La Roma chiude nel migliore dei modi questo campionato e si qualifica alla Champions League. La vittoria al Bentegodi regala ai giallorossi il terzo posto, al netto della sconfitta clamorosa del Milan a San Siro. Dopo un primo tempo difficile, la squadra di Gasperini, in superiorità numerica per tutta la ripresa, sblocca la gara con Malen, che si fa immediatamente perdonare il rigore fallito. Nel finale arriva in contropiede il gol di El Shaarawy, servito dal secondo assist di Dybala, fra i migliori in campo
Quindi ininfluente il risultato di Torino-Juventus, iniziata con 45 minuti di ritardo per scontri tra tifosi. In Champions, oltre a Inter e Napoli, vanno Roma e Como. Europa League per Milan e Juventus, in Conference l'Atalanta
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima stagione di Serie A!22:55
90'+7'
FINISCE QUI! La Roma sbanca il Bentegodi!22:50
90'+4'
E con questo gol parte la festa a tinte giallorosse, ormai è il ritorno in Champions è realtà22:49
90'+3'
GOL! Verona-ROMA 0-2! Rete di El Shaarawy! Contropiede dei giallorossi, Dybala arriva dentro l'area, finta il tiro e di tacco serve El Shaarawy che da posizione defilata batte Montipò!
Lancio per Vaz che però commette fallo su Bella Kotchap22:45
90'
Cinque minuti di recupero22:44
86'
Quinto cambio nel Verona: esce Belghali, entra Vermesan22:40
84'
Quinto cambio nella Roma: esce Malen, entra Vaz22:38
84'
Tentativo di Sarr da fuori area, conclusione senza pretese22:37
82'
Dybala carica il mancino da dentro l'area, si oppone Bella Kotchap con la testa22:36
79'
Hellas pericoloso su corner, il tentativo di Al Musrati viene ribattuto da Mancini!22:33
77'
SPRECA LA ROMA! Contropiede dei giallorossi, El Shaarawy serve con i tempi giusti Malen che salta Montipò ma poi si fa recuperare dall'estremo difensore giallolblù!22:31
76'
Spreca Malen che tutto solo non riesce ad impattare di testa un cross dalla destra22:29
73'
Dura solo 27 minuti la partita di Ziolkowski, sul cui cambio pesa il cartellino giallo appena rimediato22:28
72'
Quarto cambio nella Roma: esce Ziólkowski, entra Koné22:27
72'
Terzo cambio nella Roma: esce Soulé, entra El Shaarawy22:26
71'
Ammonito Ziólkowski22:25
70'
Quarto cambio nel Verona: esce Frese, entra Bradaric22:24
70'
Terzo cambio nel Verona: esce Harroui, entra Sarr22:24
66'
OCCASIONE ROMA! Contropiede rapido dei giallorossi, Rensch scappa sulla sinistra, converge e serve dalla parte opposta Dybala. L'argentino conclude di prima trovando l'ottima respinta di piede di Montipò!22:20
64'
Non demorde il Verona nonostante la doppia mazzata dell'inferiorità numerica e svantaggio, la squadra di Sammarco riprende ad attaccare22:18
60'
SOULE! L'argentino riceve un cross da destra, si sistema il pallone sul sinistro e calcia sul primo palo, attento Montipò!22:14
58'
Secondo cambio nel Verona: esce Lovric, entra Al Musrati22:12
58'
Primo cambio nel Verona: esce Suslov, entra Bella-Kotchap22:12
56'
GOL! Verona-ROMA 0-1! Rete di Malen! Dopo il rigore respinto, Dybala rimette al centro il pallone per lo stesso Malen che sottoporta insacca!
PARA MONTIPO'! Il portiere del Verona respinge il rigore di Malen!22:10
55'
RIGORE PER LA ROMA! Sozza giudica punibile il tocco di mano dopo la review!22:09
54'
SOZZA AL VAR! L'arbitro viene richiamato all'in field review!22:08
53'
Check in corso per un possibile rigore per la Roma, al vaglio un presunto tocco di mano sugli sviluppi del corner dopo la punizione22:07
52'
SOULE! Stavolta va lui alla battuta, il suo sinistro scavalca la barriera e Montipò respinge in corner!22:06
50'
ESPULSO VALENTINI! Il difensore gialloblù stende Dybala al limite dell'area e rimedia il secondo giallo!22:05
49'
Ci riprova Dybala, stavolta l'esecuzione è da dimenticare22:03
49'
Atterrato al limite dell'area Dybala, calcio di punizione in posizione speculare rispetto a quello calciato dallo stesso argentino nel primo tempo22:03
47'
Partenza molto aggressiva della Roma in questa ripresa22:00
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:59
46'
Secondo cambio nella Roma: esce Ghilardi, entra Ziólkowski21:58
46'
Primo cambio nella Roma: esce Pisilli, entra El Aynaoui21:58
Nessun gol al Bentegodi dopo i primi 45 minuti. È però il Verona ad andarci più vicino, già dopo 20 secondi la squadra di Sammarco impegna Svilar con il tiro di Bowie sul cross basso di Suslov. Il portiere giallorosso è strepitoso nel finale di frazione quando devia in corner il tentativo a tu per tu dello stesso attaccante scozzese preservando lo 0-0 al duplice fischio21:40
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! 0-0 all'intervallo!21:38
45'+1'
Ammonito Lovric21:38
45'
Un minuto di recupero21:37
44'
Tocco sotto di Malen a cercare l'inserimento di Pisilli, che riesce solo a sfiorare di testa 21:36
40'
MIRACOLO DI SVILAR! Lovric imbuca centralmente per Bowie, bravo a liberarsi e a presentarsi a tu per tu con il portiere giallorosso che respinge in corner il tentativo ravvicinato dello scozzese!21:32
39'
SUSLOV! Gran sinistro al volo dal limite, traiettoria però troppo centrale, blocca Svilar21:31
36'
Sovrapposizione di Dybala che cerca Malen sul primo palo, anticipo di Edmundsson che spazza in fallo laterale21:28
35'
Ammonito Valentini, sbracciata su Dybala21:27
33'
Sugli sviluppi del corner, dopo una prima respinta, lo stesso Dybala trova a centro area Ghilardi che di prima calcia senza precisione21:25
32'
DYBALA! Calcio di punizione a scavalcare la barriera, volo a mano aperta di Montipò che devia oltre la traversa!21:24
29'
Rensch cerca Dybala in area, il suo mancino viene sporcato e termina a lato21:21
28'
Verticalizzazione di Akpa Akpro per Bowie, l'attaccante gialloblù è un po' isolato ma riesce comunque a guadagnare un calcio d'angolo21:19
26'
Prova a sfondare partendo da sinistra Malen, il suo tiro cross viene deviato in corner da Belghali21:17
25'
Tentativo di uno-due tra Dybala e Rensch, ottimo ripiegamento di Frese che ferma l'azione giallorossaa21:16
23'
Malen cerca spazio al limite dell'area, chiude bene la difesa dell'Hellas21:15
20'
Fase confusa del match adesso, si gioca prevalentemente a centrocampo21:12
17'
Soulè prova la conclusione dopo una punizione respinta, il tiro dell'argentino viene ribattuto in fallo laterale21:09
16'
Dopo l'avvio scoppiettante del Verona, adesso è la squadra di Gasperini che prova prendere le redini della sfida21:07
13'
OCCASIONE ROMA! Cristante, spalle alla porta, gira rapidamente di prima un pallone verticale, sfera a lato di poco!21:05
11'
Dybala lavora un pallone sulla sinistra e serve all'indietro Rensch, il suo tiro viene respinto dal muro gialloblù21:02
10'
Bowie riceve palla appena fuori dall'area, la sua conclusione è tuttavia debole e imprecisa21:01
8'
Respinge la retroguardia gialloblù, la Roma prova a ripartire da dietro21:00
7'
Nulla di fatto dalla bandierina, la Roma riparte con Malen che a sua volta guadagna un calcio d'angolo20:59
6'
Altra ripartenza dei gialloblù, il cross di Harroui viene respinto oltre la linea di fondo. Primo corner della gara20:58
5'
Prova ancora a pungere il Verona: contropiede guidato da Suslov che serve Bowie al limite dell'area, lo scozzese non riesce a trovare spazio per la conclusione e viene chiuso20:56
1'
SUBITO HELLAS! Suslov va via sulla sinistra e accomoda al centro per Bowie, il quale si coordina e calcia verso la porta. Blocca Svilar!20:53
SI PARTE! È iniziata VERONA-ROMA!20:52
Le scelte di Gasperini: Dybala e Soule guidano l'attacco insieme a Malen, ci sono invece Pisilli e Cristante in mediana. Sugli esterni, complice la squalifica di Wesley, tocca a Rensch e Celik, mentre in difesa l'ex Ghilardi prende il posto dell'infortunato N'Dicka per completare il reparto con Hermoso e Mancini. Tra i pali, come sempre, Svilar19:44
Le scelte di Sammarco: davanti a Montipò, confermata la linea a tre composta da Nelsson, Edumundsson e Valentini. Sugli esterni tocca a Belghali e Frese, mentre in mezzo pesa l'assenza per squalifica di Gagliardini. C'è Lovric al posto dell'ex Monza, affiancato da Harroui e Akpa Akpro e con Suslov a supporto dell'unica punta Bowie19:52
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi rispondono con un 3-4-2-1: Svilar - Mancini, Hermoso, Ghilardi - Celik, Pisilli, Cristante, Rensch - Soule, Dybala - Malen19:51
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-5-1-1: Montipò - Nelsson, Edmundsson, Valentini - Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Harroui, Frese - Suslov - Bowie19:52
Dirigerà l'incontro Sozza di Seregno, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi M e Laudato e dal quarto ufficiale Feliciani. Al Var ci sono invece Meraviglia e Maggioni18:51
Ultimi 90 minuti di fuoco per la Roma di Gasperini, che ha l'irripetibile opportunità di tornare in Champions League dopo sette anni dall'ultima apparizione. I giallorossi vincendo si assicurerebbero il piazzamento tra le prime quattro, in caso di pareggio o sconfitta il destino dei capitolini resta legato ai risultati delle concorrenti18:50
Ultima apparizione in massima serie per il Verona, la squadra di Sammarco questa sera saluterà il proprio pubblico dopo l'aritmetica retrocessione arrivata prima della gara contro la Juventus. I gialloblù intendono comunque onorare fino alla fine il campionato, e cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote alle ambizioni Champions dei giallorossi18:47
Benvenuti alla diretta di HELLAS VERONA-ROMA, gara valida per la 38° giornata del campionato di Serie A!18:46
Verona - Roma è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Roma sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
16
Falli fischiati
411
Fuorigioco
43
Rigori assegnati
7
Ammonizioni
55
Espulsioni
6
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.4
Ha arbitrato un totale di 22 partite nella stagione in corso:
Serie A: 16 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025
Serie A
Lazio-Roma 0-1
27-09-2025
Serie A
Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025
Serie A
Genoa-Parma 0-0
29-10-2025
Serie A
Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025
Serie A
Inter-Milan 0-1
07-12-2025
Serie B
Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025
Serie A
Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025
Serie A
Juventus-Roma 2-1
07-01-2026
Serie A
Lazio-Fiorentina 2-2
25-01-2026
Serie B
Catanzaro-Sampdoria 0-0
01-02-2026
Serie A
Torino-Lecce 1-0
15-02-2026
Serie A
Cremonese-Genoa 0-0
01-03-2026
Serie A
Roma-Juventus 3-3
08-03-2026
Serie A
Lecce-Cremonese 2-1
22-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Reggiana 3-0
05-04-2026
Serie A
Inter-Roma 5-2
10-04-2026
Serie B
Frosinone-Palermo 1-1
21-04-2026
Coppa Italia
Inter-Como 3-2
26-04-2026
Serie A
Milan-Juventus 0-0
08-05-2026
Serie B
Catanzaro-Bari 2-3
17-05-2026
Serie A
Genoa-Milan 1-2
Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 21 punti (frutto di 3 vittorie, 12 pareggi e 23 sconfitte); invece la Roma si trova 3° in classifica con 73 punti (frutto di 23 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte). Il Verona ha segnato 25 gol e ne ha subiti 61; la Roma ha segnato 59 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Roma - Verona si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Verona ha fatto 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 13 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Inter e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Parma e la Lazio ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-2 mentre La Roma ha incontrato la Lazio vincendo 2-0.
Verona e Roma si sono affrontate 69 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 12 volte, la Roma ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 21.
Verona-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma ha vinto le ultime due sfide senza subire gol contro l'Hellas Verona in Serie A (entrambe all'Olimpico); i giallorossi potrebbero registrare almeno tre clean sheet di fila contro gli scaligeri nel torneo per la prima volta dal periodo tra il 1986 e il 1989 (sei in quel caso).
L'Hellas Verona ha vinto quattro delle ultime cinque sfide al Bentegodi contro la Roma in Serie A (1P), tra cui le due più recenti; gli scaligeri potrebbero ottenere tre successi casalinghi di fila contro i giallorossi per la prima volta dal periodo tra il 1984 e il 1986 con Osvaldo Bagnoli allenatore.
Con 21 punti guadagnati (24 in caso di vittoria), questa è la seconda peggior stagione in termini di punti dell'Hellas Verona nella sua storia in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre, davanti solo ai 17 del 1978/79 (in 30 giornate in quel caso).
L'Hellas Verona non ha segnato alcun gol nelle ultime cinque partite al Bentegodi in campionato e potrebbe rimanere a secco di gol in sei gare casalinghe di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.
La Roma potrebbe qualificarsi alla Champions League per la prima volta dal 2017/18 con Eusebio Di Francesco allenatore - quella è stata anche l'ultima volta che i capitolini hanno superato i 70 punti in una stagione di Serie A (77 in quel caso). Nelle precedenti sette stagioni i giallorossi si erano qualificati sei volte all'Europa League e una alla Conference League (tramite turni preliminari in questo caso).
La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che ha ottenuto almeno cinque successi di fila in Serie A risale al periodo tra febbraio e marzo 2025 (sette in quel caso con Claudio Ranieri allenatore).
Con le due reti più recenti nel derby contro la Lazio, la Roma è diventata la squadra che ha segnato più reti in percentuale su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato: 23% (al pari della Cremonese); in generale, solo l'Inter (18) ha realizzato più gol da queste situazioni di gioco rispetto ai giallorossi (13) nella Serie A 2025/26.
Kieron Bowie ha realizzato tutte le ultime quattro reti in generale dell'Hellas Verona in campionato; solo tre calciatori hanno segnato cinque gol consecutivi degli scaligeri in Serie A: Preben Elkjaer-Larsen nel periodo tra dicembre 1986 e gennaio 1987, Egidio Calloni nell'ottobre 1978 ed Emanuele Del Vecchio nel febbraio 1958.
Gianluca Mancini ha realizzato quattro gol in questo campionato e solo nel 2018/19 (cinque con l'Atalanta) ha fatto meglio in una stagione di Serie A. Ben 16 dei 22 gol in Serie A di Gianluca Mancini sono arrivati di testa, inclusi tutti gli ultimi 10 consecutivi. Dal ritorno della Serie A a 20 squadre (dal 2004/05), tra i giocatori con più di 20 reti realizzate nella competizione nessuno ne ha segnate di più in percentuale con questo fondamentale rispetto al difensore della Roma: il 73%, come Bremer (anche lui 16/22).
Paulo Dybala ha fornito un assist in entrambe le sue ultime due presenze in campionato: la Joya potrebbe prendere parte ad un gol in tre match di fila di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2023 - in quel caso fu coinvolto in ben cinque reti in tre gare consecutive (2G+3A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: