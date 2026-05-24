Quindi ininfluente il risultato di Torino-Juventus, iniziata con 45 minuti di ritardo per scontri tra tifosi. In Champions, oltre a Inter e Napoli, vanno Roma e Como. Europa League per Milan e Juventus, in Conference l'Atalanta

Dirigerà l'incontro Sozza di Seregno, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi M e Laudato e dal quarto ufficiale Feliciani. Al Var ci sono invece Meraviglia e Maggioni18:51

Le scelte di Sammarco: davanti a Montipò, confermata la linea a tre composta da Nelsson, Edumundsson e Valentini. Sugli esterni tocca a Belghali e Frese, mentre in mezzo pesa l'assenza per squalifica di Gagliardini. C'è Lovric al posto dell'ex Monza, affiancato da Harroui e Akpa Akpro e con Suslov a supporto dell'unica punta Bowie19:52

Le scelte di Gasperini: Dybala e Soule guidano l'attacco insieme a Malen, ci sono invece Pisilli e Cristante in mediana. Sugli esterni, complice la squalifica di Wesley, tocca a Rensch e Celik, mentre in difesa l'ex Ghilardi prende il posto dell'infortunato N'Dicka per completare il reparto con Hermoso e Mancini. Tra i pali, come sempre, Svilar19:44

E con questo gol parte la festa a tinte giallorosse, ormai è il ritorno in Champions è realtà22:49

PREPARTITA

Verona - Roma è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Roma sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 16 Falli fischiati 411 Fuorigioco 43 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 55 Espulsioni 6 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 22 partite nella stagione in corso: Serie A: 16 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0 15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0 01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3 08-03-2026 Serie A Lecce-Cremonese 2-1 22-03-2026 Serie B Virtus Entella-Reggiana 3-0 05-04-2026 Serie A Inter-Roma 5-2 10-04-2026 Serie B Frosinone-Palermo 1-1 21-04-2026 Coppa Italia Inter-Como 3-2 26-04-2026 Serie A Milan-Juventus 0-0 08-05-2026 Serie B Catanzaro-Bari 2-3 17-05-2026 Serie A Genoa-Milan 1-2

Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 21 punti (frutto di 3 vittorie, 12 pareggi e 23 sconfitte); invece la Roma si trova 3° in classifica con 73 punti (frutto di 23 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte).

Il Verona ha segnato 25 gol e ne ha subiti 61; la Roma ha segnato 59 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Roma - Verona si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Verona ha fatto 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 13 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Inter e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Parma e la Lazio ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-2 mentre La Roma ha incontrato la Lazio vincendo 2-0.

Verona e Roma si sono affrontate 69 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 12 volte, la Roma ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 21.

Verona-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto le ultime due sfide senza subire gol contro l'Hellas Verona in Serie A (entrambe all'Olimpico); i giallorossi potrebbero registrare almeno tre clean sheet di fila contro gli scaligeri nel torneo per la prima volta dal periodo tra il 1986 e il 1989 (sei in quel caso).

L'Hellas Verona ha vinto quattro delle ultime cinque sfide al Bentegodi contro la Roma in Serie A (1P), tra cui le due più recenti; gli scaligeri potrebbero ottenere tre successi casalinghi di fila contro i giallorossi per la prima volta dal periodo tra il 1984 e il 1986 con Osvaldo Bagnoli allenatore.

Con 21 punti guadagnati (24 in caso di vittoria), questa è la seconda peggior stagione in termini di punti dell'Hellas Verona nella sua storia in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre, davanti solo ai 17 del 1978/79 (in 30 giornate in quel caso).

L'Hellas Verona non ha segnato alcun gol nelle ultime cinque partite al Bentegodi in campionato e potrebbe rimanere a secco di gol in sei gare casalinghe di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

La Roma potrebbe qualificarsi alla Champions League per la prima volta dal 2017/18 con Eusebio Di Francesco allenatore - quella è stata anche l'ultima volta che i capitolini hanno superato i 70 punti in una stagione di Serie A (77 in quel caso). Nelle precedenti sette stagioni i giallorossi si erano qualificati sei volte all'Europa League e una alla Conference League (tramite turni preliminari in questo caso).

La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che ha ottenuto almeno cinque successi di fila in Serie A risale al periodo tra febbraio e marzo 2025 (sette in quel caso con Claudio Ranieri allenatore).

Con le due reti più recenti nel derby contro la Lazio, la Roma è diventata la squadra che ha segnato più reti in percentuale su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato: 23% (al pari della Cremonese); in generale, solo l'Inter (18) ha realizzato più gol da queste situazioni di gioco rispetto ai giallorossi (13) nella Serie A 2025/26.

Kieron Bowie ha realizzato tutte le ultime quattro reti in generale dell'Hellas Verona in campionato; solo tre calciatori hanno segnato cinque gol consecutivi degli scaligeri in Serie A: Preben Elkjaer-Larsen nel periodo tra dicembre 1986 e gennaio 1987, Egidio Calloni nell'ottobre 1978 ed Emanuele Del Vecchio nel febbraio 1958.

Gianluca Mancini ha realizzato quattro gol in questo campionato e solo nel 2018/19 (cinque con l'Atalanta) ha fatto meglio in una stagione di Serie A. Ben 16 dei 22 gol in Serie A di Gianluca Mancini sono arrivati di testa, inclusi tutti gli ultimi 10 consecutivi. Dal ritorno della Serie A a 20 squadre (dal 2004/05), tra i giocatori con più di 20 reti realizzate nella competizione nessuno ne ha segnate di più in percentuale con questo fondamentale rispetto al difensore della Roma: il 73%, come Bremer (anche lui 16/22).

Paulo Dybala ha fornito un assist in entrambe le sue ultime due presenze in campionato: la Joya potrebbe prendere parte ad un gol in tre match di fila di Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2023 - in quel caso fu coinvolto in ben cinque reti in tre gare consecutive (2G+3A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: