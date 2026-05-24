Il Parma a tratti domina e alla fine vince meritatamente con la rete del solito Pellegrino che, ancora una volta di testa, riesce a colpire e ad incidere in maniera concreta. Chiude con una brutta prestazione il Sassuolo, timido e raramente pericoloso.

Parma e Sassuolo non hanno mai pareggiato in cinque precedenti al Tardini in Serie A: tre vittorie dei gialloblù e due successi neroverdi, con entrambe le formazioni che hanno realizzato otto gol - il confronto più recente nel torneo in casa dei crociati risale al 16 maggio 2021 (3-1 per il Sassuolo).14:19

PREPARTITA

Parma - Sassuolo è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Sassuolo sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1 08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1 08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2 20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1 10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3 31-01-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-1 10-02-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 1-0 15-02-2026 Serie B Monza-Juve Stabia 2-1 01-03-2026 Serie B Mantova-Carrarese 1-1 13-03-2026 Serie B Modena-Spezia 3-0 05-04-2026 Serie B Frosinone-Calcio Padova 2-0 18-04-2026 Serie B Juve Stabia-Catanzaro 1-1

Attualmente il Parma si trova 12° in classifica con 45 punti (frutto di 11 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 11° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte).

Il Parma ha segnato 28 gol e ne ha subiti 46; il Sassuolo ha segnato 46 gol e ne ha subiti 50.

La partita di andata Sassuolo - Parma si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.

In casa il Parma ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, la Roma e Como ottenendo 0 punti.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Torino e il Lecc ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 1-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Lecce perdendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 9 gol.

Parma e Sassuolo si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 5 volte, il Sassuolo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Parma-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro il Parma in Serie A (1V, 2N), dopo che nelle prime otto gare contro i Ducali nel massimo campionato avevano evitato la sconfitta solo tre volte (2V, 1N, 5P).

Parma e Sassuolo non hanno mai pareggiato in cinque precedenti al Tardini in Serie A: tre vittorie dei gialloblù e due successi neroverdi, con entrambe le formazioni che hanno realizzato otto gol - il confronto più recente nel torneo in casa dei crociati risale al 16 maggio 2021 (3-1 per il Sassuolo).

Nei cinque match tra club emiliano-romagnoli di questo campionato la squadra casalinga non ha mai vinto (2N, 3P), dopo che in tutte le sei precedenti sfide tra formazioni di questa regione il club ospitante non aveva mai perso (3V, 3N).

Il Parma ha perso tre partite di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima volta che i ducali hanno registrato quattro sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra gennaio e febbraio 2025 con Fabio Pecchia allenatore.

Il Sassuolo arriva da due sconfitte consecutive in campionato e in questa stagione di Serie A solo una volta ha perso tre partite di fila: lo scorso gennaio contro Juventus, Roma e Napoli.

Il Sassuolo ha guadagnato 49 punti in questo campionato e potrebbe diventare la seconda neopromossa a ottenere almeno 50 punti in una stagione di Serie A considerando gli ultimi 10 campionati (dal 2016/17), dopo il Monza nel 2022/23 (52 in quel caso).

Da una parte il Parma è rimasto imbattuto in otto degli ultimi 10 match disputati all'ultima gara stagionale di Serie A (6V, 2N); dall'altra parte, il Sassuolo ha perso l’ultima partita in ben sette degli 11 campionati disputati in Serie A (3V, 1N).

Il Parma ha segnato solo 27 gol in questo campionato e potrebbe registrare la sua peggior stagione a livello realizzativo in Serie A - fin qui il suo record negativo come gol realizzati sono le 32 reti del 1991/92.

Nonostante non abbia trovato il gol nelle sue ultime sette presenze di campionato, Mateo Pellegrino è il giocatore che in percentuale ha segnato più reti della propria squadra in questa stagione di Serie A: il 30% delle marcature del Parma (8/27).

Andrea Pinamonti, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe andare in doppia cifra di reti per la quarta stagione in Serie A, la terza consecutiva - fin qui nelle ultime tre stagioni solo Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Riccardo Orsolini ci sono riusciti nel torneo. Il classe '99 ha anche realizzato tre gol contro il Parma in Serie A e solo contro Roma (cinque), Udinese (cinque) e Bologna (quattro) ha segnato più reti nel massimo campionato (a quota tre altre otto squadre).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: