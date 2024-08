L'Udinese supera 2-1 la Lazio e ottiene la prima vittoria in campionato. Il risultato si sblocca al 5', in gol Lucca di testa. Thauvin raddoppia al 49' con un'azione personale. Isaksen accorcia al 95'. Espulso Kamara al 68'.

Nel prossimo turno di Serie A per l'Udinese impegno in casalingo contro il Como, la Lazio affronterà in casa il Milan.