta energica del secondo.19:12
47'
Conte si gioca il terzo cambio nello slot dell'intervallo: fuori Olivera, dentro Juan Jesus.19:10
46'
INIZIATO IL SECONDO TEMPO!19:08
46'
Sostituzione NAPOLI: esce Mathías Olivera, entra Juan Jesus19:08
Napoli in vantaggio con Hojlund e in controllo di un match dove l'Udinese ha faticato a rendersi veramente pericolosa. Partenopei che hanno peró perso per infortunio Alisson e Lobotka in questa prima frazione.18:51
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! NAPOLI - UDINESE 1-0!18:50
45'+2'
Napoli che sta trovando facilmente l'uomo tra le linee, che sia Elmas o De Bruyne: Udinese che fatica a chiudere quella parte del campo.18:49
45'
Tre i minuti di recupero.18:47
44'
Napoli alla ricerca del secondo gol, Udinese che prova a difendere lo svantaggio minimo.18:46
43'
De Bruyne prova un controllo a seguire in velocitá, palla che si perde sul fondo.18:44
41'
Napoli che ha ripreso il controllo del ritmo, dopo il tentativo di reazione dell'Udinese dopo il gol.18:43
39'
Gran antiipo di Olivera su Piotrowski, che lo stende.18:41
37'
Sostituzione NAPOLI: esce Stanislav Lobotka, entra Billy Gilmour18:39
36'
Problemi anche per Lobotka: altro cambio obbligato per Conte.18:38
35'
ATTA! Conclusione del francese, risposta in due tempi per Meret.18:38
34'
Contatto in area tra Kabasele e Hojlund, Zanotti lascia continuare.m18:36
32'
Percussione centrale di McTominay, scarico per Elmas che non capitalizza.18:34
30'
Udinese che prova la reazione, Napoli in controllo con un pressing alto che impedisce ai friulani di costruire la azione dal basso.18:32
27'
Conclusione dal limite di McTominay, palla alta sopra la traversa.18:29
25'
Classica invenzione di KDB, una verticalizzazione improvvisa per Højlund che insacca: Napoli che rompe l'equilibrio della partita.18:28
24'
GOL!! NAPOLI - Udinese 1-0! Rete di Rasmus Højlund. Lancio di De Bruyne per la punta che, di fronte a Okoye, non sbaglia: destro angolato imparabile per Okoye.
HOJLUND! In area la punta controlla un pallone sporco, ma viene anticipato al momento del tiro. Blocca Okoye.18:24
20'
NAPOLI! Percussione palla al piede di Elmas, che poi lascia partire il sinistro: palla alta sopra la traversa.18:22
19'
KDB che si sta muovendo molto sul fronte offensivo, Svariando soprattutto sulla sinistra.18:20
17'
Udinese che sta prendendo metri, dopo un primo quarto d'ora di marca partenopea.18:19
14'
OCCASIONE UDINESE! Sugli sviluppi di un angolo, conclusione secca di Karlstrom, Meret mette di nuovo in angolo!18:17
12'
Napoli ora in forcing, Udinese che aspetta.18:14
10'
Sostituzione NAPOLI: esce Alisson, entra Kevin De Bruyne.18:13
8'
Si scalda la panchina del Napoli, da capire se il trequartista possa continuare la partita18:10
7'
Alisson si stende a terra, problemi muscolari per lui. Da capire se Conte sará costretto giá al primo cambio.18:09
5'
Fuorigioco di Hojlund, che aveva concluso in posta: protesta l'ex Man United.18:06
3'
Su angolo, scontro tra Okoye in uscita e Rrhamani, si continua a giocare.18:05
2'
OCCASIONE NAPOLI! Alisson sterza e conclude con il destro, Okoye in tuffo mette in angolo!18:04
1'
INIZIA NAPOLI - UDINESE!18:02
Clima come sempre da brividi al Maradona, in una sfida che potrebbe essere l'utima sulla panchina partenopea per Antonio Conte.18:00
Il Napoli è imbattuto da 16 gare casalinghe contro l'Udinese, con 14 vittorie nel parziale.17:44
Friulani che puntano su Davis da prima punta, alle sue spalle Atta e il giovane Miller. Karlstrom in regia, sulle fasce la fisicitá di Ehizibue e Zemura.17:43
Conte con Meret in porta e Hojlund in avanti, sulla trequarti spazio a Alisson e Elmas, Politano da quinto con Gutierrez.17:42
La formazione dell'UDINESE (3-4-2-1): Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Zemura - Miller, Atta - Davis.17:38
Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (3-4-2-1): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera - Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez - Elmas, Alisson - Hojlund.17:39
Napoli che chiude il campionato in casa, forte della Champions giá portata a casa, ma alla ricerca dei tre punti per confermare la seconda posizione in classifica. Di fronte peró una Udinese imbattuta nelle ultime cinque trasferte e che vuole chiudere al meglio la stagione.17:37
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Napoli e Udinese, valevole per questo ultimo turno di Serie A.17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori17:37
Napoli - Udinese è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Udinese sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025
Serie B
Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025
Serie B
Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025
Serie B
Modena-Südtirol 0-0
08-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Cesena 1-1
27-12-2025
Serie B
Spezia-Pescara 2-1
17-01-2026
Serie B
Avellino-Carrarese 1-2
07-02-2026
Serie B
Juve Stabia-Calcio Padova 3-3
14-02-2026
Serie B
Catanzaro-Mantova 2-0
03-03-2026
Serie B
Reggiana-Südtirol 0-4
17-03-2026
Serie B
Mantova-Cesena 3-0
11-04-2026
Serie B
Südtirol-Modena 1-1
08-05-2026
Serie B
Venezia-Palermo 2-0
Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 76 punti (frutto di 23 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte). Il Napoli ha segnato 58 gol e ne ha subiti 36; l'Udinese ha segnato 45 gol e ne ha subiti 48. La partita di andata Udinese - Napoli si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa il Napoli ha fatto 40 punti (12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Cagliari e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-3 mentre L'Udinese ha incontrato la Cremonese perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.
Napoli e Udinese si sono affrontate 87 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 37 volte, l'Udinese ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 32.
Napoli-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro l'Udinese in Serie A (14V, 4N), segnando 46 reti nel periodo (2.4 di media) - tuttavia la sconfitta è arrivata proprio nel confronto più recente (0-1 lo scorso 14 dicembre).
Dopo il successo per 1-0 firmato da Jurgen Ekkelenkamp nel match d'andata, l'Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli solo per la seconda volta in Serie A, la prima nel 2010/11 con Francesco Guidolin allenatore.
Il Napoli ha evitato la sconfitta in tutte le ultime 14 gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A, vincendone ben 12; l'ultimo successo dei friulani in trasferta contro i partenopei in campionato risale al 17 aprile 2011 (2-1 con gol di Gökhan Inler e Germán Denis per i bianconeri e di Giuseppe Mascara per gli azzurri).
Al Napoli basta un punto per avere la certezza matematica di chiudere questo campionato al secondo posto; a partire dal 2015/16, sarebbe la sesta volta che i partenopei chiuderebbero nelle prime due posizioni al termine della stagione e sarebbe un record nel periodo al pari dell'Inter.
L'Udinese (esattamente 50 al momento) potrebbe superare i 50 punti al termine di una stagione di Serie A per la prima volta dal 2012/13, quando chiuse a quota 66 e al quinto posto, sotto la guida di Francesco Guidolin.
Il Napoli ha perso due delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1V), dopo una serie di imbattibilità domestica di 26 match consecutivi; in particolare, i partenopei non perdono due partite di fila al Maradona in campionato con uno stesso allenatore da dicembre 2021 (serie di tre con Luciano Spalletti in panchina).
Il Napoli ha segnato 10 gol da fuori area (al pari di Como e Milan) e soltanto l'Inter (13) ha fatto meglio in questo campionato; dall'altro lato, l'Udinese ha segnato il 91% delle sue reti dall'interno dell'area (41/45), in percentuale meno solo di Roma (93%), Lazio e Pisa (entrambe 92%).
Scott McTominay - a segno nella sua unica sfida interna contro l'Udinese in Serie A, 1-1 il 9 febbraio 2025 - è uno dei soli due centrocampisti centrali in doppia cifra realizzativa in ciascuna delle ultime due stagioni nei maggiori cinque tornei europei, insieme a Jens Stage; lo scozzese ha segnato 41 gol in 244 presenze in carriera tra Premier League e Serie A, di cui 22 in due annate nel campionato italiano.
Rasmus Højlund è reduce da un gol e due assist nelle ultime due presenze in Serie A, lo stesso numero di partecipazioni attive registrate nelle precedenti 10 gare giocate in campionato; tuttavia, l'Udinese (204') è la squadra contro cui ha collezionato più minuti tra quelle contro cui non ha preso parte ad alcuna rete in Serie A.
Arthur Atta - secondo centrocampista di questo campionato per tiri (26) dopo movimenti palla al piede (min.5 metri), dietro al compagno di squadra Nicolò Zaniolo (28, assente per infortunio) - ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze fuori casa in Serie A, uno in più rispetto alle sue prime 25 gare esterne nella competizione (due reti).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: